Sofá Sonoro: Los maravillosos años ochenta de Bruce Springsteen

Voz 0084 01:02 hace dos años dedicamos un programa de la obra de Bruce Springsteen el músico de Nueva Jersey visitaba entonces España por el aniversario de The River el edil somos un sofá Sonoro a su obra una hora de radio que no dio para mucho para todo lo que nos hubiera gustado Lucía Taboada nos contó entonces

Voz 1322 01:20 sus inicios la ciudad Vori que está situada a unos cien kilómetros de Nueva York en los años setenta ofrecía un paisaje de hoteles destartalados una playa masificada una noria oxidada y numerosos disturbios raciales pero en ese has Buhari de los setenta nació una poderosa escena musical Un jovencísimo flaco y barbudo Bruce Springsteen se había ganado una reputación como guitarrista y cantante todo cambió para él el día que el productor John Hammond le escuchó sentado en la mesa de local gas light de Nueva York

Voz 0084 01:50 a aquella tarde invitamos también al sofá Sonoro al periodista Julio Valdeón autor del libro American Madness Krens habló de la que quizá fue la etapa más activa e intensa descrito

Voz 2 02:01 sí todavía más entonces trece años de adiestrando fuera de los focos y teniendo en cuenta que el Turrón había sido su primer éxito a que aparte no había reportado mucho dinero porque casi todo el dinero se devolvérselo a la compañía que le había dado un adelanto bastante potente para poder grabar en condiciones a Bruce tenía pues eso desaparecer lo meritorio lo que demuestra que era un tipo con las ideas muy claras es que en vez de intentar repetir la fórmula que él había salido bien con Born to run decir bueno pues esto es lo que funcionó vamos a hacerlo de nuevo porque ha pasado demasiado tiempo no vamos a arriesgarnos no decidió que el público iba a ser el que jugase en su en su terreno de juego y con sus y consumo

Voz 0084 02:38 Quique González fue otro de los invitados de aquel programa en el que nos habló de su pasión por el eterno Born to run Rambla

Voz 3 02:47 y el son las piedras angulares de de la veracidad de de Springsteen no muchas razones de mi canción favorita es tan ve dio la canción que abre una flor extrañada no

Voz 0084 03:09 aquel sábado de dos mil dieciséis lo pasemos bien pero nos quedamos con ganas de más senos hizo corto ese rato de radio Joy vamos a retomar el programa donde lo dejamos entonces para recorrer la que es para mí la mejor época de Bruce Springsteen sus maravillosos años ochenta en los que el músico editó tres discos de estudio y un fantástico álbum en directo que repasaba su carrera hasta ese momento hoy en el sofá Sonoro hablamos de Bruce Springsteen

Voz 0084 04:46 hoy vamos a dedicar el sofá Sonoro de esta semana viajar por los años ochenta de la mano de Bruce Springsteen unos años convulsos en Estados Unidos y también en la carrera del músico de Nueva Jersey que lidió con el éxito un éxito masivo gracias a discos como Bonnin de You Say pero también con la depresión algo que plasmó en solitario Nebraska incluso dentro en los terrenos del amor por primera vez con el maravilloso tan él Of Love discos que marcaron una etapa de la trayectoria de Springsteen una etapa que dejó canciones poderosas eternas habituales en la radio muy queridas por los fieles seguidores del Jefe una de ellas abrió la década ahí dio nombre a su álbum de mil novecientos ochenta The River Lucía Taboada nos cuenta su historia

Voz 1322 05:27 muchos de los personajes trágicos de las canciones de Bruce son ficticios pero la pareja adolescentes cuya historia surca acuerde river es real la canción cuenta la historia de su hermana Jeannie embarazada con dieciocho años del padre de su hijo Miki Saiz quien comenzó a trabajar en la construcción para mantener a su familia se casaron en un juzgado sin sonrisas sin paseo hacia el altar ni flores ni

Voz 6 05:57 traje de novia

Voz 1322 06:04 necesitaba una canción muy identitaria dice Bruce que logró con The River lamento más cómodo the door de la clase obrera una balada sobre la desigualdad de ingresos que barrió a Estados Unidos a finales de los años ochenta la canción se estrenó en septiembre de mil novecientos setenta y nueve poco después de ser grabada con la Street Band en el estudio Pawel Station de Nueva York entre el público de ese concierto estaba su hermana no sabía que Springsteen había escrito una canción sobre ella a la pregunta es la historia de Jeannie inicie la historia que comenzó con un embarazo no deseado con un altar sin flores sí que tuvo un final feliz casados más de cincuenta años tuvieron tres hijos y varios nietos

