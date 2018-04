La Vida Moderna edición patata de feria de Semana Santa vol. IV

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece

Voz 2 00:06 la vida moderna

Voz 3 00:28 vinos monólogo se acaba tu patrocinio y quiero despedirme de que quiero despedirme darte las gracias una vez más por haber estado con nosotros tú que podría estar en los programas de los ricos y de los poderosos bien has elegido el humilde programa de unos pobres polla viejas para dar templo al mundo yo no puedo olvidar que los momentos más difíciles de mi vida cuando mi hermana se quedó preñada del negro o cuando me escaparon el hurona mala leche sólo tu prestaba seguidos a mis quejas iluminaba el camino vino monólogo yo te llevo en el corazón hasta siempre

Voz 4 01:06 hasta siempre está con ustedes David Broncano pero pero bueno prefiero salir

Voz 0759 01:17 el caso es dos homenaje en un homenaje al vino monólogo me por un homenaje a poco que es nuestro referente

Voz 5 01:25 el generalmente a poco que hacen una oda a un melón no me vale

Voz 0470 01:30 a lo has adaptado para los vienen monólogo discrepancias ese precioso organizado el pelo eh precioso así o precioso sí hemos por los vinos monólogo yo te llevo te pone el corazón eh oigan el gaznate

Voz 5 01:43 oye acaba hoy acaba la presencia de los bienes monólogo La vida moderna muchísimas gracias estamos encantados hemos descrito además según vosotros que era que que era un buen vino que que realmente eran buen vino un buen vino y un buen patrocinador la verdad que ha bajado a hacer todo a ver que no

Voz 0759 01:59 entonces que esta historia que esta relación que se ha establecido entre la vida moderna en los vinos monólogo aunque acabe comercialmente aquí podéis seguir mandando

Voz 0470 02:08 y esperemos encontrarnos en alguna sitio del camino la vino monólogo vale estaba muy contento por todo esto da pena pero ahora hay que hacer el último programa de Semana Santa el jueves ante todo esto está grabado

Voz 0759 02:18 probablemente el día más alegre de la semana sería algo que hasta el jueves

Voz 0470 02:23 no ya a nivel narrativo ya sé que no pero pero pero también es un día muy florido a nivel

Voz 0759 02:28 no se lo pasa es que la las procesiones así más folclórico suelen ser el Viernes Santo como la del Santo

Voz 0470 02:33 sí ya de fila el alcalde la Guardia Civil sala de hoy es aun no

Voz 0759 02:38 es como más me ha llegado al Gólgota digamos si la Dijk como aprovechando lo que decías ayer del Gólgota ya en la gente ve pasar hoy los pasos ya pensando porque al final hasta que al final la agarró a este hombre le pasado ya pasar a pero pero lo matar esta noche no

Voz 6 02:56 no te lo crucificó

Voz 0759 02:59 Icann probablemente esta noche claro ya lo tenemos a los tres días sábado Idomeni ahora ahora ya la gente lo está creyendo en serio esta serie está suspicaz la gente la gente extranjero masa en que lo mata que matan de Homero o demasiado hombre

Voz 5 03:15 de dónde vais con eso a Ponzio

Voz 0759 03:18 le han puesto una cruza iba el tío arrastrando la cruz la gente supongo que Judea en esa época con las formas para que la gente diría bueno estaban acostumbrados a lo habitual esto lo habitual para se clasificaba mucho antes de verdad esto

Voz 7 03:31 la la pena anormal para la gente indeseable

Voz 5 03:37 se les coló un tío guay porque a todo esto yo como como ateo y no bautizado

Voz 8 03:42 Sanidad ha dicho es parecía sean olvidamos lava hombre el primer populista claro

Voz 0470 03:48 yo iba de buen rollo parece claro que el IVA era que era muy tranquilo para mí el primer cómico también

Voz 7 03:53 sentido bueno ya explicamos a dar la otra mejilla Gramy todo eso son gags son gays irónico

Voz 0470 03:59 es un cachondo e les gusta Avatar mono

Voz 0759 04:02 este cachondo y se tampoco lo que era la Audiencia Nacional de entonces claro los romanos ver aquí con la habrá más claro claro fíjate que analogías establecerá el hecho es el que probablemente Willy Toledo a Jesucristo en la tierra ahora mismo fíjate nunca lo habría dicho ni él mismo lo hemos hecho menos caso que hace dos mil años era puta para una también

