Hora 25 desde el MACA de Alicante (Tramo 21:00H-22:00H)

Voz 0194 00:23 les hablamos hoy desde el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante estamos aquí porque queremos conmemorar celebrar con nuestros compañeros ochenta y cinco años de Radio Alicante tenemos muy atractivo muchas cosas que contarles muchas entrevistas por hacer mucha música por escuchar pero espero que disfruten tanto los que están en su casa como los que nos acompañan aquí en el museo pero para los que están en el museo iban a tener un añadido un plus ustedes han venido ver la radio en directo yo les aseguro que la van a ver en toda su esencia porque estamos muy pendientes de lo que pasa en Barcelona la con el pleno de investidura de nuevo president de la Generalitat el pleno está en marcha desde las cinco de la tarde sigue todavía está ahora en cualquier momento se puede producir la votación aunque creemos que sabemos el resultado que va a ser que no pero ustedes lo van a vivir aquí en directo con los cortes en las entrevistas en el momento en el que nos encontremos del programa con lo cual lo primero que vamos a hacer es irnos a Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 01:14 buenas noches Angels en qué punto estamos pues ahora mismo estamos en el turno de Edward Pujol de Cataluña que previsiblemente no agotará el tiempo antes ha sido el turno de Xavier García Albiol del PP pero sin duda la declaración más sorprendente de toda la tarde la ha protagonizado la CUP su líder en el Parlament ha exigido a Cataluña y Esquerra que demuestren que quieren desobedecer y para ello les ha pedido dos cosas uno investir a Puigdemont dos permitir que tanto Comín como el expresident puedan delegar su voto

Voz 1 01:39 si no es así Riera pronostica un sorteo

Voz 1673 01:49 damos por acabado el ciclo del proceso y con él damos por acabadas las alianzas que hemos construido durante este proceso nosotros pasamos humildemente a la oposición advierte Riera todo esto otras un discurso gris de Turull en el que no ha hablado ni de independencia ni de República y en el que ha vuelto a ofrecer diálogo a Rajoy al Rey en pocos habremos si Turull hace uso de su turno de réplica si es que no pues en breve va a empezar la votación

Voz 0194 02:11 pues si te parece Pablo les decía a los oyentes que nos acompañan hoy en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante que podrán vivir una sesión de radio en directo tunos Fides paso en cuanto considere este acuerdo la red directo tiene esto que tú hablas con alguien que no te contesta

Voz 0194 02:35 presentarles a Luis Un valiente

Voz 1176 02:48 nueve operaciones especiales

Voz 7 03:05 hay que ofrecer he estado enfermo pero a ojos Luis a pasar con relativo éxito el circuito de combate destacamos llevó a la red en la que hemos dicho que no saben si no pero nos ha faltado

Voz 0194 03:53 Lluís Núñez Villaverde Irán es periodista trabaja en el diario El Mundo pasó treinta y seis horas en el Moët Luis muy buenas noches

Voz 1176 04:00 hola buenas noches Angels qué tal

Voz 0194 04:02 muy bien aquí en siglo ocurre pasar treinta sensores en el mando de operaciones especiales del Ejército yo decía a escuchar ustedes a un valiente yo no sé si hubiera sido mejor decir van a pasarse para escucharon inconsciente

Voz 1176 04:12 pues fíjate que quedarán lo escuchaba hay me emocionaba al aparque pensaba pero como pude estar tan loco no fue peor lo que os la idea inicial era pasar varias horas con con las dos principales de los tres digamos ejército de las Fuerzas Armadas es decir tanto la Armada como el Ejército como las como la Brigada Paracaidista y al final me quedé en tierra me quede solo en la tierra

Voz 0194 04:35 que volvería a repetir hombre la verdad

Voz 1176 04:38 este fue muy buena yo yo creo que sí yo creo que lo haría pero pero todavía más preparado yo soy deportista pero no hasta el nivel que necesitan este tipo de pruebas

Voz 0194 04:47 bueno Luisa pasado treinta y seis horas con los que trabajan para imponer la paz para lograr la seguridad en escenarios de riesgo muchas veces sintiendo la frustración de lo que significa no llegará a todo el Mando de Operaciones Especiales el Moe a los que conocemos como boinas verdes son el cuerpo de élite del Ejército de Tierra desplegados en zonas de conflicto por todo el mundo la dureza de las pruebas para entrar a que sólo unos pocos sean los elegidos unos pocos muy pocos de cada doscientos militares profesionales que quieren enrolarse en ella sólo pasan treinta y resulta que su se aquí en Alicante donde estamos hoy haciendo este programa en el acuartelamiento de Rabasa hoy Hora Veinticinco como les decía desde el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante nos hemos venido además de para celebrar con nuestros compañeros para conocer a los boinas verdes de cerca ya que a mi lado a su jefe al general Demetrio Muñoz muy buenas noches

Voz 1 05:34 me equivoco si digo que es el cuerpo de élite del Ejército de Tierra

Voz 8 05:39 bueno a mí nunca me gusta decir que somos los mejores me gusta decir que sí que somos los más seleccionados posiblemente somos simplemente una herramienta diferente a la del resto de las unidades pues para cometer ahora en los conflictos en los que nos vemos envueltos sí que supo muy hay una grandísima selección y eso hace que el nivel de la unida sea muy esto es lo que hace que sea un cuerpo diferente si realmente es diferente el personal que lo componen los hombres y mujeres que lo componen y las técnicas y los procedimientos acusamos esas treinta y seis horas que vio Luis que luego volveremos a hablar con él es así sí pero eso sólo que la diferencia es que normalmente nuestra gente circo pasar cuatro meses en condiciones

Voz 0194 06:18 este imaginas cuatro meses

Voz 1176 06:20 no me dicen la verdad es que vamos nombró puedan y creer si yo lo que lo que al final contaba al final del reportaje era que treinta y seis horas para deportistas son pasodobles pero imaginarme los cinco meses que dura el curso de los nueve que dura el curso de mandos es que se me ponen de punta vamos

Voz 0194 06:36 para que los oyentes se hagan una idea al margen de del cuerpo selecto que es de la dificultad para acceder a él sobre todo físicamente como nos contaba Luis cuáles son las misiones de Moix

