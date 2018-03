Inés Arrimadas: “Los independentistas no buscan un presidente, sino follón con el Gobierno de España”

Voz 1727 00:00 Inés Arrimadas presidenta de Ciudadanos en Cataluña buenos días bon día hola Bono el día donde usted reconoce legitimidad al pleno de investidura de esta tarde

Voz 1 00:10 bueno más que ilegitimidad que no tiene coherencia y sentido común que aquí estos señores no están buscando en presidente de la Generalitat están buscando a alguien que tenga mucho lío judicial para para que habiliten sobre vetar la cárcel y así tener es decir es que lo que hoy desde luego no es son pleno de investidura para investigar presidios de que pueda gestionar la Generalitat y decirte evidenciando de catalanes que el follón y por eso lo hacen todo rápido ya pensabas de de eso de buscar a la persona que tengan judiciales o estaba huido de la justicia como como yo no estaba en la cárcel por por pero bueno por impedir la labor de la Justicia feroz profesionales público el juego ya directamente pues ponen a una acuerdo no está imputada por delitos gravísimos entre ellos el de lo público con cierto y encima que probablemente en los próximos días pues con una pues un cambio importante de su situación

Voz 1727 00:59 hoy van a intentar anular la celebración del pleno

Voz 1 01:03 vamos a presentar esta misma mañana a la la petición de desconvocatoria del pleno porque claramente no tienen ninguna intencionalidad es formar gobierno unido elegir un presidente eso lo tienen una intencionalidad que es enfrentar a la Cámara catalana con el Gobierno de España y con poder judicial y por tanto nosotros vamos a pedir la desconvocatoria hasta que no se aclare la situación judicial de que esta persona este diputado que desde luego insisto nadie le quiere para ser presidente no le quiere para para para alimentar el victimismo del sexo que ya no tienen otra cosa

Voz 1727 01:34 qué posibilidades tiene de prosperar esa petición cuentan con más apoyos además de Ciudadanos el resto de los partidos

Voz 1 01:40 sí la verdad es que para presentar la retención podemos presentarla únicamente no sé si un otro partido se añadirá la verdad es que yo he quedado para hablar hoy también haré también y hoy con el resto de fuerzas políticas de la oposición como usted se puede imaginar no nos avisaron a las diez de la noche me que a convocar el pleno por tanto pues lo mismo en cuanto Saudies de hecho dentro de pocos minutos presentaremos la reconsideración la la petición de desconvocatoria del pleno a ver esperanzas en según al razonable de la noche a la mañana ahí defiendan interesa a todos los catalanes tenemos pocas pero desde luego como como primera fuerza política en Cataluña vamos a utilizar todos los recursos que tengamos para impedir que se siga degradando al Parlament como estaba

Voz 1727 02:22 sí señores y cree que la CUP va a terminar facilitando la investidura con sus votos porque son fundamentales esos votos pues sí

Voz 1 02:29 la verdad es que puede pasar de todo nadie lo sabe lo increíble ido lo espantoso que siete millones y medio de catalanes estemos pendientes de que deciden cuatro diputados de la Asamblea es que esas la situación actual es decir una economía como la catalana la población acapararon una tierra que hay tan importante como la catalana está pendiente de haber qué hacen cuatro diputados de la CUP que lo gana decidieron Asamblea minutos antes

Voz 1727 02:53 bueno en cualquier caso circulación si en cualquier caso mira aunque viera legislatura que echar andar va a depender siempre de la CUP que ha sido una espada de Damocles que ha tenido el guber catalán en los últimos años no

Voz 1 03:05 sí bueno es que todo todo esto dependido de la CUP obviamente se ha dejado Cataluña en manos de la COPE y a una fuerza política porque es antisistema es anti europeísta que que ya sabemos que él era igual el cumplimiento de las leyes ya saben cuáles son sus postulados por tanto a mí me pareció luego una pena esta esta situación y ni desde luego ha aportado absolutamente nada positivo a Cataluña nada así que a penas que el poder reconocer el error por parte de los partidos a pistas sigan sigan alargando el error sigan profundizando el error sí sobre todo si el viven de la realidad porque la realidad es que somos una como de autónoma con más deuda más barracones con peores listas de espera de dependencia estos señores lo quieren gobernar porque no quieren enfrentarse a la realidad de hablar con las entidades sociales entre otros empleos funcionen de bajar las listas de espera como no tienen ninguna medida tiene un plan para ser eso pues siguen en la en la ficción el cruces un tras la realidad pues queda queda apartado

Voz 1727 04:04 Inés Arrimadas y esta tarde y pleno si el señor Turull es investido presidente de la Generalitat el Gobierno tiene inmediatamente que suspender la aplicación de ciento cincuenta y cinco

Voz 1 04:16 bueno vamos a ver es que la la suspensión del pleno de él siempre digo de cinco estaba recordando lo que fue infiel de él entró la legalidad lindo tienen intención de hacerlo yo lo que quiero insistir en esta idea es decir el independentismo no tiene ninguna intención de que yo sea presidente de lealtad nadie le ha elegido para ser elegido porque peor estado judiciales tenía el de cómo va ahora la dirección de los candidatos en independentismo quién lo está huido de la justicia hasta la prisión leyendo tiene causas muy graves dependientes de decidir el próximo viernes no su situación judicial por tanto es que no va a haber un gobierno en ningún caso que que gestione las inédita que hay que cumplir las leyes y los primeros que no quiere hacerlo sólo es partidos independentistas por tanto os a adelantar acontecimientos porque no no sabemos ni siquiera si la cosa va a votar porque esta es otra pero desde luego vamos a estar al pie del cañón íbamos a integrar y alternativa a esta locura que es el cruces de esta gran mentira gran farsa que en el mismo vehemente mismo ahora mismo entendido como como procesó mismo

Voz 1727 05:24 si la entiendo bien usted ese día partidaria de esperar a ver por dónde tilda el nuevo Gobierno antes de suspender la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 1 05:32 bueno es que doy por hecho que no haber un gobierno que un presidente que que marque las líneas políticas en Catalunya porque es que está pensado para eso están pensados con una persona que ellos saben que no va a poder gobernar que no va a poder formar gobiernos que no va a poder designar un gobierno es que además hay otros trámites después de una votación que hay que cumplir que probablemente según su situación judicial no se podrán cumplir y por tanto yo no quiero adelantar acontecimientos lo único que le digo es que el independentismo no está buscando formar un gobierno está buscando elegir un presidente estaba buscando follón lío confrontación con el Gobierno de España y de extremismo porque y lo que es la realidad gestionar la realidad de comentar los graves problemas sociales chapuzas jurídicas que tenemos que pagar todos como por ejemplo el caso de la Teddy eso lo tienen ignoren contarlo por tanto no podemos hablar en términos de normalidad de qué va a pasar con su futuro Gobierno porque no está aún en ese escenario y lamento decirlo pero después de tres meses de las elecciones sea Gemma Llamas Navarro por la noche porque porque ellos saben que el señor Turull probablemente el viernes pues cambia su situación judicial podrá ser pues me ha habilitado a lo mejor pues ahí por su precipitado en todo pero desde luego no va a haber un gobierno y un presidente que que gobierna Cataluña que cumplo las leyes hay que respetar a todos los catalanes eso no lo va a ver porque el independentismo quiere que lo haya estamos ante otro escenario que no tiene nada que ver