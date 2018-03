La Script: 'El viaje de sus vidas': La vida en minúsculas (23/03/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script Helen Mirren If Donald Sutherland estrenan una tragicomedia el viaje de sus vidas una historia sobre la vejez que dirige el italiano Paolo si el francés Robert Guédiguian vuelve a su retrato de la izquierda obrera francesa en la casa junto al mar donde habla de la pérdida la de los ideales en el cine español se estrena el aviso un thriller de Daniel Calparsoro con Raúl Arévalo ya aura Garrido en televisión vamos a hablar con Laia Portaceli vamos a sacar los brillos y los dorados de la miniserie sobre el asesinato de Gianni Versace

Voz 5 01:35 abrimos la trifulca de cine con Elio Castro hoy Pepa Blanes qué tal compañero hola hola qué tal bueno es que Elio que vamos a hablar de

Voz 1457 01:43 Gianni Versace viene con un jersey

Voz 5 01:45 Rosa es absolutamente metrosexual aquella os acordáis de lo de metrosexual

Voz 0544 01:50 tal bueno pero es que tampoco no entero no me importaría ponerme unos rosa pero ya es que no creo que sea Rosa es es un poco a Salmond o no

Voz 5 01:58 sí sí a empezar ya a discutir

Voz 1457 02:01 vamos a parecer Donald ordinal Helen Mirren que son los protagonistas de la primera película que vamos a hablar de la que vamos a hablar hoy que es una road movie de la tercera edad así como suena es un matrimonio en los últimos años de su vida que deciden escaparse de Bonns de los controles médicos de los hijos y que les están todo el día intentando decir es que no tienen que conducir que estén en casa que estén seguros en fin esas cosas que hacen los hijos con con los padres es como darle la vuelta a la tortilla ellos se suben en una autocaravana hice van por Estados Unidos bueno van a ver la casa de Hemingway dirige el italiano Paolo Bir sí director de locas de alegría o capital humano y pasó por el pasado Festival de Venecia

Voz 6 02:49 pura Gwyneth setenta y cinco nuestra caravana la ley sur sí que hemos hecho grandes viajes en ellas por fin llevas John a visitar la casa de Hemingway que sólo en una escapada a puede conducir está dónde estamos

Voz 7 03:05 cariñoso estos Pensilvania fémur San pensé

Voz 5 03:11 me encanta eso que hacemos siempre está dando estamos estamos y qué hacemos aquí es diferente no Sábado Santo que hacemos no Sábado Santo todavía es el siguiente no no es el siguiente eso no es domingo os a dejar vais a suspender religión íbamos a tener que falsea consta no es exactamente de verdad quiero notable notable por ser rubia siempre es bueno vamos allá con atolondrado poco yo mismo el vendiese de sus vidas vidas que

Voz 1457 03:44 qué os ha parecido haber Pepa tú crees que eres joven cómo te ves a ti misma con sesenta pues

Voz 1640 03:49 eh espero que como Helen Mirren loca no es una película pues entrañable blandito ya muy emotiva y bueno divertida también para pensada yo creo que también para un público que que es verdad que es el que va al cine no que es quizá esas señoras que vivía al este es la iglesia y que gracias a ellos saben de pero también es una película en la que puede contar gente de cualquier edad y es verdad que a mí mismo está mucho Paolo Beachy aunque encuentro que en esta cuando se ha pasado al inglés que ha sido en esta película está más moños que que otras veces es que es demasiado blanda y demasiado ilusoria no estos señores vía cuando por toda América con esa caravana no pero bueno realmente y pues apunta a temas Qué ocurre no como el decidir cómo quiere pasar tus últimos tus últimos días sin que en tus hijos sin que la sociedad te diga cómo debes pasar los luego es maravilloso ver a estos dos acto ves interpretando escenas muy delirantes otras escenas más emotivas y la verdad es que es una película muy recomendable para esta Semana Santa

Voz 0544 04:58 sí tiene bastantes puntos en común con locas de alegría que era la anterior película de De Pablos huir si no que él protagonizaba Valeria Bruni Tedeschi cuñada de Sarkozy que también tiene algunos problemillas

Voz 5 05:10 amenaza cosas

Voz 0544 05:12 Hinault y en esa película loca de alegría pues también abordaba pues dos personas dos mujeres que vivían de alguna manera la enfermedad quise lanzaban también a la carretera hay recorrían algunas partes de Italia reencontrándose au encontrándose conociéndose y aquí también es dentro del matrimonio si está el tema del Alzheimer esta el tema de la vejez está el tema de los recuerdos de lo vulnerables que son lo los recuerdos ay cómo te cuesta tanto edificar una vida y lo pronto que puede unirse no por esta enfermedades todos esos recuerdos todas esas cosas que han sido importantes en la vida es una película como dice Pepa que se ve muy agradablemente se ve muy bien porque los dos son los actores maravillosa maravillosos y estupendos Illes basta muy poco para para construir una buena película no pero sí que es verdad que es pues bueno pues da un poco la sensación de de ya vista de que es una película que ya hemos visto de alguna manera con los mismos esquemas repitiéndose en otros films no

Voz 1457 06:13 bueno pues en el pasado Festival de Venecia estuvieron los doce actores y Helen Mirren pues hablaba de de lo que parecía su personaje

Voz 8 06:24 reflexiona

Voz 1640 06:25 pero que se vea como un reflejo de cómo quiero vivir mi vida me encanta mi personaje porque se está enfrentando al final de su vida y lo hace con energía el compromiso con la vida y también entre se entrega al placer de la vida yo espero mantener ese espíritu hasta el final de mis días desde luego es espíritu lo mantengo ahora mismo

Voz 1457 06:44 bueno pues si es un reflejo totalmente de alguien vitalista a mi me parece que es una película que casi no tiene argumento porque en realidad es ver cómo ellos van a Iván viviendo a mi me gusta ver a dos actores actuar y luego también me parece bonita la reflexión de de una vida juntos no de alguien de una pareja que que se quiere ir lo que van diciendo bueno pues no me molesta estar en silencio a veces contigo o que a veces la vida lo bueno de la vida es sencillamente tomarse una hamburguesa o sea es una película que te para de hace

