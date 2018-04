La Vida Moderna edición patata de feria de Semana Santa vol. I

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué pie

has ido les damos un fuerte saludo para nuestros patrocinadores de los vinos

Voz 1194 00:51 joe que representa impresentable lo quiere Aldaz pero todo el mundo conoce ya señoras y señores

Voz 5 01:01 lo que viene a continuación a puerta pronto para David Broncano

Voz 4 01:07 pero pero

Voz 1220 01:08 sí pero

Voz 1194 01:10 ya que es peor un aplauso de tres personas es verdad que nada la verdad que da más solitario que daba como plazo Telecinco actriz al qué pero para que no tenemos el vino monólogo

Voz 7 01:20 para para el programa de zarzuela de pescado de ahora

Voz 1220 01:23 te puedo meterme mañana mete el efecto de aplauso

Voz 7 01:25 ya no hoy ya que da sí pero mañana mete le sí

Voz 1220 01:28 me siento fuese el Carlos Tartiere en el año noventa y seis mil Carlos Tartiere los vino monólogo esta en la última semana en la que los vine ejercen anuncia que apropiado

Voz 1194 01:36 eh porque es una semana muy devino la Semana Santa en la Semana Santa

Voz 1220 01:40 la Khalid el cáliz Cali El cáliz de no esté año estar lleno con

Voz 1194 01:45 Nos vino no lo que sería lo apropiado bíblica mente hablando el tinto rosado o el blanco yo creo que el tinto porque la sangre de Cristo digamos que tuviese la la sangre blanca no sabe muy los vino monólogo en todos en todo tipo de efemérides funciona sí es está metiendo el dedo Jackson la boca no no no no desveló el truco sería abriendo una botella a vale vale

Voz 1220 02:08 bueno bueno vamos a ver qué tenemos que presentarle el programa de croquetas ya le recordamos de cuando son vacaciones que hacemos un compilado de cosas drop sabe de cosa guays ropa ropa vieja ropa vieja sopa de sopa legumbre

Voz 1194 02:23 exacto la patata universales la patata en feria para tratar de es que nunca me canso me comedor cuando era pequeño había sopa universal universales que la sopa castellana poco también hay lo que hay casa no pero lleva su chorizos huevos universal claro que sí hombre que ya aceptado es parte de la sopa primitiva caldo primigenio el caldo primigenio Allen entrando primigenio sistema así no es hombre de ahí soy de la sopa primitiva no para nada bien y otro de caldo primigenio

Voz 1220 02:55 exacto no no pienso ido a nivel biológico es es es como se llama a a ver a justo desde que apareciese la vida en el planeta

Voz 1194 03:04 cuando estaba en la a me vas en en el agua

Voz 1220 03:06 previo a eso previo previo a que la primera célula es cómo se va al alcalde el caldo primitivos en la zona donde había agua

Voz 1194 03:13 estaba cocinando la estaban cocinando la habían que bueno claro que fue así tal cual claro

Voz 1220 03:16 entonces si más sopa primitiva que bueno o caldo primigenio que aprendo

Voz 1194 03:20 como si Stephen Hawking ha vuelto a la salimos de ahí volvemos a eso

Voz 7 03:26 entonces se sabe mucho Sesame bastante lo que pasó

Voz 1220 03:29 perdió la primera el primer atisbo el primer ladrillo de vida Se sabe lo que hemos a partir de ahí pero claro la duda es cómo está cómo pasó de agua a la tierra a no no no no exhumar expuestos a como pasó que aquí no hay vida al cómo se creó de pura materia orgánica como se creó la fundación

Voz 1194 03:45 bueno a ver yo te digo una cosa yo ABC dejó en el fregadero estancada el agua no hay vida claro que tampoco eh o sea yo tengo un caldo primigenio me queda por hacer un caldo primigenio

Voz 1220 03:58 on también cuando cuando sabes cuando a veces orina por la mañana si lo dejas ahí claro que hace hace el doble chorro pasa bífida ocho Robin rápido

Voz 1194 04:09 te quitan la del sí claro hay mal entendido la gente piensa que somos no somos ceniza somos opina