Voz 9 04:24 en fin les empezamos ya con el programa no

Voz 0470 04:27 desde aquí mandamos un saludo a todo a todos

Voz 8 04:29 gente de otras gente religiosa no que resucita

Voz 0759 04:32 eh a perdona estará muy perdón por hacer spoiler estaría muy bonito que si hay alguien que puede ser la casualidad que hay alguien viendo procesiones a esta hora una inmediata

Voz 0470 04:42 he escuchado a ver en este momento

Voz 0759 04:45 está lloviendo esto levantar la mano derecha

Voz 0470 04:49 es como un gesto a de tres toros

Voz 0759 04:51 estoy viendo una procesión ahora mismo a la de tres

Voz 5 04:54 era no a la de tres días a la de tres eso es al es hacer el resto de Abraham Mateo que del fumador Heston jockey a vale vale levantarle la mano con con con el dedo hacia Italia

Voz 0759 05:05 toda esa gente que está viendo procesiones en la Madrugá de Sevilla vale en Castilla y León en el resto de España prepárense

Voz 5 05:11 si con esto acaba el último programa recopilatorio de Semana Santa así que a la de tres una

Voz 0470 05:17 los tres Cristo Vive resurrección resurrección bienvenidos a la vez a poder son muchas veces bueno la la noticia de hoy es que estas destruir el anticipar grandes porque el otro día pero quiero y comentar la más en detalle porque maravillosa dicen descubren en el Hospital de León una red wifi con el nombre muérete en el hospital tú te vas a conectar vamos a ver cómo está el país te metes y la única regasifica pone muérete media yo creo he pedido a Julio ya que está aquí ha pedido a Julio que que me lo es decir yo está feo estable queda feo hasta julio un aplauso para julio

Voz 10 06:02 el otro día que sería

Voz 11 06:04 ha todo en el pecho no resucitar poseerá ataca el corazón

Voz 0470 06:07 que no lo intentarán Ranillas pues aquí es al revés aquí muérete directamente poner ponen la noticia dicen los enfermos de la séptima planta el Hospital de León entre la sorpresa en la indignas pero al comprobar que la red wifi tiene un nombre singular mueres

Voz 9 06:20 sí eh quiero decir sorpresa

Voz 0470 06:23 esa indignación ojo después miedo eh porque hay gente que considera que el wifi es el único Dios verdadero yo por ejemplo eh es crece es omnipresente no guasa la cualidad de Dios no es bueno pero que era omnipresente que lo es Wii fin presentes siente lo sabe todo como el wifi por el vivos ganó sido un poco la apoya todo también si eso nipón de porque pasa aportó lo apoya SITE Breña Si el wifi te premia ya envidiosos no ya no le falta nada más con lo cual joder Si el wifi te dice algo importante yo me acuerdo cuando vine a Madrid y mi único apoyo moral estaba aquí sólo como como un como Molly nido apoyé mal era el wifi de mi casa Si el wifi de pronto me mandó mensajes de no más pajas yo no arma la carrera lógica comunicación de comunicación con el mundo lo que queráis lo que pide que se detecta la séptima planta el pitando León en el edificio PRI Edificio Princesa Sofía no invita al optimismo tomen en desde luego que no desde luego que no pero en general el el hospital no invita al optimismo sea las redes de Women Hospital tienen nombres amarró ayunar una red wifi en Ibiza