Voz 9 07:15 era un parón al al al al acelerador

Voz 1457 07:18 in tampoco es demasiado amarga en el sentido de que también la muerte puede ser lo amarga que tú quieras que sea no

Voz 0544 07:24 sí sí comienza además también con una especie que parece que puede ir por allí Marie mayoritariamente de un reflejo de la esta América de detrás no de la sociedad

Voz 1457 07:33 es verdad que empieza con un discurso contra

Voz 0544 07:36 pero luego parece que eso se va difuminando olvidándose se centra en estos en estos dos personajes yo no sé si quizá porque sí es es italiano pues no ha querido al enterarse en esa en esa cuestión política que por ejemplo en locas de alegría sí que había un poco de de crítica a la Italia de Berlusconi a la Italia actual a esta Italia que bueno de los partidos políticos que se desmoronan in

Voz 1457 08:01 aquí aquí aquí no ha querido meterse en camisa de once varas bueno don alza de gran trabajó en Italia IN en el Festival de Venecia pues decía que quede en realidad Pavlovic si no que no tiene ningún prejuicio con los directores europeos y que bueno pues que le ve como un director un director más

Voz 7 08:21 si echaron todo

Voz 0544 08:23 no le veo como italiano obviamente salvo cuando habla italiano y no entiendo nada de nada pero Paolo me parece un director universal para mí no hay nada local en él y me parece que tiene una visión de una sinceridad extraordinaria a la hora de tratar el paso de los años un tema con el que Hellein y yo estamos muy familiarizados me parece que ha sido la mejor idea del mundo

Voz 1457 08:48 Donald Sutherland que tiene ochenta y dos años y que no para no para de trabajar recibió el Oscar de honor en la en la pasada ceremonia iba

Voz 10 08:57 ver en una serie de televisión el personaje de Getty osea que

Voz 1457 09:02 lo hemos visto en Los juegos del hambre en fin son descanso octogenarios que vamos de se acuerda perfectamente de los papeles bueno pues vamos con otro estreno de la semana que también pasó por Venecia se titula La casa junto al mar es la última película el director francés Robert Guédiguian este director que ha retratado los problemas de la clase obrera de la vieja izquierda de la Francia más periférica no siempre está ahí como en Marsella y alrededores ha tenido películas últimamente como Las nieves del Kilimanjaro ahora vuelve con su actriz habitual con Arianna es cariz a contar el desencanto de los viejo sindicalista bueno en realidad lleva unos años que no sale del desencanto de los viejos sindicalistas y esta es una pequeña cala de Marsella se reúnen tres hermanos ya sesentón es una de ellas es una actriz que vuelve tras un un trágico pasado ir allí se encuentra a una patera de inmigrantes que va a cambiar su rutina

Voz 11 10:00 yo con el restaurante intento seguir con el espíritu de papá

Voz 12 10:03 precios módicos para la gente con poco dinero pero

Voz 11 10:06 sin hemos encontrado los restos de un barco probablemente de inmigrantes

Voz 7 10:11 tengan cuidado pueden ser peligrosos gracias

Voz 1457 10:16 sí bueno Guédiguian que parece muy de agradecer no que que es un hombre que mira con mucha crítica a su propia generación y eso es el vuelve una y otra vez no como diciendo qué podemos hacer que que podemos cambiar

Voz 1640 10:31 pero sí a mí me la verdad es que la película que puede ser muy obvia algunas veces sobre todo cuando parece esa patera de inmigrantes muy esos niños refugiados es el común poco parece como un poco o de pegó T pero la verdad es que luego cuando él explica cuando veces toda la película en sí o la red piensas sí que tiene un interés no aunque es verdad que es una como una Francia abandonada y son unas es una población totalmente abandonada son tres generaciones es el el abuelo el padre que ha muerto en tu deseo está muy enfermo y por eso se reunen en ese pequeño pueblo marsellés luego está el mundo del espectáculo representado por por esa actriz que además es su mujer Ariana es cariz y luego están esos hijos que bueno hay uno que es médico ha conseguido prosperar pero sus padres no tienen para las pensiones luego está una novia jovencísima de uno de los hermanos no que representa otro tipo

Voz 13 11:24 eh edades degeneración

Voz 1640 11:27 yo creo que es una película que sí que representa mucho le preguntamos por posibles votantes de Marie Le Pen más que de la es vieja izquierda pero vieja izquierda tan desencantada que podría dar ese paso en cualquier momento y luego un poco como como aparece en los refugiados no como eso cambia esos problemas ese ensimismamiento que tienen todos ellos en estos ideales cuando vamos de manifestación cuando nosotros te hacíamos huelga o cuando tal lo bueno porque tú te has ido a París porque hemos querido volver luego aparecen esos niños allí perdidos y la verdad es que bueno es un poco el estado de la Europa actual no mirándose en sus cuotas de poder en esto lo otro y cuando están llegando al mar Mediterráneo pues se de muertos y muertos cada día más tú sí que me parece una película muy interesante

Voz 1457 12:11 lo que decía vamos a escuchar lo que te decía querían sobre la presencia de los refugiados en la película

Voz 14 12:17 el dirigiendo a Asad

Voz 0544 12:19 creo que el tema de los refugiados me permitía hablar de la idea del reparto de que Zac es una de las demandas clásicas del socialismo y el comunismo y que ahora creo que está mucho más difusa es indiscutible y muy injusto que no queramos compartir nuestra riqueza con gente de la que los hemos aprovechado les hemos robado les hemos colonizado los hemos explotado por eso que hoy no queremos compartir con ellos es terrible

Voz 14 12:43 lo Cruise volví ningún Papa sí sí

Voz 1457 12:48 bueno la verdad es que es de los que hay a mí me resulta muy muy no Ventero Marius y Jeannette es decir que son películas que vuelven una y una y otra vez pero es verdad que tampoco es muy habitual por ejemplo en el cine español es un cineasta que se se se cuestiona tanto no porque en nuestros cineastas noventa ceros no han sido tan tan tan políticos iba a mi yo creo que que a mí es lo único que me acerca a lo que sucede no me interesa demasiado pero me gusta que alguien así en la anterior película también pasaba más o menos lo mismo criticaba a los hijos de los señores de sesenta años porque eran estaban todo el día obsesionado con que esos niños fueran perfectos email ya se dedicaba a cuidar a unos niños de la casa de al lado no sea siempre está cómodo infringe yéndose como autor reprochando sea la izquierda por qué están tan egoísta sí

