La Vida Moderna edición patata de feria de Semana Santa vol. II

Voz 3 00:22 qué pasa que si no hay imágenes ya yo no sé cuándo entrar creo que debes miran adelanta tampoco esa crueldad timbales sonora tan bien vale vale vale de todas maneras no voy a elevar mucho porque sería muy triste ya que que no hay nadie

Voz 1194 00:37 entonces fama del Martes Santo conciertos previstos los aplauso

Voz 3 00:40 claro que tal ay ay aplauso delata si lo puedo decir venga fuerte aplauso

Voz 1623 00:45 David Broncano ha pegado un aplauso anónimo con los viene bueno algo primero iba a decir decirlo ahora

Voz 3 00:51 que el orden de los factores la fuerza para saber Broncano

Voz 4 00:56 la allí pero feliz un aplauso de Mola de las Jornadas de la Juventud cuando vino el Papa Benedicto

Voz 1623 01:02 hablaba del martes te lo ofrece como siempre Andy vinos al lobo

Voz 4 01:09 latinos o no no nos vino bien lo bien

Voz 1194 01:14 en los vino monólogo unos vinos monólogo vino monólogo que nos hace más feliz y placentera a la Semana Santa

Voz 0470 01:19 al acto de los bienes monólogo en en su antepenúltima aparición tras una vida moderna joven porque ya acabarán semanas ante los vino monólogo pasarán a anunciarse otros probará vamos a echar de menos

Voz 1194 01:28 qué atrevido One patrocinadores decidir ser nuestro primer patrocinador sí la verdad es que todo el mundo quién sabe si el último ya veremos bueno pero pero

Voz 0470 01:36 Nuestra experiencia con los vino monólogo buenísima totalmente positivo y además el lo los catastro la semana pasada el es una Review de ciento veinticinco sobre cien menos seis más que le Zeppelin hostias cuáles son los viene monólogo y ahora tenemos la segunda John D

Voz 1194 01:51 de croquetas de croquetas de cocina si ahora mismo está a Ana que estos tres Gemma a las croquetas las hace Alix si las confeccionada la selección de de las selecciones de la temporada o desde el programa cero no desde septiembre no desde este trimestre a trimestre sí claro lo bueno de todo el año no desde septiembre

Voz 0470 02:11 desde octubre desde desde noviembre desde diciembre va desde enero hable el buje directa es una selección de contenidos eh premium premios de los algunos de los mejores momentos

Voz 1194 02:27 hay Lunch high life de americano de la mochila por ejemplo saldrá en alguna croqueta

Voz 0470 02:32 Expósito hombre la mochila Pakistán la mochila es poco radiofónica

Voz 1194 02:35 bueno pero oye es que hacemos todo tan poco radiofonista porque saldrá también digamos la lucha con Germán habría

Voz 0470 02:41 él claro pues una cosa es que va a eso sí sí poco también pero bueno hoy es martes Santo exista Martes Santo diez veces

Voz 1194 02:50 cada Lunes Santo Santo Martino

Voz 0470 02:52 tanto el sábado y el domingo sábado es

Voz 1194 02:55 yo de hecho hostia sábado es que sabes

Voz 0470 02:57 a un Sábado Santo Domingo de Resurrección vale

Voz 1194 03:01 puede decir que estos pregrabado no sí pero hoy martes hoy martes Santo hoy estoy en Sevilla en la Semana Santa es verdad arrimando a los sé cuando esto se te emitiendo tú estarás en una procesión yo voy a estar recibía de lunes a miércoles por lo tanto ahora mismo está claro porque Rita Maestre me dio un toque de no arrimar cebolleta el día de la huelga feminista clave pero está feo pero ya ya te digo que hoy en Sevilla estoy así hasta ahora lo que hace todo el mundo