Voz 8 06:46 pues la emisiones del son fundamentalmente desplegar ahora mismo los escenarios donde está se está combatiendo

Voz 0335 06:52 por el humo eh fundamentalmente yihadista o a todo todo lo que esté en la zona del Sahel la zona de

Voz 8 06:59 siente medio fundamentalmente colaborar con los países en en su en prepararlos para que sean capaces de ellos con sus medios combatir esa amenaza estamos fundamentalmente haciendo lo que sea asistencia militar que es colaborando y formando esos ejércitos

Voz 0194 07:14 porque boinas verdes

Voz 8 07:16 porque siempre ha sido de España la boina verde el distintivo junto en el emblema del roble y el el distintivo de los guerrilleros que es como también lo llamamos mantenemos ese nombre que viene desde la guerra civil porque guerrillas un nombre que hemos exportado España a toda la a todo el mundo así vamos es casi un distintivo prácticamente común a todas las unidades de operaciones especiales del mundo tanto los americanos ingleses y de otros países que este cuando su jefe de este hace tres años y dos meses ya antes que hacía antes posa estaba en un cuartel general en Valencia hay previamente fui coral de un tercio de la Legión

Voz 0194 07:56 para ser jefe qué hay que hacer porque si para ser un raso y que sufre tanto para ser jefe hay que hacer

Voz 8 08:01 pues bueno pues para ser el jefe lo primero cuando hace ya muchos años hace ochenta y cuatro pasar el curso operaciones especiales esos nueve meses ser uno de los escaso cincuenta por ciento que superamos el curso ideas pues al cabo de casi treinta años de servicio es uno de los pocos seleccionados para ser general

Voz 2 08:18 eh

Voz 0194 08:19 defienden para venir que yo le decía antes cuando saludaban Generale decía cuando me llamaron de Radio Alicante para proponer me esta posibilidad no deje de hacer esta entrevista de conocer este cuerpo por dentro Grecia y eso está en Alicante eje al me decía mucha gente no sabe que estamos en el Alicante es verdad sabían que tenían aquí tan cerca ustedes bueno qué hay de todo gente que si hay gente que sigue gente que no pero lo bueno es que es el ejercer demuestran su caso soy yo soy yo estéis de Jackson bueno lo nacido aquí pero es desde aquí

Voz 8 08:46 se ha criado aquí soy de Benalúa de un barrio que se llama Francisco Albert un magnífico barrio que está ahí pequeñito al pero dentro del barrio Benalúa

Voz 0194 08:53 también le preguntaron antes le decía para un militar que da tantas vueltas por el mundo al final no poder ejercer en casa

Voz 8 09:00 pues es un doble premio es un doble premio mandar esta unidad que sonoridad magnífica y además tener la oportunidad estar en casa como antes hablábamos pues con precisar esos veinticinco años de que otra parte de la familia se ha tenido que bregar pues con los asunto familiares que también forma parte de nuestra vida

Voz 0194 09:16 claro porque unos militar pero tiene familia no indudable tiene las obligaciones familiares como tiene que ir

Voz 8 09:23 S de decirnos si deberíamos intentar compaginar las cosa que no siempre es fácil y bueno tenemos buenos buenas compañeras de viaje que son las que compensan toda nuestras carencias en ese aspecto

Voz 0194 09:35 porque usted militar

Voz 8 09:37 yo sinceramente no lo sé soy hijo de militar pero realmente de padre falleció cuando yo tenía dos años y no nos hemos criado en un ambiente milita no no hemos sido entonces como yo decía cuando en mi discurso de toma de posesión es tal creo firmemente en la transmisión genética de la Abogacía no sé si es verdad habrá que demostrarlo pero algo dentro de mí me decía bueno pues

Voz 1 10:00 tenía una cierta tendencia al final pues pude cumplir la digitales con ella y su madre no entendió y que el BNG no porque ya había vivido no quizá pero bueno

Voz 8 10:11 yo esos años después también en su momento cuando él falleció el padre pues de alguna manera hay un poco sola en este mundo aunque el Ejército la ayudó y al final le le echó una mano para después para poder tener un fue una forma de vida pero indudablemente siempre le quedó esa ese miedo a que alguno de sus hijos pues asume la también esta profesión

Voz 0194 10:32 antes de su madre tenía un están como decía antes no sé qué será

Voz 1 10:35 estanqueros yo soy también que se debe criado detrás de la es decir hubiera podido elegir entre vender tabaco osero seguramente tú no se seguramente es que a lo mejor mejor estanqueros hombre no llega allá donde ha llegado

Voz 0194 10:49 cuando una madre un hijo con tantos galones le tiene más respeto da igual sigue siendo siendo dijo el hijo de siempre si hay que el año que si hay que rendir hay que rendirle

Voz 8 10:56 me riñe muchas veces se dice que no somos ya tan buenos militares como los eramos antes me da muchas lecciones de moral y de y de cómo teníamos que ser

Voz 1 11:05 sería una cosa en en misiones internacionales

Voz 8 11:06 ha participado usted pues yo estuve el año noventa y dos participé en la agrupación Málaga la primera agrupación que desplegó en Bosnia abríamos la famosa Ruta de la muerte para apoyar Sarajevo y aquella con la elección después estuve Kosovo estuve Mozambique también en una ayuda humanitaria con ocasión de unas inundaciones muy importantes de coronel estuve mandando la agrupación una agrupación de la Legión en Afganistán en el año dos mil

Voz 0194 11:29 esta es una misión que se recuerde sexy con más cariño con el que el que se que haya sido especial

Voz 9 11:35 seguramente Mozambique

Voz 8 11:38 pues porque esto donde se cuestiona muchas veces si los valores que nosotros tenemos son realmente olor verdadero no yo siempre pongo como ejemplo que para mí fue sorprendente ver gente tremendamente feliz que carecía absolutamente de todo y donde realmente la vía la vida porque había muchísimos problemas de salud y la vida pues se era estaba cogida con alfileres pero estaban eternamente sonrientes entonces al final dice oye nosotros que tenemos de todo estamos siempre enfadados y esta gente que no tiene nada está permanentemente sonriendo algo está

Voz 0194 12:09 esa opción dominado algo hindús falla la recuerda especialmente pues también por lo se ha sido de las más duras sonó ha pasado situaciones mucho más duras