Voz 1640 13:38 sí es verdad que dentro del cine francés también le le decíamos que era una rara avis que aclare la mayoría el gran parte del cine francés que llegaba la taquilla española pues serán comedias decías cariz si de rubias parisinas desde día dependiendo vino todo el rato de sole decían con dos copas de vino que un pincho de tortilla todavía viene que son franceses no lo olvidemos pero es verdad que bueno pues se nota sus orígenes humildes se nota que le interesa a la zona mediterránea iraquíes es verdad que su tiene quizá no ha evolucionado artísticamente no mantiene podría ser un equivalente a Ken Loach pero yo creo que que tiene más complejidad

Voz 5 14:17 a la hora de dirigir pero también con él

Voz 0544 14:20 digamos que cada dos dos dos años y medio tres años M tres años pues tiene una película no la última habíamos visto la de los kurdos esta de una historia de locos pero sí que es verdad que es tu modus vivendi es analizar un poco las complejidades de de la sociedad pero que está en activo sea que eso ya también

Voz 1457 14:38 lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto un tener a mí me molesta o sea me me cuando tú ves una película de Ken Loach al contratar a estos actores que muchas veces son de teatro no los conoces

Voz 10 14:50 ingente que son totalmente diferente que tiene cara de ser real pero es que ya a mí el el el tándem de Gredilla

Voz 1457 14:56 a sus dos actores protagonistas es un poco como ver a Summer resultan demasiado personajes ellos mismos sí

Voz 5 15:05 sí perjudica

Voz 1640 15:07 sí hombre probablemente ya no es aparte que la temáticas similares son los mismos actores es el mismo estilo pues sí probablemente ya se ha quedado como otra vez esta Guédiguian con sus reivindicaciones obreras pero es verdad que nadie está o no ese esa lectura de una Francia que que más necesita ser reelegida de muchas maneras no porque están pasando muchísimas cosas allí y luego es un tipo muy interesante con acento horrible porque me decía no entender nada es como si yo fuera la de Cádiz evidentemente tenía un francés muy horrible con mucho hacen trazo y conocía muy bien tanto la política francesa como la política española decía bueno Ciudadanos el PP la de las pensiones aquí lo que ha hecho Zapatero como Lahm hizo bueno te has distanciado decía de él

Voz 1457 15:52 la de la situación de la izquierda

Voz 1640 15:55 decíamos un poco que que esos personajes estaban como había ese desencanto con la izquierda que qué pasaba con la con la izquierda europea hoy que no podía conseguir ese desencanto no llegara al poder sino que es estaba aprovechando pues un populismo de derechas

Voz 14 16:08 quedan fea cinco coma populi John poesía

Voz 0544 16:12 cómo lo hacen si suposición ingiera al centro no es creíble es lo que le ha pasado a Andy al Partido Socialista que ha variado a un liberalismo pero sin ese giro entonces dirán que eres un radical es complicado pero además ese giro neoliberal lista está teniendo lugar en muchos sitios es un fenómeno mundial

Voz 1 16:33 yo

Voz 1640 16:35 todo esto es que discutían todo el rato decía bueno Tucker está listo contesta a esta pregunta es bueno aunque ya digo que muy listo yo no tengo las sólo entonces estaban todo el rato como peleándose anotó es más listo que yo era como muy poco como la película Helen Mirren en directo

Voz 1457 16:53 bueno pues la casa junto al mar que es la última de Rove de Robert Guédiguian íbamos con cine español sea estrenado el aviso es la última película de Daniel Calparsoro con Raúl Arévalo Belén Cuesta Aura Garrido estaba basada en la novela de

Voz 10 17:08 Paul Pen del mismo título es un suceso a un joven obsesionado con los números que investiga una serie de muertes ocurridas en el mismo lugar y que pretende resolver para evitar que muera un niño de diez años

Voz 12 17:23 muchos años

Voz 15 17:28 cosas el que que haya habido dos tiroteos en los mismos

Voz 12 17:33 cinco pasos presentes los dos millones

Voz 15 17:36 adiós

Voz 12 17:38 el Granada Jaén porque es menos estas cincuenta y cinco un asesinato este ameno cordobés José de buenos días

Voz 5 17:48 ha parecido el aviso que la anterior película de Calparsoro Cien años de perdón tuvo un fue un taquillazo sí

Voz 0544 17:56 eh a la verdad a películas que me entretuvo me me me gustó Se puede decir aunque es muy compleja y un poco la cosa no sea que llega sales un poco de del cine diciendo atando todavía algunos cabos ordenando algunas piezas del puzzle quizá podía haberla hecho un poquito más clara no me me ha divertido ver a Raúl Arévalo que también casi es incapaz de explicar ese es el argumento de la película porque es bastante complicado no de resumirlo pero yo creo que la película se se ve bien y a mí me gustan estas casualidades que que se pueden simplificar en en números y en cifras Si bueno pues da un argumento y luego hay una cosa que me que me gusta de la película ahí es que quizá no es de lo más logrado no pero pero bueno verá dos actrices un poco fuera de sus papeles habituales no Aura Garrido Belén Cuesta sobre todo Belén Cuesta haciendo un papel más dramático que habitualmente la vemos en papeles los cómicos imponen me parece que está bien construida a la película en general y te puede te puede interesar sino te pierdes en en el argumento Pepa

Voz 1640 18:58 a a mí no me parece que se pierde demasiado que yo me perdido en el argumento completamente aquí si es verdad que el el punto de partida es interesante que te mantiene en vilo pero hay cosas como que no cuadra Nouzha me parece que lo que podía haberse aprovechado un poquito más la historia verde que estaba bien dirigida que y bueno está bien interpretada pero me parece que hay cosas que me están fallando todo el rato cómodos en esa investigación en el porque de de esa profecía o sea no entiendo muy bien todo lo que me está queriendo con Tania dónde me quiere llevar pero no deja de ser pues sido una película muy entretenida que desde el principio hasta el final estás pensando si cuadra los números o no yo que soy de letras pero pero sí que no se me esperaba quizá no

