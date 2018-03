Sarro: "Las amigas de la infancia nos hemos reencontrado. Ahora tenemos un grupo de whatsapp y un club de lectura"

yo soy ya jubilada prejubilado pertenezco a la ONCE total hace cuarenta y cinco años que yo fui a los colegio de la ONCE en Sevilla puede pasé de Sevilla pasean Madrid cumplir yo me vine para acá que antes no había esta modernidad desde el teléfono perdimos el contacto unas de otras el año pasado en hubo una convivencia gente jubilada en Sevilla ya hay que se vieron tres compañera

Voz 1

00:38

tres compañera Yesa tres yo de otra de ahora teme un grupo que no no hemos visto todavía es un grupo de nueve compañera que estábamos desde el año sesenta y nueve es también retar pida pero súper unir darnos contamos nuestras cositas pero lo que yo quería contar sobre todo que yo creo que esto no lo hace nadie si no nosotras que somos muy lectora y entonces nos proponemos un libro lo leemos y antes lo hacíamos como lo comentamos los damos un tiempo me o una cosa así ideal pues lo comentábamos