Voz 12 07:25 está en el Café del Mar pues siempre es Sunset Good

Voz 0470 07:29 Byrs

Voz 12 07:32 no

Voz 0470 07:33 ahora en el hospital de es una red wifi a principio empiezas a buen rollo de ponen de nombre apoyándose han IMS podéis eh ya al al al primer me llame a poner ojo hay cuidado ya lo sé ya en muérete a que igual el tío quiere irse ha muerto y que ha dejado el deja el router escondido para que nunca sacabas arrancará el hospital te lleva mes cuento una anécdota personal Mi abuelo que era excelente persona llegó al hospital como un señor educadísimo y a los cuatro meses una noche la desconectó a su compañero el respirador artificial porque hacía ruido e hicimos el que llevo cuatro meses en el querelló es una escopeta otra opción sería con lo de muerte se haya puesto el propio Wifi que el wifi tome auto conciencia hay que dicen que puede causar no está demostrado que que que que puede causar tumores Italia y estudie parece que no pero bueno igual Él lo sabe te mole que el wifi el mismo te diga lo que te a hacer SATE pase por encima a muérete a mal rollo como una se da cuenta de de la del contexto que se haya solvencia me pasa es yo iré muérete y luego Joseba más Camacho Julia está feo porque no se puede ir a Malí de Anoeta cosas al que ha puesto este nombre en un hospital poner muerte es como si a la wifi de Soto del Real donde está Junqueras le ponen Álvaro Ojeda en plan cuál es la aquí Álvaro Ojeda todas las mayúsculas Jordi Sánchez ahí pero la contraseña pues mira si la conocen es Juan Carlos I Rey de España es todo en mayúscula Jordi Sánchez ahí con sarpullidos en un apoyándome conectó Mail lo del mundo a tomar por culo turcas vamos a crear una red wifi aquí en la Ser y vamos a ver vamos a ponerle un par de nombres que vamos a decir uno de Josep se les a Felipe González no habrá del eh así que chicos la vida moderna grande Parladé la vida moderna es anunciar una cunda en Blabla Car bueno vamos a ver ayer dijimos que el en la nueva estrategia porque hemos ofendió mucho sin querer últimamente la gente se amparó en muchas regiones y colectivos hemos empezado bien si perdemos Time aguantando bien ayer deje de una llamada a varios representantes de gente a la que hemos ofendido les de tiempo que hoy no no no queremos sin tiempo decidió hacerlo al príncipe Caracas entonces cayeron ayer dijimos vamos a recoger cable Alex no grabó Julia recogiendo cable lo ha puesto con la canción que le dije

Voz 13 09:54 no

Voz 0470 09:55 eh

Voz 13 10:00 Reyes

Voz 10 10:00 cogiendo cables bingo el martes el mismo la cabeza

Voz 11 10:33 hola muy buenas o sea del seis por Murcia Smodis close to Africa

Voz 0470 10:40 el yo te estaba mirando a bailar y de pronto he notado algo detrás de mí como un aire de gira hoy está encogiendo hombros a una muchacha

Voz 11 10:48 el sexy Zach

Voz 0470 10:55 vale vamos a ver Juan Ignacio no Noema corre música más adecuada es que buenísima a recoger deje no lo por debajo así suavito vocablo más bien claro porque mi gente se mueve vigente si no estoy sí sí J Balmaseda entonces vamos a hacer el llamadas gente Mi gente claro eh a veces Mi gente las gentes vamos a pedir perdón había suelo

Voz 10 11:19 claro

Voz 12 11:28 sí pero esto es en serio

Voz 0470 11:32 y a la gente de tres llamadas sin ironía porque recordemos que esto es lo que nos va a permitir coger un perfil bajo si hay quedarnos en el en el en el Mato en el sotobosque normal

Voz 0759 11:41 Corral remiten a los zapatos como lagartos algo hace aguas en la teoría pero p'alante

Voz 0470 11:45 yo que queremos pedir perdón y todo la gente de que están muy tranquilos ya lo dijimos ayer después de dos semanas sí

Voz 11 11:51 y cogerle por sorpresa

Voz 0470 11:56 yo poco sola Jiri total un poco a poco las barreras y entonces hay que hacer tres llamadas rápida porque hay que hacer programa eh y sin ofensa ninguna el y disculpas por lo que ha pasado un aplauso patrocinador vamos al otro al teléfono cuando el teléfono vamos hombre vamos a ver con la extrema cercana sea ofendió mucha gente la gente de pelea Gonzalo en Zamora por favor hicimos chistes con los con que hubo un incendio una granja murieron veinte mil veintinueve mil pollos y sobrevivieron dos dijimos que el apoyo en la punta ósea perfecta gente allí le le ofendió porque entonces

Voz 0759 12:34 bueno nos explicamos bien pero de verdad que nosotros íbamos a por los pues no la desgana

