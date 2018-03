Hora 25 Deportes: Las incógnitas de Iniesta y Griezmann (21/03/2018)

Voz 3 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la Cadena SER un saludo de Sonia Lus en este veintiuno de marzo las noticias estos días ya sabéis están en las selecciones nacionales noticias de selecciones sí pero también en clave de club por ejemplo entrevista Antoine Griezmann en L'Equipe desde la concentración francesa anuncia que antes del Mundial va a tomar una decisión sobre su futuro en el Atlético de Madrid su compañero en la delantera colchonera Diego Costa le mandaba este mensaje desde la concentración de España

Voz 0494 00:41 yo creo que se va a quedar positivamente que me llevaba siempre para que mover a no y ahora me iba a dejar solo hizo un pues ya le ha dicho él no sé en qué espabila que queda que nosotros lo sabe pues impotente que es una decisión suya no pues poso interviniese estoy encantado que se quedara pero bueno no hay que buscar lo mejor en una o para él

Voz 1914 01:06 pues yo sinceramente los avisos de Diego Costa los tendría por lo menos en cuenta el corazón del Atlético se encoge imaginando un futuro sin Griezmann pero el corazón del Barça tiembla sólo de pensar en lo que puede ser la vida sin Andrés Iniesta sobretodo después de lo que dijo hace una semana

Voz 4 01:22 antes del treinta abre pues tengo que tomar una decisión hay siempre he dicho que será la la más honesta para para mí para hay dos hay dos opciones seguro o marcharme una decisión que tendré que tomar no no cambia nada del discurso que dice cuando Raynaud

Voz 1914 01:37 bueno esta noche a las once y media Andrés Siniesta va a estar en El Larguero con Manu Carreño veremos que responde con respecto a su futuro yo desde luego no encuentro plan mejor Iniesta que está con la selección española mañana viaje a Alemania para el partido del viernes amistoso contra el actual campeona del mundo en baloncesto la Euroliga jornada Veintisiete primeros instantes en el partido Baskonia Brose Bamberg partido importante para los vascos Vitoria Kevin Fernández muy buenas

Voz 5 02:07 la Soria buenas tardes soy un ambientazo en el Buesa Arena por encima de las doce mil personas eco espectacular para recibir al equipo porque hoy puede dar un paso muy importante en su camino hacia los cuartos de final de la Euroliga ha salido con Channing cima mal MANES Hypo Ariel y lo más importante ha salido mandó en el equipo de Pedro Martínez primeros dos minutos de juego marcador de Baskonia cinco pros pan verde Alemania cero

Voz 1914 02:30 esto ha empezado a las ocho y media y a las nueve menos cuarto duelo español en el Martín Carpena Unicaja Barça hola Enrique Aparicio

Voz 6 02:37 hola buenas noches los dos equipos tienen tomarse el partido en serio el Unicaja tiene remotas opciones de pasar el playoff es Barcelona ninguna pero el Unicaja de ganado dos encuentros al Barça en su campo sic aires de revancha siguen las bajas de vez en cojan Casandra Si Seraphin por parte del equipo azulgrana por parte del Unicaja no juega ser Maldini libio Chaves el último fichaje está en Málaga pero no ha sido inscrito en la competición faltan doce minutos y medio para este apasionante Unicaja Barcelona

Voz 1914 03:03 además en la Volta a Catalunya etapa reina reducida por el mal tiempo con victoria en solitario para el belga lleguen que es el nuevo líder de la ronda hay por supuesto vuestros mensajes

Voz 7 03:12 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuando

Voz 8 03:25 en su veinticinco yo porque bueno pronto corazón que si faltas que sea porque estás por ahí de cachondeo de vacación pero no porque te maldito ánimos ponte frontón Well no yo chiquitos un besazo Hora veinticinco Deportes

Voz 7 03:46 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 03:51 que no sufre que mañana Congreso mucha fatiga no sufrague decía que mañana tiene y San Gallego aquí de nuevo comenzamos pasan treinta y cuatro minutos de las ocho de la tarde estos Hora veinticinco Deportes en la SER y como cada día de esta semana nos vamos a Las Rozas con la selección por qué estamos contando ya las horas que quedan para ese partidazo el viernes contra Alemania muy buenas Javier Herráez

