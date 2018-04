La Vida Moderna edición patata de feria de Semana Santa vol. III

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué pie

Voz 4 00:26 por ahora heridos al pueblo de hoy Miércoles Santo usted ha mirado modernas señoras señores gracias por acompañarnos desde nuestras viviendas a lo largo de la gira

Voz 1194 00:40 pero es igual estar en la calle de la fiesta dando seguro que te seguramente hablando seguro que te pone gimnasio esquina o viajando el espacio esquiando esos españoles esquiando la mochila que los españoles hacemos de todo resta propuso para David Caro

Voz 5 01:00 y los hubiéramos lo lo lo lo veo mi nación en Shiva ni de La Rioja eh Rivera

Voz 0759 01:09 Toro Denominación de Origen Shiva monólogo gracias la sangre de España

Voz 0470 01:15 la vida moderna en versión ropa vieja eh tengo aquí la botella de los viendo monólogo impone Denominación de Origen Calificada Rioja Rioja aperturas Shiva el río

Voz 1194 01:25 es lo que ponen la etiqueta pero es que alguna tiene que poner para eh

Voz 0759 01:28 además es Aníbal sin Giba es la

Voz 1194 01:30 la intermediaria de la comedia

Voz 0759 01:32 con los humanos si el vino es el llamar monólogo me parece de justicia que la Denominación de Origen Protegida seas de la cosecha de claro si va la destructora joe

Voz 1194 01:45 hora pero ya ya explicamos una vez en el programa

Voz 0759 01:48 Cruyff para volver a crear a claro si va la vendimiadores iba la vendimia la viticultor

Voz 0470 01:54 viva la pisa es pues sería precioso sería un honor para el vino la Denominación de Origen Syva

Voz 0759 01:59 cuidado con ocho pies bien puedes pisar

Voz 0470 02:02 Vaccaro es verdad así va casi manolas lleve son concierto de de heavy metal porque en un poco con con los ocho brazos que tiene tal te queda te revienta

Voz 0759 02:09 la saber metal nos hace poco o eso en el pan Quino

Voz 0470 02:12 me cambió en el descanso y el caos casa lleva mucho sí

Voz 0759 02:17 fíjate que es que el POM casa yo estaba un concierto Mocedades

Voz 1194 02:21 hubo un pozo sobre Dios o gente que vimos de repente la primera fila

Voz 0759 02:25 es un poco con la de eres tú eres tú tapado Whoopi dándose rodillazo cenar y luego de Mocedades tirándose al público siempre me lo han contado que se mirada Amaya Sergio el de Sergio Estíbaliz hacían como el río no creo pero los que queda donde hemos demostrado anda que bonito nombre pero sí

Voz 0470 02:49 podría que quitasen Mocedades los que quedan

Voz 1194 02:52 qué queda

Voz 0470 02:56 bueno vamos a ver hoy estamos a Miércoles Santo se vale todos Anton el Miércoles Santo vosotros que sois tú que eres de Salamanca

Voz 0759 03:03 tú que has visto monaguillos podía hoy que hay ya la Semana Santa hay suspense si hay silencio hay

Voz 1194 03:10 a ver pasar al Cristo compungido pero pero hay una final y hacerte hacerte una dónde le llevará a dos Melilla no creo que le vayan a matar no creo no creo que sea

Voz 3 03:21 con este hombre al Hijo de Dios no

Voz 1194 03:25 habrán habrán elegido a Barrabás Mario pero no creo que ese Tour sala fíjate qué metáfora línea férrea la la la

Voz 0759 03:39 ahí está todo yo es que no sé cuál es ese momento está todo sale que verá Pilato no Poncio Pilatos Poncio Pilato se dice tengo a has todo se a quién queréis que salve a Paul le pregunta al pues la gente sólo abarca a Barrabás

Voz 1194 03:50 todo mi mina el el Hijo de Dios o a Barrabás que era un ladrón y tal y cual Peña elige nace Amaya ya Barrabás

Voz 0759 04:01 es el primer toro leído de la historia pero total de haber elegido a Parra como diciendo cuidado con la democracia cuidado con la demora

Voz 3 04:09 pues el pueblo de pueblo que no se hace es que claro

Voz 0759 04:12 es el pueblo de Judea fue el primer foro a coches eh no fuera del 15M prácticamente

Voz 0470 04:17 con esta reflexión sobre la historia y a la historia religiosa La Biblia empezamos El show Number free

