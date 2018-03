Iniesta: "Si me quedo en el Barça será porque sé que voy a estar al 200% y si no lo hago es porque siento que no podré hacerlo"

Voz 1 00:00 con Andrés Iniesta buenas noches ven preparando aquí

Voz 0165 00:06 estos dos partidos que tenemos partidos bonitos Si bueno seguimos con con la preparación

Voz 2 00:14 anoche hablábamos comarcas sensaciones decía que ganas de que llegue el partido porque entre compromisos entrevista qué me imagino que estás tú lo al no con ganas de que venga el viernes en Alemania y el martes en Argentina no

Voz 0165 00:23 sí bueno también se entiende que cada la verdad es que se acerca una cita como como se está pues hay que hay que aprovechar el tiempo para para todo y en este caso pues fotos au o anuncios cosas que que también tenemos que cumplir con ella sí

Voz 2 00:42 si nada se abstendrán suya se mantendrán dos mil fotos selección si luego no

Voz 1 00:46 exacto sí pero bueno cada cada año cambia vamos cambiando oye Baser ser pase raro enfrentarse a Messi el más

Voz 0165 00:54 pues sí bueno acostumbrados los que estamos en el mismo equipo a comparte es casi cada día con con él pues pues será las será raro pero bueno final pues cada uno mira por lo suyo hoy dentro de de que es un partido amistoso puede ser un partido bonito para para seguir creciendo como como equipo como selección Inc y ojalá hay podamos hace dos grandes partidos

Voz 2 01:25 en alguna traba a pedir seguro en alguna jugada tres

Voz 2 09:18 vale el titulares Jordi Alba los invitó bueno pues toda vez toca recoger que mañana es el penúltimo día ya antes de salir para la mañana desde el partido del viernes se de Alemania y vamos a empezar por por esa frase que qué dijiste el otro día contra después de terminar el partido del Chelsea no hacía alusión habrá Ramon Besa termina esa eliminatoria eliminar al Chelsea os metáis en la siguiente ronda de Champions tú dices algo que es normal está tu contrato creo que lo tiene también la Bomba Navarro no en el en el equipo esto es un contrato vitalicio digamos con el Barça pero que antes de cada treinta de abril tu tienes que comunicará el Barça si vas a continuar en el club para que el club Si te vas a marchar eso es así no sí

Voz 0165 09:55 exacto Bono fue a una osada yo siempre me preso de una forma muy muy muy clara y muy muy natural es decir lo en ningún momento busco aquí ninguna ninguna otra cosa no fue una pregunta si no recuerdo mal a si había muchos años de de Iniesta en el Barça hay o no la realidad es la que la que explique y la que me creo que en el mundo periodístico lo de diez ocho sabían que que esa cláusula existía no por lo tanto pues no dije nada nada raro y también es una forma de de de poner en contexto a a toda todas las situaciones hay igual no va más allá de eso pues como dije quedan unas semanas donde eh dónde esa decisión de continuar os seguir pues es esta esta ahí

Voz 2 10:47 a estas al mes y medio de tomar la decisión más importante tu carrera

Voz 0165 10:52 Bono una de las una de las más importantes es sin duda sin duda porque porque una de las la más importante fue el momento que que vine a Barcelona Hay y a partir de ahí pues todo lo que ha venido ha sido consecuente ya de de ello

Voz 2 11:11 te hace dudar o que porque dices que también la tiene tomada al cien por cien que te hace dudar tu papel en el Barça la importancia de ese de de de lo que sigue representando Andrés Iniesta para para el Fútbol Club Barcelona y tu papel que puedes tener tu rol en el equipo la la el atractivo de una aventura deportiva fuera de una experincia fuera porque crees que ya los no todo en el Barça que es lo que pasa por la cabeza Andrés no

Voz 0165 11:36 te hace dudar todo y nada a la vez es decir me hace dudar que que estoy en en el club de mi vida el club que que me lo ha dado todo donde eso toda mi carrera en la élite el el cariño de la gente el respeto que que tengo de la gente de los compañeros de de del mundo del fútbol en general no es no es fácil en una situación entiendo que que bueno que que eh voy teniendo también una edad que que es distinta lo que a lo que tenía antes por lo tanto todas las cosas cambia aquí igual no se abren otras puertas que son son muy muy ilusionantes en muchos en muchos sentidos y yo también al final no no será una cuestión de de de de amor o no al final es una cuestión de yo sentir lo que lo que creo que tengo que hacer sé que que si si me respetan las lesiones sí

Voz 9 12:44 así todo va normal

Voz 0165 12:47 veo muy difícil que no estar en en un once del Barça en los próximos dos años pero pero una una decisión así va creo que que va más allá de eso