Voz 8 12:16 no nos vamos a ver duras físicamente duras en el riesgo Si tan están era una misión dónde salíamos por la puerta siempre tenemos dudas íbamos a volver o Bosnia fue terrible porque una guerra civil liberó una guerra civil siempre te pone en el papel que hace unos años venimos aquí en España y te das cuenta de lo terrible que es eso pero realmente Mozambique lo que es terrible eso es ver a la gente no éramos capaces a pesar que hacíamos sino dormíamos si tenemos ponemos todo nuestro forzoso uno moría la gente las colas para que los atendiéramos eso siempre esa de esa impotencia no de poder solventar un problema pues causa desazón yo creo que a todos no sólo a los militares a todo no poder de alguna manera ser capaz de de salvar a esa gente que tenemos hay cerca de tal pues es muy duro no

Voz 0194 13:03 no se tienen que estar siempre preparados para salir corriendo es decir usted está en su casa porque tiene un día festivo están siempre preparados para salir corriendo con otros

Voz 8 13:12 estamos veinticuatro horas de servicios Haase

Voz 0194 13:14 veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año Serra

Voz 8 13:17 los cuarenta años de servicio que estamos

Voz 9 13:19 si es así eso eso es es

Voz 8 13:23 lo difícil es para entender la familia pero llega el momento en que la entienden ya saben que Mozambique fue así Mozambique en Veinticuatro horas estaba montó en un avión abrió el paquete para tomar calaron en los recuerdo ley dice esto otro Tesco de quince día para que sea efectivo yo creo que habíamos un poco tarde para

Voz 0194 13:40 María entonces bueno pues eso es así

Voz 8 13:43 son veinticuatro horas siempre estamos preparados y mentalmente estamos preparados y nuestra familia están también preparadas para eso

Voz 0194 13:49 cuál es la relación entre entre los miembros de de la unidad se crea una relación de amistad de familia

Voz 8 13:55 nosotros somos una familia esos así dentro de la unidad realmente la disciplina es mucho más intelectual que física yo siempre digo que los aspectos exteriores son fácilmente se pueden demostrar pero lo difícil es la esa disciplina y los otros tres es una absoluta a la base nuestro trabajo es la confianza nosotros hemos un cien por cien de confianza nuestra gente vivimos trabajamos un asco acciones muy difíciles en grupo muy pequeños trabaja en grupos de ocho cuatro ocho doce hombres totalmente aislados y eso hace que la camada de la camaradería ahí la unión entre ellos ya el conocimiento se conocen perfectamente

Voz 0194 14:37 también en situaciones difíciles no sabe lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros digo los militares y digo de nosotros sobre los seres de los seres humanos

Voz 8 14:45 nosotros siempre lo mejor siempre siempre es lo más José son absolutamente extraordinarios el el potencial duramente que tener móvil lo lo son sus vehículos no son suba el armamento que tenga la óptica o la tecnología son sus hombres y mujeres eso es un valor que no tiene precio eso es lo mejor que tenemos nuestra gente nuestros soldados como senda forma

Voz 0194 15:08 parte de Moe pues primero hay que ir

Voz 9 15:10 decir quiero ser hay que

Voz 8 15:13 hacerlo con verdadera voluntad y con verdadera consciencia y después pasar las durísimas pruebas que hay que pasar pero que simplemente como una pruebas contra uno mismo la la lo que uno aprende realmente después de pasar esa prueba que todos los que estamos aquí las hemos pasado es que que realmente somos infinitamente capaces de superar todas las dificultades que el el realmente el reto no es el el lo físico el reto es la mente que nuestra mente es capaz de hacernos levantarnos día a día es superar todas las dificultades que cuando tu cuerpo dice no puedo tu mente te dice tu puede existiera estiras no sabes cómo pero pero lo hace

Voz 0194 15:53 Luis que nos está acompañando desde Madrid que tenía un problema familiar y no podía acercarse hasta aquí Luis cambió la idea que tenía sede de los boinas verdes después de haber pasado por allí además estabas escuchando ahora general como los definía como explicaba lo que hacen como son cambio tu idea

Voz 1176 16:06 la verdad es que no es que justo escucha al Generali de ese ese quiero ser me parece como como muy llamativo de ellas porque es verdad yo terminaba después de Mis primeras veinticuatro horas vaya pruebas de correr en fin acabar agotado incluso en los barracones me decía uno de ellos a qué es lo mejor que te ha pasado esto por eso yo la verdad es que duró un poco qué responderle claro porque tampoco es animar al chaval pero es verdad que ellos son super muy voluntariosos vuela en la carrera todos se ofrecían ayudarme va a llevarme el equipo tiene un un digamos una mentalidad de equipo muy muy fuerte y eso hoy eso no se cien en toda la parte del Ejército porque yo conocer como como en general pero es verdad que en lo que puede vivir allí sentir allí fue eso tú que eres periodista qué titular le

Voz 0194 16:51 pondrías a tu tiempo que estuviste en el Moe

Voz 1176 16:54 pero el que pusimos es perfecto mis treinta y seis horas de infierno me parecía absolutamente perfecta o por qué porque es verdad que que empezamos muy fuerte ya empezamos con el tiro yo que nunca había disparado en mi vida y luego ya a la reedita esta de cuatro kilómetros junto al armamento encima ya me pareció soberbio saque

Voz 0194 17:10 conocemos cómo empieza el entrenamiento el primer día cuando llegas que te hicieron

Voz 1176 17:13 claro es que encima tuve que venir en coche cedía con lo cual nos levantamos a las cuatro cinco de la mañana y coger el coche para no hacia Jaca ya llegamos y me llame iba a decir me disfrazaron que que me verdad en general no nos cerraron disfraz pero es verdad que para mí que me pongan chaleco lo de doce kilos más toda la ropa militar etcétera En parecía casi como un disfraz porque me sentía un poco fuera de ellos no hizo nada pues ya empezamos directamente a disparar con con tan mal tino que que yo fui dispara una bala además y fue lo que me costó el castigo de los cinco kilómetros de subida Rebeca fueron horribles lo peor de