Voz 0470 12:37 es desde entonces sin ironía ninguna vamos a pedir disculpas en esta nueva etapa eh tenemos al teléfono a Francisco Calvo que es ojo alcalde a vamos ya les vale mandó Mika estamos y ex alcalde de pelea Gonzalo Higuaín de La Granja

Voz 14 12:50 Calde hostia Vic Calderico

Voz 0470 12:53 alcalde Francisco qué tal cómo estás estamos llevamos de la vida moderna en la SER Cuéntame un aplauso para Francisco que están tenencias a Francisco te llamamos una llamada muy corta hemos hecho unos cuantos chistes porque no tenemos conocimiento eh no no nos hemos hecho cargo de la situación dramática que hay en pelea Gonzalo Zamora te llevamos sólo para ofrecerte nuestra disculpa desde la Cadena SER

Voz 15 13:19 bueno pues gracias aceptó encantado que lo lo lo lo lo habíais hecho

Voz 0470 13:23 eh te deseamos lo mejor que se recupere la granja y desde aquí nuestra disculpas y un aplauso para Francisco Camps gracias

Voz 10 13:37 pero mejores personas

Voz 0470 13:41 el hombre ver

Voz 4 13:51 sobre

Voz 0470 13:52 la como una mancha ahora entiendo a Jesucristo una ante vale tenemos otro llamada La Biblia cobra sentido El Palo pero en la misma actitud compense la otro la Melilla buf quedan dos llamadas los a llamar a Ignacio Galán presidente de Iniciativa Paul asturiano porque hicimos noche con el asturiano no era un idioma ni nada nos reímos de ellos han enfado pero por favor entonces

Voz 14 14:18 cómo no vas es verdad pero sí vendedores yo y me siento

Voz 0470 14:21 inciativa Paul asturiano paquete humana en serio porque hola hola Ignacio tal cómo estás te llamamos a la Cadena SER aquí estoy de hace una plaza para no terminar de eso y nadie es una llamada muy rápida digamos de la SER hemos hecho una bromas sobre asturiano porque somos gente sin estudios

Voz 16 14:41 no hay nada al volante si ya lo de José Mota

Voz 0470 14:46 por favor es una lengua entremos en esta es una lengua un idioma muy respetable llevamos de corazón para eh excusarnos culpa pone a pensar a esa noble lengua

Voz 15 14:56 eso que ha dicho que si no vendimos en no sé qué pero que

Voz 17 14:58 decís pero si os criaba pero en este sentido del humor

Voz 0470 15:01 pero hubo gente que se que se enfadó es que también está Álvaro y que está nos reímos ya ya bueno no vamos a entrar ahí porque no disculpas y al que está quedando malabares Cicala y nothing vamos a ti no sabíamos si tú Darias ofendido no prever también una comunidad que ha ofendido en desde aquí te pedimos que acepte nuestras disculpas de corazón

Voz 16 15:22 pues ya me imagino bandera demodé errónea porque no seis el asturiano oficiales Cameron cuando once claro una posición para negociar

Voz 0470 15:33 en nazi que tú quieres que el asturiano sea lengua oficial de Bornia claro

Voz 10 15:45 Iriome va a pleno gambiano giro

Voz 16 15:49 que fue un poco bien Juno vale vale perfecto es muy jóvenes

Voz 0470 15:53 lo llamábamos asturiano en mundial de madera

Voz 10 16:03 viendo de punta Unicornio azules una vez más discriminatoria no

Voz 4 16:18 se arrodilló al nivel de tu cintura

Voz 0470 16:24 vale que la gente cuando le pide disculpas a veces se ponen un poco bueno Francisco es lo ha llevado bien Ignacio en una exposición para todos los que visto no queda una me llamada fiesta igual hay que darle igual que la sensación es magnífico tenemos al teléfono bueno vamos además de llamando al es José Antonio Vera Luque el otro dirigente que la chirigotas en una sátira del siglo XVII y que pongamos en su a usted que tenemos on Txiki gotero al otro tenemos a como estaba llamando José Antonio Vera Luque ganador de la chirigota dos mil dieciocho disculpas por lo que hemos dicho que aquí no pasa nada sí dio a Juan Antonio Coma tengamos de la Cadena SER José Antonio Vera un aplauso para José

