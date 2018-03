Voz 0099

00:00

el abogado de Urdangarin ha pedido su absolución por tráfico de influencias ya que el beneficio obtenido gracias a sus relaciones con la Casa Real debe quedar impune por atípico a tenor de los acontecimientos de las últimas décadas a mí me parecen más bien clamorosamente típico pero los aficionados a la excentricidad no deben desanimarse porque la actualidad les proporciona una oferta extensa y variada al perfil grisáceo funcionarial de Jordi Turull se opone la imagen posmoderna heterodoxa de Cristina Cifuentes aunque ambos están atrapados en en el mismo bucle de irrealidad para atípicas sus historias las que cuentan ellas que intuyen más allá de sus argumentos al PP los modernos le están dando tan mal resultado como los candidatos al Parlament de Cataluña yo nunca he escrito una tesis pero podría enseñar en público el original de cualquiera de mis libros en dos o tres horas los últimos los tengo todavía en el ordenador porque me da pena borrar los después el trabajo que me acosté describirlos buena parte de ese esfuerzo consistió en elaborar relatos cuya verosimilitud no pueda cuestionarse ese es mi oficio y por eso las actuaciones que he citado me divertía mucho si no me dieran tanta pena vuelvo a insistir en que algún día habrá que afrontar la City a tipicidad de ese específicas de la democracia española desde la Transición hasta hoy pero de momento me voy de vacaciones disfrutan de la Semana Santa aunque sólo sea porque este año con el frío que hace no nos sentíamos culpables por comer torrijas