Voz 0084 07:33 tremenda la historias de The River quizá una de las canciones más poderosas de Bruce Springsteen parte del disco que abrió esta década para el músico de Nueva Jersey década que vamos a repasar con dos grandes periodistas y conocedores de su obra Fernando Navarro periodista del país bienvenido

Voz 0347 07:49 hola qué tal Alfonso también se asienta hoy debuta

Voz 0084 07:52 en el sofá Sonoro Mon Tapias compañero de mil ochenta de un tipo que sabe mucho de casi todo manido Ramón Jovi puede os lo pregunto los dos que tiene este de River me refiero al disco que lo hace tan especial Mon

Voz 9 08:05 pues hombre tiene en principio ya cinco discos de platino Veinte canciones quizá no sea el disco más popular ni el que más copias ha vendido pero bueno sino has escuchado nunca a Bruce y son las escuchó por la radio sus canciones eres joven es un es un disco tremendo para para empezar AMPA parte no

Voz 10 08:27 en toda la historia de Bruce

Voz 9 08:30 además es uno de los discos más completos fue la explosión un poco de Bruce empezaron empezaron a llegar los los números uno y además es es un disco que que resiste perfecto el el paso el tiempo no

Voz 0084 08:42 eso que gana diría incluso que varas de

Voz 9 08:45 por eso yo creo que es un es un ejercicio buenísimo para el parque está acostumbrado a escuchar canciones de Bruce y Le gusta Bruce es un principio perfecto para empezar a devorar la la obra de del jefe

Voz 0084 08:56 esas venido aquí con la caja de detalles de la maravillosa con las letras manuscritas la fotografía Fernando se la robaron

Voz 11 09:03 sí me la robaron me quiere decir dónde pero me la robaron a todavía no

Voz 0347 09:07 a ver si eso a ti qué te parece este este derbi

Voz 0084 09:10 bueno bueno es entre el pódium de los álbumes

Voz 0347 09:13 sí sí bueno lo meto de hecho junto con el de Klaas como bueno en The Clash Blonde Dylan como el doble álbum bueno y el exedil de los Rolling Stones podría tengo muchos periodista Saint-Denis ahí el doble álbum lo mejor de la historia y bueno lo que decía Amón es importante es importante recordar que es el primer la verdad que es Cristo llega el número uno porque había sacado había hagan

Voz 12 09:33 dado el éxito con Montauban Thuram pero lo

Voz 0347 09:36 con darnos evidentemente se mete algo más oscuro pero nunca ha llegado al número uno y lo consigue con Jandri sin el primero de ese disco ese disco para mí tiene la doble cara de Springsteen fascinante lo que lo convierte un artista superior un artista

Voz 12 09:47 como un Bob Dylan David Bowie Un Lou Reed

Voz 0347 09:51 estos artistas que que investigan en la música una manera espectacular tiene la frescura del rock'n'roll primigenio casi esa primera cara no con ese comienzo con esas esos acordes no eso que te gustaba tanto te gusta tanto que me apoyo contra mí en persona Little Steven no el guitarrista Bruce Springsteen que produce también este álbum tiene ese rock and roll de primera ola de primera escuela guitarrero casi de bar con de hecho hay una canción que hace que está en un bar

Voz 0084 10:13 de hecho de ahí viene un poco la escuela de Springsteen una banda que cuando llegó a grabar su primer disco tenían todos más de mil noches de conciertos en bares nombrados a claro es con todo

Voz 0347 10:23 en sus propias memorias cuenta cómo le fascinaban los Beatles tienen viene de esa tradición de hecho de esa tradición americana y en esa gira tocaba muchas canciones de ese tipo y luego tiene esa segunda cara fascinante que me molestó mucho por cierto que no la defendiese en esta gira de aniversario quizo por por España hallen concretamente en Madrid en Santa

Voz 11 10:39 que luego hablaremos de las baladas tiene unas baladas unos baladí

Voz 0347 10:44 es que se te cae el alma a los pies que se introduce

Voz 12 10:47 es un poco lo que venía haciendo con Darnell pero lo lo lleva aún

Voz 0347 10:50 a nivel casi de retratista documentalista musical IS la otra cara de Bruce Springsteen no yo

Voz 0084 10:55 es de reconocer que este fue el primer disco que me compré mi vida me lo compré un verano es recuerdo que estaba de vacaciones y no tenía dónde reproducir el disco no había duende entonces el coche eso lo tenía Cassetti recuerdo guardarlo en la mesilla todo el verano mirándolo como deseando que acabase lo era para para poder escucharlo era un disco además que llegó como decías después de que es del setenta y cinco Darnell o diez setenta y ocho un álbum doble veinte canciones y en cierta medida ese punto de inflexión y quizá también su disco más canalla