Voz 9 04:28 hola qué tal muy buenas tardes sí gozan de tarde libre los futbolistas de la selección española de fútbol pensando en ese viaje mañana por la mañana diez y media asta Dusseldorf donde el equipo va a entrenarse por la tarde iba a jugar el viernes nueve menos cuarto frente a la campeona del mundo frente a Alemania va a viajar Piqué que hoy trabajó en el gimnasio si econó un poquito de fiebre muy poquito estaba mucho mejor el central del Barça hizo la sección española de fútbol hoy además cumpleaños Jordi Alba que sea estirado y ha invitado a los que querían ir a esa comida como digo después de enterramiento matinal a Jordi Alba veintinueve años invitaba a la selección española de fútbol por su cuna

Voz 1914 05:06 ya hemos visto la tarde los regalos flan hecho al lateral izquierdo de la selección y del Barça imagino que en el entrenamiento Lopetegui

Voz 9 05:11 no habrá mostrado sus cartas de cara al viernes no no bueno eh sí que ha enseñado parte no los petos pero vamos lo que la gente tiene que tener claro es que va a poner el equipo titular eh va a hacer cambios porque tiene hace fue hasta seis al ser un partido amistoso pero vamos no va a diferir mucho del formado por De Gea Carvajal Nacho Piqué según el central del Barça Ramos Jordi Alba con Saúl con Isco con Iniesta con Silva con Diego Costa es decir los que tenemos todos en la en la cabeza y capítulo de declaraciones vamos a escuchar a Diego Costa hablado de Griezmann ya lo hemos escuchado en este Hora veinticinco Deportes también hablado de Morata la ausencia de un amigo como Morata así lo ve así la ve Diego Costa

Voz 0494 05:54 derechos de menos no no llevó muy bien Mi vida nada ha sido fácil competencias entre la pueda siempre me va bien las cosas entonces una hora antes una zona donde se simbolista que estaba pasando un poquito mal ahí pero bueno empezó otra vez maja goles sí no se lo mejor es que en la prosa puede estar que él yo no

Voz 9 06:17 es posible bueno pues tiene pinta que sí que cerradas cerrada de Morata pero para ello tiene que jugar y que Conthe su técnico en el Chelsea le ponga hay puede hacer pueda hacer goles y el otro protagonista de la mañana ha sido Dani Parejo por fin creo que se lo merecía el futbolista del Valencia que hablado así

Voz 10 06:34 de Andrés Iniesta la primera vez que quema

Voz 11 06:37 bueno a su lado todos sabemos como Juan Andrés toda su trayectoria lo que ha conseguido lo que siga haciendo creo que va a marcar un antes un después es un jugador súper inteligente y un gran compañero yo creo que hay que aprovechar todo el tiempo sea que lo tengamos porque luego yo creo que lo va a echar mucho de menos

Voz 1914 06:58 palabras de Dani Parejo que debuta con la selección de Diego Costa que es el nueve que más le gusta a Lopetegui La de hoy Javi ha sido la última sesión en Las Rozas porque mañana os vais a Alemania

Voz 9 07:08 si mañana por la mañana a las diez y media viaje hasta Dusseldorf entrenamiento en el campo también rueda de prensa de el capitán y también de el técnico de Lopetegui y el viernes el el partido nueve menos cuarto un partidazo siempre estos amistosos bueno duran noventa minutos duran sesenta no López al carrusel de cambios y ya no es lo mismo pero bueno Alemania campeona del mundo el martes en el Metropolitano Argentina subcampeona del mundo y con Messi así que alicientes máximos para ver a España

Voz 1914 07:35 sin ninguna duda en Düsseldorf que esperan los campeones del mundo espera Alemania que está por supuesto en la quiniela de favoritos para llevarse el Mundial de Rusia imagino que también estarán aguardando el partido el viernes con ganas José Antonio

Voz 12 07:45 ni rueda de prensa previa hoy del manager Olivier Bierhoff un histórico de Thomas Müller el equipo de Joachim Löw que ya está en dos árbol Düsseldorf lo iré a Alemania que si no pierde primera ante España de Fanta Aracil podría sumar veintitrés toques invicta y habla el jugador alemán del Bayern de Munich lo hace sobre la selección española dice que se va a tomar este choque muy en serio que tienen ese récord en la cabeza y que están muy motivados puesto que puede suponer un nuevo empujón para el ánimo de esta selección de cara al Mundial de Rusia

Voz 1914 08:15 antes del Alemania Espeña tenemos mañana el partido de la selección sub veintiuno que visita a Irlanda del Norte buenas tardes Paco Hernández

