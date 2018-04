"Una de las reglas del club, es que el club no existe"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER

Voz 0453 00:07 no muy comerse Cobas por favor imagino que a menudo a inscribirse en el Klopp verdad coger el ya que tú ya sabes cómo va esto esto es la radio te pones el micrófono hay p'alante vale hay que hablar p'alante imagino decía que han venido inscribirse el club así que no les importa caballeros que les haga unas pequeñas y sencillas preguntas para rellenar nuestro formulario acceso hará siempre

Voz 4 00:37 nombre completo Jaric que os queremos bien Burgui Jobbik que Woods querían Burgui no me voy a decirles Garrido eh

Voz 2 00:51 este límite se dejarles que operar

Voz 5 00:54 no querían purifica UCA Checa M

Voz 6 00:58 perfecto Martínez verdad Martínez luego de segunda Pérez

Voz 0453 01:04 la redoble alguna puedo un nombre alternativo que utilicen puesto allegados cercanos al Alice Vicky Feli algo

Voz 5 01:14 entonces yo cojo digna o ya no vamos a servir para te va el tema

Voz 0679 01:18 precisamente con Fele a mí también llamada de todo menos hasta Tere Tere Martín

Voz 1 01:24 todo era cuarenta y cinco Castalla que cuarenta y tres primaveras

Voz 6 01:34 profesión

Voz 5 01:36 actor

Voz 6 01:37 te ha costado ya haya pensado pesa un poco

Voz 2 01:43 saben a estas preguntas has pensado además el jardín que tiene mucha plancha es que es un hombre del Renacimiento y da digo profesión actor y hombre Poli patético nivel de inglés

Voz 7 02:02 medio medio voy a decir medio pasitos estaba ahí inglesa saco a decir medieval tres hombres honesto lo dejamos claro

Voz 0453 02:17 ahí el español de nivel de inglés alto permiso de conducir B1 servicio militar cumplido

Voz 2 02:23 eso lo sabe todo español que a nivel de inglés

Voz 1 02:28 Tere

Voz 0679 02:28 en el medio y alto de Pedro medio bajos depende de la hora a la que estemos hablando de los vimos siete de la mañana que a las que a las tres y con quién hay que hablar no

Voz 0453 02:39 el contexto el contexto sexy vale

Voz 8 02:42 tiene la voluntad de manejo de Huétor existe el eso no lo tengo claro

Voz 2 02:49 o sea también pagará dándole de Instagram Instagram el manejo poco más alguna habilidad especial que demostrar

Voz 0453 03:00 hasta ahora hay que destacar la gente no conoce que por ejemplo size yo qué sé lo que sea esa confesables no

Voz 2 03:07 estado no está no

Voz 5 03:12 fue tocar el piano no eso no ha porreado la guitarra ya la barrera de tan en serio si se siento yo toco siete ocho hayan citas también misma siempre espero que siempre sea siempre esas estéril

Voz 2 03:25 debe más de noche la trinchera y bajos

Voz 0453 03:39 la siguiente Mendes eliminatoria para sesenta y uno en el club de club de los buenos infieles se llama El club estábamos montando eh que programa de radio se les escuchar mucho ojito con la respuesta

Voz 5 03:50 me vas a matar pero no lo escucho en la radio barrido no exento

Voz 0679 03:54 voy a ir yo es que es yo escucho mucho la red desde por la mañana Hoy por hoy además ir y luego por la noche es en Ser Historia

Voz 0453 04:05 te das cuenta lo que es con desde alguien podía te das cuenta que poco cuesta

Voz 2 04:08 ya pero lo que ha dicho que no te voy a mentir no escuchar radio pues bueno

Voz 0453 04:13 alguien que pudiera esto lo digo en serio alguien puede estar darnos referente de vosotros sea si tuviéramos que si Ava la pregunta le tienes alguien pregunta Lea quién podría darme buenas referencias de los demonio de eso no digo buenas sean positivas sino creíble referencias de otra para entrar en el club para entrar en este club nuestros días estás estás muy jodido aquí el vecino Hobbit quién es de verdad Jobbik pues mira llama fulano que te lo va a contar

Voz 5 04:46 si bien eso no a decir madre bueno pues todavía en cines en cosillas el niño no tengo grandes amigos grandes hermanos pero el inmigrante Salomon que es un conmigo magnifico podría hablar de mí perfectamente llega el hermano mayor