Voz 0347 11:25 bueno es el disco más canalla también en parte porque eh Springsteen después de haber pasado la la crisis existencial y artística uno artística porque produjo de una manera espectacular casi como el mejor Bob Dylan cuando hacía casi canción por día y cosas así eh había pasa con Mike Appel su anterior e manager se mete aquí con Jon Landau que es el Malaya que mantiene todavía había pasado carnes decide eh recuperar su libertad después de publicar darnos ante Stone entonces con este derribe intenta volver como él decía muchas veces intenta volver a la alegría de vivir no aunque hay mucha tristeza también de hecho está la canción con que habla de su padre no Independence Day de toda esa la crisis eh también hay mucha alegría de vivir de vivir el momento y entonces el rock'n'roll eh es vivir eternamente el momento estilo consiguen este disco en esas canciones de tres minutos

Voz 0084 12:09 tiene ese ese tono melancólico que decías también de Stone in black otras canciones también oscuras como otra iPhone Nights locuras como el Out in the street a mí me parece maravillosa o el Hanga dejar ir Ramos no se sitúe es aprecia una diferencia entre las dos caras de del disco teniendo en cuenta que ante los discos hacían había que darle la vuelta había que cambiar el vinilo la gente se pensaba hoy con qué voy a abrir y cerrar cada cara eso tenía un significado ha perdido

Voz 9 12:36 sí yo sobre todo además es es un disco completísimo porque la Street Band en en en su conjunto en su sonido es es un es un tema de la yo creo que es uno de los discos donde la ley Street se siente más cómodo porque hay cohetes que te levantan cualquier directo está el blues rockero incondicional está el blues el Bruce cadista emocional está al jefe del pueblo es decir es un disco súper completo entonces hay una hay una anécdota muy curiosa que es la de dejar no la gente estaba hecha para los Ramones propio Bruce dice que eso te eso te te da la dimensión de variedad que tiene que tiene este disco tanto en los en los cohetes que levantan el sobretodo también por el por el propio sonido que se creó en la es decir yo para mí es el disco más más de esa banda más para esa banda y luego eso las baladas que antes comentábamos que que son de caer te no claro

Voz 0084 13:36 tienen una cosa muy curiosa que a pesar de tener muchas facetas musicales las distintas caras de Springsteen tú escuchas del tirón y tiene un sentido ese disco está muy bien ordenado

Voz 0347 13:46 bueno es que ve Springsteen en eso era obsesivo

Voz 12 13:49 cómo es como los grandes creadores

Voz 0347 13:51 qué tiene de hacer una obra acaba hay que recordar que acaba que acabara con los galardones esos que decía Aramón que es para que alerta acabar conduciendo la noche con ese verso espectacular que dice conducirá chica por ti para comprarte unos zapatos de todas anoche no porque quiere demostrarle su amor e atravesando esas autopistas de New Jersey oscuras donde Springsteen cogía el coche como bien ha contado de sus memorias he contado muchas veces se perdía porque tenía depresiones y necesitaba conducir con la radio encendida no haciendo un poco una fantasía de lo que es un poco la noche americana

Voz 0084 14:23 canciones canallas que me ha acompañado mucho en muchos viajes es estas es rito serbio darle la verdad esta canción me vuelve loco de River como decíamos un disco de enorme éxito para Springsteen lo que vino lo que vino bien porque ni él ni los chicos de la hay Street Band estaban en un buen momento financiero así lo recordaba el propio Springsteen hace poco en el programa de Jimmy Fallon

Voz 6 16:30 estoy muy hipótesis voy a torear cuando lanzamos el disco tenía como no tenía mucho dinero irá a un momento Greenpeace escueto eh

Voz 0084 16:40 disco que cambió para siempre una cosa de sus conciertos en la percepción de su música

Voz 0032 16:46 eso es que puede Women's tan Éste fue el disco con el que las mujeres empezaron a venir a nuestros conciertos antes solíamos tocar para muchos chicos jóvenes debido a los componentes homosexuales ocultos en nuestras canciones pero teníamos un disco de éxito y cuando eso sucede

Voz 6 17:04 significa que sus conciertos son para no

Voz 0032 17:07 ante citas es lo que hace mi hija bate la gente empezó a venir con sus parejas y estábamos encantados

Voz 0084 17:13 no este es el disco que trajo a las mujeres a los conciertos de Bruce Springsteen y la verdad es que hay muchas chicas unos conciertos del jefe algo que no sucedía antes de de este álbum Fernando y yo coincidimos hace dos años en el concierto aniversario del Santiago Bernabéu pero lo cierto es que no hablamos mucho después qué te pareció el concierto yo me quede con con muchas ganas de escuchar más el disco de haberlo escuchado vamos de hecho entero lo hubiera escuchado el Derry

