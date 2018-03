Arthur: "Hubo algún contacto extraoficial con el Real Madrid"

Voz 1375 00:00 bueno pues a esta hora de la noche saludamos en el Larguero al que es nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona Arthur Melo buenas noches bueno age oye Artur y cuéntanos qué sabes del Barça aquí te recomendó fichar por el Barça y que te han contado de del Fútbol Club Barcelona

Voz 2 00:31 junto a su familia

Voz 3 00:36 esa ha sido una decisión que he tomado entre mi familia y yo de todas formas yo siempre quise jugar con el Fútbol Club Barcelona ya le ya me gustaba el club incluso antes de ser jugador profesional siempre que les veo jugar se me llenan los ojos

Voz 2 00:49 no me exento y me toca

Voz 1375 00:54 y es cierto que name martes recomendó jugar en el Barça sin y mi hija

Voz 3 01:00 el me habló muy bien de la ciudad me habló muy bien del club y me dijo que si mi opción fuera escoger el Fútbol Club Barcelona estaría haciéndolo bien

Voz 1375 01:09 tuviste alguna oferta del Real Madrid o algún contacto con alguien del Real Madrid se interesaron por Ci en el equipo blanco

Voz 3 01:17 no expresar como si no me confundo Mi representantes sí que tuvo algún tipo de contacto extraoficial pero a mí no me llegó ninguna oferta oficial en ningún momento para los que no te conocen

Voz 1375 01:33 cómo juega Arthur como es como futbolista

Voz 3 01:36 no era un millas pues es un centrocampista que le gusta tener el balón en los pies disfruto teniéndolos los pies para marcar el ritmo de los juegos del partido también se marcado

Voz 1375 01:51 es cierto que tu yo de Iniesta

Voz 3 01:54 sí sí que lo es desde pequeño siempre que veía los partidos del Barcelona veía jugar a Iniesta y ese es uno de mis ídolos sí

Voz 4 02:00 sí cada puesto no os además un poco con él

Voz 1375 02:03 mañana también en el Mundial o no

Voz 3 02:06 no evidentemente mi primer países Brasil pero como yo tengo mucho cariño por Iniesta también le gusta que hagan que gane España

Voz 4 02:18 sí hombre sí señor

Voz 5 02:21 señor Eresma digamos que

Voz 1375 02:23 es como Xavi o más como Iniesta Arthur

Voz 4 02:25 y es que muy te vetustos carácter

Voz 3 02:30 cada jugador tiene sus propias características me encanta que me han comparado con Iniesta y con Xavi pero yo intento ser Artur me fijo en cómo lo hacen ellos que son grandes jugadores pero también me fijo en cómo lo hacen otros jugadores

Voz 1375 02:44 sí claro terrorismo Lora Artur te impresiona e imaginar jugar al lado de mi sí han pagado se paga treinta millones por Ci con sólo veintiún años llegar al Barça en enero del año que viene que es cuando el principio está pactado jugar al lado de Messi eso no es fácil de asimilar en poco tiempo para alguien tan joven como tú no

Voz 4 03:05 tú das concesión Moon have

Voz 3 03:08 lealmente desde que empecé a jugar al fútbol ha sucedido todo muy rápido yo empecé a jugar y para mí era un sueño poder jugar en algún momento determinado al lado de jugadores tan grandes como Messi y ahora resulta que voy a poder estar trabajando con él cada día y además voy a poder comprobar si realmente es de este planeta o no porque es un jugador fuera

Voz 4 03:29 que sea un caras las tres últimas eh

Voz 1375 03:34 quién es mejor jugador Patti Messi o Cristiano Ronaldo tu mujer es portuguesa no si si ella piensa lo mismo o no ella va con ella piensa que es mejor Cristiano o Messi

Voz 4 03:47 no yo la verdad es que no es un tema que hay habla

Voz 3 03:49 pero nunca con mi mujer no lo hemos tocado nunca pero estoy según ella sería capaz de decir mejor qué opinión tiene pero estoy seguro de que le gusta más Messi

Voz 4 03:57 pues este es el Fire

Voz 3 04:00 bésame el Real Madrid Arthur

Voz 4 04:03 a hongos son Kiki el tinto

Voz 3 04:05 pero la verdad es que esa es una decisión que tiene que tomar Neymar con su familia siguió pudiesen escoger preferiría que juega en el Barcelona porque todos queremos jugar al lado de grandes jugadores y Neymar lo es en el Barcelona los años

Voz 4 04:17 ah sí

Voz 1375 04:20 a última cuestión que que mensaje te gustaría mandar a todos los aficionados del Barça que te están escuchando

Voz 4 04:27 de aquí que tú lo sabes

Voz 3 04:32 es agradecer a todo el mundo los mensajes que me está en enviando a través de las redes sociales la verdad es que esto es un sueño estoy deseando estar allí es una ciudad preciosa

Voz 4 04:41 así lo hizo unos pan

Voz 3 04:44 es maravilloso yo estoy deseando conocerles y un abrazo a todos

Voz 4 04:47 yo no un gran abrazo a él pues sí pues sí

Voz 1375 04:55 digamos que venga es muy pronto en principio para para enero porque no sé si depende de algo que tú pasaportes sea comunitario o no o eso es independiente en el Barça te han dicho que en enero bienes no

Voz 3 05:04 sí efectivamente es lo que se acordó entre el el jugador Arthur y el Barcelona que en principio empezarían en enero

Voz 4 05:10 hay que costó insomnio Artur mucha suerte mucha obligado momento bregado ligado con cruce y tropiezo les da un gran