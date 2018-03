Los cajones de Cristina Cifuentes

por razones que todavía no he podido aclarar o porque mi vida se mueve al ritmo pautado de el hombre medio con una vida dentro de la media reservo las lunas para imaginar noches íntimas de otros gente famosa a la que conozco sólo de haberlos escuchado por la radio o visto por la tele ya la que supongo noches más interesantes que la mía hoy me ha dado por imaginar la noche íntima de Cristina Cifuentes me salto la última llamada el cepillado de dientes la imagino solo en casa ya en pijama revisando los archivadores y las carpetas deja a un lado las escrituras del piso las últimas declaraciones de la renta el contrato del gas cosas así pero no encuentra lo que busca prueba ahora con los cajones de la mesita de noche

cita de noche de Cristina Cifuentes pero sigo la presidenta de la Comunidad de Madrid está mirando ahora en los cajones del armario debajo de los calcetines encuentra el pasaporte caducado que guarda de recuerdo algunos seguros poco más por la manera de mirar deduzco que la preocupación va en aumento Se le endurecen los pómulos las arrugas de los ojos se hace más profundas empieza ir de un lado a otro frenética abriendo cajones allí por donde pasa Cristina Cifuentes busca algo es evidente pero no sé que se ha ido al salón no deja nada sin revisar pero todos son trastos collar de agua marinas un rollo de celofán un mando a distancia que ya no sirve unas tijeras un botecito de acetona la situación va empeorando lo noto no encuentra lo que Bush se lanza al trastero a la desesperada mira entre las botellas de lejía Inc H7 en el bote de Cola Cao seguirá en la Bolsa de sal marina ayudada Guira en el cubo de la basura en la caja de cereales el frigorífico la dejo metida en la cama enfadada ahí exhausta no creo que pueda dormir con facilidad