Voz 0347 17:55 claro bueno está la propuesta no a la propuesta original y de ahí hubo un poco el enfado de muchos de los fans en los que los incluimos Alfonso pero es verdad que es esa saltó las baladas por ejemplo las grandes baladas no pienso que el público español es más festivo tuvo que tal y es una pena porque precisar de son esas baladas donde Springsteen ha es una cosa muy importante que ahora que viene a cuento de ese esto pensar que en aquella época estará la nueva ola no estaba el punk por eso Springsteen recupera esas canciones de dos ex tres minutos como para demostrar a esa nueva ola del POUM que él también puede estar ahí de hecho que decía Ramón con los Ramones pero demuestra que tiene algo más de artista que muchos a gente del POUM era esas baladas y esas horas solamente eran capaces de hacer la gente como Bob Dylan o Lou Reed entonces o de Bowie en aquella época entonces es una pena que renunciase en esta gira aniversario a ese legado suyo que le convirtió para mí en el gran artista que es el gran creador

Voz 0084 18:47 yo la verdad es que el concierto me gustó pero no me parece un concierto dedicado a The River para nada faltaron muchas canciones ático alto hubiera gustado escucha con cual década Esteban

Voz 0347 18:55 Trifón sin duda o bueno otra canción You Navalón es que a mí me deprime a niveles estratosféricos pero que me encanta que además creo que dio inspiración una película muy buena de Talone que es estable en K

Voz 0084 19:07 esto es una maravilla pero como este es mi programa he decido yo nos quedamos con fallida

Voz 0084 20:45 estamos recorriendo la obra de Bruce Springsteen en los años ochenta una obra intensa de una década fabulosa que comenzó con el petardazo de The River y después de eso llegó un giro radical con la adición de Nebraska un disco crudo que iban a ser demos para grabar luego con la Street Band que acabó llegando así a cara de perro Mon a ti qué te parece este Nebraska

Voz 9 21:05 bueno yo creo que para para que para que puedan existir derribe doy más adelante Vueling debe se

Voz 0084 21:11 sí

Voz 9 21:12 debe existir Nebraska no es un disco muy crudo muy fantasmagórico que destaca un poco algunos más real al compositor en blanco y negro esas armónicas es esa unido a demo esa crudeza yo creo que es necesaria Ike para con para entender Nebraska es imprescindible meterte un poco en la piel de Bruce más atormentado

Voz 12 21:34 sí

Voz 9 21:35 saliendo ya de sus primeros si de repente llevarte saltó a la década de los ochenta de Bruce son poco esa subidas en las bajadas y Nebraska es un disco que además es una vuelta a un poco al Fall que se armónica con con el sonido crudo vital para mí es un nivel de disco sobre todo saliendo de donde de donde salía para entenderlo también hay que hay que entender Nebraska para poder entender todo lo demás no

Voz 0084 22:00 Mela armónica de este disco que decías me parece fabulosa innecesaria una vez me lo escribieron Fernando este disco como si la fiesta fue derribó la resaca fue neveras

Voz 0347 22:09 sí yo creo que es el disco Peor para ponerte un domingo de resaca no

Voz 11 22:12 el típico domingo que se te cae el mundo

Voz 0347 22:14 este buen este disco y acabas hundido ya yo la verdad es que sí

Voz 0084 22:17 soy un enamorado de este disco un disco que lo compra muchas veces lo perdió también muchas un disco además que pilló a la gente por sorpresa no era para nada un movimiento lógico de una de una recién súper estrella el disco llegó en otoño el ochenta y dos la verdad es que pilló como decías a todos por sorpresa in no termino de es de ser un disco que en que quizá muchos fans de de Springsteen entendiese en en en sus momentos pero es un disco que está en parte marcado por por la depresión que padecía aquellos años de la que habla por primera vez en Born to run el libro que editó Random House y así hablaba el músico en una entrevista de lo que sentía en todo

Voz 7 22:51 después pues Esteller Maores

Voz 0032 22:56 escribe la premisa del libro era hasta ahora a mi audiencia una visión de cómo se creaban las canciones y cuál era la gasolina para el fuego y eso la la depresión siempre fue parte de ello aunque no lo reconociese a mis veinte siempre estaba ahí alimentando las llamas de mi creatividad me di cuenta de que los únicos momentos en los que me sentía completo Jan paz era mientras tocaba o justo después de esa era mi manera de Carme siempre volvía a ello la determinación por tocar surgía de alambre de encontrar un lugar seguro aunque ese lugar fuese delante de miles de personas lo que no mucha gente consideraría un lugar seguro para mí siempre lo ha sido me subo al escenario toco

Voz 7 23:42 tú creo escribo de ahí es donde conseguía la actual teatros fútbol Maisky era right now Pisco