Voz 1220 04:19 o sea que en vez de incinerar que habría que hacer

Voz 1194 04:21 licuado

Voz 1220 04:23 a exterior del método Pinochet que hay que Mestalla programa no va al que estamos muy a gusto aquí hablando ya pero hay que empezar el programa así que esta es la primera edición de patata de feria de Semana Santa son bienvenidos a la vida de la vida moderna es que tu colega tu tuit ahora que el abogado os salga medias bueno vamos a ver tengo una noticia tengo noticia que seguramente que ya tendréis súper trillado pero yo me he enterado esta mañana bueno en la mañana de ayer ya sabéis que me enteré me vi en la obligación de cómo entabla porque en fin ahora voy a decir ya lo habréis oído pero no será Chiquetete sí que he ojo al titular que titular de prensa literales Chiquetete se carga la ilusión de los niños sí revela su identidad vestido de rey mago ese que ya enterado me enteré por la mañana Irán me arregla la vuelta las vacaciones venía triste ya dijimos Chiquetete Chiquetete soy yo Querrey en Reyes hoy Chiquetete

Voz 1194 05:24 no sé yo cómo

Voz 1220 05:27 claro que canta dicen dice en el artículo ocurre en el colegio de las Hermanas de la Cruz en Carmona en Sevilla donde el artista había acudido enfundado en un traje de Rey Melchor para entregar los regalos de Sus Majestades a la niñas niño que acoge el Centro vamos a quién se le ocurre requiere como vamos a ver Pacer de Melchor tenemos al concejal de Cultura o a Chiquetete que la última vez que lo vimos estaba en una acequia metiéndose un tampón un tan whisky por el Elano

Voz 0470 05:56 yo siento que vamos Conchi que yo

Voz 4 06:01 es que lo de llamar la atención con las cabalgatas

Voz 1220 06:03 ha añadido que de lo pequeño miren que va de mucha prisa a lo pequeño vieron truncada su ilusión Conthe cuando ante un auditorio repleto el Rey MIT Melchor prosiguió proclamando su verdad identidad literal que yo soy cantante yo soy Chiquetete ojo a la afirmación yo soy cantante a mí no me vengáis con mierdas que en realidad es una reivindicación preciosa en plan por dos esos cantantes en España extracción otro curro están en bares y tal él reivindicaba es que yo soy cantante ni Melchor ni Merchán Chiquetete

Voz 1194 06:38 ahora se va a poner de moda con todos los que hayan derribado que yo soy procurador que venía

Voz 1220 06:44 cuando tres profesiones en Chiquetete me ha perdido esa ha tan loco que de hecho el he pedido a Julio que nos lo ocupa una cosa sobre Chiquetete caseta Chiquetete Chiquetete se bastó Annecy verdad a un vídeo que tenemos que poner esto que tú te acordarás de Rafael de Paula el ex el torero recogiendo un premio en Ronda que se volvía loco

Voz 1194 07:05 vamos a poner si ya has enfadado esos nombres pero bueno un par de cosas que se escapó de la policía también si se detuviese bueno

Voz 1220 07:12 dice tras revelar su identidad Chiquetete se definió como un señor que canta la cobardía y remató su intervención con una estrofa de su canción la cobardía en plan Porxinos a vida claro la carrera que soy la cobardía y la voy a cantar por si no estaba claro que yo soy cantante Jason niño flipando le esos niños que escuchan la canción sonidos que habrán escuchado You Pepa PIB Hannah Montana me pronto CAM esta cobardía e Cochrane tenemos no es para niños

Voz 8 07:42 de qué tal le le

Voz 1194 07:52 no es un éxito de él es una de las últimas canción de hombre no es suya ya es suya pero que no es un éxito hombre sí es la primera y la última nunca

Voz 1220 08:02 que que que que su aunque lo ve tan lejos tan lejos como una estrella es un niño

Voz 1194 08:05 veo lejos la cobardía no

Voz 1220 08:08 el amor el amor por ella lo dejó como una estrella

Voz 1194 08:11 cobardía entonces pues que tiene cobardía de su amor por ella

Voz 1220 08:14 yo que sé Chiquetete

Voz 1194 08:16 hay que llamar mala Chiquetete

Voz 1220 08:20 es un concepto muy jodido para un niño porque un niño en general en Europa lo que quiere lo tiene esto le vuelve loco pero como que lejos como una estrella yo lo quiero ahora ya en el momento claro eso niños lo a mal pero en el futuro lo recordarán esos niños es como jugar yo estuve en París