Voz 10 08:21 qué tal Sonia muy buena si la sub-veintiuno visita mañana Irlanda del Norte a partir de las nueve menos cuarto partido de clasificación para el Europeo España busca afianzar su liderato una victoria le daría cinco puntos de ventaja sobre Inglaterra que de momento es la segunda clasificada del grupo y hoy hemos podido escuchar al seleccionador a Celades le preocupan los pocos minutos de jugadores como Ceballos sólo Borja Mayoral en sus clubes ha respondido en SER Deportivos

Voz 13 08:45 desgraciadamente no sí pero esto es una cosa pero finalmente también habitual pero nuestros chicos en edad en la que están están intentando la misión muchos de ellos está intentando hacer un hueco en el fútbol profesional igual todo cuesta mucho y en el caso de de estos jugadores del Real Madrid para el club que están pues todavía más difícil la convivencia que tienen es muy grande no eso no quiere decir que que no sean buenos jugadores ni que no tenga el nivel lo que pasa que luego disfrutar de esos clubes es específico algo parece que tiene

Voz 10 09:15 mañana partido a las nueve menos cuarto y el próximo martes la otra cita siete y media ante Estonia en Ponferrada

Voz 1914 09:21 gracias Paco ya que estamos con categorías inferiores la sub diecinueve empatado a cero contra Bulgaria en el primer partido del preeuropeo de las próximas joyas del fútbol español al pasado presente y veremos qué pasa con su futuro hoy nos ponemos de pie en el Larguero Javier Herráez para recibir Andrés Iniesta

Voz 9 09:37 si Andrés Iniesta sueña que es eso es presente el pasado dos mil diez ese gol que dio a España un Mundial y futuro porque va a jugar el el Mundial de Rusia a ver si nos deshoja la margarita que va a hacer en su club en el Barça hay también la sección española de fútbol a lo que haga seguro que va a acertar porque es el número uno Andrés Iniesta

Voz 1914 09:55 gracias Herráez Iniesta de mi vida que hablará de todo incluido su futuro esta noche en El Larguero con Manu Carreño

Voz 1914 11:24 el comenzamos el repaso de la actualidad de los clubes que como decíamos antes pasa por las elecciones porque de un tiempo a esta parte los internacionales las estrellas sólo hablan cuando están con su selección por ejemplo Griezmann desde Francia que ya se pone fecha para decidir su futuro en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 11:40 qué tal buenas tardes pues si se pone un plazo yo creo que va a ser bueno enclave Atlético de Madrid el bueno que los aficionados el club sus compañeros no sepan hasta hasta el final que va a ser el futuro de Griezmann le he dado orden a su hermana

Voz 10 11:53 lo de que antes de irse al Mundial de Rusia

Voz 1576 11:56 quiere que dejar aclarado su futuro Diego Costa lo ve en el Atlético de Madrid ese futuro él no sé si lo verá tan claro pero en cualquier caso es una buena noticia para el Atlético de Madrid que Griezmann antes de irse al Mundial va a saber si se queda o no en el conjunto

Voz 1914 12:10 por ejemplo gracias Talavera por cierto que Vitolo semana perder por sanción el próximo partido de Liga el Atlético de Madrid contra el Deportivo sólo queda esperar para saber la decisión del futbolista francés pero por lo menos este verano parece que no habrá culebrón Griezmann y que su decisión se anunció SER antes del Mundial en el Real Madrid la carta se llama Liga de Campeones Antón Meana aunque parece que tienen en contra seleccionador de Brasil

Voz 0231 12:33 pues sí qué tal Sonia cómo estás muy buenas tardes porque cite considera que es mejor que no llegue ninguno a la final de la Liga de Campeones gente como Casemiro para que lleguen descansados al mundial le ha contestado el mediocentro del Real

Voz 0494 12:45 es que que no tengo del fondo y suma es el fondo es tomar que usted se equivoca piso Madrid se quizás final privó creo que habían además y como Falete no están pensando en el duelo contra contra los estamos gastando

Voz 1914 13:04 el Real Madrid que piensa en la Champions Barça y Sevilla también siguen con vida en los cuartos de final de la Liga de Campeones pero también en la Copa del Rey porque los dos van a disputar la final dentro de un mes exactamente el día veintiuno de abril una final de Copa que no está despertando mucha ilusión en Barcelona precisamente Santigo Ovalle