Voz 13 23:52 pues no ha ido a

Voz 14 24:10 a ir a

Voz 0032 24:19 resulta muy curioso

Voz 0084 24:20 esta explicación Breogán más que lo dice muy bien donde más tranquilo y en paz me encontrarás el adelante de cincuenta mil personas a mi me parece algo tremendamente complicado y que muestra un poco la fascinación y lo que la música ejercía en sprint

Voz 0347 24:32 bueno de hecho yo tuve la suerte de poder estar en en la presentación de estas memorias en Londres poder estar en esa uno en una rueda de prensa una charla entre periodistas con él vamos de hecho estaba visualizando ahora con este corte cuando el detenido porque me pueden me pude poner en primera Fraile tenía enfrente todo lo que contaba a mí me parece por lo pronto eh vamos de una admiración tremenda para para para mí que a Springsteen humanice las depresiones el que es la gran estrella el gran icono de la música americana humaniza de una manera así cuando normalmente creemos que los músicos son superhéroes José meter en las drogas y tienes Ayun que Richards que parece que nunca

Voz 12 25:06 la nunca tiene bajones no y no

Voz 0347 25:09 en su caso lo que hace de hablar de un de además de una cosa que es muy de nuestra nuestra época nuestra sociedad que son las depresiones y el hecho de que es justamente cuando tuvo su primera gran depresión que lo cuenta las memorias y lo cuenta

Voz 12 25:21 en esa entrevista se fue a Nueva Orleans con un amigo y de repente se vino abajo y bueno tuvo que ser hospitalizado y todo fue su primer brote psicótico duro y a partir de ahí no lo ha abandonado

Voz 0347 25:32 hasta hasta nuestros días que todavía tiene depresiones este americana

Voz 0084 25:36 lo que a mí me resulta más curiosos que de todo su repertorio estamos hablando de más de doscientas canciones cuando le pidieron que eligiese la que más le gustaba las cinco que más le gustaban dijo estás

Voz 15 25:47 pulpo con humanos Medio Rice

Voz 0032 25:55 hemos

Voz 15 26:00 y el fondo por bosque sí

Voz 0084 26:11 controlarán de Rising Thunder road y en cuarto lugar Nebraska

Voz 16 26:15 a A

Voz 17 26:22 son estos días

Voz 18 26:38 la verdad

Voz 19 26:45 eh

Voz 17 27:00 ahora

Voz 13 27:04 aún más si la A

Voz 20 27:15 en a que hoy eh aquí a sí

Voz 0084 27:35 a mí la verdad es que Nebraska me encanta el disco a mí me encanta la armónica como decíamos antes en en esta canción la verdad que todo el disco disco en el que están Atlantic City mansión de Gil mayor House donde habla de algo que le marcó mucho cómo fue la relación con su padre decía que su padre le quería pero que no les soportaba algo que la la marcado y que también habla bastante explica mucho en el libro un elemento que es algo también muy importante Fernando en la vida de Springsteen que es esas relaciones tirantes con con su padre

Voz 0347 28:03 sí es una vida es realmente a medida que las ha salido ahora biografías de músicos de esa generación como la de Tom Petty hace poco también de Tom Waits va siendo que esa generación los padres esa generación todos eran conflictivos es la generación de los pa

Voz 11 28:14 desde la posguerra de la segunda posguerra de la Segunda Guerra

Voz 0347 28:18 el de esa posguerra es una generación totalmente se produce en la brecha generacional de forma espectacular más que con la de Luis dónde va a parar falto hay una falta de comunicación no entonces en el caso de Springsteen eh fue determinante porque no era un padre eh solamente que le hacía de menos en lo que le pegaban las memorias cuenta como eh cuando Springsteen destacó un poco en su vida siendo un chaval un niño de seis siete años el padre jugando con él le pegó un puñetazo en la nariz que casi la parte marcó el terrible

Voz 12 28:45 Julio no nunca tuvo un detalle de cariño con el con el hijo

Voz 0347 28:48 ni siquiera casi ya en sus últimos días entonces eso Springsteen le ha tenido obsesionado en una familia que además hay que recordar que azota Springsteen éxito lo americana hay también muchos códigos

Voz 0084 28:57 las Abuelas de los Austrias la madre Ramón es Rolling Stone dijo que este era el disco más valiente hasta la fecha de la carrera de Springsteen yo creo que lo sigue siendo no sé que estás de acuerdo en en ese matiz sí

Voz 9 29:11 yo creo que esa valentía nace de un poco de todo lo que estamos hablando no de ese componente emocional tan importantes en en en Nebraska descubrimos Bruce pues acosado pues sus recuerdos de una vida familiar muy desestructurada esa sombra de el padre depresivo las propias relaciones personales yo creo que también lo sea la clave Fall que tiene el disco suena muy sonámbulo muy valiente yo creo que además nos muestra