Voz 1194 08:33 en este sentido ocho estuve en Tiananmen estuve en lo de Chiquetete consolidarse el muro de Berlín

Voz 1220 08:40 cómo acaba este Chiquetete continuó su discurso pidiendo que los presente tira en gracias a Dios por los regalos concebido hasta que un tímido aplauso puso fin a su metedura de pata Baltasar que claro que será fisioterapeuta nadie salieron a la palestra para recuperar el micro y continuar con la mayor normalidad ninguna de de la que van desde vela a cien niños que los reyes no existe en el que lo ha hecho ha sido Chiquetete hacía cantar

Voz 1194 09:07 el cambio cara a negros Baltasar no quedaron como explico lo mío explicar esto después de Chiquetete es cómo actuar después ya quemado la tierra ya cinco venga Gaspar yo tengo vagina

Voz 0470 09:27 mira qué coño lo puso en el momento que proyectan claro

Voz 1220 09:34 esto esto sólo lo mejoraría el caso puesto que entrase que entrase el caso totalmente Chiquetete a un puticlub hice quitarse la careta diciendo que no se Chiquetete que estoy en Bay pues el Rey Juan Carlos esos sentía Flynn antiguo al mandamos desde aquí un saludo afectuoso y no hay cantan si no es Rey es cantante claro la vida moderna es que el monstruo de Amstetten diga que sólo se trataba de un skate

Voz 1194 10:06 si me dan la tu Rami en plan broma ya pasó es que esto de ir ahí a no trabajar claro de tiene una sección en la puta se que que mucha gente lo haría gratis digo pero que gente Tarija disputaría esto gratis cómo se puede ser tan traidora clase obrera que velaba hijo de ser tan cabrón y debería aquí hace a trabajar gratis pero estamos locos diciendo entonces claro me hace mucha gracia porque la gente es estafando en serio conmigo

Voz 4 10:32 entonces ya era una variable en la ecuación

Voz 1194 10:35 es gente enfadada el serio que a mí me hace muchísima más gente

Voz 1220 10:38 sería no puede haber algo más gracia

Voz 1194 10:40 eso que gente enfadada por gilipollez ya te sino habrá motivos para pagarse Rajoy que

Voz 1220 10:49 echando esa ese asesinato

Voz 1194 10:52 eso púlpito eso es que me apasiona con lo que se currado sus intervenciones en el Club de la comedia

Voz 4 10:59 ha mal acostumbrado yo te digo todo esto yo he estado

Voz 1194 11:04 salta reflexionando muy fuerte habría hecho examen de conciencia si esta mañana perdón Calvo que he visto la trabajan poco cabrón vamos a ver si es que esto yo lo llevo oyendo desde que yo era pequeño esto es la versión millennials de lo que a mí yo llevo escuchando desde tercero de Jerez si el niño no es tonto en lo que pasa es que no se fuerza mi puta vida mi lema vital desde que yo estoy sola razón llevo yendo a profesores delante de Mike sacó vamos a hablar de ante el que no Center la cosa que los mayores de tonto no es lo que pasa matemáticas le dan igual un par de tetas Adrià a día de hoy Twitter mi madre y eso me hace gracia que se lleva repitiendo trabaja hijos la misma historia

Voz 4 11:54 desde el desde que tenía dos tres tres

Voz 1194 11:56 España tu vida exactamente yo para evitar todo eso yo hace muchos años y luego te sacaban los los cursos Instituto no prepara pero para eso sin esfuerzo de ningún tipo yo iban cinco al seis nada igual te ibas a rascando límites millonario porque claro el rollo es no esforzarse porque yo estoy en contra del esfuerzo de la desgracia de la eficacia no se puede ser eficaz sin esforzar teclado es decir cuál es mi mi ídolo en la vida Romario Romario el ex futbolista delantero del Barça que salía toda la noche el letrado se ponían nerviosísimo con desgaste hijo de puta otra vez la ligado FT ante Romario Orán las doce la mañana jugaban a las cuatro y estaba entrando al hotel con dos muchachas y luego llegaba al partido y metía tres goles por qué porque no lo necesitaba trabajar vivirlas algo tiene un margen de cinco metros saltó lo quede fuera más allá de esos cinco metros la tal pero tenía cinco metros muy buenos al yo para evitar todo esto porque me di cuenta enseguida desde pequeño de que efectivamente llora nulo para el trabajo no estaba capacitado para Tajo no tiene que ser consciente de sus límites valgo vale bien cuál es la vida no trabajar yo no trabajo pero pero