Voz 2 13:00 a los una duda deportiva con este entrenador con Valverde te sientes a gusto tú ves que tu papeles importante ITB siendo de titular siendo un jugador muy importante en el equipo próximos dos años por lo menos eh

Voz 1906 13:10 bueno me han abierto una brecha la esperanza e ahora mismo

Voz 2 13:15 eh no sé si te hizo cambiar algo tu papel en el Barça la última temporada la la anterior la última en la etapa de Luis Enrique no se sitúen al momento habías pensado que era imposible que te fueras del Barça y el año pasado te lo planteaste

Voz 0165 13:29 no no no ha cambiado eh son mi mi mi idea o mi sentimiento no no no ha cambiado repito que será porque yo diga creo que no voy a no voy a poder dar el cien por cien en lo que es Andrés Iniesta como como persona y jugador a mi club hay entonces pues daría un paso al lado di cambiaría no no tengo ninguna duda en en es hoy a partir de ahí pues pues vamos a ver vamos a ver que qué es lo que me pasa por la cabeza en no

Voz 2 14:07 no quisiera estar en tu tu cabeza en este mes va a ser difícil tomar esa decisión

Voz 0165 14:11 va a ser difícil sea la decisión que se ha la la voy a tener muy muy mala muy madurada y estoy muy tranquilo sobre todo estoy disfrutando mucho de de este año oí por eso pues agradezco tanto al míster como a su cuerpo técnico el cariño que me han dado que me siguen dando y no hay otra cosa que mi ilusión es más que levantar los los tres títulos que tenemos este año yo sentiste cuando el Camp Nou el otro día decía nosotros

Voz 2 14:44 queremos Iniesta quédate

Voz 0165 14:47 son cosas que no se pueden explicar pero más allá de ese hecho puntual yo yo ya lo sé yo ya sea el cariño que me tiene la gente el respeto porque he crecido con ellos es decir me han visto toda toda mi vida saben que quedado hoy seguiré dando todo lo que lo que tengo por esos esos colores esa camiseta hay lo lo he hecho muchísima muchísima peces soy muy transparente y ellos me me conocen yo sé que que yo es quieren que que esté aquí hasta hasta el último día Hay

Voz 2 15:24 pero eso te va a hacer cambiar de opinión

Voz 0165 15:26 no es que no de momento no he dicho que yo me vaya no

Voz 2 15:30 no no perdió por eso digo ni para bien ni para mal que eso no te va a hacer decir pues entonces me quedo o entonces como no me quieren me voy eso no te va a hacer imagino no no no es una

Voz 0165 15:39 ya digo eso son una situación que va más allá de de de momento momento actual

Voz 2 15:46 eh eso podría afectar en caso de que dijera a Andrés Iniesta pues mira lo decido irme eso también afectaría a la Andrés Iniesta de la selección o no quiero decir Andrés Iniesta en la selección española después de este Mundial tiene tomada también la decisión al margen de la decisión de club

Voz 0165 16:05 de momento hoy por naturaleza por así decirlo posiblemente sea mi última aparición con con la selección Si si Dios quiere no puedo por momento oí por todo tampoco yo quiero son poco similar a lo que me pueda aparecer en pasar en mi club y tampoco quiero quiero estar por estar los sentir que que está ahí por un oye mira no tengo la la necesidad de estar en los sitios por por estar au por ser quién soy yo por ser quién quiénes sido entonces pues la visión mía Aído ha ido cambiando oí y esa es la la cuestión pero repito pues este año no hay otro foco aparte de esta decisión que no sea lo deportivo oí Bono intentar a conseguir lo que tenemos esta noche más unos

Voz 2 17:00 cuando la radio está decirlo mejor cómo se vaya del Barça como abejas la selección como diría Camacho Iniesta de mi vida alguna lágrima y hasta caer alegre vida está cayendo pero es normal y además yo creo que tú sabes también como tenemos la sensación todos a Ramón Marcos eh eh sí que hay Romero y Javi todos tenemos sensación que creo que la tienes tú de que hagas lo que hagas tienes crédito para tomar la decisión que sea porque te va a respetar el Camp Nou te vas respetaré el fútbol el entero en este país porque te lo has ganado pero pero sí que puede haber un antes y un después en la carrera futbolística de Iniesta después de este verano

Voz 1785 17:35 con lo que dice tu club de la selección

Voz 0165 17:38 bueno sí sí ocurre esa decisión claro que todo cambia todo cambia es decir no sabéis que no iría a ningún a ningún sitio que compitiesen con mi club porque sería ante natural para mí y todo cambiaría pero bueno igual que se cierra una cosa pues ese es el otro sí

Voz 2 18:02 y esa decisión que estás ahora meditando de de subirme la misma es a China

