Tejerina asegura que "a partir del 1 de abril" habrá un nuevo trasvase Tajo-Segura

Voz 1727 00:00 la intención del Gobierno que ayer adelantaba la Cadena SER de recuperar los trasvases para solucionar el déficit de agua en varias zonas de España ha puesto en alerta las comunidades con las cuencas históricamente más codiciadas el el documento de trabajo que el Ministerio de Agricultura compartido con el PSOE para negociar un Pacto Nacional del Agua habla de otras cosas también de de desaladoras de un impuesto medioambiental pero incluye la posibilidad de transferencias entre cuencas sin especificar cuáles eso sí al contrario de lo que pasó con el Plan Hidrológico de Aznar ahora el Gobierno insiste en que las soluciones sean cuales sean deben ser por consenso Isabel García Tejerina ministra de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente buenos días

Voz 1 00:42 muy buenos días atrás de que cuencas

Voz 1727 00:44 aquí otras se llevarían a cabo los nuevos trasvases que contempla el Gobierno

Voz 1 00:48 bueno lo primero es decir que que vuestra propuesta de pacto por el agua y son propuesta que viene programa de electoral del PP y no porque para nosotros el Pacto Nacional el agua es algo no quedamos muchísima importancia hay además pues me ha expresado su satisfacción decirlo hoy Día Mundial del Agua para nosotros esto nacional por el agua es sobre todo un pacto con el medio ambiente y así lo refleja el documento y así lo refleja por otra parte la política de este Gobierno que en materia medioambiental a dar un salto cualitativo tremendamente importante porque somos nosotros en la pasada legislatura quiénes hemos considerado por primera vez en la historia de España el cambio climático en toda la planificación en todos los planes hidrológicos de cuenca quiénes hemos incluido los caudales ecológicos por primera vez las reservas naturales fluviales o la calidad del agua no eso son unos impulsos algunos de los impuros medioambientales que el que el Gobierno introducido complemento fundamental en nuestra gestión hidrológica no considerados por ningún otro gobierno el Pacto Nacional por el aguas por lo tanto sobre en pacto con el medio ambiente que es una manera de trabajar para la gente es un pacto bien con el desarrollo es un pacto con el cumplimiento eh no con un Gobierno que se destaca especialmente por cumplir sus compromisos en materia medioambiental con la Unión Europea con el resto del mundo pues bueno voy que si no somos una línea de más de cuarenta y cinco medidas muy concretas la gente no va vender lo que es el Pacto Nacional por el agua y yo creo que como nosotros queremos involucrar a toda la sociedad pacto para la gente yo creo que para que la gente lo entienda esto es el pacto esto es el pacto por el agua del dentro de esas cuarenta y cinco medidas muy concretas hay una de ellas que se refiere a nuevas transferencias es que lo que nosotros proponemos estudiarla la viabilidad medioambiental económica y técnica que le ponemos condiciones por supuesto que hay un consenso suficiente para pospuesta largo plazo que hay una preferencia de la cuenca cedente como ya sucede de qué estamos hablando pues mire nosotros para llegar a esta primera propuesta hemos trabajado mucho dos mil dieciséis que escuchamos empezamos puede escuchar a las comunidades autónomas yo lo voy a decir algunas muy concretas que nos pida Andalucía veníamos trabajando que las tengo nosotros sí estamos totalmente de acuerdo entre otras cosas porque tienen efectos una de ellas te permite medioambientales

Voz 1727 03:22 tenista el pacto el pacto significa que se ponen de acuerdo dos entiendo que no se autorizará ningún trasvase sin el acuerdo de la comunidad que FED insigne acuerdo político con los partidos en el Parlamento esto es lo que entiendo

Voz 1 03:38 esto por supuesto y lo voy a decir porque porque hay que aprender del pasado primero un trasvase que supera los cinco hectómetros cúbicos requiere de una ley el Partido Popular no tiene votos suficientes pero nosotros pacto permanente trasvase requiere mucho más requiere mucho tiempo de planificación requiere mucho tiempo de ejecución de muchísimas cosas que abordará en materia de agua en España en nosotros tenemos que aprender y no podemos hacer perder el tiempo en el dinero de los ciudadanos españoles eso ya pasó en nuestro país desde esa experiencia efectivamente como muy bien dice requieren consenso y un consenso amplio que bebía habilidad real y si me preguntaba por qué pues mire el Tinto Odiel Piedras puede trasvasar hasta quince hectómetros cúbicos para la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir porque nosotros a mí me lo queremos bueno porque esto nos permite cambiar agua subterránea por agua superficial a muchos agricultores no profesionales que da mucha riqueza en la provincia de Huelva quitar presión a las masas de agua subterráneas proteger de esta manera mejor todo el entorno

Voz 1727 04:48 anda el trasvase Tajo Segura ministra está a cero desde el verano del año pasado porque los embalses de cabecera del Tajo los Centre peñas y buen día estaban por debajo del mínimo cuatrocientos hectómetros cúbicos con las lluvias de las últimas semanas ha subido la cantidad de agua por encima de esa barrera que en teoría permite la transferencia de agua desde Castilla La Mancha el Gobierno va a autorizar un nuevo trasvase del Tajo al Levante

Voz 1 05:11 sí yo quiero destacar aquí una cosa importante que hizo el Gobierno lo cual yo le decía hay que dar prioridad a la cuenca cedente nosotros subimos garantías para la cuenca cedente no se puede trasvasar Si no hay al menos cuatrocientos hectómetros cúbicos por eso todo este tiempo para dar más agua a la cuenca cedente por eso durante todo este tiempo no ha habido trasvase el Gobierno lo que hace es cumplir la ley y la ley es lo que establece