Voz 4 13:05 ojo quiero no trabajar

Voz 1194 13:09 cotizar lo máximo pero dónde está ese equilibrio entonces en esta

Voz 4 13:14 esta profesión torero torero o cómico pero pero ese jugar la vida yo creo que más hoy eurodiputado rascar de los GAL

Voz 1194 13:25 de lunes a jueves ya disfrutar al fin de semana eso se está al gato yo no no es que me esté yo no me estoy aprovechando de nada yo estoy cogiendo lo que es mío lo que ya estaba yo yo pertenezco a esta profesión donde se puede vivir cotizando muchísimo sin trabajar y eso estoy haciendo de hecho cuando vamos de sección David eh llevamos ahora mismo por seis minutos hostiase estoy me estoy llegamos a siete corto e recortes siete ocho a lo mejor renta segundo es que quiero enfadar mucho toda esa gente que la propia te diga no cuando porque usted también quiero decir tú tú pones de tu parte quiere ser justo contigo mismo y sea consecuente con tus convicciones pero la gente en este caso los cómicos no como al público y que el público juega limpio también no saudita exacto que el público cuando se de cuenta de que se está entreteniendo más de lo que debe

Voz 1220 14:17 es que eso no se habla nunca hablaron porque nosotros

Voz 1194 14:20 que se hable esto todo el mundo a que la gente sí se ve que está riéndose demasiado que diga para para para os estoy robando reírme más reírme más sería robar tres ver en todo yo para acabar toda esta disertación lo que ha hecho es su nivel de Hacienda si acabas en treinta segundos exactamente manifiesto un decálogo sí por supuesto de cinco puntos para trabajar en él que quiero a pesar de todo mi ideología para que todos esos haters quieren verme trabajar porque ellos trabajan y quieren que nos juntamos todos vamos a ver primer punto del manifiesto anti trabajo música decálogo que

Voz 1220 15:03 esto no te preocupes si por ahí

Voz 1194 15:06 no no es que quiero que cuenten la sección levantó todo el tiempo que podamos añadir primer punto fundamental del manifiesto dale dale sí puede ser algo de Can Canet porque no no de de de decálogo tener una música de decálogo llegaron de Page lo del que el cinco

Voz 4 15:31 estoy en de regalo estrella de regalar yo ya acaba la sección pero quiero demostrar a España porque habrá mucha gente mucha gente joven que no que somos su

Voz 1194 15:39 toda esa gente

Voz 4 15:41 pero que no trabaje quiero que todos nos unamos en es verde entre todos juntos destrocé hemos esa puta mierda que el trabajo el trabajo tienen demasiada buena prensa el trabajo es verdad tiene muy buena fama y es una puta mierda

Voz 1220 15:54 el puto marcha la hizo exactamente primer punto

Voz 4 15:57 no trabajarás por presión social

Voz 1194 15:59 sí

Voz 4 16:00 es decir si ya tienes que aguantar no trabajes es que la gente me dice que tal y que no se aguanta que se jodan y esto nos lleva directamente al punto dos desconfía siempre de la gente a la que le gusta trabajar esa gente es la culpable de todos los males de nuestra sociedad España además un país donde se da mucho el trabajo presencial

Voz 1194 16:23 hasta que no se vaya al jefe no te puedes ir tú

Voz 4 16:26 el jefe no se quiere ir por qué porque sabe lo que le espera en casa pues fíjate cómo será que prefiere trabajar el hijo de puta a gente a la que está provocando los atascos ese jefe cabrón que no quiero llegar no quiero llegar no sería más feliz en la oficina desconfía de toda esa gente tres sabes a quién le gustaba mucho trabajar a Franco Olic era aún Gorka Holt trabajaba muchísimo y quería obligar a España Alcàsser como El ex y con esa mierda de trabajo libera el trabajo dignifica el trabajo de realiza vamos acabando cuatro Si alguien delante dice la expresión cultura del esfuerzo o salir de tu zona de confort o meritocracia huye porque es un hijo de la gran madridista cuidar que prueban