Voz 1457 19:47 es que ven pero bueno para eso lo que últimamente hace Raquel viene de salto al vacío que eran esas películas dramáticas y de alto muy de asfalto de también del País Vasco un poco como los aledaños de de de lo que de lo que dejó el el terrorismo no sea fue como un poco unas películas de la desolación y luego se han metido al al gran thriller ir a mi me parece que éste no tiene frenesí pretende ser muy

Voz 16 20:14 vibrante irá a mí no me acabo de creer

Voz 1457 20:19 que la vida sea matemáticas sea o no sé si es que soy fue furibunda mente de letras pero me resulta todo demasiado artificial no entonces yo claro le dije es que yo no he entendido muy bien sea esa esa esa ese triángulo matemáticas enfermedad mental y destino entonces le preguntaba

Voz 10 20:39 Nos explicó poco Nos desmenuzó la película

Voz 17 20:42 básicamente es una historia sobre la incomunicación tiene forma de thriller de con dos realidades que transcurren uno o dos dos personajes que viven en tiempos distintos pero que están que bueno que intuitivamente como espectador sabes que esos dos tiempos que van a juntar en las matemáticas que es una manera de hablar de de la espiritualidad sin meter a niños de por medio y sin meter a la religión de por medio no porque la explicación de la física muchas veces pues como decía Stephen Hawking recientemente fallecido hablaba de de de como su teoría de de de de cómo surge el universo del Big Bang que es una teoría completamente opuesta a la a la teoría de cualquiera de las religiones predominantes no predominantes en el fondo está hablando de lo mismo no está hablando de la vida de la muerte de la creación de la energía no entonces las matemáticas siempre son el contrapunto a lo que es eh el el universo religioso

Voz 1457 21:49 bueno pues es interesante que el universo son

Voz 0544 21:51 así que solamente puede tener un poco lógicas y matemáticas que se está por medio

Voz 1457 21:56 me gusta mucho el estilo que tiene visual como eso es ese Madrid de descampados que que en realidad aparece como que no existían

Voz 0544 22:04 sí a mí por ejemplo Aura Garrido me parece que canta un poquito como como

Voz 1457 22:08 como Johnny tampoco también sí que un tampoco forzada yo lo que pasa es que me me no entro sea no no entro me me he quedado fuera de la historia en cambio sí que me parece que están muy bien y a Belén Cuesta que deja la la comedia ese lanza al drama decía que encanta

Voz 18 22:24 me da pena verla pero porque yo tenían muchas este porque porque la cosa dramática de la situación que también me apetecía mucho por el género así para transferir Lady in por poder hacer esa parte de drama la comedia Singer la comedia saber

Voz 1268 22:41 queda como un como

Voz 19 22:44 sí como un retén como me apetecía mucho me asustada pero digo igual me asustaba la comedia muchísimos aquel no

Voz 5 22:52 sí bastantes esto a mí me daban en realidad la sensación de que Aura Garrido estaba

Voz 1457 22:59 que habían cambiado los papeles Belén Cuesta que técnico más el papel más fáciles que fuera ella la madre Choni

Voz 5 23:07 la la la novia yo

Voz 1457 23:09 los hay sin embargo me parece eso

Voz 5 23:12 lo osado bueno vamos a terminar con

Voz 1457 23:15 el otro es un estreno americano gringo es una comedia negra sobre un empresario envuelto en un en un oscuro asunto farmacéutico acaba en México sea esto es llega a México y se ve envuelto en el mundo de la droga está protagonizada por Charlie Theron yo

Voz 16 23:35 el de ir en Davy David o llego

Voz 1457 23:41 muy bien dicho verdad me congratula está dirigida por el hermano de Edge nas enviar Don

Voz 7 23:48 la marihuana medicinal es ya una industria multimillonaria esta pastilla es el futuro no lo veo claro

Voz 12 23:55 mira habrá gente que sepa qué pasa Alden pisó la animar pero hasta el más tonto que Neil Armstrong lo hizo primera veis por fue apenas medio Hadiza historia

Voz 5 24:17 me encanta Charlize Theron que tiene es maravilloso

Voz 1640 24:21 si no la verdad es que fíjate me pasa todo lo contrario que con el aviso que me parece que sí que funciona muy bien como no no te caigas funciona muy bien como un thriller y como un reloj no todo va a correcto y luego además

Voz 5 24:35 es muy divertida porque tiene

Voz 1640 24:37 hay una critica al capitalismo a todas esas

Voz 5 24:41 Vito sugiero a todas sí sí

Voz 1640 24:43 es una feria de vanidades de todo lo que puede pasar no con ese amor por el dinero fácil conseguir todo el dinero y luego hay yo me encuentro mucha reminiscencias del personaje con con Donald Trump entonces claro la película me ha divertido mucho

Voz 5 24:58 parece que es un que es un thriller muy

Voz 1640 25:00 entretenido y a mi me parece que esta isla de Helen Mirren son dos de las recomendaciones por supuesto que eso también es contra el capitalismo otro chupito

Voz 5 25:09 bueno día este Tour el ido de pata el marido de Pataky que además sabe hacer paellas que a él le parecía

Voz 1457 25:20 cuando le preguntan quién va a ser el lo quién podría ser el nuevo cero cero siete el dice que Charlize Theron

Voz 5 25:28 es que claro es Charlie que no hubieran enseñado todo no pero estáis me enseñaron el sentido de que Charlize Theron tiene una presencia sea tienen un empaque de paro

Voz 0544 25:38 ahí este verano que se estrenó la atómica pues que era un agente secreto un agente del MI cinco seis pero ya para que va a hacer de bueno que sería legendario sigan tirando de ella como atómica no

Voz 5 25:53 a mí me iba muy bien pero cuando hay

Voz 0544 25:56 nace así Bumba hay patadas y tal no es que

Voz 1457 25:58 la visto pende Money Penn ingresos que los dando Bonnie Fénix no me estoy acordando de de Mad Max la de seguridad en la carretera que es que es una actriz que que se lo se luego me todo no entonces me me parece que que ahora que tiene cuarenta hay pocos pues que sería una pena que se dice Viera no porque yo creo que es las actrices que le ha sentado casi mal ser ser tan guapa sea que que tiene este este problema esta película está dirigida por el es el hermano de tendría que es un australianos a unos australianos que