Voz 6 05:04 hola Le pedimos también llamamos vamos a hacer

Voz 0679 05:08 estoy llevamos si tu casa feliz pues la verdad es que el el frutero del barrio tiene un gran concepto se lo toman a guasa no funciona no te digo es impresionante es como como como nota cada vez tengo menos pelo no voy casi no voy a la peluquería no tengo una un confesor así una ese oído amigo que se presta a todos con el frutero

Voz 2 05:31 todo habitual bueno también también me creo

Voz 0453 05:38 que sea tú vas ahí con dos Chirino ya eh

Voz 1 05:42 joe que imputadas hecho esta prueba tiran ha salido fatal pero que has hecho ahí el impresionante

Voz 0679 05:50 es ese hombro amigo y la fruta

Voz 6 05:52 la flotando la flota de todo menos escuchada

Voz 1 05:56 sí verdad que discutir quién hizo de soporte esto porque

Voz 0453 06:02 si no cuando cobre comerse ahí el roscones de Reyes quita eso de Gil sí porque pones es bueno pues vamos a hacer un camino para referenciar todo esto que no hacer entonces leo más enseguida volvemos a hablar de El club de los buenos y fieles que es una peli no es históricas a no

Voz 2 06:23 habla no está pasando lista de Israel y menores

Voz 0453 06:27 eso es algo mucho más cercano que alguno de ustedes

Voz 6 06:31 con a va a sentir muy propios identificado

Voz 1 06:36 a nombre

Voz 2 06:39 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 0453 06:48 once dieciséis minutos una hora menos en Canarias la historia del cine clubs y casi todas hemos pertenecido muchas de ellas Fele vosotros me decís hubiese estado por ejemplo en el club de los cinco

Voz 1 07:00 un atleta ve la luz de los poetas muertos cápita Micah

Voz 0453 07:06 el siete de las primeras esposas

Voz 9 07:09 si todas las primeras esposas del mundo se unieran en que más necesitaría

Voz 0453 07:12 no no es un club de bondad Si sodomía y esas cosas hay hablamos de la lucha

Voz 10 07:18 la primera regla del club es no hablar del club

Voz 0453 07:22 de la a este club les sumamos uno el próximo día veintinueve club de los buenos infieles

Voz 1 07:30 eso lo voy a muchos problema es que la opositor como vuestra mujer fue mucho lo que es ganar al año no no yo lo tengo complicado cuando abres un regalo es una sorpresa pero si abres ese regalo

Voz 0453 07:49 veces el club de los buenos infieles estrena el próximo viernes en cines es la ópera prima del director aseguré demostraría no solamente que hay que insistir a hacer cine hay que trabajar mucho insistir y que pase el tiempo y no pasa nada sino que os pasa estoy aquí hablando en serio la peli estáis ahí Hacienda Iñaki

Voz 2 08:06 después mientras que te dijo que como envergadura yo creo que nunca estará cómodo sentado en una silla por muy grande que sea mi estoy yo aquí presente fenomenal existe incluye los buenos infieles hay datos correctos está basado en hechos eh

Voz 0453 08:26 bueno para empezar a plantear una de las reglas del club este club no existe sea que no lo que estás hablando aunque no estás hablando mejor que que que prepara bien preparado se que habéis investigados existe algo parecido en la vida real no

Voz 5 08:40 yo creo que no que no que es de los investigados

Voz 1 08:44 no estoy no sabemos existe un club

Voz 0679 08:47 bueno bueno y espero hice la mente espero por por la salud mundial que que que no exista vamos que no que no haya que no haya un club de de de anormales como o por lo menos que no se parezcan a al

Voz 2 08:58 a los de la pena de anormalidad

Voz 0453 09:03 lo de que una película sea que se haga buenas películas que lleguen a verse el camino tortuoso del cine es es complejos a películas hace ya algún tiempo algunos años por fin ahora ve la luz que difíciles nuestra profesión

Voz 5 09:17 hombre de diciembre de dos mil diez dos mil trece mil trece no es Álvaro Justo tengamos justicia yo tenía cuatro años y se ahí estaba en un cajón y bueno

Voz 0679 09:27 yo sí bueno y la rodamos en dos semanas y media que no es que de pronto unas estén diéramos en a en en el él