Voz 19 13:21 no pinchazo absoluto en Barcelona por las entradas de la final de Copa se ha cerrado el plazo de solicitud de entrada con So diez mil quinientas diez entradas pedidas por socios el club tenía dieciséis mil doscientas treinta y dos entradas por lo tanto sobran cinco mil setecientas trece el Barça ha anunciado que abre un nuevo periodo entre los días veintiocho de marzo hasta el dos de abril para que todos los socios y peñistas del club puedan comprar estas entradas que quedan

Voz 1914 13:43 el fútbol mueve montañas gracias anti puede hacer que los jóvenes pierdan el norte pero por suerte en el Villarreal hay un claro ejemplo de futbolistas con los pies en la tierra en la cabeza sobre los hombros seis Manu Trigueros que además da consejos a los más pequeños Xavi Isidro

Voz 0470 13:56 sí así es porque esta misma mañana ha participado en una mesa redonda en la que ha podido concienciar con sus palabras a jóvenes estudiantes de la importancia de saber gestionar los momentos de éxito y los momentos de lucha ida esfuerzo y también por supuesto de fracasos todo ello compaginándolo destacando la importancia de los estudios escuchamos

Voz 20 14:14 bueno yo le comentaré mi experiencia no que que nos todos es futbol si se dan cuenta que es muy importante hacer otra cosa o tener una segunda cien pues el fútbol no

Voz 1914 14:26 por supuesto que es muy importante estudiar y lo del fútbol pues ya algo más secundario nos vamos a San Sebastián con una mala noticia sea lesionado Canales Roberto Ramajo hola

Voz 1825 14:35 hola qué tal Sonia muy buenas esta vez parece que no es una lesión de gravedad es el primer susto verdadera Imanol Alguacil se retiraba antes de tiempo de la sesión matinal con una una pequeña molestia la musculatura isquiosurales derecha en principio no le van a hacer pruebas para descartar una lesión de gravedad por cierto hoy Laurance ha despedido ya de la Real Sociedad ha hecho a través de una carta en la página web del conjunto realista tranquilo y satisfecho según el técnico es realista

Voz 1914 15:02 en una semana terminado la era Loren y Eusebio en la Real Sociedad gracias Ramajo en Vitoria hoy ha comparecido en rueda de prensa un jugador que empieza a ver la luz al final del túnel es Héctor Hernández que lleva un año muy complicado por una lesión de rodilla cuéntanos Javier Lekuona muy buenas

Voz 21 15:16 qué tal Sonia muy buenas imagínate no juega desde el día dieciocho de agosto óseo en su rodilla con otras afectaciones complicaciones lo mejores escucharle eh ves a tus compañeros saltar al

Voz 22 15:27 al campo a entrenar y tú los ves desde desde el gimnasios desde la bicicleta eso para para todo jugador de fútbol es lo más duro que he podido sacarlo adelante pero ya te digo que

Voz 21 15:38 que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo pues el que tiene un edema óseo ahora mismo en la rodilla es Carlos Garay

Voz 1914 15:44 pues no salen de demás óseos en el Alavés nos alegramos mucho por Héctor Hernández que es buen tipo y casi ocho meses sin jugar es mucho tiempo menos iban en España los jugadores procedentes de Arabia Saudí llevan exactamente dos meses en nuestro país y están pasando sin pena ni gloria algo que no ha sentado muy bien en su país de origen Antón

Voz 0231 16:02 sí Sonia decíamos ayer que la Federación de Arabia Saudí le pedía explicaciones

Voz 10 16:06 a la Liga podemos también contar a esta hora de la

Voz 0231 16:08 tarde que incluso la Familia Real de Arabia Saudí se puso en contacto con Fernando Sanz para pedir explicaciones porque no entienden cómo es posible que no hayan jugado ni un solo minuto en dos meses no tienen nivel según explican diferentes entrenadores de Primera y Segunda División Easy juegan será por algún tipo de compensación económica no porque tengan nivel para jugar en nuestro fútbol

Voz 1914 16:30 ya que te tengo aquí Antón vamos a hacer un tres por uno vamos si fueron oferta de hipermercado las elecciones a la presidencia de la Federación mira suena la música de narcos se encuentran con un escollo y es que la fecha de nueve de abril no gusta en una de las candidaturas