Voz 0165 18:09 todo lo que no sea competir con el Barça pues todos los escenarios son son posibles y sé que que han salido

Voz 2 18:16 pues claro de Estados Unidos que si te ha llamado Xavi para que vaya a Qatar quesitos El ahora pero la acciones Barça o China

Voz 0165 18:22 no la opción si no no estuviese el Barça pues serían todos los escenarios donde no ti es el Barça

Voz 1 18:31 el monto alguno tanto te algo que tú mujer Ana que dice que te recomienda no te va a hacer público no está ligada no nada

Voz 2 18:49 la la la la la en la pista sabía si aún más declarante y además para Andrés

Voz 0165 18:53 mucho sí pero bueno todo tanto lo familiar siempre es la muy en mi familia porque siempre está muy consensuado hoy muy hablado y muy muy muy mal jurado todas las cosas todas las decisiones que que he tenido la oportunidad de de tomar han sido han sido así y al final pues la familia para mí es lo lo quemo sí bueno vamos a ver a ver qué pasa se está dando por hecho que bueno que verdad lo va a haber una un una escenario pero a día de hoy no no no es cien por cien una una cosa u otra cosa me recalcar Montoro

Voz 1906 19:34 es una que actualmente es titularísimo en el Barça y por tanto pieza clave con Valverde y su peso en el equipo ha ha crecido

Voz 2 19:47 ha llegado Coutinho pero en los partidos importa

Voz 1906 19:50 desde liga sigue jugando a Andrés Iniesta y en y en los partidos de Champions es es un fijo lo digo porque no es habitual que un símbolo del Barça pueda marcharse siendo titular

Voz 2 20:01 eh Xavi se fue sin serlo por ejemplo decía Ramón Besa cuando estaba diciendo Iniesta hombres solemos consensuar esas decisiones e en familia eso suele estar muy meditado con la familia también es una parte muy importante de todos por un poco por lo que decías tú de si las dudas pueden estar resueltas o no paran tres no están resueltas pero cuando esa frase la dice Andrés muchos dan por hecho que está más cerca del adiós que del no adiós es es curioso no nos ha sorprendido porque muchos de los sí Andrés supiera que va a seguir no dice esa frase

Voz 0165 20:34 no no no no lo veo así entiendo lo es lo que dice Si por las palabras pues también por el por el contexto de de todo hay mi mi edad bueno el año pasado sin ir más lejos el año fue regular si me hubiese ido el año pasado pues ahora no estaríamos hablando tan claramente eh qué pasará si se va Iniesta me refiero sea yo no Dead cuando quiero explicarme quiero decir que en que no va a ser una decisión que que me haga cambiar porque uno me diga una cosa o no me diga otra eh eh la que tome será porque es la que yo siento entonces sí si me quedo será porque siento que que a estar a al doscientos por cien como siempre estado Easy no me quedo es porque siento que que ese doscientos por cien que entiendo que que se merece mi club de mí pues no no lo tengo y esas es la única la única duda que hay en mi cabeza para para decir una cosa u otra

Voz 2 21:46 aclarado por Andrés Siniesta si queréis algo más sobre este tema que tenemos a hablar de fútbol y de y demás cosas del Barça

Voz 1785 21:51 decir esas cosas se hablan con Messi por ejemplo o no

Voz 0165 21:55 no yo con Leo he hablado he hablado a esta situación con con otros compañeros pues bueno al final como ha pasado en otros casos y cuando Vitor tomo una decisión cuando Xavi tome una decisión al final o cuando Mascherano ha tomado una decisión al Nadal eh son decisión es personales de cada uno más allá de lo que futbolísticamente au o no uno entienda

Voz 1785 22:26 pero precisamente entenderá que los oyentes los aficionados les gusta saber en el Vestuario si tú por ejemplo te arrima Leoni dices tú mi situación que haría eso en las personas de confianza por eso lo dice Boreal pensamos de que habla los futbolistas ya es precisamente esas cosas y es que siendo una persona muy hogareña muy familiar es capaz pues de la conversación pues ahora digo Messi porque es el que de alguna forma la gente simboliza que las decisiones de Messi son casi tan trascendentes como las del presidente en ese sentido lo decía

Voz 0165 22:57 por ninguno si no estás situaciones a las aulas con con la gente que más afinidad tienes dentro del vestuario oí igual no intercambiamos cosas como como estas y otras atrás pero sin duda que al final la hay con muchos compañeros que que llevamos toda la vida juntos y acabo

Voz 1785 23:20 con el tema si me permite mano que es decir no se dilató demasiado la revisión del contrato en dos mil dieciocho quizá ahora no se habría llegado a esta situación pregunto