Voz 0194 17:45 en general está castigado disparar una bala Dema

Voz 8 17:48 sí

Voz 0194 17:49 por porque no se puede malgastar entiendo

Voz 8 17:51 porque simplemente a lo mejor ésa es la bala que necesitas para cuando tengas que hay que saber exactamente cuánta munición tienes cuenta te queda cuando el cargador porque en ello va tu vida y la de tus compañeros es así

Voz 0194 18:02 eso Luis siete debió caer grabado no

Voz 1176 18:05 se me quedó grabada hicimos sobre todo porque vamos ya no era tan malo matemáticas en el colegio

Voz 1 18:08 para disparar entre los mejores vas contando para uno de los las no no no es que

Voz 1176 18:14 estas Vivir Mi primera tirada yo creo que fue la emoción de disparar el el fusil de asalto que que que no se disparé un además de yo creo que a lo tonto y luego encima lo peor es que el el tiro no se mide nada mal incluso en una de las tiras suele ser tiradas de de cinco disparos conseguí hacer cuarenta de hecho de cincuenta puntos con lo cual digamos que era bastante diestro con el con el fusil pero bueno con las matemáticas no no puedo decir lo mismo

Voz 0194 18:37 intenta cosa cuál fue el castigo medidas de subir

Voz 1673 18:40 hicieron subir cinco kilómetros

Voz 1176 18:42 con el fusil que pesa que los unos dos kilos y medio el general los ahora mejor que yo dos kilos y medio o tres más o menos más el chaleco que son unos ocho más la mochila que son unos diez tres kilómetros y medio de su vida junto a siete compañeros que la verdad es que no se les daba muy bien el tema el tiro esos y luego en la en la cuesta arriba ya yo les veía como la lejanía basta que medie les dijeron que me tenían que esperar y entonces tendrán que esperar incluso la mochila una cosa increíble

Voz 0194 19:10 Luis tú no estás aquí no puedes verles pero en general y los otros invitados que también la mesa tienen así con una media sonrisa

Voz 1 19:15 la diciendo a si estuviera Éste era el caso

Voz 1176 19:18 en plan te lo mereces claro es muy bien muy bien dicho a verme a mí me he metido en otro en otro lugar no no ahí no es que el cuerpo de elite del del ejército ellos vamos

Voz 0194 19:28 son gente de otra pasta

Voz 1176 19:29 para mí sin duda párame sin duda ya te digo que a mí esto es lo que más me llamó la atención que que te digan precisamente lo que están disfrutando de después un día durísimo me parece vamos que es muy raro incluso los los instructores te te decían que ellos es lo que hacen es llevar a los cuerpos al límite ya que me refiero con esto cuando tú es un programa tipo Hombres mujeres y viceversa litos ves que esa gente no no cuadra allí porque pienso que necesitan son los la típica de Roma como recia de del del Ejército clásico español hicimos los mosquitos de hecho lo superhombres como la llaman los desprecian absolutamente vamos

Voz 0194 20:06 tú que existe averiguar cómo eran los cuerpos de élite no frito

Voz 1 20:11 a y me quede sólo en eso te quedas

Voz 1176 20:13 con lo que ustedes no puede Comas a raíz de que porque no lo sé me parecía curioso yo creo que a raíz de que ves películas programas y tal entonces quiere demostrar a la gente un poco cómo es la parte en España no porque es verdad que América para eso es un poquito más más abierta en el sentido en el que se conoce mejor un poco lo que hacen sus grupos nombres lo más peliculero es también efectivamente tal cual nosotros no lo no lo teníamos hasta que me dijeron oye tú eres seguimos propuesto pues venga te vas con los primeros no puede ir con la II ya

Voz 0194 20:41 voy a hacer esta pregunta Luis y luego se preguntarán general tú tienes la sensación que el Ejército en España no se sabe aún no se ha sabido vender bien que la gente me entienda al vender en darse a conocer

Voz 1176 20:52 perfectamente yo creo que que su paso durante un tiempo pero en tiempo esta parte quizá los últimos dos tres años sí que ha habido un digamos una cosa fomentado más esa esa visión mejor del Ejército son muy activos en redes sociales y luego yo creo que que esa parte de lo que el programa que por ejemplo dieron a Televisión Española sobre fuerzas desvela que no estaba en la en el mejor rango horario pero pero bueno yo creo que están abierto mucho más los últimos años

Voz 0194 21:16 la cola preguntas en general he tenido siempre en el Ejército este este problema que no me entero no me gusta la palabra lo eso darse a conocer

Voz 8 21:22 o sea yo quién anotar lo conocí y me meto

Voz 0194 21:25 cántaro lo que cuenta cómo lo cuenta ahí y a lo mejor la gente debería conocer más este

Voz 8 21:29 estos yo creo que la transición que ha pasado entre lo que era el servicio militar obligatorio de alguna manera les quedó estaba más en la cadera más conocido ahí a un ejército profesional pues se ha hecho que de en Alicante hay mucha gente que desconoce que el mando operación especial eso que hay mil soldados detrás del muro de de Rabasa no no sé si es que no yo creo que estamos intentando haciendo un esfuerzo muy grande ya de comunicación intentar explicar lo que se hace porque lo hacemos y cómo lo hacemos uno no sé si llegamos no desde luego creo que sí creo que estamos intentando abrir las puertas del cuartel salir del cuartel de hecho cada vez hacemos más actividades fuera hay intentamos estar más eh

Voz 1 22:06 contacto con la población porque es importante en el fondo estamos para servir para servir a la población por servir a nuestros ciudadanos

Voz 10 22:15 nunca pensar en qué pasa cuando te capturar sí como cualquier lo practicamos para que sepan que Espe también de con prestigio

Voz 0194 22:30 les decía Luis que al hilo de películas lío pongo el ejemplo de La teniente O'Neil que lo estamos escuchando decidió pasarse esas treinta y seis horas con los boinas verdes yo no sé si es la verdadera teniente O'Neil a mi me lo parece esta aquí es Esmeralda Ruiz esmeraldas buenas noches buenas noches tú te ves como La teniente O'Neill en el pelo rapado sí porque estuviste Harper el pelo

Voz 11 22:51 bueno cuando pasen las pruebas lleva el pelo largo hoy por comodidad Melocos

Voz 12 22:54 T luego hay el antes de la ITC todo el mundo tiene que ir con el pelo acero John compañeros leerse que me pasara a máquina