Voz 1640 26:30 como Riley B

Voz 5 26:33 es el top Tony Scott Scott Toni Tony Scott que eran bueno novedad la duda pero sí que es verdad que podían hacer porque

Voz 1640 26:42 eso sí que es verdad es un bueno Riley es mucho más intenso pero que podrían hacer un

Voz 0544 26:49 género te acuerdas del consejero

Voz 1457 26:51 esta tiene una una un un humor mucho más incisivo que que yo creo que también eso es interesante no a la hora de también meter a un Ejecutivo pringado en la en la frontera o sea esa idea de que el pringado siempre es un ejecutivo

Voz 1640 27:06 ha señalado si es un cuñado Rubio

Voz 1457 27:09 te caso que sea un hombre negro sea yo creo que leerá a gringo un tono así más y más curioso bueno pues dejamos aquí está esa tertulia de semana Press Semana Santa y ya te tomaremos las medidas la semana que viene Elio

Voz 0544 27:25 te has porque este hombre por las otro

Voz 5 27:28 que ahora era el Elia allá que es el otro perfecto

Voz 9 27:35 la luego

Voz 1 27:43 sí

Voz 5 27:47 claro

Voz 1 27:50 Kenny

Voz 20 28:00 P P

Voz 5 28:08 y empezamos la sección de Pelé esta semana con Laia Portaceli qué tal Laia buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1457 28:19 sí a mi vera Donatella

Voz 5 28:22 por qué tal

Voz 1457 28:24 se ha estrenado una de las series más esperadas con más morbo de la temporada días Sneijder Gianni Versace American Crime Story

Voz 5 28:32 sí era estamos escuchando la canción de Lady Gaga dedicada Donatella era pues aquí echan es Kimi es una es rubia

Voz 1268 28:44 sí sí estamos ahí pero bueno es que buena hay mucho morbo con esta serie había mucho amor da morbo porque el punto de partida Ése es el asesinato de Gianni Versace en julio de mil novecientos noventa y siete en la puerta de su villa de Miami fue tiroteado por un joven Andrew curan que resultó ser un asesino en serie que mató al menos a cinco personas bueno pues resulta que me ya Versace ha rechazado el proyecto ha

Voz 21 29:09 la haga incluso ha demandado al canal entonces

Voz 1268 29:11 bueno había mucha expectación ir desde que se estrenó en Estados Unidos en enero pues estábamos con muchas ganas de ver sobretodo de ver a Penélope Cruz en el papel de esta Donatella Versace que está de la que estábamos hablando esa hermanísimo del modisto Yves bueno hay también ya de paso a Ricky Martin interpretando a la pareja del diseñador Antonio Amico además la serie es es de uno de los tótems de la televisión actual vayan Marcy creador de títulos que que han dejado huella como Bligh Nip Tuck American gestor y con lo cual bueno pues se viene es una serie que ve que venía también con con un aura de de calidad

Voz 1457 29:47 el pasado fin de semana Antena tres estrenó los tres primeros capítulos este domingo

Voz 1640 29:52 emite los siguientes los cines no sé si

Voz 1268 29:54 son tres no sé exactamente lo que emitirá porque van improvisando las general eh pero bueno pero es verdad que que que quedan hayan a Antena tres Le quedan seis por emitir ir en total son nueve bueno y además Net Flix colgará de golpe el próximo viernes treinta abril todos toda la temporada no sea aquí tenemos dos canales color derechos diferentes derechos y bueno desde luego en Antena tres ha sido un exitazo de audiencia que cosa Aguere que también llama la atención porque las series americanas en los últimos tiempos no nos que son las las españolas las que triunfan en las generalistas no los americanas iban EEUU es una serie que ha tenido esta esta segunda temporada tenido buenas críticas aunque no ha tenido el impacto mediático de la anterior porque la anterior no sé si recordáis

Voz 1457 30:39 OJ Simpson exactamente entonces

Voz 1268 30:42 J Simpson fue la serie revelación de dos mil dieciséis se llevó nueve mis dos Globos de Oro

Voz 1457 30:47 bueno en realidad es que American Crime Story es una antología sobre crímenes crímenes bueno el truco M reales significativos en la historia de EEUU ir dedica cada temporada a uno

Voz 22 31:00 diferente en estás muy distinta al al anterior

Voz 1268 31:05 es bastante es es es bastante distinta porque es más intimista luego más irregular porque tiene una estructura de flash backs eh que va p'alante para atrás eh que es que a veces un poco con confusa bueno y sobre todo es que consiste más en la caza el retrato del del asesino no porque aquí no es tanto OJ Simpson era el juicio sobre todo en el juicio de OJ Simpson y aquí vemos pues eso toda la historia el asesino y luego él hay un trasfondo social luego están los fichajes estelares que siempre te tiene Ryan Marcy las interpretaciones son muy buenas luego este juego del del truco Time del que tú hablabas no que que siempre engancha no de de de ver hasta dónde real lo que se cuenta porque está está todo basado en hechos reales esto es un docudrama ahora hay que avisar para los espectadores que no hayan visto nada que esta sería aunque se llama asesinato Nu Gianni Versace no va de de Versace

Voz 5 31:57 la venga de besarle creo que me lo digas cuando ya que lo matan

Voz 1457 32:03 diciendo pero sí casi apenas egipcia o Versace de falta de falta

Voz 1268 32:11 es que al final es la historia del asesino no entonces que es Darren Chris el actor Darren Chris interpreta a este Andrew ganan eh maravillosamente se ha transformado totalmente uno de los retos será interpretará un seductor a un mentiroso patológico un gran imitador que se comportaba de manera distinta según el Círculo donde

Voz 8 32:29 hubiera estaba hablando con mi amigo cuando se me acercó este agradable Caballero y se presentó como Versace cielos si tú eres Versace yo soy Coco Chanel nada pero tú que que arreglarlo cuando quedó claro que el era eso este su ropa no me entusiasma esta vulgar demasiado brillante exagerada dicen que Armani hace ropa para esposas yo creo que Versace diseña ropa para putas me miráis así no es más que otro maricón

