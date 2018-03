Las Noches de Ortega: La Precisión (24/03/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena SER no real

Voz 0756 00:18 buenas noches querido oyentes de la toda dio hoy es uno de esos días los que uno levanta con con la intención de hacer bien al prójimo ojalá todos los días fueran días en los que uno siente como la la fuerza al impulso convertir en felices a sus semejantes salir de ese pozo que casi es uno no sabe muy bien cómo cómo te cuento

Voz 4 01:13 oyente que invaden la soledad angustia

Voz 0756 01:21 claro es que el universo en un lugar frío e impersonal tú no cuentan

Voz 5 01:33 Jackman

Voz 0756 01:41 podio ya esté que habla no hay Juan Carlos Ortega hoy se encuentra indispuesto quién habla besote lo que Marco Antonio servidor de todos vosotros amigo de las sondas

Voz 5 02:00 espero que que un buen confidente

Voz 0756 02:04 local X ya están abiertos ya más me digáis no tengo que hacer en toda noche

Voz 5 02:12 que procurar el bienestar esta noche que acerque feliz por Huesta felicidad si era mi propio vuestra alegría

Voz 7 02:29 día de quería

Voz 5 02:38 están escuchando oyente claro es un camión de tu cama o quién sabe si entonces dunha Rulo Tarbes este domingo a través de un transistor colgado en un conjunto armar una montaña mientras mira las estrellas no me importa lo este importante que mi voz te llegue que mis palabras remueva tu arma no llama Camila Camila buenas noches

Voz 8 03:20 el luego al Santo todo lo

Voz 9 03:26 está cerca de cerca de la catedral de Santa Mariña muy bien comida cuenta en general bueno en la cocina

Voz 10 03:58 la tercera por la izquierda Hayes ahí estoy lo de pie con con teléfono

Voz 9 04:03 no precise tanto

Voz 0684 04:07 hola

Voz 9 04:07 no precise llegamos

Voz 5 04:13 hola Lugo ya suficiente

Voz 9 04:16 no no no no a mí cuando cuando me cuando me ubicación física sobre el terreno no me gusta ser precisa mínima a a esas mínimas Gemma pide una ubicación

Voz 5 04:34 no le pedíamos tanto

Voz 9 04:37 vale pero

Voz 5 04:40 a mi me parece que sea

Voz 9 04:42 mano te has de educación de la mayor precisión posible para habrá hijos de puta es que intenten no despierta lo que te digan mira pues ya hemos de sido datos pero eso para mí ser un poco hijo de puta pudiendo pudiendo darme la ubicación exacta ser muy perro

Voz 5 05:07 bueno pues ustedes ya ha dado la ubicación exacta de desde donde nada

Voz 9 05:15 cuatrocientos sesenta y cinco metros sobre el nivel del mar

Voz 8 05:18 señor a diez

Voz 9 05:23 ahí ahí se me pueda encontrar a mi mozo a cada ser humano pues tengo una ubicación porque aquí no es como mi sitio mi punto en el espacio tiempo

Voz 5 05:40 ahora mismo pues

Voz 9 05:43 este espacio tiempo lo puedo ocupar otra persona pero ahora mismo lo ocupo yo siento pues un poco de privilegio no de una manera un pedazo niño el universo motivó su llamamiento consideras Haro informarle que me desplazaba por lo tanto las variables según cambiar un poco cuarenta y tres coma cero cero siete coma

Voz 5 06:24 ya me veo cada

Voz 9 06:28 si veo que no le gusta a usted la persona sí yo digo digo que no que no Nole a usted no le gusta la precisión no es hombre usted que con con la precisamos de Puyo que no se me Juan Antonio

Voz 5 06:48 que me considero una persona que gusta de la decisión

Voz 9 06:54 no parece

Voz 5 06:56 de llega a unos extremos que no son normales

Voz 9 07:00 mira dónde está Geli lo que daría una buena hostia en la cara B conduciría a un tipo de vehículo está lo haría una buena ya sabes por proveer me han dicho que no norma quién es quién se cree usted en base a qué criterios considera que usted está capacitado para juzgar que que no es normal hijo de los dijimos

Voz 5 07:32 bueno no le contestó porque sus te una señora yo soy un caballero

Voz 9 07:39 no

Voz 5 07:40 de salud

Voz 9 07:44 primer cantante se quemó sus propios vómitos

Voz 11 07:53 digo

Voz 5 07:54 pública compromiso

Voz 11 07:55 actualidad

Voz 5 07:59 estas son las consignas que Jaume pues Tommy mismo a la hora de hacer este programa de digo te habla Marco Antonio aquí