Voz 0759 04:25 de patata de feria no lo perder porque sale lo de eso que fuma

Voz 0470 04:29 a lo que lo que sale hoy Flynn no lo les que la flipa bienvenido a la vida de la vida moderna es Ortega Cano pasándose al GTA sin videoconsola tengo una noticia que me va a gustar mucho dice noticia tal cual en la diócesis de Córdoba premiará a las universitarias embarazadas o que no aborten premio

Voz 1194 04:57 yo pensé que iba a decir primera universitarias embarazadas que puedan demostrar que han seguido a través de una paloma

Voz 0470 05:08 va para el centro Sagrado Corazón adscrito a la Universidad de Córdoba ha presentado la primera edición del galés del galardón madre y maestra de vida

Voz 1194 05:16 mi madre Maestre debía con un bombo

Voz 0470 05:22 hay que podrían en noticia entera sin chistes ya sería graciosa y premiará con dos mil euros a una estudiante por no abortar o por entendí

Voz 3 05:30 hará no no resuelve sobre mojado estar preñada pues ahí va otro alegórico no no

Voz 6 05:44 tu religion israelí

Voz 0470 05:48 con la primera con dos mil euros por no haber podido abordarlos a cómo premiar por no obstaculizar el el trascurso normal de la vida ojo a esto porque dice ser cerrara dos mil euros Italy aparte un diploma de honor a la estudiante universitaria embarazada que mejor explique por qué no

Voz 3 06:04 aborta

Voz 1194 06:06 no

Voz 0470 06:09 claro pero ojo ya un diplomas allá ya premiando lo con cosas académicas en planta alguna muchos es yendo a abortar pero si me con derecho romano

Voz 3 06:18 no paran de chiquillo y luego de siempre

Voz 0470 06:24 enviará comillas es liderar a una alumna universitaria en periodo de gestación Ike haya decidido seguir adelante con el embarazo a pesar de todas las dificultades que este hecho pudiera entraña claro como premian a la que más valiente ha sido para llevar a cabo el embarazo será queda hay una joder por dos mil euros una competición de quién lo apretado más guapos a mí me violara no

Voz 3 06:45 el mio viene sin piernas yo me haga Chain y me doy cuenta el mío el mío sólo es solo cabeza envió en realidad es un quiste de grasa pero lo quiero tener claro se cometió no

Voz 0470 07:04 con el centro Magisterio Sagrado Corazón esto sólo lo incita porque es que me flipa que haya congregaciones así esta gente nueva para la diócesis de Córdoba y también por las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón

Voz 2 07:13 no

Voz 0470 07:14 ojo eh la Religiosas Esclavas del ahí no haces de Podemos

Voz 0759 07:17 eh

Voz 0470 07:19 o en las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón y luego

Voz 0759 07:23 aunque

Voz 0470 07:25 iba diciendo las candidatas deberán aportar sus datos personales y narrar la historia de su embarazo ante el Tribunal también esa muchacha hablando con el cura puede verá señor estábamos ahí entre dos contenedores él me dijo que que que en el ombligo pero al final sale programa nota pero por favor no desde el principio joder

Voz 3 07:42 es un poco más metal dificultades así que

Voz 0470 07:44 programa de hoy por lo pronto lo prometo aportar programa de hoy

Voz 1194 07:47 hostia Cristiano Ronaldo tiene un dinerito ahí empieza su embarazo

Voz 0470 07:55 el treinta hemos entrado pronto vamos a dar que el programa mucha de aproveche empezamos a toda la vida moderna la vida moderna es tirarse un acto que te sepa a MDMA

Voz 0759 08:03 aprovecharan mi sección para hacer un llamamiento a las gentes ahí joder porque descubrí cuando se esta semana que tan enfermo que había pasado una cosa que es que el Cara al sol de repente el el el el punto Cara al sol uno uno en los virales de Spotify no podía ser porque hombre estafado iniciaron una cruzada contra el Cara al sol una cruzada justa la verdad tenemos que dar la gracias una vez más a nuestras huestes pasaba ha pasado algo a nuestra queréis pero bueno es imposible luchar contra quiero decir es el Cara al Sol es el Cajasol España si es el fascismo Feeri que porque porque ella intentó derrotar una vez y no hubo pero agarrado bien en España y que no te has enterado de que todo apunta a que el titular esto temas pasado aquí tú no estás enterado esto es una noticia chico muerto en qué mundo vives lo está haciendo esta mañana Estonia cosa que hacer joven estaba montando a una encantarían un trastero y mirando por la ventana con los prismáticos uno prima tengo que esto es un titular del país se del país del puto país lo leo está la puta y el puto no a esto titulares pero de los de negrita soy soy del país no Verne no no el pajes Leo esto como ajá una letra Un poco ilegible pero pero que tal apuntaba pero de pronto tengo como poco de Texas