Voz 0194 23:01 acabó estabas escuchando lo que lo que contaba Luis te reconoces en esas pruebas físicas en esa dureza física te reconoces sí claro como mis compañeros exactamente igual las pruebas son iguales cuando yo me presente si son exigentes pero asequibles o sea que se presenta seguir decir caras son different pues no ahora tengo que son iguales como ahora hombres y para mujeres han cambiado las pruebas pero son iguales sean es decir tienen el mismo esfuerzo requiere el mismo chaleco el mismo fusil la mochila pese a no pasarse con el disparo además tampoco eso de bajar tampoco tampoco pues se le perdona lo de la disponibilidad que yo el estaba preguntando a él decía una cosa no tenemos las parejas me da igual que seas hombre mujer entiendo que en tu caso también es así

Voz 11 23:43 no también esa sí manidos militar también está destinado en el novedoso sea que intentamos poner lo mejor posible como hacen todas las parejas en cualquier otra novedad si tienes tres niños en otros niños y estaba siendo muy cuando tuviste los tres niños

Voz 12 23:58 cuando los tuve no pero cuando volví después de tenerlos estuvo único operativo oí la pena irse sin ellas pero

Voz 0194 24:07 cero siempre no que también no otra profesión cuando los provista como si yo ellos como lo viven tener en los dos para los espacios militares

Voz 11 24:13 cuando se va al padre le Estado como que Adiós papá y cuando me voy yo pues lo llevan peor

Voz 0194 24:18 antes de preguntado mi está seguir yo no sé quién ha dicho antes de los tres que quería ser medio medio militar quién ha dicho tú haber acerca el el micrófono

Voz 1 24:27 ante el micrófono él él medio medio has dicho sí que sólo medio medio

Voz 13 24:35 sí sí sí

Voz 1 24:39 tiene que he hecho

Voz 13 24:45 si quieres eco a trabajar bien y tener de fue el trabajo y me gustaría mucho

Voz 0194 24:58 a ustedes muchos es Military pues muy bien pues entonces no es medio medios exprese estas casi convencido de que quiere ser militar eh bueno bueno te dejamos que te lo pienses que tendremos añitos todavía para pero pensar el te gustaría que fueron militar

Voz 1 25:12 pues la verdad que no porque sí

Voz 12 25:15 salen de misión lo que han soportado mis padres no me gustaría llevar bueno si no sería un orgullo no y además tengo un sobrino que está haciendo el último curso de de Guti tiene la idea de de presentar esa general por un lado sí pero por otro lado

Voz 0194 25:32 cuando es lo que han soportado tus padres que han soportado tus padres

Voz 12 25:35 pues primero a mis padres en el año noventa y cuatro cuando entré en la básica pues mira a mi familia viene de de mi a republicano ya lo que se debe ser militar como que no estaba bien visto encima Soler hija pequeña con mi padre meterlo en un mundo de hombres para él fue un virus

Voz 0194 25:52 tomando uno bienes de militares sólo para nada

Voz 11 25:56 entonces pues West la verdad que sí

Voz 0194 25:59 pero luego fuero cambió de opinión poco a poco a tiro de la genética que el decía entre otras no tanto cosas será él él sí el a él sí

Voz 12 26:06 en ética de gemelos o mellizos y pero de militando

Voz 0194 26:10 entonces padres han sufrido cuando te ha sido de misión sobre muchos eh

Voz 12 26:14 son gente de pueblo en gente que sale poco son yo soy de Zaragoza de atada y que no salen a penas de Tarazona iniciales hacía bastante grande en muchas veces pues con mentiras Si sientes

Voz 11 26:26 daban a toro pasado cuando dices las operaciones pensaban que estaba en Jaca esquiando haciendo incluso pero lo sabían exactamente lo que era

Voz 12 26:35 hasta que les lleve a la entrega de diplomas en en el en el percal diciendo que has dicho aquí tienes

Voz 0194 26:42 pero lo mejor porque quisiese entrar en esta unidad

Voz 12 26:45 bueno lo primero salí de esa gente me fui destinada a la cuarta Bandera de la Legión en Ceuta y la verdad que el curso operaciones es el top diez del ejército esas son las cosas no la verdad que en aquella época con mujer pensaba que no era capaz pero gracias a mis compañeros que decían vengan verá la vámonos para allá vámonos para hallar nos entrenamos preparamos Si en todo sí lo digo porque no porque no voy porque yo no adelante pero la idea era hacerlo para irme destinada al mando para hacerla especial

Voz 0194 27:13 ha sido le preguntaba antes a general la misión que le haya dejado un recuerdo especial no se si bueno malo con recuerdo especial sobre el terreno

Voz 12 27:21 a ese especial pues a mi me pasa bueno Afganistán si con la explicado perfectamente general cada vez que salía por la puerta no sabía lo lo que te iba a pasar si estaba siempre con la incertidumbre que se unía de que siendo emboscada Hay que lo o cuando ibas a poblados que no te aceptaban no sabía cómo iban a reaccionar obvia Man pero a mí por ejemplo contextuar de emisión en Malí la cercanía de la gente de allí me encantó iba son poblado venían a tocarte a tocarme pelo va a ver si era una melena postiza un aclarará si iba a los niños y las sobre todo la mujer me encantaba ver que se acercaba Ny me iba a correr sonreían se viniera conmigo oí o sea que me encantó la gente de María

Voz 0194 28:05 la cada emisión o Blas Vives diferentes las salidas desde que tienes a los tres niños

Voz 12 28:10 eh hombre dado que cuando me fui a Malí ya eran pequeñitos y lo contó en el Líbano oí la pena

Voz 11 28:17 da pena mucha pena y sobre todo yo estoy mucho dinero lo que pasa es que de verdad cuando te vas de misión tú te enfoca en tu trabajo te metes en tu trabajo

Voz 12 28:27 lo que yo he sufrido lo contrario he estado de misión

Voz 11 28:29 m la retaguardia del que se quiera pero es en adelante datos retaguardia es pasea las mujeres los maridos que se quedan en casa con toda la carga que esos son los que hacen del gran trabajo a milita tener cubierta la retaguardia son los que más mérito tiene pero yo estado en las dos fases críticas atlánticas tocado claramente que veo tocar de que cuando tu marido estado fuera habrá es peor quedarse que estar sobre el terreno efectivamente porque no lo quieres transmitir los problemas que tienes para que esté tranquilo