Voz 0470 03:32 lo que hacen

Voz 1194 03:35 yo estoy con los del río arrimar cebolleta en la procesión de Semana Santa vas a cantabas a intentar echar una saeta desde un balcón yo chalets bueno vosotros conocéis sabéis que no me voy a poder contener

Voz 0470 03:49 pero sabes que si tú te pueden volver a Pablo Pérez

Voz 1194 03:52 de hecho puede puede puede que esté hablando yo ahora

Voz 0470 03:57 ya claro porque si tú Si tú te diriges cantante de saetas en vez de la procesión la gente va a parar un momento

Voz 1194 04:06 a cantar una saeta vemos cita Félix quiere canta eso el grito sordo la gente que la gente no no hay no quiero decir no va a gustar y sería maravilloso un grito sordo

Voz 1623 04:18 la parada

Voz 1194 04:19 qué pasa la Esperanza Macarena yo estoy por decir que un grito sordo nadie me va a poder decir nada

Voz 0470 04:24 por favor bueno pues ya está avales empezamos ya no bienvenidos a la vida moderna segundo día de Zarzuela de la vida moderna escoger uno Uber para ir a vendimiar

Voz 5 04:36 tengo tengo buena noticia que es que esta noticia no

Voz 0470 04:41 era la de la que hemos comentado la noticia no se hace tres días una anciana valenciana se saca el carné de conducir a los ochenta y cuatro aplauso

Voz 4 05:02 con el sesenta y cuatro

Voz 0470 05:05 el ochenta y cuatro ochenta y cuatro años con el carné ahí está esa ya ya hay coches conducir con esa tan color pero dejarlo ahí ya ya la noticia por primera vez punto y final con ella por primera vez en la vida moderna tengo dos noticias si la ciencia la otra esta noticia que contado de la anciana valenciana que joder a tope con esa ya ya hay motorizada tengo una eso te hace cuatro días tengo otro de ayer

Voz 1623 05:32 en relacionar la casualidad

Voz 0470 05:35 Desert si te pones todo se puede dar es el efecto mariposa dice la anciana que se sacó el carné de conducir con ochenta y cuatro años se despeña UE que que la vida no no puede dar estas estas alegrías es que parece que esa señora lo ha hecho pensando en el programa antes de nada la muchacha a la señora no la pasó nada está en su casa no estamos tan loco de que hubiese matado ir allí a la tumba real no como volcada hace ya pero bueno Beatles de dar el paso Khaled no la señora está en su casa eh puto ya para empezar a la falta de noticias clasifica no tiene más osea podrían no salir hacia luego le ha faltado que comentábamos el otro día que dijesen se despeñó por un barranco con el coche atropellando al último lince de Doñana

Voz 1623 06:30 sí

Voz 0470 06:31 ha caído Colón de una colonia de osos panda en verdades y ha matado a ocho no he de de la primera noticia de la que se sacó el carné conducir el decía que dice la señora ha obtenido el permiso tras aprobar el examen teórico y el práctico a la primera y sin un solo fallo

Voz 1623 06:47 venga hombre lo Juan ahí está la prueba de que el examen no garantiza nada

Voz 0470 06:54 nada ya aparte no me lo que es imposible que haya con ochenta y cuatro años sin haber coge un coche en subida apruebe sin fallos ni uno ni otro igual es porque más que ella pero bueno igual hablo desde el rencor pero es imposible a esa señora la vieron una ya hayan un coche gracias sí sin porque además porque además he leído también que como hecho una ya ya no puede llevar sólo puede llevar el carro amarillo de estos de cuarenta y nueve eh no no no puede haber un coche normal

Voz 1194 07:16 los que tengan imagínate un un carromato una ya ya

Voz 0470 07:18 dentro eso muy gracioso te vas porque gracioso

Voz 1194 07:21 no estamos hablando que a lo mejor la responsabilidad de este accidente recaen sobre la gente que la probó bueno porque debía venir a robar sale pero ellas como cuando la gente lleva un perro sin bozal que la responsabilidad del dueño claro

