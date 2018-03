Junto a nuestro Coach de España, hoy defienden nuestro país Rajoy y Camps

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 00:13 el creyó ver en España un lugar maravilloso aunque había que inventarse lo hace unas semanas después sumisión es convencernos a todos los demás que España es realmente como él afirma un país maravilloso iría hay que le llamemos El deseo

Voz 5 00:37 baranda míster jefe tú eres el dio esto es el jefe tú eres la gasolina Javier Gómez Santander muy buenas qué tal muy buenas Toni nervios hoy por qué porque hoy empieza a pensar que tiene empiezas a sentir

Voz 6 00:50 es verdad pues de mes y me lo dices no si al final cota pero me ponen nervioso

Voz 5 01:00 es que esto es maravilloso de verdad en notas esa cosa aquí en León vacío interior en cuidarnos sean gases hambre luego de hacerlo pero aún así España es maravillosa

Voz 1 01:14 así es como afirma tal cosa

Voz 0827 01:20 bueno pues porque ya va habiendo acólitos esta reacción que tu dices haber sentido el momento somos acólitos

Voz 7 01:25 los anónimos y si se es que España está construimos

Voz 0827 01:29 es que no hacen falta nombres yo por eso oculto el mío digo el quitarle el nombre pero hay alguien más que está sintiendo la llama

Voz 0827 01:44 bien ahora mismo Rajoy está en cinturón blanco amarillo pues yo tenemos María no están ya somos tres tres ya somos tres defendiendo España Rajoy por si ustedes también están sintiendo esa llamada da uno de los síntomas de primerizo dice cosas muy grandes pero se desinfla al final

Voz 8 02:01 queremos que España es el mejor lugar del mundo

Voz 9 02:05 queremos hombre no puede permitir algo así el mejor lugar del mundo creemos yo al menos pero luego el mundo como un a

Voz 5 02:22 no hombre no Rajoy si queremos algo así y luego una cosa que sí me ha gustado mucho de Rajoy porque apunta maneras es a toda esa gente que dice cosas negativas de España Basta ya cenizo escuchen pero

Voz 8 02:36 ya estamos cansados de algunas fuerzas políticas que lo único que quieren es contarle a la gente que las cosas no van bien y que en España las cosas no están como deberían estar

es que ya está bien hombre es que ya está claro que sí API salarios tasa de pasar lista dar a los médicos en la calle ya está bien bien

Voz 11 02:57 yo con ñ que ni

Voz 0827 02:59 sí a hombre y por suerte baja tu y torea suerte tenemos también una dosis de realidad que me encantado de esta semana porque España así en la realidad también es maravilloso el sábado sabéis que los pensionistas por el Chiki chiki estuvieron en la calle las manifestaciones y ahí el A vivir encontró a José en una manifestación de Aragón ochenta años jubilado trabajador se le veía muy bien escuchándole bien el golpe de realidad

Voz 12 03:27 le gusta Ali al aire fresco e hago bicicleta Myrie y no tengo vicio porque no bebo no fumo así que manifestaba el servicio pero como tantos vicios y no gana diaria

Voz 0827 03:40 es el tema me gustaría hacer camisetas de dignidad con esto cómo voy a tener vicios y Curro catorce horas diarias a mí me encanta me encantó José sí que no habló de un vicio que conserva

Voz 12 03:52 manifestadas y es el único vídeo que he tenido la mujer made de que para que complicó la vida pero siempre lo tiene complicado

Voz 0827 03:57 si alguien se la tiene que complicar bueno ahí estaban todos esos pensionistas daña es maravillosa adiós bueno hay algunos sitios que son ultra ultra maravillosos porque mientras tanto Mariano Rajoy uno de los nuestros dos estaba en Murcia ya sabemos por el archivo que Murcia es un sitio que le encanta la Rajoy pero ojo a los que Murcia Olot

Voz 13 04:18 viene todo

Voz 0827 04:20 Zidane geografía tiene historia tiene culo

Voz 14 04:22 dura tiene tradición tiene

Voz 13 04:26 el tiempo tiene gastronomía tiene mar tiene montaña y sobre todo tiene gente agradable eso es lo más importante en Murcia

Voz 7 04:35 falta decir las mujeres gracejo a mí lo que me han las mujeres

Voz 15 04:40 eh murciana es amiga

Voz 7 04:42 lo que he visto faltado la falta encantado de geografía estuve estuve en Francia el otro día hay que tal no tiene geografía vasca Eagles sale negro bueno son las cosas de Mariano Rajoy y también nos dio una clave de

Voz 0827 04:58 dónde va a ir esto de las pensiones sobre el acuerdo

Voz 7 05:01 no

Voz 1 05:01 allí se pudo ver

Voz 0827 05:03 planteamientos que tenía cada uno si es que se le puede llamar planteamientos algunas de las cosas que hemos escuchado bueno esto es como dice que lo que está diciendo planteamientos ya está bien hombre es lo que yo llamo la vía Rus quería dirige mucho la política española Idris cuál es la vía Alfonso Rus pues clave política española

Voz 7 05:33 el expresidente de la Diputación me he acordado hombre Hoeness se con esta democracia eres tú