Voz 6 29:41 más a la persona que al artista osea yo creo que este disco te demuestra como Bruce tuvo que bajar al infierno a un par de canciones para Río

Voz 13 30:03 mi mamá no ah nada más

Voz 22 30:33 Wang Jaume quienes

Voz 17 30:49 las

Voz 22 30:56 este

Voz 13 30:59 era hora a a es una

Voz 22 31:21 entendía era

Voz 13 31:28 charlamos

Voz 0084 31:30 seguimos repasando la obra de Bruce Springsteen en los años ochenta la hacemos en compañía de Fernando Navarro y de Mon buenos amigos y grandes conocedores de la obra del músico de Nueva Jersey hemos comenzado con The River la hemos hablado de Nebraska allí en mil novecientos ochenta y cuatro llega a las tiendas el disco más vendido de aquel año en Estados Unidos Bonnin de You Stay un disco mucho más comercial y accesible pero también con tono crítico y oscuro y quizá donde más se vea eso sea precisamente en la canción que da nombre a la ciudad Taboada Nos cuenta la historia de Bonn integrarse

Voz 1322 32:00 con el telón de fondo de la bandera estadounidense en la portada en muchos fans escucharan Born in the Yves Saint como un himno patriótico gran culpa la tuvo el ex presidente Ronald Reagan que la utilizo para postularse a su reelección para asaltar la fuerza de los valores conservadores

Voz 23 32:13 en Estados un Rey Birulés pensó el New York si son Bruce Springsteen

Voz 1322 32:26 pero en realidad la canción se enfrenta al vacío del sueño americano describe a los veteranos de Vietnam que regresan un país en plena desaceleración económica me en un pequeño lío en el pueblo por eso pusieron un rifle mis manos me mandaron una tierra extranjera para llegar y matar al hombre amarillo canta Springsteen en sus versos que llegaron a ser número uno durante ocho semanas consecutivas haya Estados Unidos su mensaje se desvirtúa tanto que se negó a ceder el tema para la publicidad de Chrysler aunque la habían ofrecido doce millones de dólares

Voz 0084 33:09 es maravilloso poder decir que no a doce millones de dólares

Voz 0084 33:13 yo estas la canción sin yo creo sin duda más emblemática de Bruce Springsteen una canción que has oído mil mil millones de veces pero que Secret a mí me sigue poniendo los pelos de punta cuando la escucho no sé si vosotros habéis cansado quizá un poco más de ella

Voz 9 33:26 no yo yo creo que es imposible nosotros trabajamos en esto es imposible cansarse de las de las obras de arte no en esta en esta ocasión esta canción lo es yo creo que además hay un hay un hay ahí algo que es que es que está por encima un poco de todo no que es que Bruce yo creo que podría haber sobrevivido sin América perfectamente pero es que América no podría sobrevivir sin disimulos no

Voz 0084 33:50 bueno ahí está The Rising como mejor prueba no el disco que le he pedido lo pidió la gente pues tienes que cantar sobre lo que ha pasado

Voz 9 33:56 es es patrimonio americano completamente

Voz 0084 33:59 no me vais a permitir que mete una cosa bastante freak pero que me encontraré Internet preparando el programa no sé si recordáis que Barack Obama tuvo que enseñar su certificado de nacimiento ante las acusaciones de que no había nacido en Estados Unidos sustracciones que impulsó mucho Donald Trump personalmente hizo una campaña muy muy intensa él lo enseño y además hizo propio vídeo para demostrar que había nacido en América y lo hizo usando frases suyas para cantar la letra de Bonn Jose

Voz 0347 35:29 discos la Liga sobre todo en la lírica que es mucho más pop en los dos más breve no ya no tiene esas esa verborrea que tenía en Darkness on o en Born to run y por supuesto el anterior no en los dos primeros discos de Springsteen pero es el sonido es hay el sonido es importante este disco para los muy fans de Springsteen palos así los espacios los puretas en los que me incluyo siempre eso es conocido como el Vitesse usa porque está muy mal visto precisamente porque existe se convierte en otra cosa en un en un en un rockero de estadios pero es cierto que el sonido con los sintetizadores y todo cambia la paga la paleta musical de Springsteen de esa crudeza que hablábamos antes pero funciona también eh levanta Isaí tienes Glory days tienes a una canción que me encanta me vuelve luego es el disco I'm going down no en un punto también muy bueno

Voz 0084 36:17 Mon tú crees un tipo bastante pragmático este Edith de este disco salieron días sin

Voz 9 36:21 sí de hecho yo creo que según según tengo entendido fueron se de cine el top diez empatando con el Concilio