Voz 1194 09:26 es detrás de Amadeus Mozart en su lecho de muerte dándole notas a Salieri

Voz 3 09:32 comunica

Voz 0470 09:35 vale vale lo vea leer el hotelero tal cual tan sólo el salón mientras según lo leo nuestro diagonales

Voz 1194 09:41 Haarde

Voz 0470 09:42 co titular del país el himno de la vida moderna adelanta por la derecha al Cara al sol en Spotify

Voz 3 10:02 Babia

Voz 1194 10:08 cat Utah

Voz 3 10:09 no no sufro flipa se achican el ya que eso es una que es una bandera Fran

Voz 0759 10:22 qué tal

Voz 3 10:24 conmigo se hubieran sido una cosa pues no la quedamos porque no me importa es que claro que bonito que ha visto

Voz 0759 10:32 a la mentes del fascismo del algoritmo de Spotify además es que hay que agradecerle mucho a la gente que que fue nada eh fue en ocho horas en ocho horas ya era el número uno pero es gente que se que lo puso en bucle toda la puta

Voz 1194 10:50 a ver el fútbol

Voz 0470 10:53 cuento

Voz 0759 10:54 hasta el momento hay una contrapartida una pero esto no puede ser hombre por favor ya fíjate que acaba de abrir aquí el el el el top de Spotify el uno himno de poder Doña si la hostia pero es que en el dos el tres el cuatro y el cinco

Voz 3 11:11 son canciones te parece

Voz 1194 11:15 o sea no sólo llamándonos a Operación Triunfo también al fascismo del malo y bueno hemos derrotado al antiguo régimen ya el nuevo

Voz 0759 11:25 pero pero es que yo soy muy fan de esto no puede ser hombre no pero ya no sería aquella que te gustaba te ya no están todas todas no pero aquí

Voz 3 11:34 no Natalia Natalia Natalia no te has comprado

Voz 0759 11:39 prismáticos dónde está

Voz 3 11:42 Natalia hemos hemos

Voz 0470 11:46 pero si merece la pena derrocar a cara al sol también implica derrotara a Amaya hay Aitana

Voz 0759 11:52 es verdad que tienen una canción nueva te entonces no siente que bailan porque se se llama la canción la número dos es tu canción la casualidad pero es que no sólo eso es que además al espinazo nuestro productor esta mañana avisado qué ojo que es que el Cara al sol no es que lo haya efectivamente lo había derrotado es que lo han quitado ayer cuando lo vimos estaban número dos en Verona Gianni está hoy pues nos alegramos muchísimo

Voz 1194 12:22 pues no sólo le hemos ganado y lo hemos borrado

Voz 0759 12:25 no lo han dicho joder estos chavales no han puesto nuestro si vamos a quitar y lo han quitado también perfecto pero pero estamos cerrando la puta transición tengo una cosa más para cerrar la Transición infección que es que esta mañana esta mañana en el programa de radio más seguido de España y de Europa que es hoy por hoy en Hoy por hoy y en la putas Hoy por hoy Pepa Bueno Pepa Bueno

Voz 6 12:49 muy antes del tiempo y el deporte la crónica de una gesta no soy miradores de la vida moderna el programa que presenta en cada madrugada La Ser Broncano que que Ignatius han conseguido convertir el himno del programa en la canción más Vidal de Spotify en España con ellos el CAM cambió ha podido al franquismo porque se lo propusieron para sacar de ahí una versión remite el Cara al sol a partir de ya cuando os de la gana todo el rato en bucle por favor queremos que sea número uno viral en Spotify sí sí sobretodo queremos desbancada el cara al Sosa si queréis otra canción y esa es la propuesta eso de la propuesta si si si superamos alcanzado con el nuevo Dordoña que vemos aquí un conseguido un poquito de Petin como bueno lo han conseguido el líder lo más viral de España en Spotify esta noche seguro lo celebran con más con media Heidi

Voz 0759 13:59 hemos conseguido enfrentar el Can Canet contra el falangista

Voz 0470 14:03 hemos hemos agradecerá a Pepa Bueno y a Aimar Bretos que joder que nos han metido ya en la noticia ya no ya no es salir