Voz 1194 17:28 el quinto no hay nada más revolucionario ni más de izquierdas ni más antisistema ahora mismo que no trabajar vamos a una sociedad donde los putos robots nos van a quitar el ochenta por ciento de los trabajos que trabajen

Voz 4 17:42 ellos renta básica universal ya de tres mil euros para todos

Voz 1220 17:56 la vida moderna es hacer la prueba del y que te aprueben por pena

Voz 1194 17:59 en el tren me encontré con Luis Milla sí me hizo tanta ilusión en el AVE a Barcelona sí que quiero leer la transcripción de la conversación de la que os mandé a ti ya que que vale en aquella ocasión promoviendo la guasa que no es enviase te las impreso es decir sí están los Whatsapp de la vida moderna impreso

Voz 1220 18:21 pero es que

Voz 7 18:22 los SAS los as los han borrado prende no saldrá

Voz 1194 18:26 pero ahí hostias sí que tal pero es que

Voz 1220 18:34 es que para la competición de tu móvil eh

Voz 1194 18:37 no no no era la la impreso Tri porque del móvil si hubiera sido otra opción no se me ocurre casi siempre son ocho folios como yo ya tengo la inercia de imprimir cosas que luego voy a decir en la radio vale vale no pensé que alternativa hubiera sido más práctico la caja ok eso sí voy viajando en el tren con Luis Milla el tíos está pegando todo el viaje mirando jugadas de fútbol portátil ese futbolista mayor ahí repasando jugar que ansias estoy por sacarme una foto con él pero éste es capaz de meter una hostia a ser interrumpidos provisionado está muy a tope con el fútbol cabrón otra conversación que que fino estilo esta sí muy estilista pero el fútbol da dejado medio Gaga nefasto ahora está viendo jugar las suyas con el vial pasa página Luis le voy a decir

Voz 0470 19:36 porque del mismo del

Voz 1194 19:40 que que no lo ha asumido menudo yo menudo personaje está hecho este es de los que te saluda dos veces feliz Navidad don Luis le digo la tapa del Madrid ha dejado tocado te habla pero se nota que tiene la cabeza en otro lado quién soy parece que te pregunta con la mirada éste es capaz de ver jugadas suyas sí pensar que Sot acabas de llegar a Barcelona está haciendo sexta te habla pero se nota que tiene la cabeza en otro lado quién soy a es el mismo Diallo estoy por seguirle eh

Voz 1220 20:19 todo esto un momento pero intenso imaginados esto nuestras casas leyendo esto en Navidades

Voz 1194 20:27 es póster no imprimir todos lo hacemos luego encontré fotos porque no me preocupo digo tenemos que tener presente que aunque a nosotros nos haya ido bien hay gente como Luismi quien soy le pregunta él a los periodistas en la rueda de prensa ese hombre ahí despojado de su cualidad de mediocentro es como una carcasa vacía esperando una nueva personalidad saber que soy el cuatro me ayudó en aquellos años pero ahora quién soy sólo sé que soy el cuatro pero fíjense que a veces la historia es injusta con las personas que iniciaron el camino hiló quedan relegados si esas personas tuvieron que pagar un precio el precio fue su estabilidad mental

Voz 1220 21:22 pero miren miren fotos de Luis Milla

Voz 0470 21:25 pero Natxo Insa por segunda por favor puede poner no te quiero romper la bola de nieve pero tuve grave IPC tu en Belén hacerte una foto con él le hiciste una foto en plan paparazzi el que la puntos todos los sale Luis Milla no sales tú le dijiste oye te puedo hacer

