Julián Ezquerra: “Queremos tiempo y dignidad para mirar a los pacientes a los ojos”

Julián Ezquerra el secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid muy buenos días hola buenos días la sanidad está transferida en España ustedes marcharon ayer médicos representantes del mundo sanitario de distintas comunica comunidades hablando de sobrecarga de trabajo quieren mirar a los pacientes a los ojos quieren que los residentes no sean mano de obra barata esto es general en todas las comunidades

Voz 0646

00:26

si por desgracia esto desde hace muchos años se ha generalizado de todas las comunidades autónomas y en esto eh a diferencia de otras matices respecto a la salida en esto no hay diferencias creo que la sobrecarga asistencial generalizada creo que la dificultad de que ha dicho no de de de poder mirar a los pacientes a la cara poder explicarles con detenimiento con tranquilidad que es lo que necesitan lo que lo que tiene lo que les pasa que nos expliquen bien esos problemas esto es generalizado por eso ayer en la profesión en su conjunto porque allí se día memorable desde el punto de vista los médicos cuando vimos que todos nuestros representantes de todas las facetas de la procesión del ámbito colegial del ámbito de la sociedades científicas los estudiantes los la Conferencia de Decanos las facultades de Medicina Sindicato Médico que aúna a todos los médicos españoles salimos juntos a la calle para encender precisamente eso que cree hemos tiempo que queremos dignidad que queremos ejercer nuestra profesión lo mejor posible para una buena asistencia a los pacientes que hasta ahora no está resultando prácticamente imposible