Voz 10 17:10 cara

Voz 0470 17:12 trece José Antonio estamos en la SER el otro día se hicieron en esta mesa unos comentario despreciativo sobre perdón si eso es sobre la chirigotas simplemente te llamábamos muy rápido y muy corto para pedir disculpas a esa tradición centenaria en vez de aquí nuestro lo más humilde disculpa por todos gracias a claves donativos ya que tienen que

Voz 16 17:38 al al duende donde Thales teniendo pero ninguno

Voz 0470 17:42 José Antonio simplemente era eso pelito disculpa porque no metimos que la chirigota porque de verdad sin conocimiento camilla ya está así que es importante por diez a todo bien

Voz 18 17:50 siempre han Mao invito a que venga hay algún añito por aquí de hay una movida e I jo invito no literalmente deleitó simbólicamente se pagará copita

Voz 0470 18:01 no estoy aquí invitado el año que viene estaremos en Cádiz a tope con la chirigota Los así que hubo el único latino va por nosotros todo bien un aplauso para la verdad fuerte les dijo que no nos invitaba literalmente pero creo que sí o que no nos invitaba que no lo sellado pagar el viaje a entiendo vale vale hay que cómo estáis bien pero bien no no no ya está claro llamara a México hombre es que hay que ir poco a poco la claro a tanta con las tres últimas se han pedido disculpas vale no sean pendiente en México el rubio Cruz y Raya a esa un poco simbólico a las ha llamado a todo mundo que hemos ofreció no no no no sea este programa enumera Cabanillas dentro de la patata en Perú claro es a todo gas a Teresa Romero Excalibur imagínate pero bueno poco a poco a poco a poco quiero decir tenemos varios programas por delante para perdiz culpa a todo el mundo esa es nuestra nueva actitud como el como Sentís muy bien yo la verdad muy bien pues eso con ganas de ofender otra vez no vamos a esperar unas unas unas semanas noticias sin ofender el marcador a cero con el marcador a cero

Voz 11 19:12 gente que me conoce lo puedo decir yo sintió muy pacífico ha ganado incluso podría decir muy muy conciliador ya está soso por culpa de este puto negocio en el que me he metido en comedia

Voz 10 19:23 el día que ella

Voz 0470 19:28 así que me he quitado un peso de encima por poder ser por primera vez como soy yo vale con que suena la música

Voz 10 19:41 altura

Voz 0470 19:46 hemos pedido disculpas de toda la vida moderna es creer que Boko Haram es un grupo de afrontará oye pero al final lo habíamos puesto era ayer te habías quedado sin contar la final de la no largas elegimos guardarlo en un tapete no lo cuentas hoy martes lo vas a contar sí tres cosas tales pero preparada ayer triste que se podía grabar Julio el tapen

Voz 12 20:09 no tenemos el Upper

Voz 10 20:21 a Pontevedra otra Roca el sexo

Voz 0470 20:27 esto pero por otra vez el tape una grabado este se ríe eh Francino lo agrava Carla afronte en el tape Francino Julia le hubieran dado aspirar ya que tenemos otra él tape Francine también ha sido a Francine las dicho argentino puede lo hubiese una feria yo lo ocultaba porque no estaba Gabilondo a ver el Robinson pero me gusta el segundo eh a ver piel tape un aplauso para contiene por qué la vida moderna es decirle a tu hijo que nació fruto de un chalet he esto dado haciendo trabajo de investigación querido David lo Juan Ignacio sino un trabajo durísimo de investigación consistente Cadena SER dónde está la noticia siempre siempre al descubierto recubierto probablemente la noticia que más le ha impactado de los últimos años ante tales y además ocho ya digo entregando me absolutamente a todo lo que aprendí en la facultad de Periodismo acerca del periodismo de investigación que en este caso ha consistido en mandarle un Whatsapp a Pinocho nuestro productor decirle búscame el teléfono de sí pero quién quiénes quedan algunas noticia cómodo últimamente debido a la gran efecto la porque Pinazo que decirlos muy zorro por los pero muy efectivo a la par que gracias al trabajo sordo callado larvado soterrado otro más subterráneo suba o ático de alegarle impagable por supuesto además es lo piensa también que es impagable incluso impagable cree que el trabajo de hecho es inmarcesible inmarcesible es es mi palabra favorita es señor inmarcesible encaja aquí pero aquí parada pero es posible sin mácula impoluto inmarcesible no es que no se marchita

