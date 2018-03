Pasos Perdidos: Miércoles corrientes

el público en la tribuna Un grupo de jóvenes debió de pensar qué pasaría en todas hoy ya ha empezado quizá acertaban ya ha empezado a hacer y hacerse fotos del pleno antes de que les advirtieran de que no pueden a veces el Congreso es eso un lugar para los selfies

les recuerda a sus señorías que no se pueden hacer fotografías en el hemiciclo tantos lo recuerdo sus señorías como también

a las tribunas bueno como era miércoles han pasado las cosas que pasan los miércoles en fin ya saben el máster de Cristina Cifuentes el Tribunal Supremo yo tratar de frenética en el Parlament el Congreso en cambio no ha dado una buena foto apenas ha dado una frase que el Gobierno ha dejado ir en corrillo sobre décimos fuentes Turull ya sabe lo que es la cárcel han dicho en el Gobierno que actualidad cobra en este momento esa frase y otra que Rajoy ha dejado en vuelta para los independentistas

no voy a hacer un análisis de todo lo que ha sucedido en Catalunya en los últimos tiempos porque todo el mundo lo conoce sobradamente pero han roto todos los límites se han saltado la ley han dividido a la gente han echado a las empresas han subestimado al Estado han sobrevalorado a sus líderes y no veo lo que está ocurriendo en estos momentos

no se estimen al Estado ha dicho el presidente del Gobierno antes de que en el Parlament supusieran a pensar en un pleno para mañana noten los verbos que utiliza Rajoy subestimar y sobrevalorar como si todo el proceso pudiera explicarle en esas dos palabras que a lo mejor se puede luego Rajoy seguido a Teruel

Voz 1071

01:41

como verán el miércoles ha tenido lo que tienen los miércoles discursos y fotos y caos en el Parlament y sin embargo Elías ha ido en ese silencio del que hablaba hasta ahora de quién de manera habitual habla se ponen las fotos que es Cristina Cifuentes o no lo más llamativo del miércoles estaba en ese silencio desde fuentes del Partido Popular lo coloque como ustedes pero no conozco ningún detalle más Usero con ella o le van a pedir a los que no conozco en detalle edite hay días en los que con el silencio en la radio te salen las crónicas más descriptivas gráficas