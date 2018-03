Sarro: "Las amigas de la infancia nos hemos reencontrado. Ahora tenemos un grupo de whatsapp y un club de lectura"

Voz 1 00:00 hola buenas noches hola buenas noches gracias por llamar

Voz 2 00:05 no soy ya jubilada prejubilado pertenezco a la se claro aquí cada una ante cuando eramos pequeños no mandaba a los colegios de la ONCE que estaba en Sevilla en Madrid en Pamplona en Alicante bueno hace no total hace cuarenta y cinco años que yo fui a a los colegio de la ONCE en Sevilla de esto que después pasé de Sevilla pasea Madrid ya cumplir los yo me vine para acá tal el año pasado a principios de año

Voz 1 00:54 sí

Voz 2 00:57 esta modernidad por teléfono y todo puede claro perdí perdimos el contacto una de otra el año pasado en hubo una convivencia gente jubilada en Sevilla ya hay que se vieron tres compañera

Voz 1 01:17 qué bonito reencuentro de antiguos compañeros

Voz 2 01:19 tres compañera de Yesa tres tiró de otra de ahora teme mojón un grupo que no no hemos visto todavía sino algunas de esas tres se vieron pero las demás no no hemos visto es un grupo de nueve compañeras que estábamos desde el año sesenta y nueve

Voz 1 01:47 de ustedes que fueron compañeros en los años sesenta casi casi en los setenta

Voz 2 01:57 pues mira tengo una de Guadalajara que yo les digo la profe porque no enseña mucho de Nemo dos en Madrid dos en Málaga una en Sevilla una Algeciras

Voz 1 02:19 ambas están todas muy repartidas

Voz 2 02:22 estamos retar pida perro súper unir darnos contamos nuestras cositas pero lo que yo quería contar sobre todo que yo creo que esto no lo hace nadie si no nosotras es que somos muy lectora y entonces nos proponemos un libro lo leemos y antes lo hacíamos como lo comentábamos los damos un tiempo me o una cosa así pues lo comentábamos

Voz 1363 02:59 tienen ustedes un club de en de lectura un encuentro un encuentro de lectura entre amigas que bonito que interesante

Voz 2 03:06 pues la profe que yo les digo que se llama Elena hizo que todas no bajar el Sky no enseño como con el programa ya ahora comentamos este libro

Voz 1 03:24 por teléfono

Voz 2 03:30 estamos cómodos hora o tres horas comentando libro

Voz 1 03:36 tú sabes cuál fue el último que comentamos cual El diario de Noa

Voz 2 03:48 sí sí muy triste y me base La nieta del señor Lim

Voz 1 03:56 yo no he empezado a leer todo empezar a leerlo y cuando tiene más o menos que

Voz 2 04:01 el juez le tenemos que reunir todas

Voz 1363 04:05 pues tiene que pues tiene que empezar ya eh yo no quiero no quiero meter la prisa pero

Voz 2 04:10 sí sí sí sí entonces el día nueve Nos reunimos todas por medio del ex cae hay Se me faltó Manoli que está en que está en Barcelona

Voz 1363 04:21 Manoli en Barcelona bonito grupo Sarro que bonito que el tiempo no haya pasado al contrario que hayan ustedes ido creciendo y que ahora compartan por ejemplo la afición a la literatura y que todavía se reúnan aunque no sea físicamente

Voz 2 04:34 no físicamente no pero sabemos una de la otra nos contamos nuestra pena nuestra alegría es un grupo de Whatsapp completamente

Voz 1 04:45 Tim

Voz 2 04:47 distinto más personal más más si yo digo esto tengo que contarlo en hablarporhablar

Voz 1363 04:56 desde luego porque es precioso Sarro el lote que hagan por reunirse a través de Skype ya me parece grandioso

Voz 2 05:04 sí sí así que estamos muy felices yo estoy muy feliz de poder contarlo aquí

Voz 1363 05:11 Sarro dígale a las chicas del cole que nos gusta mucho su ejemplo que sigan tan unidas que lean juntas y que gracias por existir Sarro un abrazo

Voz 2 05:25 gracias Macarena un beso muy grande