Voz 1194 14:14 yo soy sexy y ahora los

Voz 0470 14:22 Ignatius ya he dicho muchas veces cuando chamán que

Voz 0759 14:26 sólo Extremadura en Woman

Voz 1194 14:32 estoy extremo duda un boicot People

Voz 0470 14:39 habíamos preparado tenemos hemos pedido a Julio también que no lo cutre varias cosas como para ya cerrar esta transición entonces Koke tenemos tres cuatro de julio para para condensar lo que ha pasado aquí no vale tenemos adelante lección de humildad a Otegi

Voz 6 14:54 dale Rando la transición in your franquista Face

Voz 8 15:04 kilómetros Illa

Voz 0470 15:07 la UE y luego pues lo ocultaba una ya de cuando ya de FLI eh de cuando joder caemos adelantado al franquismo y entonces el lo quedó también esta comer los huevos

Voz 3 15:22 la venta ya era gratuita

Voz 1194 15:25 esta ya a Julio como algo personal suya

Voz 0759 15:30 que en España puedo decirle a los fascistas

Voz 1194 15:33 no

Voz 3 15:34 ah pues eso sí mucho

Voz 0759 15:36 es gracias a la gente de España primero por haber logrado algo que hemos logrado segunda por logrado que otro llamas no trabajen mi sección efectivamente franquistas y fascistas de España si podéis proceder a hacer una fila

Voz 3 15:50 perfecto

Voz 8 15:53 la vida moderna llamaran globo para

Voz 0470 15:55 que recojan a la abuela de la residencia vale vamos a ver si alguien ha traído comida en SER que es que es lo que estamos en directo no se puede perder tiempo de por favor se Dhul no pero dulces no vale no necesita

Voz 0759 16:06 eso no tienes que ser consistente se lo compartimos alcohol

Voz 0470 16:10 me voy voy más allá voy más allá alguien alguien podría bajar ahora mismo a Gran Vía a comprarle dos trozos de pista Ignatius ayer me crees que es enserio suelto con rigor en os que te diré cuál

Voz 3 16:25 tu móvil vamos no te lo ven ven ven ven por favor cuando algo tiene comprarle otros cuatro toma yo tengo sólo cinco vale y apunta tu número te llama enorme

Voz 8 16:52 ya claro

Voz 3 16:54 vale pero como te llaman y te con su primero el teléfono es su nombre Raquel vale vale Raquel

Voz 0470 17:06 joder cuanta cuantas cosas eh vale Raquel baja recuperó algo y mientras recordamos cómo estamos en directo eh hay un hasta que es almohadilla los progres de la SER

Voz 3 17:15 pero entonces mi objetivo es en los veinte

Voz 0759 17:18 Topic superar a Operación Triunfo

Voz 3 17:21 ya voy a hablar de feminismo

Voz 0470 17:30 mal que tenemos abierto para el programa uno saber si que que destacan careo no posee caso yo le voy a poner ahí a ver si al extrae algo por ahí traerlo de Colombia y dejase lo que a ver si viene al olor eh el el hashtag de El hombre de las el superará Operación Triunfo esos cabrones si Il luego que Raquel te suaviza para comer Easyjet eh eh esto estamos a la famosa el programa con todo está bien

Voz 1194 17:52 las al teléfono de Raquel Alex sí sí pero

Voz 0470 17:55 sí pero no digas eh

Voz 3 17:58 ya te lo da también vale perfecto

Voz 0470 18:01 podemos empezar el programa esto muy dinámico estos Ibiza esto esto es la fiesta las espuma esto en la vida moderna un aplauso para Ignatius una plaza para Koke Álex idea Alex podemos llamar a Raquel a ver con la pizzas está al teléfono

Voz 0759 18:14 Raquel

Voz 0470 18:18 de estas de no

Voz 3 18:27 qué quiere ser Rowling pero sí tiene una puerta como templo de grande

Voz 0470 18:36 eso ya te vale hay cola no nadie vale es que los lunes

Voz 0759 18:42 bueno no es una pizzería hasta aquí al lado en la radio no ahí bajando hacia calle así como yendo hacia plaza pañales si es uno que bajase plaza

Voz 1194 18:50 caña sí

Voz 0470 18:51 sí me cerveza cuánto dinero lo he montado vertebra yo cinco veinticinco euros Raquel cinco euros cabrón