Voz 0165 23:30 bueno todo paso cómo cómo pasó todo fue fue como como fue allí y al final firmamos una renovación donde las dos partes pues no no sentíamos cómodas que creo que es lo que las dos partes quieren cuando cuando se firmó una cosa

Voz 4 23:53 si seguimos hablando de fue parece que hasta un mal sueño

Voz 3 23:57 porque no yo sólo quería decir una cosa sigue

Voz 4 23:59 decía Andrés si no puedo dar el doscientos por cien en lo físico en la mental tus dudas vienen más por una parte mental cobró una parte física

Voz 0165 24:08 no es el es el conjunto es el conjunto de de todo de todo no no hay una cosa que que no tenga que ver con con la otra al final todo es una una relación de de lo que tú sientes que puedes trámite cuando digo el Andrés Iniesta es el Andrés Iniesta de cabeza y el Andrés Iniesta físico muy bueno pues todo eso lo que uno tiene que valorar al final

Voz 2 24:39 este es Andrés Iniesta intentando que duerman un poco más tranquilos aunque no sé si lo ha conseguido volver sobre todo por el momento sí pero si pusiéramos aquí ayudando también poquito solamente

Voz 1 24:49 Barça Barça y fuera

Voz 2 24:51 voy a poner China otra cosa estaría ahora mismo en la cabeza de Iniesta cincuenta cincuenta

Voz 1 24:58 bueno pero

Voz 2 25:00 no no no no te digo que me digas cómo pero está más o menos mita mita hostal la la balanza inclinada hacia un lado más que otro

Voz 0165 25:07 no no no todo está muy muy meditado pero no está decidido

Voz 3 25:13 noventa diez soy más

Voz 2 25:16 aquel que entonces lo decía el noventa diez noventa y está bastante tímido pero noventa diez noventa noventa diez diez noventa

Voz 1785 25:23 dejémoslo en noventa ariete y que la gente piense si es noventa hizo diez noventa no sé qué es que

Voz 0165 25:28 eh que es una pista

Voz 2 25:30 la gama con la luces encendidas han puesto de pie que han dicho a ver Iniesta dime más del Barça pero fíjate a la frase todo esto

Voz 1785 25:36 muy meditado pero no decidido es cuestión solo sin faltar a apretar el botón para que nos entendamos no

Voz 1 25:43 bueno que que con noventa y cinco

Voz 0165 25:47 no sé que es un tema que que evidentemente crea debate cada uno tiene a su posición cada uno piensa una cosa cada uno que una cosa pero bueno más allá de hacer broma o no sobre sobre la situación ya ya decidiré ella decide lo que sienta como he dicho no no tiene nada que a ver por por el momento se da una decisión mía no tiene nada que ver el el club sí ya sabe de sobra mi mujer

Voz 1 26:21 hay recibimiento

Voz 0165 26:23 hay más allá de eso pues será una decisión puramente personal de lo que es lo que yo sienta como como jugador y como como persona pero tú estás tranquilo

Voz 12 26:36 sea porque no es un proceso de hoy para mañana decido algo así sino son procesos que has venido madurando has venido gestionando cuando digo tu digo tu familia tu padre tu madre Ana no

Voz 0165 26:47 no yo estoy tranquilo porque disfruto de lo que hago de ahí esa es mi felicidad más allá de lo que pase a partir de la la temporada que que viene y que no es una una situación de de ayer para para hoy entonces también entiendo que es un proceso natural que si no es este año pues el año que viene estaríamos con con lo mismo o o el otro no entonces pues es el sentir en el momento lo que lo que tenga que sentir para para decidir lo que lo que hago

Voz 1906 32:04 no preguntar si Valverde te ha pedido que te quedes

Voz 0165 32:07 si no bueno no es que me haya pedido que que me quede o no sino desde el primer día que que hable con el me mostró su confianza Hay por lo tanto pues entiendo que eh que estaría encantado de que estuviese el Barça el año que viene más allá de lo que podemos ir hablan lo cada cada día pues demente que para una cosa o para otra el será uno de los de los primeros por no decir el el primero que que que que lo sepa y aquí no

Voz 11 32:46 selección Andrés estos días son dos días pero imagino que la gente te quiere porque lo ha ganado a pulso alguien te he dicho algo nuestros compañeros del Barça habituales y no Sergio

Voz 0165 32:58 hemos que Sergio Ramos es campechano mirados

Voz 2 33:00 propósito Andrés dejar ahora

Voz 1 33:03 máquinas alguno hace alguna

Voz 3 33:07 estáis haciendo lo decía porque claro porque

Voz 2 33:18 augura que se da alguna que eso cuesta ya te han dicho alguna de

Voz 0165 33:22 no no bueno el hecho de de que si me voy o no bueno es una tampoco les he confesado lo que