Voz 0231 16:43 las sí porque el día de las elecciones han fijado un partido el Villarreal Athletic de Bilbao De Marcos por ejemplo que tiene derecho a voto no podría ir a votar Rubiales solicita que se cambie el partido de fecha para que se cumpla la ley Larrea según ha confirmado la SER no apoya esta petición y ligas etapa porque cuando fijaron el horario sabían perfectamente que así pero dedicaban a Rubiales te voy a contar Sonia mientras vuelve la serie de moda el patrón del furgón las cuentas de ambos bandos porque es importante el bando de Larrea insiste que hay partido Ike Juan Luis va por delante afirma que tiene un suelo firme que superan los sesenta votos se ven ganadores consideran que Rubiales navega en un mar de cincuenta apoyos mientras que el equipo del ex presidente de AFE está eufórico si Rubiales quiere ser prudente su gente ya descorchar el champán hablan de goleada histórica de una victoria por más de treinta votos de diferencia siempre y cuando Larrea se termine presentando por qué no descartan que se retire antes del día nueve algo que Larrea desmiente a la Cadena Ser por cierto esta emisora acaba de preguntarle a José Ramón Lete por las elecciones a la federación

Voz 9 17:51 desde el Consejo insisto lo tenemos no tenemos candidatos yo me gusta decir que quiero el candidato que en este caso elija la Federación el del mejor candidato y el que elija al fútbol Ése es mi candidato que al fútbol

Voz 1914 18:04 sí de la asunto Federación a la UEFA Pedro Fullana era mañana reunión para estudiar los incidentes en el Atlético Marsella hay posibles sanciones al París Saint Germaine en el partido contra el Real Madrid

Voz 0231 18:13 si mañana se reúne la Comisión de Disciplina de la UEFA iba a estudiar los hechos y podría sancionar económicamente o incluso ir más allá

Voz 10 18:18 a cerrar el campo del país en Yemen o excluir a los equipos de los violentos de las competiciones europeas por ejemplo caso del Olympique de Marsella

Voz 1914 18:26 gracias Pedro vamos a baloncesto rápidamente jornada de la Euroliga tiene que haber empezado ya el Unicaja basa Enrique Aparicio Alpes todo el partido

Voz 6 18:33 dos minutos y medio Unicaja tres

Voz 1914 18:36 Barça ocho desde las ocho y media está en marcha el Baskonia Kevin Fernández banda aclarar

Voz 0231 18:41 el equipo vitoriano está a punto de terminar el primer cuarto Baskonia veintisiete catorce

Voz 1914 18:46 pues con el deporte en directo con el baloncesto llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias mucho que contar hasta las nueve estos Hora Veinticinco deportes aquí en la SER

Voz 18 18:54 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct es que queremos ponernos una alarma en casa antes de Nos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 7 19:09 protesta con la alarma de Securitas Irak con detecta

Voz 3 19:12 una anticipada llama ahora al novecientos

Voz 7 19:15 esto trece ciento trece A o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 10 19:20 yo apago pues los bosques los ríos cuyo a Paco por la energía renovable contra el cambio climático muchas razones para acatar el P

Voz 23 19:33 el veinticuatro de marzo conectaste con la hora del planeta de el WRC y apaga la luz de ocho y media a nueve y media entra en Hora del Planeta punto es únete

Voz 10 19:44 Prisa contra el cambio climático

Voz 3 19:49 hora veinticinco Deportes

Voz 25 20:01 eh Up

Voz 1914 20:05 en Hora veinticinco Deportes con ciclismo con la Volta a Cataluña lo contábamos antes el mal tiempo reducido considerablemente la que iba a ser la etapa reina pero ha habido un vencedor claro Íñigo Marquínez muy buenas estaba muy buenas

Voz 0802 20:18 con vencedor residía Marta de quien le conocen como Caballo Loco es posiblemente el corredor que a lo largo de una temporada más kilómetros en fuga se encuentra este ciclista belga que se ha impuesto en la tercera etapa de esta Volta Ciclista a Cataluña aventajando en veinte segundos al gran grupo y arrebatando el liderato además Alejandro Valverde Tomasa también se queda como el nuevo maillots amarillos de esta Vuelta Ciclista a Cataluña y Alejandro Valverde se queda segundo a veintitrés segundos Si destacamos también que Nairo Quintana en el corredor del Movistar es séptimo en estos momentos a treinta y cinco segundos del líder pero ojo que mañana llega lo bueno mañana va a ser un auténtico tapón es subir un puerto de primera categoría luego un puerto de categoría especial finalizan la etapa en el puerto de primera categoría de La Molina mañana es el día para los valientes y fuera de nuestras fronteras en los tres días de la primera etapa llegada al esprint el italiano Vivaldi se ha impuesto con claridad al resto de velocistas repito de estos tres días de pan