Voz 0084 36:32 de Michael Jackson es fue el de Liga claro es decir con Madonna con Prince que hablar

Voz 9 36:38 es el disco más vendido mil novecientos ochenta y cinco en Estados Unidos son más comercia su disco más comercial es un revólver un revólver con diez balas disparadas aún no hay nada para mí es mi canción Springsteen es es es lo más comercial lo más completo se le acusa no se le acusa venimos de Nebraska Nos vamos es decir cómo puedes acusar además hechas esas canciones en en la misma época en la que estábamos

Voz 0084 37:09 él lo explica además muy bien esa época de Nebraska ley del Bon de yo estoy en en su libro

Voz 0347 37:15 la mayoría de canciones de ponen de You ese fueron básicamente

Voz 0032 37:18 te completadas en la primera etapa del disco luego impuso una congelación mental no me sentía cómodo con el aspecto pop de mi material acabado y quise algo más profundo más denso y serio esperé escribí grave y luego espera un poco más pasaron los meses y seguía bloqueado encerrado en la casita de campo que había comprado mientras las canciones que iban surgiendo como las últimas gotas de agua bombeados de un pozo temporalmente seco lentamente Bobby Gene no suspender Dancing in the dark se unieron a las primeras canciones por fin habían llegado las noches

Voz 0084 38:09 bueno es Springsteen llamas lluvia esta tormenta también podría ser de de de éxitos más de treinta millones de copias vendido este disco en todo el mundo prisión en su en su libro también habla muy bien de cómo sentía cierta ambivalencia sobre los discos de gran éxito sobre los riesgos en parte ocultos que que conllevan reflexiona sobre la pérdida de privacidad que supone convertirse en una estrella sople de la exposición pública pero también sobre el poder que conlleva hay dice literalmente Bonnin de ellos se cambió mi vida no me aportó mi público más numeroso no obligó a pensar muy en serio en el modo en que presentaba mi música y IMI situó fugazmente en el centro del universo pop esta la palabra del jefe sin este disco la rueda Springsteen hubiese sido posiblemente muy diferente

Voz 12 38:54 pues no sé tengo una es un poco a la como la de edila no

Voz 0347 38:57 en otro en otra dimensión si viene

Voz 9 38:59 creo que también es algo que tenía que pasar es decir tarde o temprano con artistas así pasa hay artistas que no dependen de un disco o de un directo que que traspasan absolutamente de este disco es el el el que mitificar a Bruce no enfundado en su tele Caster ese ese mito no de cómo envía una carta

Voz 0084 39:21 SVA que gracias a

Voz 9 39:24 a un periódico de Los Angeles diciendo no no yo no sé yo soy de Tele Castro como su espada la defiende eso sí

Voz 0347 39:32 hay que aparte también lo iba buscando de hecho este disco también conviene recordarlo que hay una canción que a mí si llevo una copa además siempre me emociona que es Begin en este álbum es que sacrificó también está de Little Steven no de sus el que estaba precisamente siendo su compinche de toda la vida en el que había producido The River que hablábamos antes por por Ballmer mantener este sonido por buscar lo que quería llegar al estrellato máximo sal out a la última estrella de la posible porque había subido de los escalones de quedaba ese lo consiguió ir y ya empezó a integrarse la Street Band ir y lo que es el origen de la banda no y el origen de lo que era Springsteen hecho los conciertos tomaron otro otro tamiz ya era otro tipo de cosa entró también Patty en la banda convirtió en otra historia de todo el mundo ha criticado precisamente porque nunca se a recuperar la esencia de la Strickland hasta muchos años después contra Rising y todo eso no

Voz 0084 40:19 pues a poner pero para que no digáis que se muy unidos quedamos con Boris seguimos nuestro repaso por la obra ochentera de Bruce Springsteen en compañías Hernando Navarro y Demon tapias y en mil novecientos ochenta y siete llega tan el of love un disco en el que es Prístina aborda el tema del amor con cierta profundidad por primera vez en su carrera en mil novecientos ochenta y cinco se había casado con la con la actriz Julianne Philips a la que había conocido un año antes el matrimonio duraría hasta el ochenta y nueve cuando el músico de Nueva Jersey comenzó una relación con Patti Scialfa compañera de banda esposa de de Springsteen desde entonces qué os parece también Love love sobretodo teniendo en cuenta que llegó después de de su mayor éxito

Voz 9 43:04 sí yo yo creo que hay un poco lo que lo que decía Fernando ya no sólo de la ruptura sentimental con su mujer y la aparición de Patti sino también esa ruptura desde ahí se nota también que las colaboraciones ya son diferentes es un disco

Voz 0084 43:20 están los músicos de Silván pero no está acreditado como una de las estrellas es un