Voz 1 33:30 cómo se como se dice que os en chino

Voz 0165 33:33 voy a hacer pero peruano igual que en mi club a que hay gente que que conozco desde hace mucho tiempo oí también compartimos

Voz 11 33:42 ese es Andrés cuando habla aquí la gente escucha con veneración cuando lo hace dentro de la residencia aunque no la muchas veces pues también no porque la gente sabe que habla un peso pesado no y eso me consta que alguna bromitas había dentro en el comedor au bueno pues en las zonas de ocio bueno

Voz 2 34:01 ajá y veremos qué pasa antes del treinta b que no es lo vas a decir el treinta o antes el mismo treinta

Voz 4 34:07 no tiene porque ser el XXX no cuando se no se pues eso es jugar

Voz 27 34:11 se dice que no tiene por qué es el veinte

Voz 0165 34:15 no es nunca sabes cuál es el mejor momento siempre está ahí pero luego bueno veremos veremos con el paso del tiempo la cabeza

Voz 2 34:26 en estos dos partidos en el Mundial en el Barça y lo que queda por delante finalistas de Copa la Liga en el bolsillo eh cuartos de final de la Liga de Campeones con la Roma un año que no sé si cuando empezaba la temporada en el primer año de Valverde pensaba que podía ir también no como va por ahora

Voz 0165 34:42 bueno nunca siempre aspira a a esto porque también es la es sí Agencia que que tiene ahí lo que también no generalmente pero muchas veces nos hemos encontrado en esta en esta situación hay que Bono en todo el año pues estás haciendo las cosas muy bien oí íbamos a pelear por por concretar las eh estamos en una final de Copa pero eso pero el ganaron perder pues son noventa minutos la Liga así que pues eh con este último tropiezo el Atlético pues unos pone muy muy bien ya los los partidos ya hay que ir restando los la Champions pues y sin menospreciar y sin despistar no nos lo podemos podemos dar otro paso

Voz 2 35:37 en un año en bastante bueno tuyo no ha con la trayectoria que llevas con los años que lleva en el Barça el primerísimo nivel en una de las mejores temporadas hemos vuelto a ver no se siendo el momento dejamos de verle por falta de continuidad por alguna lesión pero hemos vuelto a ver a al al buen nivel de Iniesta este año no sé si tú tienes la misma sensación

Voz 0165 35:54 sí bueno tengo la sensación de que puedo disfrutas entrenando jugando oí puedo ayudar a mis compañeros es cierto que que el año pasa dado queda muy marcado el año en general pero pero siempre he dicho que fue un año un poco lo fuera de lo normal en el sentido de que tuve dos o tres contratiempos importantes que son marcaron un mucho la la temporada que cuando estuve disponible no estuve mal pero sin duda no no fue la la continuidad que que estoy teniendo este año salvando dos dos pequeños percances de dos de diez días

Voz 2 36:37 tengo dos más te preguntan todos ellos que tiene un montón de cosas por ahí apuntadas veo en a beneficia al cambio de esquema el jugar con cuatro cuatro dos más arropado Busquet con Rakitic tener a Suárez y Messi arriba ha ido rotando mucho el undécimo jugador pero posaba beneficiado eso como como equipo tú desde dentro del campo las vistos

Voz 0165 36:55 Bono ha beneficiado el el equilibrio al final lo que marca los los los esquemas son los equipos es el equilibrio entre entre sus líneas no que es un poco lo que lo que habíamos ido perdiendo en este último en este último tiempo da igual que juegue son un cuatro tres tres que juega un cuatro cuatro dos cuatro dos tres uno al final lo que te marca el camino el equipo es el es el equilibrio no entonces pues lo lo hemos encontrado oí el equipo pues se siente se siente cómodo en lo que lo que hace lo que en Mister transmite au quiere que que hagamos y eso es lo que lo que está funcionando y esperemos que en este tramo final que es el más difícil siga siendo sí

Voz 2 37:41 señores Enric avispas ese cuatro tres tres donde todo dependía arriba de de Messi Suárez de o casi todo no tenían mucha más importancia al ataque fue Neymar que fíjate lo que era un jugador tan importante no y sin embargo el año está siendo perfecto en lo futbolístico te sorprendería ver a Neymar en el Madrid

Voz 0165 37:58 el sinceramente no bueno no es no es que me sorprenda o no y me es indiferente a no que no no se tome con que es una falta de respeto ni mucho menos pero no es algo que que yo piense que o que estemos pensando sentiría que eh que el Madrid ficha uno de los mejores jugadores del mundo porque lo entiendo así pero pero nosotros seguimos teniendo a a una plantilla hay o no jugadores que considero que que son mejoras que que lo demás