Voz 1268 33:06 es una definición eh eh hay mucha homofobia en en esta serie es la es lo que es uno de los trasfondo sociales que en lo que más le interesaba a a Ryan Macy se basa la serie en un libro vulgar festivos de la periodista de Vanity Fair Maureen y bueno pues pues es lo que decíamos no es es qué significa ser homosexual en en los años noventa también hay mucho clasismo e Isabella mucho de pobres y ricos así lo expresaba en una entrevista con Entertainment Weekly

Voz 1 33:34 son no

Voz 12 33:37 el equipo la casa de un hombre mató a cuatro personas que esposa Versace ya exploraron las razones de cómo pudo huir sin ser detectados la tragedia es que se podía haber evitado ya deberían haber cogido por aquel entonces pero no lo cogieron porque estaba atacando a gente gay les daba igual

Voz 1457 33:58 bueno pues eso es interesante para la idea exactamente no esa esa esa idea de que hay ciertos colectivos que que si son bueno son asesinados pues francamente como les considera escoria social pues es interesante esa mirada a la homofobia de los noventa hoy nos visita ya en Radio Barcelona Noelia Collado que es redactora jefe de moda en ese en ese moda bienvenida Noelia buenas tardes buenas buenas tardes bueno qué te ha parecido acechado tú

Voz 5 34:27 bien menos la moda en la serie como ves el retrato del mundo de la moda

Voz 1611 34:34 a ver cómo habéis comentado Gianni Versace aquí no es el protagonista de la historia por mucho que aparezcan en título lo siento por todos aquellos que de verdad estaban imaginando que la moda se convertiría en el eje de la serie de la fila moda ni siquiera tiene un papel secundario es casi un extra

Voz 1457 34:47 tras es que Pepa del Brigitte y que nos falta

Voz 1611 34:49 totalmente pero eso es lo maravilloso del enfoque de Marcy porque habría sido muy fácil hacer ese retrato más glamouroso más sensacionalista habría bastado con añadir pues lo que decís un poco de más de brillos una pasarela alguna Supermodelo pero Marcelino Caine estereotipos aquí él hace una visión de la moda como lo que realmente es el espejo de la sociedad de ese reflejo del momento en este caso los años noventa y todas las ideas están ahí os fijáis es a la fama hasta el exceso está la sexualidad Marcy lo que hace es utilizar el imaginario estético de Versace para crear un contexto y a partir de ahí pues plantear preguntas con trasfondo social

Voz 1457 35:23 ahora es interesante el corte que escuchábamos dice que que Versace hace ropa para para putas por qué que que supuso Versace para para la moda

Voz 1611 35:35 si tiene tiene mucha gracia está critica porque es una censura que sobre todo viniendo de Annan dice mucho de la moral de la represión de la época de esa mentalidad castradora no que convierte a en un asesino en serie porque Versace representa todo lo que él desea Versace es una oda a la extravagancia Versace opulencia de sensualidad provocación es la antítesis al minimalismo y a la discreción pero sobre todo Versace lo que era es la antítesis todo lo contrario al aburrimiento como decía habían abrieran no te más ser vulgar sea temen ser aburrida hice era uno de los valores de Versace osea el italiano cogió la liberación sexual de los sesenta y los setenta todo el exceso de los ochenta mil subió el sexo a la pasarela y lo hizo sin tapujos él no se escondía y sobre todo ahí añadió un elemento clave que es la ZAL el creó a las supermodelos de Gianni no había o sea eran rostros anónimos claro todos en blanco

Voz 1457 36:23 era es impresionante

Voz 5 36:26 de Donatella que día Mójate

Voz 1611 36:29 nombres Gianni evidentemente él ya os aquí lo mataron el noventa y siete todos recordamos el desfile en mil novecientos noventa y uno con Cindy Claudia Naomi Chris Di desfilando al son del de Freedom de George Michael es el era el genio ella ha sido una gran empresariales

Voz 1457 36:46 bueno vamos a escuchar a un corte porque que no que nos con unos dice que él inventó el oro Otón

Voz 5 36:53 lo desconozco pero sus tienen escaparate

Voz 8 36:55 si no me gusta cuanto más te conoce es más te gusta su estilo más eh el tío inventado hasta sus tejidos cuando le dicen que lo que quiere es imposible lo crea él mismo conoces el oro Don Juan estaban es una Armilla de hilo de aluminio tan ligera que las mujeres pueden llevarla un caluroso día de verano

Voz 5 37:14 suena muy bonito pero quiero

Voz 1457 37:18 es es clave esto es clave estos bueno

Voz 1268 37:20 eh yo ya el abono exactamente cuéntanos qué es el oro Otón Noelia

Voz 1611 37:25 pues sí es es uno de los tejidos lo describe muy bien en realidad es una malla metálica un poco la de de Paco Rabanne lo que pasa es que están ligera sabes dar mínimas casi como funciona casi como un encaje que es totalmente ductilidad artículo primero de hecho en nombre y luego las introdujo más tarde en la colección de mujer no sé si visteis el pasado mes de septiembre el desfile de Versace fue brutal porque es entonces cuando se celebraba el aniversario unos veinte años de la muerte de de su hermano Donatella lo que hizo de Renault es un tributo a la colección con una colección que recogía todos los iconos bueno pues bien tras el desfile normal el venir de modelos en la pasarela se corrieron las cortinas y allí de pie en las tops de los noventa Claudia no Gomis indie que llevaban pues vestidos con oro Otón el gran clásico digamos que allí era el principal el que tenían que llevar ellas

Voz 1457 38:14 vamos a ver una pregunta indiscreta Noelia tú que eres una una gurú de que lo sabes todo tú tienes algún vestido de oro Ton

Voz 5 38:22 no no ninguno océanos también

Voz 1611 38:25 esta es también lista esa lista que no sé cuando llegue

Voz 5 38:28 algo se es un placer culpable el oro todo

Voz 1611 38:31 bueno no no sé o sea yo lo veo es mi antítesis no creo ni siquiera que sea la reflexión de lo que busca hoy la mujer pero en los noventa se que reflejó muy bien pues es de exceso el brillo toda no se la opulencia

Voz 1640 38:44 claro es que era una época y es la que el consumismo que claro en la propia marca llegó en un momento muy idóneo para para que eso triunfaba se hizo cuando decías antes lo de que Donatella era una gran empresaria sí que es verdad que la serie se centra mucho en la figura de ella Itzik que te quería preguntar pues que representa ella hoy en día por ejemplo