Voz 1727 05:38 play cuando les van a autorizar ministro ministra

Voz 1 05:40 entonces nosotros como lo que se hizo es decir absoluta transparencia absoluta objetividad con unas reglas claras para este este trasvase lo que se estableció es una comisión técnica a la comisión técnica evalúan la situación de presente y estimar escultura ya hace una propuesta la comisión se reúne sobre la base de los datos a uno de cada mes por lo tanto a partir del uno de abril la comisión técnica evaluará la situación de los embalses en función de ello como digo con las normas que están fijadas que son conocidas porque era importante aportar transparencia aportar objetividad y eso es lo que se hizo en la pasada legislatura como se decidió dar más garantías a la cuenca cedente por eso todo este tiempo no habido trasvases ahora que cuatrocientos hectómetros cúbicos que era eran en la cuenca todo lo que esté por encima pero sólo lo que esté por encima de esos cuatrocientos Si la comisión técnica así lo estima de nuevo trasvase que va a haber

Voz 1727 06:48 pase a partir del empleo a partir del uno de abril no en Semana Santa

Voz 1 06:53 en una Semana Santa tiene que ser siempre a partir del uno de abril y tiene que ser siempre como consecuencia insisto de una propuesta que incluye una comisión técnica porque entiendo que además fue una buena decisión dar transparencia y objetividad dar reglas de de trasvase que es otra de las muchas cosas no que nosotros proponemos un espectáculo en aguas de pregunta en bueno pues muchas medidas hacer un catálogo de transferencias agua que existe entre España porque hay hay bastantes más de las que muchas veces la gente tiene conocimiento es importante y también es propuesta la crear comisiones de gestión para acá transferencia definir reglas específicas para cada todos ferviente yo creo de todo el mundo gana con la objetividad con la transparencia

Voz 1727 07:39 el Parlamento Europeo anunció ayer que va a enviar una misión a Doñana para evaluar los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para cenar Grace muy cerca del Parque Natural le preocupa la ministra de Medio Ambiente ese proyecto

Voz 1 07:52 bueno el esos proyectos que están fuera del parque en tienen una declaración de impacto ambiental positiva una declaración además crucificado ocupando muchos proyectos también le tengo que decir que la viabilidad o no sea que se arranquen en realidad depende de una autorización de la Junta de Andalucía por lo tanto nosotros los técnicos porque las declaraciones departamental son unas cuestiones técnicas donde yo la que jamás interferir le cómo piensa que jamás denunciante sabes lo han hecho que eh

Voz 1727 08:33 así los técnicos tienen la última palabra y además la última palabra técnica pero pero el Gobierno tiene posición política y que el Gobierno que es la ubicación más adecuada para un almacén de gas es el entorno de Doñana Reserva de la Biosfera de la Unesco Patrimonio de la Humanidad Zona de Especial Conservación zona de especial importancia para las aves

Voz 1 08:52 sí bueno pero es que me mi decisión política es respetar el medio ambiente y respetar el medio ambiente sintética no interferido las declaraciones de impacto ambiental ese creo que sería un error yo me engaña al medio ambiente es un político de soltado de una evaluación de impacto ambiental indecisiones que ningún caso interferir ni en un sentido ni en el contrario sino respetar para analizar aquellos proyectos que no y en un resultado positivo a la evaluación que no cumplen con las exigencias ambientales que los Europa los europeos nos matamos porque es muy importante que se sepa que las declaraciones de impacto ambiental tienen unos estándares europeos nosotros no inventamos los requisitos afortunadamente Europa comparte exigencias medioambientales yo creo que respetar el medio ambiente respetar las evaluaciones desde este punto de vista en subía esas evaluaciones que además se agruparon para que fuera una visión los proyectos fue la misión más general están ahí también le digo que si la Junta quiere pararlos están sumando el se va no hacerlo por lo demás pues nuestra preocupación por Doñana las reflejamos como le digo en trabajar por la posibilidad de sustituir extracciones de las masas de agua subterráneas del entorno de lectores pero eso afectará positivamente yo en colaboración con la Junta de Andalucía que es quien tiene la gestión bueno pues velar por el buen estado de Doñana que por cierto muy recientemente UNESCO avaló o lo del buen estado preguntaré uno de los parques nacionales más más emblemáticos de Móstoles

Voz 1727 10:34 preguntaremos en su día la Junta de Andalucía una última cosa ministra terminamos Cristina Cifuentes tiene que presentar el proyecto fin de máster para acabar con esta historia

Voz 1 10:45 te digo la verdad que oído algo pero no he profundizado Yoyes desde Brasilia del Foro Mundial del Agua eh

Voz 1727 10:54 usted tiene dos másteres les tiene sus proyectos fin de máster guardados en su ordenador

Voz 1 11:00 eh mi máster uno en la Universidad Politécnica es europea de Davis en California sobre economía agraria sinceramente en estos momentos ni siquiera el de Estados Unidos desde luego no requería proyecto fin de máster y el otro fue hace tantos años que lo recuerdo pero seguro que no lo tendré guardado en un ordenador en esa época se usaban unos disquetes cierre imposible de encontrar en el mercado dudo que haya un ordenador donde lo pueda así

Voz 1727 11:31 pero hace cuatro Ararar hace cuatro años vivíamos ya en Internet tiene que pagar carro Cristina cinco veinte

Voz 1 11:37 sí vamos no sé no lo sé me ha preguntado por los míos yo lo puedo decir que si yo tuviera que buscar algo no es Masters que son del año noventa y seis uno en el año noventa y cuatro otro me parece pues no me encontraría el disquete para un chico le hablas de un disquete no saben que estamos estamos hablando

Voz 1727 11:57 ministra Tejerina gracias por estar en la SER buenos días