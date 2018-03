Muntari: "Como eres una mujer, te lo voy a decir de manera educada"

Voz 3

00:29

no no soy yo el acto toda la temporada del aún a ver qué Chase que hubiera escuchas en ABC dacha los en Dean solo y no Mocus bar of cosa hago Suilem Bonnie Clyde ese total Player la ONCE Manilla eso instintiva es aquel que conquistó bien tenía muy buen en su ingeniero sin fantástico cuál es chico feudo empleó en San del agua que hay fin a SAS has Cruz insistió Where where we know Walk Buene tuvo future eh bueno o James tuvo en viene difieran bien te das pues está Talking como este yo hay Aynur es decir API muy bien en de negro Grace esté Shelley