Voz 1611 39:07 bueno a ver es el ella ya en mil novecientos veintisiete cuando unió su hermano ella asumió el papel de la medusa sabéis que el logo de Versace es es una gran medusa ese monstruo de aquí a griega que convertía en piedra a todos aquellos que miraban fijamente a los ojos pues bien eran en griego antiguo medusas significa protectora guardiana lo que ha sido Donatella todos estos años es una protectora guardiana de esa visión excesiva de Gianni lo que ha hecho es trasladar todas estética no actual pues adaptando a la nueva revolución digital todo pues los nuevos medios sociales es un poco transportar pero siguen estando ahí todos los valores el poder la valentía la feminidad cuando hablas con ella ella siempre dice que sus colecciones una apología de la mujer otra cosa es que esa apología esa visión híper sexual izada de la mujer que tiene Donatella Versace encaje con los valores que defiende hoy en las calles este resurgimiento de las feminismo de las protestas del ocho m porque las mujeres de Versace son casi diosas y una sociedad realmente pide mujeres un poco más real les más naturales una visión más inclusiva de la belleza

Voz 1268 40:15 hombre desde luego la serie cuando aparece Donatella en el primer capítulo y yo creo que si sigue tiene ahí es una prefigura un poco feminista en esta serie en el sentido de que ya toma las riendas no aquí demos es que es una

Voz 1457 40:27 está en la serie se ve como hereda

Voz 1268 40:29 ella es la que maneja realmente es un poco capo de Familia además si hablamos luego como una mafiosa a veces también me hace gracia eso no entonces es una mujer dura fuerte con mucha personalidad y luego vemos que es es una líder empresarial empresarial y cabeza de familia muy al estilo italiano

Voz 23 40:44 o al menos eso empresa desde una pequeña tienda en Milan en las villas de las pija con un solo perchero de ropa con pequeño bancos de madera nuestra madres estaba allí franca estaba muy orgullosa de aquello surgió esto todo lo que ven aquí esta casa esta empresa era un creado un coleccionista un genio y mi hermano seguirán vivos mientras Versace exista no permitiré que ese hombre que nadie Mójate Mier malo traves

Voz 1457 41:28 Noelia que te hemos cortado por el corte

Voz 1611 41:30 bueno no te preocupes no es que decía que es verdad que la familia es un valor muy importante para la marca salvo que lo hemos visto de repiten en la serie en este negocio lo que diferencia la moda precisamente francesa de la italiana Express es que la francesa están manos hoy de grandes grupos de Lugo Illa italiana todavía puede perpetúa ese modelo más familiares la cultura de la familia

Voz 1268 41:52 ahora ha de bases lo vemos también en la serie no que que cómo trabajan mano a mano no los dos hermanos lo vemos a la sede pero también lo contaba el propio modisto en una antigua entrevista

Voz 12 42:08 cuando trabajo con mi hermana Donatella ya me da buenos consejos a veces ella me proponen cosas bonitas y yo le digo me encanta hagámoslo siendo una mujer puede sentir puede llevar el vestido te dice me siento genial con este vestido o nunca llevaría este vestido eso le ayuda mucho diseñador en tener a una mujer cerca de Wyman un labio

Voz 1457 42:26 ahí tú has entrevistado a Donatella en varias ocasiones como es en las distancias cortas y qué te ha parecido el el papel la interpretación de Penélope

Voz 1611 42:37 pues a ver Donatella en las distancias cortas es una mujer simpática cercana hay divertida y sé que es algo que esto sorprende mucho y ella misma lo confiesan siempre las entrevistas osea ella es muy consciente de que trae más transmite una imagen de mujer fría distante que incluso parece antipática pero debo decir que no que te ríes mucho con ella se súper divertidas y ojalá estuviera aquí hoy con nosotras ya poder comprobarlo Penélope pero creo que lo hace excepcional os recomiendo sobre todo verla versión en en el original porque el acento es perfecto habría sido muy fácil además caer en la caricatura porque él apropiado la tela aparece muchas veces una caricatura de sí misma no curioso como en esta industria si os fijáis a la moda Nos bombardea cada día con una nueva tendencia todo o es para generar deseó las tendencias duran pues nada dos villas pero sin embargo si miramos a los diseñadores ellos tienen casi siempre un informe ya sea Donatella Lagerfeld el elegido el que queráis sea pensar en cualquiera todos repiten poner las fotos de Donatella desde los noventa hasta ahora veréis que apenas cambiar

Voz 5 43:42 es fiel a sí misma total al melena rubia

Voz 1611 43:44 si a ese bronceado parece un personaje de mundo

Voz 5 43:47 yo juego de Kim Kardashian

Voz 1268 43:49 yo creo que pensó inicialmente Lady Gaga no para el personaje que también es que es muy amiga de Donatella pero al final se lo ofreció a a Penélope Cruz bueno yo yo creo que que que Penélope Cruz está estupenda ha tenido muy buenas críticas Pepa tú estuviste con ella no si has te de la serie con con Penélope

Voz 1640 44:06 yo estuve con ella bueno presentaba lo bin Pablo y claro era todavía no se había estrenado no me ha podido llover la serio porque no se había estrenado todavía en España pero sí que les decíamos bueno queda nada para que te veamos aquí como Donatella y bueno claro es verdad que tiene una imagen si no conoces a Donatella que pues yo le decía dime qué es Choni dime dime qué has hecho un personaje Choni decía no no es que yo no la veo para nada si hemos contado

Voz 1726 44:31 este martes super especial rock'n'roll la vio rock and in ya se contado no lo de que yo la llamé para preguntarle es que ya no se a quién se lo he contado debía que no y cuando me lo prefiero en la llamé para preguntarles Si ya estaba de acuerdo con que yo lo hiciera me dijo mira si alguien lo hacer pues prefiero que sea estuve porque ella sabe que le tengo mucho cariño y respeto de todo eso está ahí como yo he hecho el personaje y me lo disfruté mucho trabajando al lado de Gary D de Ricky Hidalgo en que no no tengo escenas con él pero no me parece un pedazo de actor increíble y Ryan Murphy que el Rey de la tele ahora mismo in the Montal en Tajo in y lo he disfrutado mucho porque es un personaje que todos conocemos nosotros sabemos cómo habla cómo se mueve mueven ir he estado muy obsesionada con ella durante meses viendo Horacio era el material