Voz 3 19:02 que que que que lista eh voy de ser Serbia

Voz 0759 19:09 es aunque sea en vaso en plató tienes

Voz 0470 19:12 en Telepizza pizza

Voz 0759 19:13 ya de queso de cuatro que eso sino ahí

Voz 0470 19:17 vale de tres que eso sino

Voz 3 19:21 no

Voz 0470 19:24 hay cuatro que me estás ahora mismo con el depende con el dependiendo de Ibiza no lo puede pasar un momento vale

Voz 1194 19:30 a este establecimiento

Voz 3 19:39 cómo me gustaría que les reparan en que no hemos tenido Esteve Pedro

Voz 0470 19:51 gracioso

Voz 3 19:54 pero ya me está gustando porque es austero eh

Voz 1194 19:58 tienes que sustituyeron a que que fue nuestra amiga libertad Suárez si uso tú misma técnica era muy discreta soltó dos hachazos sí si tal

Voz 0470 20:07 oye Raquel

Voz 3 20:11 porque vivimos una sirena

Voz 9 20:16 hola soy con quién habló

Voz 0759 20:20 hola hola

Voz 3 20:26 hola

Voz 0470 20:28 queda pendiente ah vale vale pero pasa Melón

Voz 1194 20:33 dificultad

Voz 0470 20:35 hola sí sólo que preguntar que que piensan lo recomendable es que estamos en directo en la radio cuál es la pieza más guay que tenéis

Voz 3 20:41 bueno no

Voz 0470 20:44 es que me gusta digo la la la la boletus y trufa vale puedes ponerle cuales puedes ponerle cuatro trozos de esa idea de que eso de que dos y cuatro de boletus y trufa perfecto analista vale vale cuál es tu nombre perdona hubiéramos Loja un aplauso para que no para

Voz 1194 21:11 obra magistral modesta de grandeza

Voz 8 21:23 vale que por favor

Voz 0470 21:26 muchas horas Raquel aquel has traído las pizzas haber acércate aquí acércate aquí de cuatro que eso sí de boletus muy buenos troncos tres todo cuando te ha costado todo pero como que no saque y la vuelta a ver momento ahora quién está sacando aquí tiene pero el cinco uno para mí y es que volverle

Voz 3 21:47 oye bonita siempre pero Raquel pero pero es lo mejor persona muchas gracias de verdad no te vuelves trece euros

Voz 0470 21:55 no pero os osea que con que con cuatro pistas una cerveza perdón ha sido Mercamadrid comprarlo donde la Latre nada nota Patín notas que dio Darwin pleno gustos no hay esta cara de pasa deprisa deprisa no

Voz 3 22:14 el PRISA Radio con calma que las a calentar

Voz 6 22:19 ha dado un rato y me ha estado ahí

Voz 1194 22:23 lo que yo quería que me tentó a pedirlo

Voz 0470 22:33 oye pero una cosa pero vamos a ver si hay que despedir a Raquel Nacho porque creerme la sección de Raquel muchas gracias una modelo

Voz 8 22:44 goles

Voz 0470 22:47 corre corre corre Ignacio media se solemne de cerveza una pizza entera

Voz 1194 22:57 está tan integrada putas torres puto solo

Voz 0470 23:01 en todo momento el momento perdona perdona que te estás que te interrumpa porque quiero saber es que hoy no hay posibilidad de alargar la vida moderna es decirle a tus padres que estar dejando la droga a la japonés

Voz 1194 23:10 de dos mil doce mil cuatrocientos me gusta joder doce mil Visconti tuitera me he encontrado a una persona que necesita ayuda pero no es ni mujer ni LGTB ni disfuncional ni pertenece a ningún colectivo racial desfavorecidos vale así que le pegado una paliza por facha

Voz 3 23:33 hombre también obra cúspide podéis cosa es canalizar yo creo que el eh pues simplemente por la mañana para que la sociedad vaya cambiando durante el día

Voz 0470 23:54 cuánto tiempo te llevo la redacción en sí

Voz 3 23:57 la verdad es que me vino al esquí sentía como quién era yo el que estaba escribiendo

Voz 1194 24:02 lo Franco

Voz 3 24:09 yo creo que el tuit aquí lo que hay que analizar

Voz 1194 24:11 eh vamos a ver existe la derecha y existe la izquierda no aquí lo que pasa es que alguna cuestión lingüística el el la lingüística que que lo sabe Se se basa por antagonismos el bien el mal tal derecha izquierda ha dicho que que lo sabe que lo sabe porque a él le gustan los temas de informática de lingüística general