Voz 12 08:08 le había dudas

Voz 5 08:11 aquí la verdad

Voz 12 08:14 claro

Voz 5 08:16 no no llama miro buenas noches

Voz 13 08:24 y lo voy a repetir Ramiro buenas noches hola hola cuanto mi madre

Voz 5 08:32 yo hablo

Voz 13 08:34 ahora si debe buenas noches

Voz 10 08:38 retado concreta yo bien

Voz 5 08:42 el señor advocación no te he dicho buenas noches

Voz 13 08:56 buenas noches

Voz 5 08:58 tanto costaba hijo tanto costaba buenas noches

Voz 8 09:03 no pero no era un templo

Voz 14 09:07 no que engañemos por la señora llamado hace un momento

Voz 10 09:10 que que bueno pues no nos ha descrito con una precisión extraordinaria

Voz 14 09:16 sí sí sí sí el lugar donde hasta ahora no es el punto del espacio tiempo que ya ocupa no y sí pasa que a mí me me ha sorprendido gratamente

Voz 10 09:27 la señora no me gustaría pues a conocerla e iniciar con ellos una una relación Si pudiera ser pues estable

Voz 5 09:39 yo creo que es lo que te ha gustado de esta señora

Voz 14 09:44 eso precisión por la ubicación no

Voz 10 09:50 es ésa su maravillosa testarudez no para para la exactitud de la geolocalización a mí en una mujer me gustó eso de siempre no lo bajas que va por cosas en la vida que que te Elías por el trabajo por las cosas pues no conoces a la mujer adecuada no pero a mí me ha gustado siempre no mujer así ya desde joven me han gustado las mujeres cercadas por comunicar su situación exacta no en en el mapamundi es una cosa que

Voz 8 10:23 me gusta mucho mucho mucho mucho

Voz 10 10:27 mía va a mi a mi donde pongas tú una mujer obcecada por comunicar su situación es mapamundi que se quite lo demás es igual sí

Voz 15 10:39 tiene detecta si diez

Voz 10 10:41 sí es guapa no eso a mí me mejor secundario

Voz 9 10:45 con tal de que se sitúe en el mapa

Voz 10 10:48 en esta en esta señora que oigo pues hay yo he visto bicoca una bicoca es una bicoca en un me Lito todo el me Lito me lo quiero comer a mérito

Voz 5 11:07 he osado que como tú la suyo dicho está

Voz 14 11:10 está miembra a voy yo estoy acostumbrado buena

Voz 10 11:15 esa mujer es que hicieron puedo aquí en la casa no llega a Caja Jaen precisó además también imperio Jaume Matas

Voz 5 11:28 este año ha pues se mire yo

Voz 10 11:31 yo creo que me enamorado de ella en cuanto a las

Voz 16 11:33 ha ha dado la la la la la

Voz 10 11:36 Tura a nivel del mar de Lugo a mí eso yo yo soy la altura el nivel del mar es su casa de Lugo y a mi corazón mira yo creía haber amado yo estaba convencido de haber amado te digo pues yo es verdad cada convencido de haber saboreado de amor pero no me punto comparación con con lo de esta señora

Voz 13 12:08 sentido eh que aquella que Caser tío

Voz 10 12:12 he sentido un volumen va con tono puso un palpitar extremo m en mi corazón ese sentido que que me desbordaba Marco Antonio me devoraba M yo

Voz 5 12:24 te devuelva al momento de de en cuanto antes

Voz 10 12:26 Asia geolocalizado la la para la primera vez que exageró cual localizado

Voz 5 12:31 sí

Voz 10 12:34 dónde ha estado esta mujer durante toda mi vida han desgastado esta mujer durante toda mi vida y me daba golpes en la cabeza físicamente empezaba a darme golpes con la cabeza contra la pared

Voz 5 12:48 a golpe bueno común Perro loco

Voz 10 12:50 a darme golpes en la cabeza contra la pared diciendo qué mierda de vida tenido sin ella pero golpes que se quejó de que estoy sangrando esta ola Marco Antonio

Voz 17 13:01 estás está sangrando de los golpes que has robado contra la pared con con con la cabeza baja la función aparecía por perdura porque es que hay fuerte no