Voz 0470 07:34 claro que no yo creo que me lo dijeron mira la ya joder esto gracias y se toma con el carromato arrancó el coche no sacas de encima apoyó la como pues p'alante

Voz 1194 07:47 el siniestro total el resto del coche coches a ella sacando su brazo y esgrimiendo su el carné concluye

Voz 0470 07:54 luego está sale ya hablando de esto es la primera noticia antes de la tragedia e te he compartido clase con los jóvenes pero yo me sentía una más la práctica fueron maravillosas la verdad es que no me costó nada aprenderá conduciendo venga hombre esto es que lo ya yo cuando se Flip Anson son la hostia aquí la vida batalla a mí me pasado cuando mía de mi abuela me enseñaba a cocinar hace unos años hace dos años me estaban siendo hijo así se hace un hueco sofrito y entonces se reía de mi alma que te salta a los ojos con el partido del guindo hilo al día siguiente la enseña ella hacer una hoja de Excel para poner la Vega a suma más tibias y no ve que te tiemble Alvarado pero hay que ponerlas en su gemela

Voz 1194 08:37 saliendo de la autoescuela super contenta y el director de las autoescuelas

Voz 1623 08:43 yo muy bien siempre luego ya

Voz 0470 08:45 ando de la segunda dice cuando a Ball cuando sale sale por un barranco no es que haya saltado semáforos sede

Voz 1623 08:51 no

Voz 0470 08:53 sí que normal que Sarkozy se realizó ayer dijo yo creo que será por ahí dicen Trini que se llama Trini en nuestra nueva ídolo e viajaba este viernes a durante su vehículo por la carretera que va de Alginet lo más en Palencia el condición en la que vive cuando se ha salido de la carretera por causas que no han trascendido ya te la digo yo tiene ochenta y cuatro

Voz 1623 09:11 esas son las causas es un misterio sin resolver

Voz 0470 09:15 luego me da pena porque dice su aprobado sirvió con gran alegría en su pueblo hasta el punto que el Ayuntamiento le rindió un homenaje por su éxito al volante en el examen práctico en ese ayuntamiento bajando la bandera significaron y quitando todo lo que habían regalado bueno Trini venga ya has hecho una broma ir yo me hasta aquí estaba dejó en la foto ya a ellos ampliándola pero no ganan poco Magano poco porque el han entrevista hace hoy a su casa talla digo bueno conducirá nunca esta mujer dice la valenciana Trini Cebrián asegura que si hace falta se comprará otra coche que piensa seguir conduciendo a tomar por culo una persona

Voz 6 09:55 en

Voz 1623 09:59 ahora muy fuerte los Yáñez desde el lado Trini y el de Palencia del buitre

Voz 0470 10:04 si no pueden vencen a toda la muerte a los coches ya la siguiente ella hoy cualquier otra abuela laborable también hasta salir a la calle Sipán sí refresca Osán como yo no quiero a tenerme al mundo suena Yaya y ésta dice Seat se despeñó por un punto terraplén ir de falta de copla otra coche me imagino la siguiente noticia Trini sustituye a Fernando Alonso bueno muchas de la Trini por no tanto que nosotros todavía la vida moderna es buscar un tutorial en Youtube para saber cómo se usa el

Voz 1194 10:31 mire yo no me no me puedo quedar atrás con todo esto quedara atrás que la gente con mi propuesta de letra para el himno sí sí te tienes en proyecto una propuesta de un borrador deje moderador

Voz 1623 10:46 la respuesta oficial lo tienes lo tiene libre

Voz 0470 10:48 ella infame de primero de Primaria en el año noventa y cuatro

Voz 1194 10:51 porque vengo de Canarias directamente a mi cuaderno un bajo me da una rabia esto es como una rabia porque me recuerda a toda la hija qué vehículo pues bueno lo va a ser también utilizando eufemismos de buena voluntad no a quién se desviaciones voy a ir yo creo que la puesta en los y queremos ponerle letra es ir de frente si es evidente y aplicar lo que es España que el enemigo con el que lo Francisco sin refugiarse parapetarse en buenos sentimientos nada de Pujol cosas abstractas nada de metáfora