Voz 9 43:25 hay un paro en el tiempo no es un poco esa esa ruleta a un poco de de de la carrera despistes en los ocho de los ochenta donde va arriba abajo como que más sintetizador unos arreglos para mí el disco con mejores arreglos de de los cuatro pero sí que es verdad que se nota esa ruptura ese ese corte un poco con la con lo que es la vida

Voz 6 43:50 debido estabas tan fea que a mí me encanta parece Julio Iglesias hay puesto un poco Cruner

Voz 0084 45:32 lo cierto es que aquí Springsteen afronta el tema de del amor sin remilgos habla de la traición de las desilusiones de cómo el paso del tiempo afecta a las relaciones es y lo explicaba el propio músico en el programa Story teles del canal gay

Voz 7 45:46 pues Menchú Iris Seven

Voz 0032 45:50 no es Creevy bien sobre los hombres y las mujeres hasta el ochenta y siete tenía treinta y siete años en esa época no me iba muy bien quizá tuviese algo que ver con tan el of love finalmente escribí un buen disco sobre las relaciones es la piedra angular del disco son la identidad y el amor quién soy adonde voy a dónde pertenezco in dónde acabaré de Lugano

Voz 0084 46:16 existen aquí para afrontar la alguno de los temas más importantes la identidad Kings hoy a dónde voy de dónde vengo la relación con con el amor cómo lo afronta la verdad es que no les sale mal la lo de lo de hablar de la mora Springsteen pero es un disco que no ha tenido porno por lo menos mucha presencia en sus conciertos no hay muchas canciones de este álbum que fue una de sus giras

Voz 0347 46:38 ya me ha crecido mal bueno que tienen los para en los errores de la época pues en la que de este pocas los ochenta posiblemente pero es verdad que yo creo es el más coyunturales decir Springsteen esto lo hace porque su primer matrimonio les sale estrepitosamente mal reconoce en sus memorias que incluso mucha culpa la tu él no el problema es que el gran problema de Springsteen más allá también de su relación con su padre que nunca ha sido resuelta es la la relación con las mujeres Springsteen no tenía relaciones con las mujeres no sabía tener relaciones amorosas Se se bloqueaba estaba tan metido en su obsesión por la música pues llegará al estrellato y aquí después este disco realmente es una intente es un poco como hace Bod Dylan complot tracks no purificar no cuando rompe con Sara construido la mujer de tal planificarse y entonces está coyuntural que yo creo que Springsteen cuando lo tiene que recuperar no se ve en esa época no no se ven esas canciones y se ve a lo mejor más en las canciones retratistas de una sociedad como es la de Bono de You ese y au derriben

Voz 0084 47:33 pregunta un poco pero hace cuánto que no escuche están en los

Voz 11 47:38 no obstante la verdad me he puesto de yo es que claro pero lo nota

Voz 0084 47:42 lo que a mí la verdad es que tiene canciones que me encantan así explicaba Springsteen una cosa que es importante en la música como en las canciones

Voz 7 47:51 pues que muy expira Proexca pues eh

Voz 0032 48:00 el amor por supuesto no puede ser explicado solo experimentado la primera escucha de brilliant gays da la sensación que habla de la atracción quién es esa persona que a mi lado quién soy yo me conozco lo suficiente para ser honesto con esa persona pero más una cosa curiosa las canciones cambian su significado cuando las cantas con el paso del tiempo con quién las cantas cuando la cantas con alguien que amas la canción cambia su significado se convierte en una reafirmación de los misterios de la y sus sombras nuestras fragilidades y también la aceptación de sus fallos sin los que no hay amor déjenme presentarles al ingrediente que falta en esta cuestión

Voz 10 48:43 vamos muy Reading

Voz 21 48:55 Nadal no en clubes concursados hoy estés y Uche soy es una ha hecho a una cena Azón su coche dormido huy gana quién y en sexy la vi ochos el son Badr eco yo Niza a esos quince la de trazo libre y es que si un aquí desde muy muy se va se fue a vivir y por ende no no suele durar mucho más Nagin un a puedo Fez eh tío Cheers eso muy hubiera

Voz 25 51:51 la verdad

Voz 0084 51:55 qué bonito es este hombre y Andes gay noveno corte de tan el of love el octavo álbum de Bruce Springsteen vamos a ir terminando el programa y quería preguntaros algo a los dos después de esta década de los ochenta tan tan exitosa y con tan buen material con que disco de Springsteen os quedáis de los noventa o de este siglo ya

Voz 11 52:40 me encanta que como le pregunto una cosa él contesta es otra es ya mariano habría que hacerle algo como

Voz 11 53:26 no me extraña nada Fernando Navarro compañero El país un placer tenerte aquí por estar aquí

Voz 0084 53:37 ha sido un placer volver cuando te comodísimo