Voz 2 38:34 te sorprendería más verlo del Madrid o volviendo al Barça

Voz 0165 38:39 normalmente cuando te vas de un sitio es es es difícil si el difícil volver es sorprendería quizá más el volver por el hecho de haber salido de haber salido ya pero bueno veremos el el futuro que que lo que pasa

Voz 2 38:57 pues Romero Marcos y Ramón tienen ahí apuntado montón de cosas Javi sí que ha sigue todo vuestro Andrés Iniesta

Voz 4 39:03 está volviendo un poco a la caída de la selección que has así que practicamente leal de jamón practicamente lo ha dejado lo ha dejado muy claro que te gustaría que tu despedida fuera diferente a la de otros jugadores que no lo han dicho tan claro públicamente que han sido emblemas de esta selección como por ejemplo Iker Casillas como por ejemplo David Villa que ha quedado un poso en el ambiente que estos tíos con lo grandes que han sido se tenían que haber despedido de otra manera tú quieres que tu despedida sea de otra manera

Voz 0165 39:28 bueno yo haría

Voz 1 39:31 con que mi despedida fuese soñamos

Voz 0165 39:35 así ciento dieciséis otra vez

Voz 1 39:37 y luego perdimos exactamente que sea así

Voz 0165 39:41 pero pero bueno es lo que todos Sonia haríamos bueno ojalá ojalá ojalá sea así como tú bien ha dicho creo que se ha entendido muy bien que cuál es cuál es la situación y ojalá sea una una despedida bonita pero bueno más allá de desde el momento en si de lo que sería mi mi último partido con con España yo creo que más allá de eso pues queda todo todo lo demás no al final pues la gente recordará lo que tenga que que recordar sobre mí como jugador de la de la selección pero ojalá y tengo la oportunidad de que la despedida o mi último partido pues sea

Voz 11 40:23 sea es Mohamed pero fíjate lo curioso porque debuta en en Albacete precisamente contra Rusia ante el Deimos al Mundial dos mil seis lo recuerdo perfectamente estábamos alojados en el Parador de Albacete y a aquel gol de España dos mil diez en Sudáfrica

Voz 2 40:41 claro el principio el desenlace

Voz 11 40:44 final Rusia sea has llegado a soñar ese final en Rusia en el Mundial deben efectivamente contando la Copa pero bueno eso es lo más idílico pero

Voz 0165 40:55 qué va a pensar Bono ha lanzado este hecho no no lo había pensado debut con Albacete y acabar en el Mundial de Rusia pues son también de estas coincidencias que suelen pasar en el en el fútbol y y ojalá hay como he dicho antes pues SA con grandísimo recuerdo final grandísimo recuerdo pues sólo nos queda pensar si levantamos la copa no todos lo demás parece que no es no es suficiente pero bueno intentaremos vamos con con mucha ilusión y hay creo que si hacemos la las cosas bien vamos a tener posibilidades de pelear

Voz 1785 41:35 cuando miras atrás que sientes nostalgia orgullo o qué qué quieres que la gente recuerde celebrando la selección no sido el Barça de momento

Voz 0165 41:45 no vamos sea lo que más siento es es orgullo y privilegio de haber formado parte de de los mejores años de la selección ni ser ser un jugador importante dentro de de todos estos años no hay cosa más más bonita que que esa

Voz 2 42:08 en el vestuario del Barça alguien ha pronunciado la palabra triple

Voz 0165 42:12 este no no no no no le oído evidentemente que la cabeza de de todos pues cuando va pasando el tiempo oí las cosas ese van acercando pues todos somos conscientes de que eh de que es una situación que puede que puede ser real también sabemos que un mal partido en la Champions pues esa idea S se va como como nada no por lo tanto pues vamos paso a paso oí viviendo hasta dándonos acercamos ultras pensado que Puyol como capitán levantó uno Xavi como capitán levantó otro como capitán te tocaría Tic Se por lo menos

Voz 28 42:55 no

Voz 3 42:55 no había

Voz 0165 42:58 claro que que he pensado muchas veces en en ese en ese momento en esos momentos son son serias serían serían mágicos se mágicos que que sucediese pero vamos vamos a ver

Voz 2 43:13 a ver qué te parecen los fichajes de de Coutinho y Arturo

Voz 0165 43:16 no me

Voz 2 43:16 a esa quién dice el Barça está reforzando por lo que pueda pasar con Iniesta e independientemente de eso a ti qué te parecen esos dos jugadores

Voz 0165 43:24 bueno entiendo que Felipe es un jugador con nuestra contrastado oí idea de un nivel brutal y es que si si todo va medianamente bien será un jugador muy muy importante para para para nosotros para para el club hay bueno en el caso de Artur y lo he podido ver en en algunos vídeos las condiciones pues son son son muy buena Si han creído que es un jugador capacitado para el Barça entiendo que que así es desde el momento que llegue pues ayudarle a que a que se adapte lo lo más rap pero posible pueda ser un jugador importante me han subido lo que ha dicho Di Artur no pues vamos a escuchar Brice Arturo Iniesta ha llegado el turno un vehículo pero no me voy a