Voz 1914 21:18 gracias Íñigo Marquínez balonmano estaba en marcha el partido de las guerreras de la selección femenina contra Alemania partido de clasificación para el Europeo y además también tenemos hoy Liga Asobal y el Barça puede ser campeón hola Diego González

Voz 0497 21:31 hola qué tal si efectivamente España acaba de terminar el partido ha caído ante Alemania en Stuttgart XXXIII veinticuatro tercera jornada de la fase de clasificación para el próximo Europeo las de Carlos se vivieran hecho un mal partido muchos errores Si la cuarta jornada si les vuelve a enfrentar Alemania el próximo sábado en Donostia a ver si lo hacen un poco mejor en cualquier caso España es segunda de grupo el liderato es para Alemania hay Liga Asobal como apuntas el Barça se puede provocar proclamar campeón de Liga hoy mismo Si gana al Cangas Easy pierda Ademar en casa del Teucro los dos partidos están en juego lo primero Se cumple Barça nueve Cangas cinco minuto diecisiete de la primera parte lo segundo no porque Ademar gana en León siete diez también en el minuto diecisiete de la primera mitad

Voz 1914 22:08 más cosas gracias Diego NBA con qué nos quedamos de la madrugada qué ha sido lo más destacado Javi Blanco muy buenas

Voz 10 22:14 qué tal suena muy buenas pues la imagen de la noche ha sido el plazo de Marcus Morris que le dio la victoria a Boston en el último segundo es la típica jugada soñada tu que jugó al baloncesto lo sabes los Celtics perdían de seis agua altamente segundos contra los Thunder y lograron remontar para llevarse el triunfo con ese canasta de Morris el otro gran partido de la noche enfrentado contra Forlán victoria para los Rockets líder del Oeste es un gran James Harden como viene siendo habitual cuarenta y dos puntos cada día tiene la barba más cerca del en Vitoria hay pocas dudas de que va a ser él en cuanto Espanyol lo mejor de anoche fue Ricky Rubio con veintitrés puntos pero suyas cayeron frente a Atlanta sigan a los bélicas de Mirotic a los Mavericks con ocho puntos y siete rebotes de el hispano montenegrino victoria de los Raptors de Serge Ibaka que siguen haciendo un temporada con con el triunfo de anoche prácticamente el triunfo de anoche ante Orlando tienen casi asegurado la primera plaza de este trece puntos y rebotes para Ibaka para esta noche juegan siete españoles a las doce Toronto Cleveland con IVA aplicable también a las doce Memphis Philadelphia con Marc a las doce y media Charlotte Brooklyn con Billy a la una Indiana Nueva Orleans con Mirotic a la misma hora de Chicago con Juancho y a las dos y media Washington San Antonio

Voz 1914 23:17 con Pau yo juego baloncesto Javi además contra en alguna ocasión pero nunca hemos tenido remontadas tan espectaculares triples eso sí eso sí pero tampoco tanto gracias Javi Blanco también tenemos de Marta del Mundial de gol especialista de la Cadena SER José Antonio

Voz 26 23:32 Pedro hola hola Sonia qué tal muy buenas y la Copa del Mundo

Voz 10 23:34 donde el año pasado fue segunda Cabrera Bello que en dos mil dieciséis estuvo muy arriba también Sergio García es un torneo importante se disputa en Austin y digamos que es el quinto más importante después de los cuatro Mellon ha empezado la participación de John Wright que ganó con claridad su enfrentamiento también gana dos uno Cabrera Bello más ajustado desde la nueva comenzar Sergio García es un torneo que se disputa base eliminatorias hay una fase de grupos de aquí al viernes y luego el fin de semana tendremos octavos cuartos semis y final a ver molestias

Voz 1914 24:02 a ver cómo les va a los españoles en ese Mundial de gol gracias duró apenas dos días llevan en España los cuatro deportistas que han representado nuestro país en los Juegos Paralímpicos de Invierno dos de ellos han estado hoy en en SER Deportivos Madrid con Francisco José Delgado son la mejor pareja de esquiadores que ha tenido este país se llaman Jon Santacana Miguel Galindo que empiezan Chan sumaron una medalla de plata a su extenso palmarés