Voz 3 24:33 hola Lengua moderna sabéis hablar bien es lo que nos diferencia no habla muy bien

Voz 1194 24:37 eso eso sí es un hijo de un de una eminencia universitaria en Gaza el faquir

Voz 3 24:44 bueno yo era para apoyarme

Voz 1194 24:46 pero no está de acuerdo como ya apoyar a era sólo para lo que yo creo es que la la idea fusionando esta manera hay un paquete de ideas de izquierdas ideas de derechas entonces si yo Si yo digo mujer Eres por feminismo LGTB grupos de de de diversos funcionales gente y racionalmente desfavorecida la gente ya se hace la película como que eso pertenece la izquierda tal contra leal no tiene que ser necesariamente así pero mentalmente ya funcionamos por oposición entonces proposición ves una vez cuando tú estás describiendo todas a gente ves a alguien que no pertenece a ese grupo porque a lo mejor es uno es un hombre blanco heterosexual y automáticamente por antagonismo así funciona a la manera de pensar del ser humano lo califican como facha y a lo mejor al que yo le pegó una paliza no era un facha sino a lo mejor era animalista igual era un animalista blanco heterosexual de mediana edad pero yo me hice un lío por lingüística y pensé que era facha doce ese pensamiento de derechas vale no sé si me estoy explicando

Voz 0759 25:56 más entonces bueno yo creo que sí entonces eran

Voz 1194 25:59 hacia de muchas veces describimos el grupo por eliminación parece que alguien que no pertenezca ese grupo ya tiene que ser de grupo contrario por lo tanto facha si sin de de ultraizquierda eres de ultraderecha sé es una manera de pensar y de ahí vino la confusión

Voz 0759 26:13 lo que tu subyacía pienso que esto

Voz 1194 26:16 lo explica pero todo se complicó cuando Albert Rivera le dio me gusta

Voz 3 26:21 el hoyo que abren tenía aunque sea mal

Voz 1194 26:31 sabes que has hecho comedia cuando Albert Rivera le gusta uno de tus tuits

Voz 0759 26:34 él lo malinterpretado

Voz 1194 26:37 me gusta el propio si sabes que has estado así eh no me sigue medio media leyera

Voz 0759 26:43 haría ya me gusta ligó de alguna forma lo enviaría Girauta

Voz 1194 26:46 bueno ya sabes que has estado a punto de te al lado oscuro cuando Albert Rivera leerá

Voz 0759 26:52 a me gusta rozar el larguero

Voz 1194 26:54 Benaiges ese es Rosal larguero era era aún pero pero en el fondo creo que no iba desencaminado lo se basaba en crear controversia entonces esto de pasarse al lado oscuro me da pie a que luego esta tarde la misma el mismo día que puse el tuit fui a ver Star Wars me di cuenta que Star Wars también define lo que es la izquierda y la derecha Sáez Star Wars Sebastian ese antagonismo tambaleándose del bien y del mal yo creo que los rebeldes se identificarán claramente con la izquierda por por lo de las políticas de identidad identitaria idea identitaria

Voz 3 27:30 no sé yo las políticas de la izquierda

Voz 1194 27:34 GM Patxi huelgas políticas identitarias en plan de que llegamos que ya no hay una sociedad en su conjunto sino un número de colectivos a los que hay que ayudar valga lo tío feminista el fallo colectivo LGTB el colectivo así disfuncional vamos a ver Uruguay va por ahí si te fijas en los líderes de la rebelión antes gran casta era alguien que era el hijo de no sé quién ahora ahora quiénes son los líderes de la región una chica hay un negro que la chica es Jedi Jedi también sobre el regreso de entonces igual igual que en la pelea la gente no viene de ser hijos de nadie sino que ha decidido ser Jedi porque representa bueno digamos que a esos colectivos si en cuanto a que la rebeldía se identifica con la izquierda se pues toman ese proceso

Voz 0470 28:29 la pelea

Voz 1194 28:30 para mí mi favorita de de todas las de Star Wars la que más me gustaba no sé igual que un día y hubo una sociedad en vez de colectivos si hoy hay mujeres LGTB disfuncionales donde antes había españoles

Voz 3 28:52 vuelvo a buscar el me gusta de estoy coqueteando con Mírame Alderdi

Voz 1194 29:02 pero entonces mandé tal vez por qué no me gusta necesitamos más españoles y menos colectivos al es decir te lo pongo en bandeja a contar

Voz 11 29:44 los IP seamos lo que decimos le guste a quien le guste vino monólogo te ha ofrecido