Voz 1623 11:21 señoras y señores nada de pedir perdón

Voz 1194 11:24 que hay en sitio de cantar no os vamos a contar desde aquí a mínimos aquí no no se levante yo creo que tenemos el lo que pasa es que no está todo estar atento

Voz 0470 11:37 cómo cómo hacemos como hacemos contra la T A tempo digo

Voz 1194 11:39 un dos tres entramos a la de tres salimos como podamos

Voz 0470 11:43 pero me tu Mendo pero no puede como en mal en el himno de España salía eh

Voz 1194 11:46 retomo pasarán como te has perdido la canto yo

Voz 1623 11:50 eh

Voz 1194 11:50 lo que siempre ha fino muy bien vale

Voz 4 11:55 o dos tres

Voz 1623 12:00 no no no no pero no me que el comienzo bueno el Gürtel Gürtel el camino es buenísimo pero señores vamos a escuchar un himno a la altura de nuestra comerlo momento papilla del ritmo no

Voz 0660 12:25 dos tres autopistas radiales héroes el Palace en el el dos claros y ball que te este alto dos ya están en marcha es el mercado ya ves soy como Robin Hood pero justo O Jackie mal da lo mismo ya morena ahí que Feli como m punto

Voz 4 13:09 un aplauso para el

Voz 0470 13:11 del nuevo la vida moderna es pedirle la hoja del set Lisa al cura al terminar la misa

Voz 1194 13:16 te iba a venir de traje todos los días hasta el final de temporada a no sé que yo era disfrazado para interpretar algún personaje clave pero hoy no vienen al caso de Elvis Presley dijo el Elvis de once eh mister examen pero hoy no viene nada bien echando al pero es que hoy busqué el traje y cómo fue quién tenemos el piso luego lleno de cajas puertos las claro está todo como seis cuando algo no se puede localizar ilocalizable eso gracias por no dejar que el descarrile esta sección nunca entonces era me me fue imposible localizar en la chaqueta con la camisa blanca como mínimo para aunque sea para ser el mínimo paripé entonces la dijera que he comprado es flexible

Voz 1623 14:08 qué tal pantalón personaje sobre la marcha hace que está de moda mono no te mono de trabajo

Voz 4 14:28 la ultraje Lemuno

Voz 1623 14:36 cuidado presento

Voz 4 14:45 pero un momento bonito

Voz 0470 14:48 a punto uno si es un mono y la casualidad que Air de mono mono de mono es un bono pero aparte de ha puesto careta disfraz de ya ya una Mónica Oltra que puso claro psiquiatra capuchas

Voz 4 15:05 Corredor nos inviten al hombre

Voz 1623 15:10 a mí me esforzado más de lo que te te forzado así mucho mejor presentó socios y me cinco de calor calor el mono del

Voz 0470 15:20 eh eh franela más que extra

Voz 1623 15:24 yo soy yo soy como un el primer simio cómico profesional eh es una mezcla entre entre mono Ignatius un poco eso no no prometo demasiado Estu poco sobre la marcha sube te sabes estás de Mona no se sabe aún bolo en la calle has un cambio lo aplasta como se vincula como como Mona Lisa hay hay una película que sea masiva eso es un requisito de este tipo de control lo bonito el cuadro Campos se llama El mono que sólo cree en un verdadero Dios hostias monoteísta lo sé si esto vale la pena o no si no la gente quiere matice nada si si tales Pepe sumiendo exhibiendo viéndolos rojo que se por ser políticamente incorrecto gorilas exhibiendo los orangutanes son cobró ciudadanos no es verdad chimpancés exhibiendo su inteligencia yo no me vengo abajo porque no hombre no

