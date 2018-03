La verdad, y que se le parezca

Voz 1 00:00 Manuel Jabois muy buenos días qué tal Pepa buenos días dime la verdad tú tienes master yo la única a cambio de la ciudad han sido para vender rifas pues bueno vagas decir esto en directo no no he estado estado

Voz 2 00:16 en relación con la es una nación bastante complejo Valle te agradezco que me digas la verdad te compro te agradezco que me digas la verdad porque la verdad es importante no se hace es importante bueno para zanjar ya mi mi asunto no vamos

Voz 3 00:28 quería ir más allá e si quieres si quieres te imaginas que empecé yo ahora directa en Twitter para no como Cristina Cifuentes ayer para dar para dar explicaciones vamos no hay ningún documento tengo cinco matrículas pero creo que no tengo ni una asignatura aprobada fuentes la verdad ayer ayer las

Voz 1389 00:43 debiendo en en directo en en directo en Twitter hizo un en Facebook creo a las doce y media de la noche además en el despacho de la Puerta del Sol la vía desechar en explicaciones y yo pensaba más allá de eso decía la política española nos ha enseñado que que que el énfasis en la red porque ese poder de convencimiento se dirigirte a la Cámara apelando primero al victimismo segunda a tus orígenes como ya había hecho un poco antes en en una entrevista ya no no no valen de nada sino están sino tienen un respaldo fuerte de unas pruebas nos han educado mal nos han mentido mucho nos ha mentido muy bien por lo tanto estamos muy bien educados cuando los las España intentando colar por lo tanto es verdad y parecerlo desde luego aquí no parece nada verdad si es verdad o no eso se tendrá que demostrar yo evidentemente ahí no puedo entrar pero la apariencia desde luego es que fíjate lo que acaba de decir Aimar todas las contradicciones hay algo para mí bastante revelador que es el trabajo de fin de máster es está hablando tanto del ya hay tan poca constancia física de que exista que empieza a parecerse algo así a una religión conociendo la gran habilidad el Partido Popular para emponzoñar este tipo de debates finalmente nos van a convencer de que el TCM es una especie de aquel recurso que usaron Alfred Hitchcock en en sus películas pero fíjate estaba toda la película entorno algo

Voz 2 02:05 en lo que tenía la cámara una cajita cualquier si al final no pasaba nada fíjate fíjate que la defensa de hoy fuentes es