Voz 10 13:13 hicimos ha llegado mi forma de de de manifestar mi rabia o de haber tenido una vida muy mala sin ella yo digo pero pero pero me mal decido digo yo a veces he creído ser feliz cómo es posible si no hubiese creído en algún momento a ser feliz si no he tenido yo a esta mujer no

Voz 9 13:31 pues me la golpe

Voz 10 13:33 digo bueno pues lo cada una ola llamada de de la señora yo estaba con mi cabeza con cada palé ya digo común

Voz 14 13:40 no lo cojan señalando que yo creo que me he destrozado

Voz 10 13:44 yo creo que me yo creo que me destrozado la cabeza entera lo que yo creo que me echó mucho daño Marco Antonio estamos hablando de que yo me muchísimo daño estamos hablando de que es posible

Voz 5 14:02 bueno vamos a mal Hall no

Voz 13 14:09 salgo

Voz 5 14:09 sí ahora te vamos a esta señora para que tú titula llame muchísimas gracias a ver si hacéis buena migas

Voz 10 14:18 Dios quiera de esto

Voz 5 14:20 Pío ojalá

Voz 18 14:23 uno cuales pues oye dinero me García por Jamal Dati eh tío de de OT y Cruyff Wi Fi

Voz 10 14:33 eh

Voz 5 14:36 todo

Voz 19 14:37 es la nada no va a partir con tenemos la comunicación por nuestro a Hierro por nuestro amor

Voz 5 14:53 la complicidad locutor

Voz 7 15:01 lo fueran

Voz 5 15:04 el cojo se desde Ávila buenas noches y cómo se cuéntame qué es lo que te lo que te inducen a llamar al médico todavía

Voz 13 15:19 te has enamorado de bien

Voz 20 15:26 de modo que nadie cuente conmigo dentro

Voz 13 15:32 un testigo de cosas sí

Voz 20 15:41 hablo de hecho creer que Dios le dice que no pasa nada

Voz 21 15:46 pasar a la casa y que y que pasó

Voz 20 15:53 bueno dado

Voz 21 15:56 qué es lo que te gusta ser deseable

Voz 13 16:04 no

Voz 5 16:09 Nos dijo José de esa de sacro lo un poquillo hola

Voz 13 16:14 el sentimiento no no no pondría el no

Voz 20 16:21 veo que al decirle yo de todo esto ya lo engloba todo de ahí como si

Voz 5 16:31 tú crees que normal llamada a un proclama de ámbito nacional como este que lo escuchan personas personas

Voz 21 16:42 yo me atrevería decir que si se define

Voz 5 16:45 por algo es por su curiosidad son personas curiosas topless que llamaran a un programa a medio tú me gusta todo de una persona y no ser capaz de detalla

Voz 20 17:00 qué detallados detallar nunca ha sido muy fuerte

Voz 14 17:07 yo lo soy

Voz 20 17:09 a fin de concepto generales a mí me de del concepto general y me me mata yo usada yo me muevo muy bien por el terreno de lo genérico el lo particular también me supera de toda la vida de un hombre que tú le preguntas cómo está pregunta me lo pregunte me cómo estás

Voz 5 17:36 no estás

Voz 20 17:39 muy bien ahora no me lo me haga detallar lo que reúne los genéricos soy un campeón pero en lo particular toda la vida feo eh entonces yo me me gusta el de Jehová me gusta todo no no me haga decir que

Voz 13 18:08 bien

Voz 5 18:10 Francisco José estoy aquí sentado en este estudio de Claudio están temblando las piernas me están temblando las piernas de todavía por aguantar me enough dirigirte

Voz 13 18:22 yo pienso tú crees que es del recibo

Voz 0684 18:27 llamar a innegable ha detallado

Voz 14 18:31 yo no soy bueno estoy hablando yo muevo bien parte

Voz 0684 18:37 a mi me da igual que no te muevas bien en el ámbito de lo particular Inter detalle ni él ni yo ni los oyentes tenemos la culpa aquí se llama paz detalla fanático se aquí se telefonea para pasar de los generar algo particular de lo global algo detallado Icíar es incapaz

Voz 13 18:58 Francisco José ejercicio

Voz 0684 19:01 yo no llames a un medio de comunicación sonoro hijo de p

Voz 22 19:07 lo puedo saludar adelante saludo

Voz 23 19:11 vivir

Voz 5 19:14 en el Ruth

Voz 0756 19:19 ahí queda ese saludo para Phil Rus el batería el grupo australiano