Voz 1194 21:43 yo reconozco que toda teoría la la me la inventé yo por mí pero es que esa es la impresión que dio don Luis Milla a mí luego buscando la fotos con la selección no verdad que todas como mirando al horizonte no un hombre perdido de verdad está está siempre medita mundo señoras y señores es solamente sea los grandes precursores los grandes inventores lo los grandes de la historia de verdad son los que han tenido que pagar un precio igual que Maradona Maradona pagó el precio de ser un chico muy jovencito que llegó el Barcelona sacó el precio de verse envuelto en un entorno que que le volvió loco que lo devolvió la verdad pero luego el tuvo que romper ese camino luego ya a después de esa camino vino gente como como Messi si ya tenían el camino hecho pues Guardiola Iniesta Xavi ya tenían el camino hecho por alguien que pagó el precio de perder su equilibrio don Luis Milla se sacrificó por por el fútbol español a los futbolistas quienes ahora sigue pensando que es cuatro en su entorno ya no ve a gente a la que pasar el balón y hombre mentalmente o sea sacrificado por todos nosotros señoras y señores él por supuesto no entenderá esta palabra pensará que se están refiriendo a otra persona a disfrutar ando viendo jugada suya en el portátil del ordenador mientras viaja Barcelona pensando que son grandes jugadores que se él su tragedia en él piensa dice que buen mediocentro le pediría un autógrafo series El la casualidad es la casualidad que es Luis Milla el mismo señoras y señores in memoriam Luis Milla gracias por regalar no un fútbol mejor ahora hacia una plaza para la vida moderna

Voz 1220 23:59 es decir que la abuela mucho por la obsolescencia programada pero luego dice que también

Voz 1194 24:05 G lo mejor metas hablando de a Montilla la mochila

Voz 10 24:11 ahí la mochila monaguillo nada de Carmena

Voz 1194 24:18 sí yo la verdad operando eh sí yo no no me quiero perder ese primer programa de la resistencia la mochila al punto

Voz 1194 25:10 quería comentar una frase de Rodrigo Rato es levantase el rollo hay gente que no sabe si la frase contextualizada era ayer compareció en el juzgado era en el Congreso el Congreso compareció comparecieron compadecido buena nota bien se le preguntaron bueno un montón de cosas en lo referente a Bankia de problema que tuvo Bankia lo de Bankia dijo que aquello no era un saqueo pero esto no es un saqueo eso

Voz 4 25:53 mercado amigos mercado amigo

Voz 1194 25:58 entonces yo quería decir que el siendo presidente del Fondo Monetario interna y luego dije también en lo de que sólo le faltó decir la culpa de la clase trabajadora que se visten como putas entonces la intrahistoria de astro de de esto es que yo me tenía apuntado en la muñeca antes fondo por Fondo Monetario putas por una infección como putas los de La Casilla a la radio y ponía el putas al fondo en la salita Davis es el ojo creo a la historia como si fuera un criminal que va al interrogatorio la tengo todo controlado y de repente se olvidó del pequeño de lo que ponía escrito en la primera de cosas que los hay pero acabo de hecho un gran alivio porque te lo cual fue el último comentario sobre los éxitos finalmente la la gente ya celebra cuando John no metió la pata del tono más que cuando hago alguna gracia lo que quería decir es que sí porque comer metió la paciencia nada les da lo comentamos Dalton es quise cositas sí sí sí son gente lista ahí me suben el sueldo se gracias por la pata mal entonces eso que digo yo que habrá frase más idiota mezquina de esa de es el mercado Vigo me pareció una puta mierda porque es muy irresponsable sabes si fuera alguien que es el último mono de mercado cosiendo mira es que esto fue asesora sale fuera de mi control pero presidente del Fondo Monetario Internacional residente

Voz 1220 27:48 pero economía ministro amigo

Voz 1194 27:51 de puta mierda tampoco te creas que las economista dice emoción pero se supone que alguien tiene que estar al volante no es alguien que se suponía que tenía que ser responsable directo al que acabe diciendo la frase es el mercado Vigo aquí poco sol faltas ir entonces me parece me parece muy miserable y muy canalla hiciese el mercado como antes se decía y fíjate tú a dónde voy a llegar ahora hombre antes se decía claro los dioses que son los dioses en la mandó los dioses que a mi hijo me tengo que mandarle la dura pero los Dios eh yo allí son los Dios amigo si hablamos la gente la antigüedad si el padre no sólo Dios mío qué tengo que sacrificar Apartheid me llegan las cosechas pague Grume mate sólo ahí sacrificando a su primogénito nueva nueva luego con boina ante el patrón sepultura

Voz 11 29:30 ya lo has escuchado en este programa todos somos muy monologuistas decimos lo que pensamos híper Samos lo que decimos le guste a quien le guste