Voz 2 09:32 en pop a través de la palabra cuál es la palabra que también es muy bien

Voz 7 09:38 lo hemos repetido constantemente estos días

Voz 2 09:41 como Apocalypse Now

Voz 0679 09:44 el i Naw es Pepa PIB comparado con lo que hicimos

Voz 5 09:48 la variedad fue una locura era una peli super low cost

Voz 0453 09:54 ser preso cuando dices lo digo porque yo no sé que es una low cost cuando dices low cost

Voz 5 10:01 qué te das cuenta a los cuatro días bueno eso una peli que a los los actores puedes entrar porque te gusta el guión te gusta el proyecto te gusta el personaje compañeros que están te gusta lo que te plantea el director indio cobras algo testimonial básicamente pero caro al igual que el resto el equipo eh como hay poca gente que hay pocos medios pues las jornadas son muy largas como la gente no cobra pues claro no pues no puedes exigir tampoco te puedes quejar porque has sido porque has querido decir que estás jodido

Voz 2 10:34 sí o sí

Voz 6 10:38 estoy listo

Voz 5 10:41 soy el y el tiempo pasa y el equipo se empieza a consumir

Voz 1 10:45 pero no no crea obras excelsas porque al finales

Voz 2 10:48 mi corazón el motor y no no hay dinero que lo pervierte todo desatender la salida donde se espera

Voz 11 10:54 hasta que terminara para no mandar a tomar por culo directa e que Kim Koh aquí Becker

Voz 2 11:05 que sacaba los cuatro días del romanticismo

Voz 0679 11:10 bueno vamos a la que lleva tres este del tirón rodando con un frío que pelaba con muy pocas calorías el cuerpo que la teoría

Voz 0453 11:21 por favor vayan a verle sufrir

Voz 2 11:26 sabía tanto para no

Voz 5 11:28 sí sí complicar en el Yankee del ayer normal anteayer el martes en el primer día primera pregunta el primer periodista dentro de visto el el buen rollo que está admiten la película es el es el que había ahora yo empecé a reír digo había vuelto menos mal que había conseguimos hacer hermana sí pero si no se cae al la semana

Voz 0679 11:53 además fue maravilloso porque cuando ocurren estas cosas por lo general sea todo el equipo sea lo que hace es que como que si se aprieta todavía más no

Voz 12 12:01 hay If I

Voz 5 12:04 a ver de pronto sea yo me quito el sombrero pues por todos por todos y cada uno de de los miembro del equipo tanto pantalón gris porque ahí arrimar todos el hombro

Voz 0679 12:13 para eso para crear este esta sensación que sí que que luego sí que se transmite por la esa ese levantar ya de de que son somos cuatro amigos de de del Instituto que es que hacía mucho tiempo que no que no se ven y se encuentran con muchas ganas el más

Voz 0453 12:29 el club de los fieles en dos ese hablamos de a los amigos se vea como les da la vuelta a las cosas

Voz 2 12:36 Duran en un sitio civilizado cuando ya veremos a cuenta por cierto

Voz 0453 12:48 la infidelidad está detrás de algunas de las más excelsas películas de la historia yo os voy a contar el el argumento me decís vosotros qué película de qué película se trata por ejemplo la imposibilidad por fin está detrás Di Napoli de una película donde el líder checo Víctor Laszlo es objetivo de la Gestapo única esperanza es Rick Blaine desafortunadamente Rick es un antiguo amante de su mujer irse

Voz 8 13:11 ya se sabe que donde hubo fuego

Voz 0453 13:14 queda el rescoldo de la llama la infidelidad es el motor de Casablanca finito está detrás de esa relación por ejemplo dos bueno vamos a escuchar un fragmento de Casablanca de ese soporte

Voz 13 13:25 me lo dijo porque es cierto es cierto también que pertenecen a Víctor es parte de su obra es su vida si ese avión despega y no estás con el doblemente eras

Voz 0453 13:35 este dialogo no supera el mito que vean que hacía no esto encontrar momento dos baronías vaqueros das mucho mejor de la todos es que fue mucho mucho menos narcisismo ya no escupen sangre de copas a última escribir dos varones varonil es vaqueros casados en lo más profundo de la América profunda son enviados a cuidar ganado a la montaña el aburrimiento y el roce acaban despertando sentimientos más profundos que el así

