Dani Ceballos analiza en El Larguero la victoria de la selección española sub21 frente a Irlanda

Voz 1375 00:00 esto que nos está escuchando ahora mismo protagonista antes de ir con la última hora de la Selección vamos con la selección sub veintiuno que está por ahí Dani Ceballos en directo eh ha sido uno de los protagonistas de la victoria de España esta noche la España sub-veintiuno en partido clasificación para el Europeo que ha ganado tres cinco a Irlanda del Norte Dani Ceballos hola muy buenas hola buenas noches enhorabuena hombre vaya partidazo verdad siempre me ha encantado el pase que las dado en el primer gol a Oyarzábal eh

Voz 1006 00:26 sí la verdad es que es una jugada bastante trabajado aquí la selección si nada que saldrá el campo ha podido efectuar el pase y Oyarzábal ha eliminado gol que era lo más importante sea que hemos tenido que haya o no si a verdad a la perfección no pasa que eso por mucha con sabes

Voz 1375 00:42 yo a mí no me sale ya te lo digo

Voz 1375 00:46 sólo sale a los que podéis hacerlo el campo que era un poco patata lo que

Voz 1006 00:50 bueno la verdad es que no estaba mucho no es balón yo creo que es momento de poder decir que somos profesionales y no podemos jugar en este tipo de campo apenas había ausente ayer tuvimos la desgracia de que Francis se lesionó en el terreno de juego

Voz 2 01:06 sí lo más importante que hemos pagado te punto oí no

Voz 1375 01:10 pues nada eso es lo más importante oye victoria muy importante en el camino para el europeo era muy importante ganar hoy no habéis fallado eh

Voz 1006 01:17 el míster lo dijo que a pesar del campo era una oportunidad de oro para dejar al segundo a cinco puntos con un partido menos hoy hemos sabido aprovechar la oportunidad Hay ponen no a pasito acerca de lo europeo

Voz 1375 01:30 dos de Oyarzábal el primero a pase tuyo como decíamos tres de Borja Mayoral que ya ha salido eh

Voz 1006 01:37 sí la verdad es que me muy contento también jugó por Borja porque era una estrellita somos el jugador que vive del gol cuando uno juega ahora metieron tres goles la doble

Voz 1375 01:49 esto demuestra que cuando ponen Ceballos Borja Mayoral cuando os dan minutos y confianza responde

Voz 1006 01:55 bueno la verdad es que todos los jugadores con confianza hay con minutos en aprovechar la la situación y si Borja hoy la aprovechado otro día me a mí pero es el camino está preparado para cuando llegue la oportunidad aprovecharla

Voz 1375 02:09 y sobre todo la confianza del míster no de Celades en este caso porque tampoco es que estés jugando mucho desgraciadamente en el en el equipo en el Real Madrid pero es un fijo en la lista del seleccionador no

Voz 2 02:20 sí Alves m conoce bastante bien sabe que teme compromiso tirante con la selección y creo que siempre que he venido te aporta Amir bonito Arena haya jugado o no y la verdad es que le tengo he de dar las gracias por confiar en mí siempre Hay

Voz 1006 02:35 yo intentaré en el campus ya sólo falta que confiar sí

Voz 1375 02:38 sentí Zidane no

Voz 1006 02:40 bueno la verdad es que este año menos de lo que esperaban pero

Voz 2 02:45 de nada y nadie me va a quitar elusión de de conseguir mi sueño que entrar en Madrid

Voz 1375 02:50 que me imagino que no es fácil este año para Tino con la ilusión con la que sales del Betis llegas al Madrid no sé si lo has pasado mal durante este año lo está pasando mal

Voz 1006 03:00 y la verdad no es fácil cuando viene de un club de jugar todo a priori más pequeño de que Real Madrid y cuando llegan atrás cuenta que que hay jugadores muy buenos así te ha gustado jugar más pero como bien ha dicho ante el riesgo de todos aprendes experiencia año en el que se coge mucha cosa

Voz 2 03:24 para para madurar para el futuro hacerlo más

Voz 1375 03:28 momento te has arrepentido Dani

Voz 2 03:31 en mi sueño de pequeño en pareja el Real Madrid hay o bien he dicho antes no tiene nada ni nadie me va a quitar la ilusión IVE a trabajar para para algún día de mi nombre ha sonado oí a un pijo en el Real Madrid

Voz 1375 03:45 ahí está Dani Ceballos hombre con con un par digo aunque hay con categoría ICO ICO en la calidad que tiene lo único que hace falta es bosque pues tener confianza oye en enero y que te den confianza en enero hubo alguna posibilidad de que o conversación o el Betis te llamó para decir oye te vienes para acá

Voz 2 04:01 sí la verdad es que ITER Quique Setién me llamó no una vez han sido varias tiendas me que fuera ayudar cinco meses si la verdad apoyado por la Federación no se podía hacer pero el objetivo era estarán en Madrid aprender un año ahí viví la nueva una nueva experiencia haya Partito cuando acabe el año

Voz 1006 04:25 decidir en el futuro salido realmente realmente estoy contento aquí

Voz 1375 04:29 el plan no se hubiera podido hubiera aceptado esos cinco meses

Voz 2 04:33 bueno era cuestión de hablarlo pero yo hablé cumplirá Le dije que mi objetivo era estar en el Real Madrid aunque a menos pero era una experiencia nueva ahí la verdad que lodo compartíamos la misma opinión ahí decidimos

Voz 1375 04:51 pues nada seguro que vendrán tiempos mejores porque él que es bueno acaba demostrando que es bueno hoy habéis hecho un partidazo entre ellos tú también con esa selección sub veintiuno así que ya vendrá lo demás de momento enhorabuena por la victoria de hoy el próximo partió el martes en Ponferrada no

Voz 2 05:04 si el martes en Ponferrada Hay que ganar y a prácticamente casi traslada europeo

Voz 1375 05:10 pues nada a ver si lo conseguirán ve el martes en vez de asistencia golito tuyo no

Voz 1006 05:14 sí que me gusta meter goles a la selección cuya ciudadanía gracias muchas gracias