Voz 29 44:20 tú que presenta Oh Fuchs Bou presente concentrado muy feliz si ese apoyo se Gates Iniesta Eto'o contra dando inicios Brad Prados puede cuece explicar que un gran chef quería rock y espera un día

Voz 0165 44:39 ha sido dotada dar ser

Voz 29 44:42 que somos de les Illes cúpula no

Voz 2 44:49 dentro porque hablar español ojalá algún día pueda conocerte personalmente ese deshacer en los que son unas declaraciones que ha hecho al en en Barcelona no son para dar una nota de audio que sus le ha mandado a Iniesta para el para el larguero bueno entonces la nota era bastante más larga eh gracias cuando elegimos que si le quería mandar una nota de audio a él y ahora vamos a medio hablarlo se regaló con la nota de Alley la tuvimos que cortar

Voz 0165 45:12 bueno ojalá hay que las condiciones que demuestra pues pueda pueda hacerlo en en en el Barça seguro que que que va a crecer muchísimo en en nuestro equipo oí y rodeado sobre todo de los jugadores que que que tendrá no hay no hay ningún no con contratiempo para que para que un jugador de ese nivel pues sigue al haciendo

Voz 1785 45:38 aquí a ti como te gusta más jugar con Rossi nueve

Voz 0165 45:44 en la selección

Voz 3 45:46 vamos que en el Barça el nueve está estaba llamado Luis Suárez Luis Suárez una cosa pero nada

Voz 1785 45:52 acción el gran debate es si si puedes juntar a Isco Asensio Silva Iniesta ahí puedes prescindir de

Voz 4 45:58 nueve lo que sí hizo contra Italia por ejemplo

Voz 2 46:01 el partido te sientes más cómodo

Voz 4 46:03 yo como con Costa con Morata o lo que sea

Voz 0165 46:06 el nueve si es que decida Lopetegui o no no soy perfecto no no no no afecta en el sentido de que sí hay lo importante de lo que de esta pregunta es la la variedad que tiene la la selección y hay momentos determinados a lo mejor con el partido contra que hace referencia contra Italia que no convenía más jugar así y habrá otros que que lo primordial jugar con una con una referencia al final lo que buscas cuando juegas con con nueve años y nueves es eso no que es la defensa no tenga referencias a la hora de de marcar sí en ese sentido pues habrá de todo

Voz 1785 46:49 esta es la gran presión que tiene el seleccionador barco la alineación sabiendo que hay tantos registros tantas variedades y tantos futbolistas saber contra el rival que te enfrentas qué alineación tienes que presentar Se eso

Voz 0165 47:02 tengo que es una de una de ellas pero creo que es una gran suerte tener una una selección como la que la que tiene el míster

Voz 2 47:11 eh tú ha sido protagonista en dos mil ocho ganando Eurocopa dos mil diez ganando el Mundial y luego los dos fracasos no los dos tropiezos importantes en el Mundial de Brasil en la Eurocopa de Francia que toca

Voz 0165 47:21 Bale doce doce ropa

Voz 3 47:24 los dos últimos tropiezos de la de dos mil doce

Voz 2 47:28 pero que toca en esta selección ahora que nunca ahora en Rusia qué sensaciones tenéis tres grandes títulos dos grandes fracasos y ahora en este grupo que percibes eh

Voz 0165 47:39 yo el yo iría dos dos decepciones fuertes no no me gusta tampoco la palabra fracaso

Voz 9 47:47 huy está

Voz 0165 47:50 este Mundial es difícil prever lo que va a pasar porque todo también puede cambiar por cualquier circunstancia pero bueno me transmite muy buenas sensaciones en con la clasificación que hemos hecho con con la forma de de de hacer las cosas es una selección que que tras que transmite confianza entonces vamos a ver yo creo que que el Mundial de Brasil y la Eurocopa de Francia pues Nos dieron un toque tremendo como para ahora no ir con los pies en el en el suelo como se suele decir y saber que eh que si no hacemos las cosas bien pues gas

Voz 2 48:28 firmaría es una final España Argentina te gustaría

Voz 0165 48:29 sí claro no firmaría ahora mismo

Voz 2 48:33 sería bueno el partido e incluso podría ser tremendo gol también es Francia tuvo un equipazo Brasil no me imagino que coincidir todos en lo mismo