Voz 12 28:56 ir luego tú te traigas todo oí no tiene relevo

Voz 0194 29:01 déjeme que les presente a un boina verde más cuando le preguntan cuál ha sido su mejor momento en el que dice que los treinta años que ha pasado dentro hace unos meses pasó a la reserva Fernando Jordán muy buenas noches vuela desde cuándo están

Voz 14 29:13 el reserva hace seis meses desde el verano pasado

Voz 1 29:17 pues tiene un joven cincuenta y ocho años muy joven se gracias no lo digo por la parte que me toca claro a quedarse pase a la reserva

Voz 14 29:31 a los cincuenta y ocho años es es voluntaria

Voz 15 29:34 normalmente pues se pasa a los sesenta y dos es lo normal también tengo que decir que en cualquier ejército del mundo en operaciones especiales sólo a los cuarenta y cinco años se pasó a la reserva eh

Voz 0194 29:46 a los cuarenta y cinco G es decir un cuerpo como las minas verdes en algún otro país

Voz 15 29:50 tener en cuenta que es muy exigente lo que pasa es que bueno pues nos dan una segunda vida sea primero estás en los años de operativo y luego pues te permiten pasar unos años que son muy agradables pues como instructor au como bueno tienes otras misiones en el mando creación especiales pues que también hace mal

Voz 14 30:06 y lo echa de menos muchos sí que es lo que es lo que más echa de menos todos los días pues ver a los compañeros

Voz 15 30:13 realmente así porque trabajo o no trabajo no he hecho nunca nadie en falta no pero sí el compañerismo si la amistades esos saludos por la mañana ese hablar con la gente esas cosas son los que realmente se echa de menos

Voz 0194 30:26 por estar aquí no que ya he visto yo siempre he ido de paseo micrófono pues le da el micrófono por el primero lo ahora lo tiene en casa ahora ahora lo tiene en casa pero ahora no sufre ahora ya no está en la retaguardia como nos decía Esmeralda no ahora estoy muy tranquilo porque además

Voz 1 30:42 estoy trabajando ahí el pues me hace la comida sea soy feliz perfecto

Voz 0194 30:50 ahora tiene que decidir da con la Familia el decía ahora tenemos que cubrir todo aquello bueno él porque estará en en su ciudad que está en Alicante no hay que cubrir todo aquello que que no se hizo es decir que ahora sí

Voz 1 31:02 ahora ahora le toca le toca usted disfruta ahora a verdad

Voz 12 31:05 disfrutando mucho eso

Voz 0194 31:07 con los compañeros esa misión que que recuerda de una manera especial

Voz 15 31:12 bueno vamos a ver yo por mi edad ahí en los los años que me tocó estar de operativo pues los años que viví más intensamente fueron los años de de las guerras de Bosnia ahí de Kosovo que comparto la opinión general fueron terribles fuera año de muy terribles es muy muy difíciles de olvidar pero que bueno que al final te te marcan mucho pero luego una una misión al margen de estas corta en duración pero que bueno tuvo mucha repercusión en prensa que fue la toma de Perejil tuve la oportunidad de participar en ella tanto en la fase planeamiento como luego en la fase de ejecución entonces esa por la repercusión que tuvo pues es no fue nada más difícil la más complicada ni la más dura

Voz 0194 31:52 habló de aquello pero caro al hace mucho pues recibiría una cosa el entrar en el destino elegido

Voz 15 32:00 si no quedaba más remedio se erige operaciones especiales que es que no hay otro no hay otro estadounidense general vendría me levante quiso es el militar y al día siguiente qué quería ser de operaciones especiales de todo eso es que la única unidad que hay en el Ejército de Tierra de operaciones especiales los

Voz 0194 32:17 yo también es genético

Voz 15 32:20 no en mi familia bueno genético no sé si algún antepasado mi honor

Voz 1 32:24 pero directo directo directo no no no

Voz 15 32:27 en absoluto mi familia directamente no hay ningún militar fue eso me levanto un buen día y dije voy a ser militar

Voz 0194 32:33 bueno como Esmeralda

Voz 15 32:35 en tu casa que dijeron pues cara de haba yo tengo una familia de industriales yo estudié Empresariales por por por seguir la tradición familiar entonces cuando me di cuenta de que aquello no era lo mío me despedí mirar yo me voy al Ejército ahí hasta la carita ponen imaginar

Voz 0194 32:53 ya no se pasa por el cuartel ningún día me pasó

Voz 1 32:55 de los diez de hecho de hecho creo que generaba prohibir que me que deje de ser va a ser como uno de los castigos que no dejan entrar a los ludotecas

Voz 15 33:03 qué va a pasar no no me tengo a gala puedes leer me ofrezco a colaborar con ensayo tengo muchos asuntos pendientes porque uno no no puede romper Noguera de noche a la mañana entonces pues me gusta que me llame no

Voz 1 33:16 asesoran me gusta pensar que que sirvo para algo todavía Jaro que sirve para algo y para algo tiene la para es la comida como arte aparte hay que digo esto parece era que su mujer luego se lo pregunta general que es el que

Voz 0194 33:29 anda un usted ya está fuera cómo se comen el cuartel

Voz 1 33:32 pues no lo sé

Voz 15 33:34 sinceramente no lo sé porque por por una costumbre mía cuando yo empecé a mandar Equipo Operativo tenía la costumbre de llevarme mi gente a comer fuera del cuartel siempre comemos juntos porque al final cuarteles un comedor un personal ese tercer por el tema de de al margen del trabajo pues es seguir conociendo los demás pues tenía la costumbre de comer con ellos fuera ir hoy mantenido durante prácticamente todo estos años a que se sí que se cómo se come porque cuando ha estado de servicio tengo a comer el cuartel que tengo que tienes que probar la comida se come muy bien realmente bien

Voz 1 34:07 sí sí sí sí Esmeralda llenos de que me como eh

Voz 11 34:11 Treno bastante siempre Millo omite pero hay que me preparo el caso con la finalidad

Voz 1 34:15 el cuartel no sé si lo ven no sé si lo ve pero nadie como en el cuartel el general como se cobren el cuartel yo sólo me como un plató porque sino estaría mucho más gordo del está como se comen el cual se come

