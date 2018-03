Roberto Carlos: "¿Neymar? No hay nada imposible para Florentino"

Voz 1

00:00

qué tal Manuel buenas noches aquí desde Basilea desde Suiza en un evento aquí de relojes espectacular espectacular yo estoy que nunca jugó un partido amistoso el amigo de Mourinho contra amigos de Maradona quién entre los amigos de Maradona estaba Roberto Carlos está para jugar pero que lo si tienen el Guaje como los que está qué tal todo lo bien ahí va a jugar o no para ayudar tiene al Madrid que al final no nos ha hecho se ha hecho muchos restos con los veteranos dardos pero pero bueno cómo llega el Madrid sin estar en esta final digo en la Champion como están Cristiano como está ayudando al equipo que importan yo ahora una al equipo está muy bien no hay bueno tiene como siempre hemos jugar como queríamos hay que felicitar al al entrenador pero trabaja enormes que está siendo el número uno del mundo ha dicho en la la I de Portugal que él es el mejor son número uno en número Barça durísimo eso es lo que estamos hablando antes no la esa pelea se disputa entre los trenes de buenísima no más Cristiano y Messi de nosotros que nos encanta el fútbol es divertido los dos ya claro más nos encanta más claros cuando Cristiano y en el mejor del mundo por por por por entrenador y si la gente que controla el fútbol es tu que eres amigo de Florentino Tucker Blanc te gusta el amigo de Neymar que te gustaría verla blanco eh recuperarse primero jugar bien el Mundial es ser campeón hilo agua ver lo que pasa es verdad compatible no está en crisis yo me alegro muchísimo si yo me alegro muchísimo por por todo lo que rodea a Ney suelen ser Serbia amigos yo les trato como como sus padres le tengo muchísimo respeto sufro con él ahora que está ahí con esa lesión Titi verdad una lesión ti molesta pasa espero que se recupere cuanto antes para volver a jugar a las dos últimas interés hoy que vaya a salir al final de que el cóctel como parece de de de Neymar que gustaría no no insisto Paul ponen por ese lado yo creo que yo creo que para el Madrid mate imposible no para Florentino nada es imposible esperaba fue Elia es del presidente y el fichas yo porque te has Argelia hable allí favorito para esta Champion es todo o nada somos los actuales campeones sabemos cómo jugar la competición vamos a jugar contra una grandísima Juventus no va a ser como el partido contra el París Saint Germaine segundo partido en el Santiago Bernabéu en el Bernabéu duda esta Champions que la pensante Madrid merece lo mejor siente mucha pena por tu tiempo real