Voz 0165 48:39 sí bueno siempre pregunto están pues te viene a la cabeza pues la la sí grandes selecciones históricamente au por unos jugadores que tiene pero pero bueno los Mundiales son los campeonatos T demuestran que que al final así no hacer las cosas bien no no vas a seguir avanzando

Voz 2 48:59 en Francia juega un tal Griezmann

Voz 4 49:01 y es un buen jugador para el Barça

Voz 5 49:04 tú lo ficharía

Voz 0165 49:07 bueno yo pienso que los grandes jugadores evidentemente que siempre tienen cabida en los grandes equipo dos en este caso en el Barça no sé si si llegará o no a la pregunta de si lo ficharía es claro que lo ficharía en el sentido de que considero que es un un grandísimo jugador un grandísimo delantero como a hay también otros otros pero

Voz 2 49:34 pero bueno vamos a ver qué pasa en los pasa igual hay que jugar sin portero porque Messi

Voz 30 49:38 si Suárez Griezmann Iniesta Coutinho

Voz 27 49:42 sí que igual Ter Stegen dirigida al banco a los compartís claro

Voz 3 49:45 no te estoy ya juega así con ese gesto era un par de medio

Voz 1 49:47 eso es una cuestión el entrenador Tito Valverde fíjate antes hablaba de de Neymar

Voz 11 49:53 que es un futbolista que está ahí es evidente que está en el PS Jay que acaba de decir que siguen el allí pero que Andrés no le extrañaría no estuviera el próximo año en el en el Madrid vería más raro que fuera el Barça duro es que Neymar en el Madrid potenciaría mucho al Real Madrid sería otro Real Madrid o no que sale una figura determinante como lo es Messi en el Barça Cristiano el Madrid

Voz 0165 50:14 no entiendo que que sería sería un Madrid mejor porque porque Neimar es para mí es uno de los mejores jugadores del mundo que hay porque porque es un jugador determinante desequilibrante un jugador que en cualquier jugada puede puede marcar un un partido evidentemente que que todo este tipo de jugador necesita el acompañamiento de de todos y no es es muy muy difícil no al final las cosas se consiguen se consiguen por todos no por por un jugador ese jugador cuándo es el mejor es uno de los mejores y se potencian mucho más cuando lo que tiene alrededor pues es bueno también eso es es así

Voz 1 51:00 alguien de oro como hago está para ver si me contesta algo

Voz 3 51:05 alguien alguien de tu perfil

Voz 31 51:09 imagen de dorado no que se puede utilizar esa palabra que no gusta demasiado por lo que ha hecho en el campo es también adorado por lo que representa fuera del campo fundamentalmente por su manera de ser cuando escucha un futbolista como Cristiano Ronaldo decir públicamente porque seguramente lo necesite para comprar

Voz 4 51:24 decir eh soy el mejor nunca nacerá otro como yo lo digo porque lo siento así tú como como futbolista y como como hombre de fe

Voz 2 51:33 por qué piensas piensas que les beneficia o perjudica

Voz 0165 51:37 no sé no no no otro a valorar y a juzgar porque cada uno tenemos nuestra opinión yo lo veo muy bien que el ya está muy bien que el que lo siente así es decir siglos ente por qué no por qué no decirlo eh yo a lo mejor por por otro acoso o hacer público ciertas cosas pues te te pueden parecer mejor o peor pero Si él siente eso y lo considera así no veo ningún ningún problema en es una frase muy tuyo eso no

Voz 1 52:14 sabéis mejor no habrá otro

Voz 0165 52:17 no bueno cada uno expresa y siente las cosas

Voz 2 52:21 la realidad es distinta porque no hay ninguna

Voz 0165 52:24 cosa objetar aún no les gusta más eso uno le gusta

Voz 2 52:28 te sorprende la temporada que ha hecho el Madrid en Liga quién lo tengáis haya quince dieciséis puntos casi toda la temporada te has sorprendido de dónde venía encima no vanos

Voz 0165 52:38 vende el hecho de que de que haya esa distancia o de que pues bueno no esté tan tan cerca como como siempre ha estado históricamente hemos estado Barça Barça Madrid o los últimos los últimos es años pero pero bueno finales lo que lo que tú haces lo que te representa en en la tabla de clasificación en generalmente en la Liga que es el torneo de la regularidad y entorno de cada fin de semana yo por terminar y volviendo al futuro que el que preocupa mucho

Voz 1906 53:14 eso es en las negociaciones por la renovación que ya explicamos que se dejaba la puerta abierta que Andrés Iniesta se marchará a final de temporada tengo entendido que con el club también se habló de lo que haríais en un futuro una vez se vuelva si es que terminas marchando te en esta fase de meditar sobre sobre tu futuro sobre la vida y tal vas teniendo claro hacia dónde te ves cuando te retires y entrenador

Voz 32 53:41 Si presidente director deportivo