Voz 24 19:27 así es es eso

Voz 25 19:35 que volvía a soñar será

Voz 26 19:55 hay amigos

Voz 5 19:57 ello sí me dedico este oficio la Claudio sólo Portillo

Voz 7 20:07 las

Voz 5 20:14 el sonoro cuántas cosas que todas cada una de ellas puede resumirse en esa sencilla expresión anglosajona

Voz 26 20:40 dice lo dice

Voz 27 21:15 siento dentro del pecho España por medio me siento dentro de mi alma españolito medio aquí Sestao es tu amigo Marco Antonio Hadid le a cero la noche más Phillies esto es la digo coño

Voz 5 21:47 no llama Camila la mujer de la mujer precisa la mujer que ha enamorado a la miro el segundo ha llamado buenas noches de nuevo para que nos llama así a la vez

Voz 14 22:06 es que me siento a veces cornada jornada por lo que ha dicho Ramiro

Voz 9 22:14 nos gusta mucho miro no verbal nunca imagine que un hombre pudiera tener de mí un concepto tan tan tan elevado

Voz 5 22:23 aclare colgadas algunas de las cosas bonitas que que que te ha dicho Camilo vamos al recuerdo

Voz 13 22:30 metro coño

Voz 17 22:33 veis un audio

Voz 14 22:36 nadie me Lito

Voz 10 22:41 a cara Milito

Voz 28 22:44 me gusta de ella

Voz 10 22:47 a su maravillosa testarudez no para para la exactitud de la geolocalización a mí no era una mujer me gustó eso de siempre no lo que pasa es que va cosa en la vida que que te Elías por el trabajo con las cosas pues no conoces a la mujer adecuada no pero a mí me ha gustado siempre no a hacer así ya de de joven me han gustado las mujeres de a las por comunicar su situación exacta no en en el mapa

Voz 29 23:16 el Mossos palado las Camilo las que dicho tu amigo eh está a lo que se ha enamorado con él él nunca había nunca había sido

Voz 5 23:26 tío nada igual por por lo que se conoce que está toses yo por por dar con precisión los datos lo enamorado

Voz 9 23:36 ese programa es todo esto me supera porque yo estoy como digo desbordada porque jamás a mí me habían dicho cosas tan hermosas si hay algo en mí que me impide creer las sea yo voy Marco Antonio yo estoy cerrada al amor yo yo tengo de mí misma un concepto tan bajo que cuando me elogian no no no puedo creer no puedo creer que cuando esté hombre dicho que sea dado de cabezazos contra la pared hasta sangrar diciendo que donde habría estado yo todo

Voz 13 24:09 sí sí no

Voz 9 24:14 será porque me quiero poco antes que no cuando me elogian a creer

Voz 30 24:21 no

Voz 5 24:26 me estás tabús leyendo Camila que me estás leyendo

Voz 9 24:31 estoy bien

Voz 5 24:34 aunque que va por tener ahora por qué te quieras tú mucho que te queda poco Camila tú crees que te pasa por la cabeza importante a un país tú crees Camila que a toda una nación vasca cada bloque tres supo problemas que hay que hay millones de españoles que tras los cada o cada uno con sus asunto Le Bail por qué tute que era mucho o que tú te queda poco a Camila yo no veo que esto tenga un buen final

Voz 9 25:13 pido perdón

Voz 5 25:16 eso podría tener un Un final bueno

Voz 9 25:19 no

Voz 5 25:22 yo también valoro tu habilidad Page localizado eso es una cosa que como español me parece muy bien que haya una española capaz nada fuera de lo común para la geolocalización en el mapamundi nada de eso ha tenido que aguantar con tus introspección va un trecho así que me vas a colgar el teléfono ahora mismo Camila pidiendo perdón a todos amigos oyentes a los que has obligado a que custodia personal adelante disculpa disculpe es Camila

Voz 31 26:11 hemos programado en todos sus amigos oyentes que se un pues yo he creído que mi situación personal interés ha negado Pino lo es todo

Voz 8 26:25 les pido humildemente perdón muy bien Camilo gracias Camilo saludar adelante saludo a conmigo saludó a Macao

Voz 5 26:41 pues aquí saludamos en Maca quienes

Voz 27 26:55 gracias queridos oyentes no tenemos la radio es un medio de pero el medio sonoro por excelencia en el medio de Lancia fuera había gustado tal hablando con todos vosotros reflexionar más a fondo acerca de todas las cuestiones pero donde no hay no se puede sacar nada más amigos que viene volverá a estar este programa Claudio la noche nos pega ya Ortega recuperado un mal tal vino