Voz 6 14:04 simple camaradería que película más fónico

Voz 2 14:13 vamos a poder comer cocido y está intentando ahora

Voz 6 14:17 sí es peor es más de Ang Lee Brokeback Mons

Voz 14 14:25 no vemos Charlie

Voz 0453 14:30 en marzo las manos y contra únicas voy otro argumento un empleado de una agencia de seguros vives en un discreto apartamento en Manhattan que prestaba ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas la situación cambia cuando se enamora de un ascenso

Voz 1 14:44 multa amante entonces esa es esa es el apartamento

Voz 0453 14:49 además es que eres un profesional que Venio Tere

Voz 10 14:53 el horario de nuestro departamento es de nueve menos diez de la mañana cinco y veinte de la

Voz 1 14:57 tarde

Voz 0453 14:59 están sueños para entregarse a su vida marital y a sus hijos despierta de su letargo gracias a la aparición en subida en su casa de un fotógrafo de National Geographic bastante

Voz 6 15:09 ya

Voz 2 15:11 los hijos ideas no no he visto la he pero lo que está en plan pastos

Voz 1 15:25 desde PNV está casada y no tiene intención de tu marido con alguien que necesita tratamiento pero a nadie en particular vascos bastante pastel on

Voz 2 15:39 hola dedica te escribir sinopsis esa película del Clínic Bud esa que estaban es bastante pasta lo que me gustó mucho definirlo mi forma de ese impuesto Boyero eh

Voz 15 15:54 vaya está

Voz 2 15:56 estamos en el acto Almodóvar

Voz 15 15:58 tras pagar

Voz 0453 16:01 vi porque esta canción es importante la APEC pero mentalmente importante porque es un falso documental o un documental que cuenta la historia de de ese club de los buenos y fieles esa canciones

Voz 0679 16:16 por tanto hombre es importante porque primero porque yo creo que conecta pero vamos directamente con con una generación con con una canción que la nuestra además sobre todo por la temática que desde la propia de de lo que dice la canción no se a Giuly del mal que es donde se encuentran todo el rato estos

Voz 12 16:36 esto este club de anormales aquí

Voz 2 16:39 super reconocible y que cuando es también de la ley

Voz 0453 16:42 entra como un cañón ello y una vez juguetón a tenis con el cantante de la frontera y jugamos y él tenía una cerveza en la mano entonces

Voz 2 16:52 no no suelo

Voz 7 16:56 pero como bueno es una nueva modalidad cuando grabamos eso que en la película así en un rodaje y sets de rodaje en este había en alguna ocasión pero los sitios eran estaban abiertos estaba la gente entrábamos en la discoteca había gente sí sí sí sí acabará acción y hay pues pasaba la peña estar ahora vamos a el coche haciendo un tramo de carretera no hay otra vez cuando sea de verdad

Voz 0679 17:24 es una locura de películas en una discoteca del extrarradio Barcelona hay gente que va a salir peligro sabes que estamos no lo dude si esto que está que está pero no Jover

Voz 7 17:35 es una discoteca Teka vetada de Peña islas acción allí cuatro anormales allí el club local con un manual no

Voz 2 17:45 sabes qué es lo que nos cuente cuenta con los amigos por lo menos estaba de pronto ya sabe mira pues ahí están los vamos cambiando de sitio para bueno pues si no dar ahí que la gente no no estuviera tenga el veintinueve

Voz 0453 18:06 en marzo la semana de Semana Santa es un tema muy apropiado para Semana Santa el club de los buenos infieles hay que ir a tenemos

Voz 7 18:15 entonces ella que Fele y yo no hemos hecho fans lleve un señor de Torrevieja les vamos a mandar un saludo

Voz 2 18:23 quiero preguntarle preguntarle porque

Voz 0679 18:28 hemos hemos sabido una noticia que que los bomberos porque se queda un testículo

Voz 2 18:32 dado en plástico de una silla queremos mandarle mandarle de aquí alicantino que soy pues mandarle un saludo de verdad él este perfil de verdad es que me hizo a mí cuando acabar así lo entrevista ahí muy arriba

Voz 7 18:49 hola saludó al señor del testículo enganchado en una silla de queda claro que es verdad que peleó con un con una goleada