Voz 1268 45:29 cada día bueno pues es que Penélope Cruz

Voz 1457 45:32 es la auténtica Meryl Streep de de los acentos en inglés la hemos escuchado en la hemos visto en lo bin Pablo hablar en inglés con acento colombiano Iggy en esta en esta serie pues es vamos a escucharla en versión original

Voz 24 45:45 si se excluye resignó y cierra andas pisa o Company la algún otro lado dato que el eso

Voz 1457 45:57 bueno pues escuchábamos el corte de de antes y la verdad es que en efecto es es impresionante y luego es poco una pena que claro Penélope Cruz y Javier Bardem nunca se quieren doblar asimismo entonces muchas veces nos pasa os pasa estas cosas no

Voz 1268 46:13 la pena a ella no llevaba dice no me puse prótesis menos había hecho nada en la cara todavía Donatella bueno pues era pero sí que es verdad que se mueve se mueve como como ella y sobre todo la voz yo creo que que es una intérprete hace una interpretación muy muy bien conseguida hay uno de los principales atractivos de de las eh

Voz 1640 46:30 sí la verdad es que cuando cuando ella parece la serie todo gira entorno es decir que es muy hipnótico su personaje y ella y su interpretación no sea que en ese sentido a mí me parece que de todas las interpretaciones es la más conseguida por eso no porque al final no dejas de mirarla yo que no he visto todas las sería todavía espero que en los últimos capítulos allá más ella con más modelitos porque claro esa promo ese cartel que anunciaron con que salía Ricky Martin y salía ella con un vestido rosa fucsia pues yo espero un poco más de eso pero ya veo que me decís que no hay mucho

Voz 1457 47:04 bueno yo en realidad claro cómo estoy también al principio de la serie pero es que Gianni Versace me resta HM produce una fascinación tremenda Noelia no te quiero dejar escapar murió allí a Gianni Versace en apogeo en su o tenía carrera por delante estaba de capa caída

Voz 1611 47:21 a ver el estaba en la cresta de la ola osa no a lo más alto en el noventa y uno es comentaba que fue aquel desfile de Freedom pero Versace forma parte de la cultura popular y eso es gracias a él y también evidentemente a Donatella si sabe que es la segunda marca de lujo más mencionada en las canciones de hip hop según datos de del noventa y cinco hasta el dos mil quince Esa hace nada Easyjet cada vez eh nombrando se más en canciones en todas partes osea es quizá uno de los grandes pilares de de obseso de la cultura de de la fama

Voz 1457 47:55 hice sigue manteniendo la marca

Voz 5 47:58 o sea que se estar Cerro Reyes

Voz 1640 48:00 por eso déjame decir una cosa que es que Penélope Aído sea la promoción de la sería ha sido que en todo evento Globos de Oro o ya es lo que fuera iba de Versace lo decía lo que decía es voy de Atelier Versace el vacías

Voz 1611 48:13 antes se empezó a llevar Versace mucho antes era en creo en dos mil doce seguro en dos mil nueve creo que también sea es una marca que encaja mucho con su perfil

Voz 1457 48:23 sí es verdad que tiene esta sí es una mujer de rompe rasga bueno no quiero cerrarán cine nombrará Edgar Ramírez que que fue el actor elegido para interpretar a Gianni Versace Lalla

Voz 1268 48:34 así es lo lo vimos interpretando a cien a otro personaje real al terrorista eso en en el telón de Assayas suele sabes película le valió una nominación a los Globos ya lo semi en dos mil once y luego bueno lo primero que te llama la atención es que tienen un parecido físico impresionante con Versace y además transmite también los claroscuros su pasión por su trabajo

Voz 8 48:58 para ajustar un vestido lo más importante a la cara que te vea la cara lo aprendí de mi madre era costurera tenía una pequeña tienda en Calabria mi madre solía estás de pie junto a sus clientas a quienes consideraba sus amigas delante del espejo y estudiadas sus expresiones late la no ni el vestido sólo sus caras sólo quería verlas felices siempre sonrientes y relajadas así dar por acabado su trabajo mi obra de dato servicios de trabajo para ti no soy lo que importa todo lo que importa haber esto

Voz 1457 49:37 bueno es impresionante Noelia como besas te actor venezolano Edgard Ramírez de de Versace

Voz 1611 49:43 eso es lo que sí Alaya es que impresiona ver es ese partido sea él mismo comentaba alguna vez en alguna entrevista el escucha decir que cuando veía las fotos de Giovanni con cincuenta años que es la edad que tenía cuando fue asesinado día a su padre el actual hay y la verdad es que impresión así pues a lo hace excelente como como Penélope ha sido una buena elección

Voz 5 50:06 Ricky Martin cómo lo ves no estamos de acuerdo pues ya está hecho creer

Voz 1268 50:14 ha salvado has salvado ha salvado los muebles bastante bien yo Gabi ya me ha sorprendido gratamente porque bueno es verdad que que que Darren Chris eh los actores Penélope Cruz Darren Chris que es el que interpreta al psicópata Iglesias Ramírez Se salen no los tres salen pero pero bueno yo creo que Ricky Martín no se sale del tono sale no se sale del tono en este personaje de Antonio cómico que además creo que además el sí que tuvo el asesoramiento directo de de Antonio Amico que Suay contándole cosas y tal aunque luego se ha metido con la serie también este sobre el amante el el ex la ex pareja de de de Versace hay pero pero creo que que más o menos lo ha conseguido ahí también contaba contaba Ricky Martin que la primera escena que le tocó rodar así nada más llegar a al set fue la la muerte precisamente de de de Gianni de cuando él tiene cuando él coge el cadáver y se pone quería a pedir ayuda hay bueno que como como rodaron en la misma casa la Casa Real de de Versace la casaca su harina de de Miami pues que también eso ayudó a a meterse en la situación no esas paredes esa decoración

Voz 5 51:21 no ha gustado la osea finalmente no les habrá venido Malala la marca Versace la en la serie pero no les ha gustado