Voz 11 22:36 que no se marchita

Voz 12 22:37 sí sí lo precioso que no se marchita claro si le viene además el tiempo de radio inmarcesible

Voz 0759 22:46 a a su trabajo de zorro tenemos al teléfono que a Secundino

Voz 0470 22:52 el de Palencia presentó unos eso sí señor está cundir el renacido pero esto es la Purísima os palentina en Henri pues creo que lo tenemos al teléfono creo no lo que está al teléfono

Voz 10 23:13 ordena gélido ha sido

Voz 0470 23:16 al cabo de ese Cotino cómo estás hola buenas muchas gracias por atendernos sabes que eres en la ayer comentamos la noticia de que se enfrenta a un oso a cada perro y la había pegado con un palo en la cabeza desde entonces es nuestro referente absoluto así que de nada un aplauso no Secundino Carlos eh eh Secundino cuéntanos la historia que que es que tú quieres oír mil veces por favor queremos prueben la verdad es que ya lo mismo da igual emocionados queremos en hoy una vez más

Voz 15 23:50 bueno pues soy yo soy muy de de paseo habitualmente sí

Voz 0470 23:56 pieza no

Voz 15 23:58 se llama Castro que piña cereza hay hubieras vale

Voz 0470 24:04 qué pasó pues aunque lo metió

Voz 15 24:07 yo soy medio de aquí pues entre unas rocas una faltó El no

Voz 0470 24:13 qué crees esquirla entierro que me saltó naturalidad fuera el parque ya claro es que aquí se cría se cría

Voz 0759 24:23 qué estaba haciendo entre las rocas ese suelo hacen no estaba comiendo estaba viendo agua que hacía hielos

Voz 15 24:28 el nombre estaría allí igual acosando durmiendo que no sé cómo yo no lo veía de

Voz 0470 24:33 Secundino a ver si las Sangates de la hibernación

Voz 15 24:36 loco Estopa unas peñas y entonces el perro sí de les vio Leo o Leo batió un no usted ya ladrón ladrón se revolvió para mí yo sí para ahí cuando saltó de la Peña m se plantó me dio

Voz 0470 24:54 bueno más que me emociona escucharlos no sólo en lo son

Voz 0759 24:57 a ustedes Camaño claro Ketama en les sacaba usted era más alto que usted

Voz 16 25:01 hombre a otra cadena

Voz 15 25:04 la que se plantó delante de que si tenía un pago decir con él la cabeza pero nada una Carrick que para él claro

Voz 0470 25:14 pero el oso pensó que estaba ahí te jugar con él

Voz 15 25:20 según el manotazo así en el pecho

Voz 0470 25:23 contamos ayer a pegar

Voz 15 25:27 me tiró me tiró ya a notar pero yo estaba en el suelo a mí no me no me yo no me he dado como la viendo una película

Voz 0470 25:35 sí claro el perro

Voz 15 25:37 el perro se dio con él y a mí me dejó pero luego ya

Voz 0470 25:41 quedó canoso

Voz 15 25:42 claro porque yo estaba allí liado

Voz 0470 25:48 liado liado liado barra luchando por la vida que

Voz 16 25:52 digo pero Del Bosque

Voz 0470 25:55 pero Secundino y el palo desde el suelo no le pega te otro plazo

Voz 15 25:59 si no es el paro Kiko yo yo yo suelo lo primero pues ya corriendo y a los cielos me estoy a ver si venía ya tubería claro estaba sale queda con el perro de la roca

Voz 0470 26:10 enterrar el perro se puso de parte del oso perro le defendió la Secundino pero hombre

Voz 15 26:16 el el serbio con el perro era su perro

Voz 0759 26:19 pero grande digamos qué tamaño tiene el P

Voz 15 26:21 a un perro mediano Labrador algo así

Voz 0470 26:25 echarle huevos que sí Peris

Voz 15 26:27 sí pero los perros de quienes lo Amorós

Voz 0470 26:30 su sombrero estaría bueno que salía setenta animales

Voz 15 26:35 más que eso lo estoy tuvo se en vez de día se conmigo se dio con el perro guía Arregui pero ya ha pasado no nada eso lista Masoud está más tú tú que yo

