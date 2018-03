Empantanados

Voz 0313

00:10

por qué les cuento todo esto bueno pues porque los periodistas somos personas y aunque tenemos la obligación de aparcar lo que sentimos a la hora de currar lo hacemos normalmente en la radio Se admiten pocas imposturas ya que compartimos cada tarde un ratito de nuestras vidas y no conocemos me lo iban a notar seguro osea que mejor mejor desnudarse así de entrada hoy en nada en en menos de una hora vamos a emitir un especial informativo con el debate de investidura que tendrá lugar en el Parlament de Cataluña debate del cual saldrá sino hay sorpresas un nuevo presidente de la Generalitat un President que mañana mismo como estreno del cargo tendrá que comparecer ante la justicia sin que pueda descartarse que acabe en prisión dentro de poco días claro esto esto dicho así de carrerilla y en una correcta construcción gramatical que es lo que hemos hecho eso se dan cuenta de la barbaridad de del despropósito que supone o es posible que nos hayamos acostumbrado a lo irracional a lo kafkiano ya convertirnos en los frikis de Europa el pleno de esta tarde lo vamos a seguir como es obvio fin a comentar con el máximo interés es nuestra obligación profesional al tareas pero pero yo sinceramente no puedo evitar vivirlo como un fracaso otro fracaso colectivo como una nueva decepción un mazazo en definitiva han pasado tres meses desde las elecciones catalanas han pasado casi seis desde aquel pseudo referéndum del uno de octubre con porrazos incluidos iraquí el infausto pleno de finales de septiembre donde una mitad de Cataluña la representada por la mayoría soberanista decidió pasar de la otra media ignorando la Jesse Constitución seque el relato no acaba ahí en y mucho menos que deberíamos remontarnos a varios años atrás para desenmascarar el aventurerismo de unos y la indigencia política de otros pero sino quedamos simplemente sólo en este último medio año el balance y El retrato ya son acongojado antes y lo que vamos a vivir esta tarde en el Parlament metemos ojalá me equivocara eh me temo que solo servirá para en cabrón armas el ambiente tampoco ayuda la persecución judicial por capítulos y por fases eh a toda la cúpula todo la arista de dirigentes soberanistas pero hay amigo cuando se activa esa maquinaria pararla después es muy complicado por todo eso Ipod cosas que haya prefiero directamente en comentarles