Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos ni Cristina Cifuentes la Universidad Rey Juan Carlos necesitaría ser apremiado premiados porque nadie debería tener más interés que ellos en aclarar este asunto ofreciendo todas esas pruebas incluso más allá de las estrictamente necesarias pero no está ocurriendo eso en absoluto en este caso no se puede hablar de esa aberración de inversión de la prueba de Lyon frente al que se exige que demuestre su inocencia porque la información del diario punto Es era cierta y no ha sido negada oficialmente fuentes acabó el máster en julio del dos mil doce pero para hacerlo necesitaba aprobar todas las asignaturas ya había dos exámenes en los que constaba no presentado dos años después esas asignaturas aparecían corregidas como superadas con notable sin ningún examen posterior falsificación o error la irregularidad es muy aparatosa hay debe ser aclarada en todos sus detalles los que está ofreciendo la universidad no son en modo alguno concluyentes insatisfactorios esta declaración oficial de que fue un error de transcripción necesitaría ser explicada error por parte de quién y en qué fase de la transcripción del profesor de poner la nota al pasarla acta tal hacerla pública demasiadas contradicciones desajustes Cristina Cifuentes que tardó una eternidad en dar explicaciones proclamó su inocencia e hizo público su expediente completo pero sigue estando todo muy turbio porque si como asegura terminó el máster en julio del dos mil doce porqué se matriculó otra vez cuatro meses después en noviembre de dos mil doce para concluir ese máster que ya había obtenido tal como informa documenta hoy el diario punto es y además qué no aparece por ninguna parte el trabajo de fin de ese máster no nada se ha aclarado ni mucho menos y es muy importante que se aclare porque están en juego el cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la respetabilidad de la universidad pública Rey Juan Carlos