Voz 0470 16:49 pero se estaba quedando muy gracioso el mono monologuista en series el vista

Voz 4 16:58 el modus las listas la casualidad el monologuista

Voz 1194 17:02 hasta que la casualidad que su money cuenta Amorós

Voz 1623 17:05 este estoy perdiendo la cabeza

Voz 1194 17:08 llevo M que usted empezó a todos Mi novia haciéndola muy exacta día mi novia me dijo que ha encontrado cosa haciéndola más pasé todo el mudanza claro empieza a revisar un montón de cosas que estaban ahí como en un segundo plano y de repente vio señales de que soy un psicópata y me dijo y me dijo lo dijo otras cosas dice en contra miles de Libera que tienes que tengo yo escrita sólo las dos primeras páginas empieza criba diarios dos mil catorce este año llegué hasta el dos de enero o tal

Voz 1623 17:41 ella como como con remite de conocerle más caro mejor lo que mejor

Voz 1194 17:46 otras otro voy a ver qué dice estará libreta encuentro más información y luego dice que otra cosa que encontró son clarificadores que tengo al lado una Tonga era una Tonga a su país no una Tonga que una Tonga algo canario Fred Couples como una una palabra de una UA chamuscado son muchos folios uno en una montañita en A como transito un montón sito en una pila Vila vale como he dicho una Tonga clasificadora Tonga correspondientes que nunca llegue a poner en las anillas cinco cinco clasificado es consultora correspondiente me la mudanza era una mudarse de proyectos por hacer me compro cajas de kleenex que incluso no uso pero me compró otra que yo yo uso pañuelo de tela o Clint es quemar acompañó ya en cuatro Murad

Voz 0470 18:51 en este Cohen con bambú de papiros egipcios

Voz 1623 18:53 Bayo para Kline se comportó como nuevos ricos compró un kleenex el Paquito la caca declina sí coño todo este tiempo haciéndolo con pañuelos de tela

Voz 9 19:08 el plan

Voz 1623 19:11 ahora la que no la he visto que enseña española como si no hubiera prueba suficiente así que no sé yo que yo creo que para diga

Voz 1194 19:21 no no no enloquecer con todo con todo lo que se me ha venido encima entre la mudanza el Elvis que caras chamanes entonces y mueve circo yo creo que voy a hacer comedia de mono pero de un mono de de la comedia es que eso es casi siete clubes ahora es el momento de llamar a José Luis contraerá Alfonso José Miguel contra

Voz 0470 19:45 le llamándole llamamos a un par de años si te mete en el de la comedia dijo que si lograda

Voz 1194 19:50 sí

Voz 1623 19:51 pero de una foto así lo voy a decir que me llamó Luis piedras y me lo he hablo de Diniz cositas cotidiana teléfono pasan cada día como mono piedra plátano yendo la olla oye existe del cacahuete hay utilizando los plátanos comedia con nuestra alimentación entonces si estos como Luis Piedrahita sí pero pero grito el chiste mítico de Luis Piedrahita del fruto con una piscina sigue siendo una cáscara de plátano

Voz 0470 20:29 no no tiene gracia lo que dice es un frutos secos origina sigue siendo una de plata no

Voz 1623 20:34 no hay duda no sería demasiado obvio ostias

Voz 0470 20:42 la de Luis simios

Voz 1623 20:44 fijado en que una cáscara de plátano

Voz 1194 20:47 a veces

Voz 7 20:50 eh

Voz 1623 20:52 no se ayudadme

Voz 1194 20:55 hace algún chiste te ríes porque un juego de palabras con que a veces la cáscara de plátano Luis Luis que es un es un orfebre de la comedia

Voz 0470 21:03 hombre de palabras pero usa el lenguaje claro el lenguaje si pasa algo de Luis piedras simio algunas palabras