Voz 0335 34:26 Clemente pero es comida para gente de de treinta años

Voz 1 34:30 no para gente para gente que nos tenemos que cuidarlo yo suelo cojo un plato pero normalmente se come

Voz 0194 34:36 bueno pues mire les presento a Carlos Cano que es nuestro compañero de la sección Gastro de la Cadena SER porque luego vamos a hablar de cocina

Voz 1 34:43 Carlos comen bien nuestros militares

Voz 0335 34:46 depende no es lo mismo comer en el cuartel que comer en una misión así que bueno tengo que dar algunos detalles no sé si tengo tiempo ahora de de entrar en ello pero la verdad que en las misiones por ejemplo sí que tienen bastante buena fama las raciones del Ejército español que al final son como latas en conserva con la marca del Ejército en los que las comprende sino que las envasan especialmente para ellos son la envidia de los ejércitos del mundo tienen dentro platos como sopa de pollo con pasta lentejas con chorizo albóndigas en salsa salchichas con tomate cocido madrileño platos que forman parte de la dieta de de muchos españoles no de hecho hay un youtuber americano que se llama Thomas Ike a su vídeo vídeos probando más de ciento treinta raciones de diferentes ejércitos del mundo y cuando probó el pote gallego del ejército español dijo que era lo mejor que había aprobado sociedad que hay como rumores de que los militares de otros ejércitos intentan ofrecer cosas para

Voz 0194 35:43 intercambiar cambios siempre ha sido así siempre se ha comido sí

Voz 0335 35:46 y si no la cosa ha ido cambiando con el tiempo pero sobre todo en los cuarteles ha habido un un antes y un después con el tema de la profesionalización del Ejército han entrado empresas de catering ya no se ocupan como antes los soldados de hecho hay una historia muy interesante y es que hasta hace no demasiado tiempo todo esto se regía por las Reales Ordenanzas aprobadas por Carlos III en mil setecientos sesenta y ocho un sistema bastante peculiar por el cual un capitán se hacía cargo de la alimentación durante un mes un capitán que no tenía formación específica en cocina pero durante un mes

Voz 1 36:22 equipo se le escapa

Voz 0194 36:24 pues yo voy a despedir a mis invitados los boinas verdes que tengo entradas aquí al lado en general y los otros dos también Esmeralda muchísimas gracias también muchísimas gracias muy bueno pues mucha suerte gracias espero que les haya gustado

Voz 0194 37:08 nueve y cuarenta y dos minutos de la noche ocho cuarenta y dos en Canarias desde el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante hemos conocido cómo funciona la unidad de élite del ejército y vamos a hablar de gastronomía pero entre una cosa y otra para hacer un tránsito así suave vamos a ponerle música al programa después de trece años poniendo la voz del alma a de Macao Txiki Lora decidió el año pasado publicar un disco con temas que dice él necesitaban ver la luz sumando es el nombre de este trabajo que le está llevando de gira por toda España hoy ha hecho una paradita para estar aquí con nosotros en Alicante y otra agradezco muchísimo que nos acompañes esta noche aquí hay Hora es todo tuyo los próximos tres minutos

Voz 1 37:49 mucha la tú mismo Caronte mitad de disco Sumando si lo que sí que lo hará

Voz 17 37:58 sí la ley seguida entrar es ir ahí Pérez el estrés Pepa

Voz 0194 38:21 la noche entera Sven llorando

Voz 17 38:23 cualquier manera coger la botella hayan grabado emborrachan me pone la que era lo que se tenga echarme de tu amante estilos pero lo que venga darme de tu piel el ERE eh de ser sus manos y sus pies blanco ocultan relata pero lo de texto a mano pero pide compra Vygotski dos pero en los que nunca sacarme de tu madre Spector una palabra que mantiene tedio Troy a día llame la dentro de la educación L

Voz 0194 41:39 además también pues luego volverán también con nosotros yenes can mezcla de programa como Albizua con nuestro productor en Madrid que dice militares flamenquito y ahora Cataluña imaginen ustedes la mezcla que estamos haciendo en Hora Veinticinco todo esto desde Alicante como para contarlo José Luis Sastre Barcelona Parlament

Voz 1673 41:58 bueno es la buenas noches cuéntanos cómo va la cosa y bueno pues lo más relevante es que al final sí que ha pedido turno de réplica el candidato a la presidencia Jordi Turull y ha respondido a los demás pero básicamente nos ha parecido que se respondía asimismo porque dice no hay cambio de rumbo no ha venido aquí otro Turull yo vamos a escucharle porque decía Seahawks siendo independentista Parken patentados

Voz 1 42:16 dos Camps aquí está voluntad prosiguió idus SAP que turno la pasada porque hemos sufrido esta voluntad de represión saber yo sin es lo que nos va a volver a pasar ofrecemos diga lo corriente

Voz 1673 42:27 que seguía el diciendo que sí que era independentista lo decía así

Voz 1 42:30 sí siempre dista por también sol Jordi Turull creo que desde Málaga

Voz 1673 42:34 ese es el Jordi Turull independentista pero cree que desde el diálogo se encontrará una solución básicamente ha centrado su discurso en pedir a la CUP que están todavía a tiempo de aquí al sábado porque ellos confían en que el sábado haya pleno otra vez y pueda llegar a Turull a ser investido president de la Generalitat sigue pues el debate habrá un turno de réplica más corto cuatro minutos por portavoz está en el uso de la palabra Xavi Domènech líderes siete parece murieron augurio UDC está más unido

Voz 0194 43:01 cada uno Julien mes de pasar ahí hay que ser portavoz de Cataluña En Comú Podem Sastre ha pedido ya no estás ahí

Voz 1673 43:07 no estoy aquí vale no pregunta quieres que vaya

Voz 0194 43:09 no no no vuelve a veces Pablo y vino y unánime escucha buenos y me ante los suyos y tamiles verdad poquita cosa Sastre cuando terminen los turnos de réplica empieza la votación

Voz 1673 43:18 o no es decir que pensábamos que iba ya a empezar la votación que ya estaríamos a recogiendo los resultados pero tuya crean intervenir entiendo por también por su actitud porque él tiene prisa lo ha dicho que le esperan horas y horas de coche hasta llegar mañana a Madrid al Tribunal Supremo que no va a querer dar una última réplica por tanto en cuanto acaben todo apunta nos lleva a pensar Cataluña es un terreno ya difícil de hacer pronósticos que empezaría en la votación

