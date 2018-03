“Mi hijo estaría en primera fila exigiendo el control de armas”

Voz 1 00:00 Manuel Oliver buenas tardes

Voz 2 00:02 buenas tardes cómo estás he de confesarle Manuel

Voz 0313 00:05 que no sé muy bien por dónde empezar esta esta conversación casi que sería muy ilustrativo explicar a los oyentes de La Ventana que a usted lleva en este momento las calzadas las últimas zapatillas de basket que se había comprado Joaquín yo me imagino que eso es más que un gesto más que un símbolo no eso es como un mensaje de de de recoger el testigo de los jóvenes

Voz 2 00:28 en cierta forma sí pero al mismo tiempo representa la la la presencia de cualquiera en todo este tema de la solidaridad con el pueblo aquí no pueden marchar este es imposible que el puedes manifestar su opinión si no voy a través de otras personas yo asumí ese rol desde el día uno entonces no solamente es el simbolismo de sentir lo que mi hijo optaría sintiendo sino también de de que darle voz a ni dentro de todos los movimientos

Voz 0313 01:04 porque si él estuviera ahí está convencido de que estaría en primera fila de todo este esta revolución que está estallando ahora mismo con el tema de las armas no

Voz 2 01:14 estoy absolutamente convencido partir el muchacho sumamente preocupado por el bienestar global con el bienestar de la comunidad era era un niño amante del deporte yo estoy segurísimo y común cuente ergo es que vetaría se tomó buen verbo porque me parece perfecto el estaría sin duda en la primera fila

Voz 0313 01:41 Manuel cuando abordamos este asunto desde España en la distancia la verdad es que para la inmensa mayoría de personas nos cuesta entender que esté tan enraizada la costumbre de no sólo de llevar armas sino de utilizarlas con tanta con tanta alegría así si me permite la expresión no y uno llega al final a la conclusión de que esto es algo que en Estados Unidos no va a cambiar nunca usted cree que a partir de lo que ocurrió el pasado catorce de febrero de verdad puede haber un cambio esta vez

Voz 2 02:08 sí estoy convencido de ello te explico teme Bazo cree que el momento las víctimas que están siendo representada por por por ellas misma es decir lo lo las personas que están marcando son jóvenes que pertenecen al mismo demográfico de las víctimas del todo el todo personas además que tienen ha vencido criaran en una vía de respuesta inmediata la tecnología les ha prometido no no esperar mucho para obtener resultados son así no tienen mucha paciencia afortunadamente para nosotros por eso de la demanda es tan inmediata por esto todo lo que estás viendo que tiene esa velocidad eso es distinto esto es diferente ya en otras ocasiones ellos mismos tienes labor ellos mismos al acceder a un poder inmenso las redes sociales esto es esta

Voz 0313 03:06 si tuviéramos que establecer un baremo de de un ranking de responsabilidades quién tiene más en este en este drama en este en este asunto los fabricantes de armas no se lobby la Asociación Nacional del Rifle los políticos los congresistas por dónde irían las cosas

Voz 2 03:23 yo creo que la palabra de que todo lo que me dicen este yo llegaría la complicidad yo creo que hay una complicidad entre todos estos grupos que menciona una de las de las cosas que estamos viendo es cómo en alguna campaña política se llenen siendo financiada por grupos muy pero cuál es enorme y eso por supuesto y querer obras situación de desventaja a a la hora de decidir si sería la hora de que tomar decepción o sea que yo creo que complicidad una palabra clave en esto

Voz 0313 03:58 Manuel lo puedo preguntar usted son de Venezuela tienen ascendencia española cuando llega llegan Estados Unidos

Voz 2 04:06 nosotros no venimos estaban catorce años Joaquín tenía trece años en ese momento de Venezuela por por lo que la propia ir que vale te el comentario de que te estábamos en en la incertidumbre es decir no a España o Estados Unidos España hubiera sido propio destino va dócil porque ya lo teníamos yo particularmente tengo una alternativa español pero bueno por temas de cercanía hicimos bien lo para acá hay no me arrepiento de ello yo mismo tuve una vida muy feliz aquí en los Estados Unidos que parte de España tiene familia Manuel de Bilbao y el que viene

Voz 0313 04:56 pero estaba alguna vez ya o no

Voz 2 04:58 hemos estado un par de veces sí sí estoy yo aquí España cederá algunas de sus metas si quería ir a Europa yo le había prometido a su a España para conocer pero no

Voz 0313 05:19 déjeme preguntarle Manuel ya no le molestó más eh pero va al hilo de estas últimas palabras y ha pasado algo más de un mes desde el catorce de febrero cómo está cómo cómo cómo cómo se vive un cómo se vive esto Manuel

Voz 2 05:36 yo sí es una una mezcla entre princesas en cierta forma en impotencia pero mucha mucho poder se ha venido generando mucho pues uno a través de la oración que el hecho de que simplemente no hay otra solución sino que hicieron cambios erradicar en cuanto al control de armas pues esto que era una puerta para poder sobrellevar este tipo de golf las nosotros hicimos bueno explotación mi esposa Patricia yo se llama que increíble igualmente se va en ese principio de de un juego limpio siempre es verdad que el resto lo que está haciendo uno uno unas llamadas unos con que no Tron fea y una de las razones porque de alguna forma recibiendo beneficio de uno de los retire siendo esto este este equipo el toda esta complicidad a la que hablábamos al que se le está dando a estos muchachos esa es la la única misión en poder verlos a ellos que puedan lograr las metas que yo estoy planteando en todos y creo que ya está la gente prestando más atención porque se ve que observa

Voz 0313 06:59 Manuel Oliver lo dicho Le agradezco muchísimo que se haya asomado estos minutos a La Ventana le mandamos un abrazo muy grande desde España hay muchos ánimos de verdad