Voz 1194 21:11 hombre ahora parece el plátano

Voz 1623 21:15 claro plátanos caros opinión que es que venía dando mono pero es un plátano la respuesta claro sino oro parece plata plata no es que

Voz 1194 21:31 lo peor es que te lo estoy diciendo pela

Voz 1623 21:35 mira me tengan un tu propio terreno

Voz 0470 21:38 venga pero esto no es la Cámara la otra derecha te vea te coronada en la de arriba pero no mires hacia arriba

Voz 10 21:48 así que sus yo simio de sino al arriba la arriba está mirando abajo ahí sucio sirvió de cinco desafía a Luis Piedrahita o con sus propias armas oro para flauta

Voz 4 22:03 un aplauso para

Voz 0470 22:06 la vida moderna es que tus padres leche marihuana a la paella de los domingos pero veo abrir esta

Voz 5 22:11 en esta aquí Fernán espera Fernando

Voz 0470 22:18 mira que ser el mejor jugador joven del mundo sea un punto de inflexión Fernán que un niño anónimo no es Antonio Fernando Giner a Fernando jugador de El Pozo Murcia fútbol sala

Voz 1194 22:29 el que espera Fermín

Voz 1623 22:32 no discuto parece Ekin queridos reyes como Messi

Voz 0470 22:48 cenan y resulta de que Ferran llevará el sesenta y nueve a la espalda bueno bueno no sé si Chapultepec que si si le han concedido el premio mejor jugador joven del mundo de fútbol sala necesitan

Voz 1194 23:03 no debemos hundían concluimos en este programa que el pádel era el tenis de los discapacitados

Voz 1623 23:14 de la misma manera que

Voz 1194 23:15 el salas me parece yo no

Voz 1623 23:18 problema lo más vamos a quitar la ilusión

Voz 0470 23:26 a Fernán Lang Lang Lang nombrado mejor jugador del mundo de fútbol sala dice que espera que sea un punto de inflexión

Voz 1194 23:33 ahora es hombre deberían a Amanda latino te nombraran mañana el mejor cómico del mundo le da nombre prepárate porque no hay que experto por hacer un homenaje granadino poniéndonos en los pies de Fernando cuál es el máximo a lo que puede aspirar ahora mismo el mejor jugador de modo fútbol sala cuál es fichar a lo mejor el Leganés común eso como mucho lo digo serios respetando al Leganés Leganés fútbol sala pero él donde quiere dar el salto al fútbol grande no el quién empezaba a pesar que me gusta eligieron mejor jugador joven joven guerras

Voz 0470 24:11 Cortés que Fernán está en Cabo Cañaveral gordo del fútbol sala para matarlo

Voz 1194 24:17 o es que está justo le el trampolín elevaran con el barranco cuando condena si soy agazapado en hombre pivote surge pivotes profugo ensalada igual que es el único la única que ha sido una veces intercambiar muchas posesiones

Voz 0470 24:31 notan mucho y seis las

Voz 1194 24:34 puede ser portero jugador como bueno claro

Voz 0470 24:37 a veces salen poco que nada hay portero cierre alas al pivote Fernán loca llamando Álex Fernández

Voz 1623 24:44 con el teléfono hostense Roqué soy levanto la cabeza Ibero Alex convencida tenemos que conseguir con los ojillos que celebró en defensa

Voz 4 24:59 los como

Voz 0470 25:03 lo mismo ocurrió en momentos al momento como estamos llamando aquí en hacérmelo pero bueno pero no se puede ser más Sor pero al ex han llamado hacen nervioso por Perico más como como me llamó al móvil en un metro leyes eh

Voz 11 25:21 seguro que tiene veintidós años

Voz 1194 25:24 no no no no lo que aloja mediar nosotros por tu madre pero tener yo contra un jugador de fútbol sala