Voz 0827 05:42 venga ya

Voz 7 05:42 le regresar regresamos con esto como no al entusiasmo España yo creo en tres con esto el hombre que hoy jóvenes de consenso Mariano Rajoy

Voz 0827 05:57 también hay promesas promesas como sentimos las promesas si mantenemos la política económica que ha dado resultado

Voz 8 06:05 no subirán más pronto no al tiempo

Voz 16 06:10 empezó bien termina mal vean

Voz 0827 06:12 lo siguiente mientras el Partido Popular

Voz 8 06:14 el Gobierno en España subirán las pensiones

Voz 9 06:17 lo que podamos lo que buenamente podamos

Voz 0827 06:21 eso es así claro tú quieres pudiendo es que Mariano Rajoy le pierde las coletilla porque tú mensajes subiremos las pensiones pero que se queda en tu cerebro después de estas dos frases lo que podamos al tiempo que podamos y sino al tiempo claro entusiasmo generas el justo

Voz 7 06:38 Mariano Rajoy sigue es maravilloso España si Rajoy

Voz 0827 06:44 aún con esto tenía una cosa buena que al otro lado de la película estaba Pedro

Voz 7 06:48 Sánchez en eso que la tarea de buen gobierno un quién Pedro Sánchez te acuerdas tú de un partido que había que tenía

Voz 0827 06:55 en La Ser en Ferraz sí hombre sí claro

Voz 7 06:58 del dentista yo he visto pues un chico alto guapo

Voz 0827 07:02 Pedro Sánchez lo lo ves por la calle lo conoces el caso si si no pues en fin sí si sale en la tele a veces tampoco por qué pues chistes como éste así abrió su acto yo siempre he creído

Voz 17 07:14 el mejor puesto de trabajo hoy en España lo tiene Mariano Rajoy sabes

Voz 0827 07:19 porque cobra por no hacer nada cuando Irán pero que va se temió existe no no no ahí estaba baila pero si está rodeado de los tuyos en un atril no se ríen malo Pedro malo te vas haciendo pequeñito y luego otra cosa es que dijo que bueno el cero veinticinco por ciento de las pensiones que es para Pedro Sánchez

Voz 16 07:37 gran la dictadura el cero veinticinco por ciento una di

Voz 0827 07:40 la dura del cero veinticinco claro tu partido ha combatido dictaduras de verdad igual hay gente que se molesta un poco ritmo contra lo gris cuando cuando dices estas cosas pero es que después viene si las promesas de Rajoy eran malas la peor promesa del mundo por Pedro Sánchez

Voz 17 07:54 debate de los Presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros los diputados y diputadas y senadores y senadoras también ligue en la evolución de su sueldo al cero veinticinco por ciento en solidaridad y en coherencia

Voz 18 08:08 qué país cobrarían dietas no vivir aquí vivir aquí tenido tres casas me subo empero XXV es así

Voz 0827 08:16 cómo pero sorprendentemente esto no ha convencido no ha sacado la gente a la calle aplaudir no ha estado de España en Neve en una euforia colectiva que vamos a hacer pero ha llegado después Maíllo

Voz 5 08:30 me encanta dels que paz es una paz de ayer no le pega mucho esta música si si le pegas si sigue pega porque ha presentado la nueva imagen el Partido Popular está reconquistado España y lo están haciendo con una metáfora metáfora

Voz 19 08:45 pues eh muy sencilla largos los representa representa protección representa vida de fuerza

Voz 0827 09:02 los cuarenta segundos explicando una metáfora para decir cómo es un árbol esto lo pone en las cunas para los niños tiras de la Guardia si hay suerte admitió sí que explicarla en metáfora y más en este país que hemos tenido petrarquismo Maíllo que hemos comparado ya mira tú blanca frente en Lirio Bello por ejemplo siguen más ojos que el clavel temprano bueno hay muchas formas de hacer metáforas com vegetales no tienes usted que seguir escuchen

Voz 19 09:30 el partido se fortaleza muchos años sobre todo si

Voz 0827 09:35 sobre todo cuando tú ya has tenido en tu partido al Rey de las zonas arbóreas Francisco Camps

Voz 20 09:43 no sufren las heladas y ahí están erre que erre produciendo

Voz 10 09:51 nosotros si Francisco Camps eso sí

Voz 0827 09:54 sí el mejor político español de todos los tiempos el rey de la euforia Toni el hombre que demostraba aún y así otro también que España era maravillosa y es una metáfora la puntilla nada más señor Maíllo la puntito y una lección de euforia para que aprendan todos de este rapsoda de la política hoy en el ostracismo valenciano Francisco

Voz 21 10:17 pues yo he venido benidormí esta noche a inyectarme PP en vena venganza disfruto

Voz 22 10:24 a vuestra edad la fuerza suficiente para asaltar cualquier obstáculo

Voz 21 10:31 el maratón cross obstáculos vallas lisos me da lo mismo

Voz 0827 10:36 ese es Francisco Camps yo creo que da el tono esto es como alguien dice la nota del entusiasmo cuál es esta

Voz 7 10:42 el Ironman de la política sigue si España es un país maravilloso gracias por demostrar semana Javier Gómez Santander gracias por hacernos creer en este país creamos pero bueno ella

