Iniesta anuncia en El Larguero que deja la Selección tras el Mundial

y eso le podría afectar en caso de que dijera Andrés Iniesta pues mira lo he madurado he decido irme eso también afectaría al Andrés Iniesta de la selección o no quiero decir Andrés Iniesta en la selección española después de este Mundial tiene tomada también la decisión al margen de la decisión de club

Voz 0165

00:17

de momento hoy por naturaleza por así decirlo posiblemente sea mi última tengan aparición con con la selección Si si Dios quiere no puedo por momento oí por todo tampoco yo quiero son poco similar a lo que me pueda parecer en pasar en mi club y tampoco quiero quiero estar por estar sentir que que está ahí por un igual no tengo la necesidad de estar en los sitios por por estar au por ser quién soy yo por ser quién quiénes sido entonces pues la visión mía Aído ha ido cambiando oí esa es la la cuestión pero repito es este año no hay otro foco aparte de esta decisión que no sea