Voz 4 25:35 una carrera prometedora por favor eh

Voz 1194 25:37 less pero es que lo último que se le puede hacer a esta empresa último que pueda ser a la deportista es minar les la mira la moneda no lo hagas porque es lo único que tienen

Voz 1623 25:48 se les avisan ni cuándo

Voz 0470 25:52 no tenemos estamos superando por favor por favor no te pido por lo que en otro les aleaciones Nacho muy buena haya está Fernando Fernández

Voz 1194 26:12 tras respetos antes te cuento la historia

Voz 0470 26:14 que para que veas cómo hemos llegado a esto estamos en la Cadena Ser en la vida más nombraba que hay aquí de cachondeo y por tanto ya te que sepas que lo que viene ahora no es una entrevista sería No somos Segurola animal no somos

Voz 0969 26:25 me encanta cachondeo no va a ser una madre perfecta

Voz 0470 26:27 no somos Manu Carreño e Ignatius que bueno aquí también entonces era tú sabes dos pregunta guardadas pero todavía no frenan estamos viendo las noticias y ha salido lo que tu dijiste ayer de que de que espera que sea un punto de inflexión y tal que que es el mejor jugador joven del mundo para empezar a enhorabuena y un aplauso para frenan que es el mejor

Voz 1623 26:55 a a estar como cuando aparece el Rey está claro

Voz 0470 27:00 luego ya parte de eso que no teníamos tampoco es tóxico de casualidad no tenemos mucha entrevista entonces que cómo no

Voz 1194 27:04 tenemos mucho dado sobre el fútbol sala que los queremos saber adónde que es lo más alto que puede yeso es un jugador en el fútbol sala la Liga española la más potente del mundo o hay otra mejor

Voz 0969 27:14 sí yo creo que la Liga española está reconocida como la mejor ahí y si como jugador pues yo creo que no se jugó el Mundial de el el título de este el jugador joven pues hay otra categoría que mejor jugador yo creo que eso es lo lo máximo que se puede aspirar

Voz 0470 27:32 antes hemos dicho que el mejor jugador es Ricardinho no el portugués pero no sé si nos hemos hemos patinó es el mejor

Voz 0969 27:37 sí sí yo también he elegido este año mejor jugador

Voz 0470 27:40 estamos perdidos Ricardinho Animos tu objetivo a pisar el cuello porel rehenes emprendan nosotros pasado no sabemos pero mala idea tenemos mucha estamos ya contigo que si quieres que que que Letrán leemos que el que el episodio Fernandinho

Voz 1623 27:58 oye ya bonito eh todos contra años

Voz 0470 28:01 otra Ricardinho verdad

Voz 1623 28:05 tenemos una bala que estamos locas si somos tus dóberman una señal ya por Ricardinho pero aparte de eso otra pregunta cuando está bien

Voz 4 28:17 me posesiones pero no

Voz 12 28:24 una perdona perdona todo el mundo podemos yo qué sé abogado hay que te tono menos mal

Voz 1194 28:34 no se puede entender eso eso mismo que atacaba a decir en broma medio en serio te lo dicen mucho en serio

Voz 12 28:40 bueno sobretodo mi madre

Voz 0470 28:50 es maravilloso que el Ignatius el clásico canario y la madre de Fernán ha coincidido en broma Ignatius en serio por Fernando

Voz 0969 28:59 yo yo que mi madre cambiaría cualquier carrera que

Voz 1194 29:04 hombre

Voz 0470 29:05 si frena pues te vamos a joder a partir de ahora todos los jueves te vamos a salir a ver cómo ha sido petardo espetó tienes aquí a una a un ejército para lo que quieren es así que muchas de porque cuando el teléfono y me pasó para hacer jugador

Voz 1623 29:29 Carolina Fabio justo al mejor jugador

Voz 0470 29:36 niños por el premio e niño quiero pedir un aplauso para el espinazo que no sé cómo ha sacado

Voz 0660 29:53 cada maestra Cots todo se aprende