Voz 0470 26:44 en enero Secundino ayer ayer no se nos asombró mucho que claro tú tienes setenta y siete años e Ivano Balic te cien cien y doscientos metros de Gate ando que eso lleva un rato

Voz 15 26:57 se no eso es un instante ha te veas para correr

Voz 0759 27:02 uno no es consciente de lo que es capaz de regatear deprisa hasta que tiene

Voz 15 27:05 claro no te a Kevin verlo bueno se va a cerca aquí no te da lugar de mi Pasini a ver si ven una cosa durante partía aquello Keane con arrugas ir así a mirarle mucho lo tuyo es escapar

Voz 0759 27:26 no hay el ser humano es lo que está pasando en Palencia porque primero fue un buitre claro en que atacó a una persona mayor

Voz 0470 27:32 de poco Deimos una noticia que hubo otro otro anciano buenos jefes en yo te llamo anciano porque lo ponen la noticia pero Secundino tú eres un héroe tú no eres túneles tú eres un parte entren millennials espíritu

Voz 15 27:41 bueno nosotros por

Voz 0470 27:44 pero melones pero es pero dimos otras de otro señor de más de tu edad en Palencia ese peleó contra un buitre que quería Guinea llevarle al reino de la oscuridad que estáis haciendo a los lechos en Palencia

Voz 15 27:55 pero aún buitres más defendible

Voz 0470 28:00 el tema clave quita mérito señores en secundaron estuvo media hora con el Buyten redaños

Voz 15 28:07 entonces yo me he tenido uno si puedes hacer algo lo encuentro

Voz 0470 28:11 qué les has hecho lo buitre Secundino nos guste

Voz 15 28:13 en cuanto a la carroña por eso eso ganado atacaron tío y últimamente

Voz 0470 28:19 en ese señor estaría ya medio medio gas

Voz 15 28:22 y pasa a los hombres pasa igual no no no no más gente no ataca a las personas

Voz 0470 28:27 Secundino tienes algún plan para próximas semanas de enfrentar dama bestias hombre contra contra el reino animal

Voz 15 28:36 yo voy por el monte pero no quiero que me son Galdós Ubisoft uno quiero el tú sí

Voz 0470 28:40 Secundino ya ya ya si quieres

Voz 0759 28:42 mucha porque la noticia también realizaban porque estaba soltero

Voz 0470 28:45 claro quieres que leímos que estaba soltero se nosotros tenemos el contrato de Juan y Medio quieren que tengamos en contacto con con mujeres solteras de Palencia lo podamos mover

Voz 15 28:55 yo creo que eso es que hay que corre más todavía

Voz 19 29:04 ella venir

Voz 0470 29:06 era pues la verdad es que la empresa es que es verdad pero también muy muy buenas

Voz 0759 29:16 usted un Tinder imponer matado

Voz 0470 29:19 aulario Matare osos Portillo

Voz 15 29:22 conocen ustedes la zona aunque ellos si es él

Voz 0470 29:25 de Fuente Cobre y todo eso no fuentes

Voz 15 29:27 hay una cuenta que cobra yo estoy hablando mucho porque está situado entre Pisuerga Carrión émulos a ir Carrión yo yo mucho ánimo bonito ya está cerca de los Picos de Europa

Voz 0470 29:39 por eso sí sí Secundino pues vamos a intentar ir a Palencia dentro de poco a ver qué está pasando en Palencia con la gente mayor que estáis que está ahí se sometiendo al reinado mamá ir íbamos a apostar apostar por el que va a ganar Secundino de lo que queráis sois élite Secundino sois

Voz 15 29:57 ya

Voz 0470 29:57 quedamos cuatro paredón y estás como la historia de los mortales vale pues muchas para atendernos seguiremos atento a tus hazañas así que una cosa para Securitas

Voz 20 30:18 ya lo has escuchado en este programa todos somos muy monologuistas decimos lo que pensamos IPE Samos lo que decimos le guste a quien le guste