Voz 0194 43:43 Campos en cuando empieza la votación unos Peris paso de acuerdo

Voz 1673 43:45 un beso venga y mientras tanto ver si tenemos espacio para decir

Voz 0194 43:48 claro la gastronomía ya saben que todos los viernes dedicamos un ratito de hora25 hablar de cocina de gastronomía ya en este programa ya este equipo sobretodo Nos gusta muchísimo mañana hay fútbol juega la selección española no tenemos Hora Veinticinco y hemos dicho cómo vamos a dejar de hablar de gastronomía lo hemos hecho antes Carlos hablando de lo que comen los militares de la envidia que tienen el resto de militares del mundo de lo que comen los militares españoles pero presentamos aquí nos acompaña hoy

Voz 0335 44:12 mira tenemos con nosotros a Juan Mora es que es un alicantino que lleva toda su vida dedicándose a la hostelería Se formó en la suerte del restaurante de sus padres en Moraira pero también ha aprendido en la mejor escuela de hostelería Suiza en Lausana

Voz 1 44:26 se ha rodado en algunos de los mejores hoteles del mundo

Voz 0335 44:28 París Londres Nueva York no sé si habéis oído hablar de ello del reducción es un chef francés que es como nuestra Martín Berasategui pero a lo grande porque tiene

Voz 1 44:36 más grande que Martín Berasategui no puede puede no tiene treinta y tres estrellas Michelin y bueno ahí queda bueno pues Juan Mora su mano derecha el responsable de espaldas

Voz 0335 44:46 todo ese imperio gastronómico que hay por el mundo algunos la definen además como el maître perfecto y bueno ya que venía hoy a Alicante y estamos hablando del el Ejército y tal le he preguntado me ha dicho que tiene buen recuerdo de la mili no tanto de la comida yo no sé si es que le castigaron mucho pelando patatas

Voz 1 45:03 bueno tengo buen recuerdo muy buenas rachas buenas noches tiene buen recuerdo sí Macy's si como se llega a ser mano derecha de robusto

Voz 19 45:11 pues yo pienso que

Voz 2 45:15 hago mucho no no le enamoras tu sino el se enamora de aquí porque podría ser cualquier persona que

Voz 19 45:22 tienes que cumplir y ser humilde

Voz 2 45:25 ser trabajador ser consciente de lo que es estar a su lado intentar vender felicidad a todos los clientes dar al equipo hoy en día sin un equipo humano importante motivado y cedió no se puede llegar a satisfacer a los clientes es decir primero tenemos que satisfacer a nuestros colaboradores después a dos clientes

Voz 0194 45:50 será la palabra de transmitir Wenders el ocio felicidad o llevar feliz era que es algo que utiliza muchísimo también Martín Berasategui pero cuéntame cómo la historia de cómo conocéis en tu familia revolución porque es una historia muy curiosa es muy

Voz 2 46:03 curiosa porque yo estaba trabajando en el restaurante familiar como como director como maitre del restaurante Moraira y vez estamos a ochenta kilómetros de Moraira y aparece un señor con su familia ese llamarlo mucho pero hace treinta años no es igual que hoy en día que Internet que hay medios de comunicación que te permiten saber quiénes cada persona

Voz 0194 46:27 ver la imagen exacto en este caso

Voz 2 46:30 pues no pasaron cinco seis años IMIE hermano se va a un a un curso que dentro del curso mi hermano hace la cocina yo hago el servicio y un curso en París donde hay una comida en el restaurante de Joel Robusté y entonces se tenían que presentar todos los que estaban

Voz 0194 46:49 el curso

Voz 2 46:51 cuando le dice que de Moraira del restaurante Las manos Cio porque le dijo cuando vayas a casa saluda a tu hermano Juan era cliente desde cinco seis años y no lo sabíamos

Voz 0194 47:06 vosotros no sabía es que irrupción comían vuestro restaurante

Voz 2 47:09 claro él sabía todo nuestro porque venía dos tres veces por semana

Voz 0194 47:13 sea él estaba estaban LOC en la cocina no salía Itu que estabas fuera no le ponías cara a arrugar bueno pues eso quiere decir que si venían tanto que es muy bien la comida pues Restaurant por supuesto que sí entonces cómo cómo llegas a él

Voz 2 47:26 bueno e pasan los años el sigue viniendo como cliente por supuesto ya le ponemos cara porque ya lo ve entrar bien Marne dice claro si es cliente habitual il hace ocho años exactamente viene un día hay Nos dice necesitó Juan en mi equipo para eso necesita traspasaron las pruebas en París estuve casi tres meses en París de pruebas de hacer de llevar al restaurante de París y a partir de esos tres meses empecé a viajar a hacer aperturas ya intentar elevar el estilo mío que es el que yo Él quería que yo transmitiera a todo el personal

Voz 0194 48:04 el estilo el estilo Joan Moll dando la vuelta a todo el mundo porque cuantos vejado

Voz 2 48:09 pues el otro día en sólo una compañía legado quince vueltas al mundo

Voz 0194 48:16 se esas más fuera de casa a casa donde está mi

Voz 2 48:19 hasta en Moraira aunque ha estado seis años viviendo en París ahora porque hay familia Jiménez les adoro es como la ejército están claros hay que

Voz 0194 48:29 pasar por casa y ahora viajó desde aquí para dar el servicio de de cara al público para ser este transmisor de la felicidad hay que ser una pasta especial lo preguntaba antes del ejército pero casi de de quien tiene de quien está en contacto con la gente todo el rato

Voz 2 48:44 hay que saber leer entre líneas y hay que adelantarse a las expectativas que el cliente tiene incluso a las necesidades que él no sabe que tiene que eso es lo el secreto

Voz 0194 48:55 y estar sin que se note eh

Voz 2 48:58 el servicio es de ese que está lo presidentes pero no lo notas

Voz 0194 49:02 cuando empecé a trabajar en el restaurante de tus padres

Voz 2 49:04 a los ocho años estaba subido en dos cajas haciendo café

Voz 0194 49:08 Ike quédese con Modric queda todo