Voz 10 24:26 porque seguramente serán nuestros últimos juegos sin después de muchos juegos y aún estará ahí en la lucha por las medallas pues creo que es muy importante que es el día que más tranquilos estuvimos por la mañana en remontando está segundo puesto y la verdad es que sólo una una explosión de alegría amor porque era muy difícil estar allí

Voz 0231 24:43 conseguir medalla hay sí que

Voz 10 24:45 era el principal objetivo pues estar en el podio de de Corea y así pues lo conseguimos la verdad es que nos dé a nosotros

Voz 1914 24:51 una medalla de plata para estos dos cracks que son Jon Santacana y Miguel Galindo parece que está por cerrarse su etapa en el deporte de elite esperemos que se lo piensen un poco aunque ya han dicho en SER Deportivos Madrid que su intención es llegar por lo menos al Mundial del año que viene pero creo de los próximos Juegos de Invierno lo ven muy largo sí de los números uno del esquí paralímpico a la número uno del kárate mundial cuéntanos Esther Martín Bueno está

Voz 1480 25:16 buenas tardes Sonia qué tal si se trata de Sandra Sánchez que acaba de conseguir el oro en el Abierto de Rotterdam y este fin de semana se disputan disputa el Campeonato de España en Sevilla en noviembre el Mundial de karate de Madrid con veintiocho medallas europeas consecutivas Sánchez se encuentra en el mejor momento de su carrera

Voz 27 25:31 que tres años entré en el equipo nacional todo está yendo súper bien de repente entramos en el juego hay una posibilidad en el de la forma que va a ser la clasificación hasta ahora todo va muy bien el ranking tiritas se hubiera me costó mucho llegar no pero estoy justo en el momento perfecto

Voz 1480 25:50 recordemos que en dos mil veinte en los Juegos Olímpicos de Tokio el kárate Theron será una disciplina olímpica por primera vez in Sánchez declara la oportunidad de participar

Voz 1914 25:58 tenemos dos números uno en el kárate mundial son Sandra Sánchez y también Damián Quintero que ha sido elegido los dos como mejores karatecas en su disciplina que son las catas y antes de terminar volvemos a Vitoria llamada volvemos a la Euroliga de baloncesto va por delante el Baskonia contó al voz Brose Bamberg que Bin

Voz 5 26:16 se está paseando Sonia el equipo de Pedro Martínez ahora mismo ovación en el Buesa por los mil puntos del capitán toco Shengelia en Euroliga pero el Baskonia está asfixiando en defensa al pan verle está saliendo todo en ataque iba camino de los cuartos de final faltan seis minutos para el descanso Baskonia treinta y cinco Bamberg veintidós

Voz 1914 26:33 pues a ver si concluye el partido con victoria baskonista consigue ese billete para la siguiente fase de la Euroliga y en el mártir en el Martín Carpena manda el Barça Enrique Aparicio ahora siete cero a favor del equipo malagueño

Voz 6 26:46 no quiere dos tres minutos cero cinco para que sacaba el primer cuarto Unicaja trece Fútbol Club Barcelona diez y nueve

Voz 1914 26:53 gracias Enrique Kevin vamos llegando al final hola Toni López

Voz 0470 26:56 muy buenas a qué tal queda alguna cosa

Voz 1914 26:58 por por contar como por ejemplo un récord en Tercera División

Voz 0470 27:01 sí es que el Castillo Nacho instó a superar el recordaba en esa categoría hasta la fecha lo tenía al Oviedo en la dos mil cuatro mil cinco con dos mil setecientos abonados en Castellón para superar esa fibra Garzón bueno doce mil setecientos uno al Rey Felipe VI así que enhorabuena conjunto Vellut que suman incluso cinco clubes de Primera División

Voz 1914 27:17 hoy recibimiento a los campeones de la Copa de España de fútbol sala en Jaén

Voz 0470 27:20 que ganaron el domingo pasado la Copa de España aquí en Madrid pero lo iban a hacer el lunes pero llovía así con han celebrado esta mañana con Susana Díaz y esta tarde ante miles de aficionados en la Diputación de Jaén han celebrado como digo esa segunda Copa de España estos días

Voz 1914 27:33 gracias tónica además de poner el cierre se ha encargado de la producción enseguida Hora Veinticinco con Ángels Barceló el deporte vuelve a las once y media con el Larguero Manu Carreño y Andrés Iniesta mañana vuelve gallego Hora veinticinco Deportes adiós