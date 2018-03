Lopetegui: "Cuando Iniesta haga lo que haga estaremos a su lado pero ahora toca disfrutarle"

Voz 1 00:00 hola buenas noches se ha hecho larga la semana o no

Voz 1245 00:03 no no no no lo hará porque es mucho tiros ha hecho largo los cuatro meses de espera de de de esta Ventana competitiva que nos permitía es volverá a tener a los chicos y volverán a sentir los haberlos ya ya preparar los partidos bonitos ilusionantes como los que tenemos por delante

Voz 2 00:18 sí señor muy muy bonitos hemos hablado con con varios jugadores de la selección esta semana y todos estaban deseando no que ya estamos ahí a las puertas de del primer partido de mañana contra Alemania campeones del mundo el martes contra Argentina subcampeones del mundo dos buenas piedras de toque para ver como estamos no

Voz 1245 00:33 sí sin duda son como tú bien comentas campeón y subcampeón del mundo bueno dos equipos muy potentes muy competitivo llenos de grandes futbolistas y bueno muy hizo los partidos que que queremos jugar con buscó otros también han anteriormente y que realmente entendemos que no sirven para seguir creciendo seguir eh puliendo cosas para seguir mejorando y para seguir sacando mejores decisiones final que es a la postre el objetivo primordial de cara a esa fase final del Mundial que es la realmente decisiva no

Voz 2 01:02 ellos son favoritos os son estar entre los favoritos España también

Voz 1245 01:07 bueno eso yo creo que quedan más para para copar las opiniones periodísticas y yo creo que el mundo el favoritismo evidentemente se habla en el campeón su campeón en lógicamente ellos tienen que defender ese título hay Alemania además viene de ganar la Copa Confederaciones este verano mostrando un poder importante por Nagano practicamente con con con nueve juegan prácticamente no con nueve jugadores sub veintiuno y a la vez ganando el Europeo sub veintiuno sin esos nueve jugadores no eso que muestra del fondo de armario que tiene el fútbol alemán es extraordinario lleva diez años con el mismo seleccionador consolidando un estilo absolutamente definido un tipo de jugador también bueno a la postre eh que Abbas ha respetado lógicamente en el físico alemán de de de base la condición física de base pero buscando un perfil técnico que anteriormente quizás no no buscaban y que ha conseguido pues el equipo que esa actualmente no

Voz 2 01:55 o sea que entiendes que después de lo que pasó en Francia y en Brasil Brasil primero y luego en Francia mejor no colgarle la etiqueta de favorito porque probablemente no nos corresponda no ahora mismo

Voz 1245 02:04 es que sinceramente si él es decir que que que que somos somos somos eh nos diera algo de adelantar adelantado yo como entrenador lo compraría en sinceramente pero pero bueno yo es un debate que no no a mí no no no nos nuestras la no nos da nada menos quita nada bueno hay respetar las opiniones todo el mundo entenderlas pero saber que nosotros la condición futbolística no la tenemos que ganar en el campo por nuestros méritos por lo que hagamos y hay nos tenemos que centrar y ya ahora aprovechar esta estos dos partidos para seguir como he dicho antes teniendo buenas sensaciones buenas ante rivales extraordinarios y luego sobre todo para pulir cosas probar cosas de cara pues esa fase final que es la decisiva

Voz 2 02:44 lista la ACS evidentemente para para sacar el mejor resultado posible ir pensando en en los partidos y en la selección española hay en ti pero no tienes la sensación de que es una lista de mucho consenso que en general es una lista poco discutida no esta sino en general las listas que hace Julen

Voz 1245 03:00 yo creo que habrá opiniones de todo tipo yo mismo tengo a veces la sensación de discuto voy propia dista porque realmente hay jugadores que que que nos gustan y están bien hinchado y bueno y al final tienes que este oeste y me gustan los dos no bueno pues viene uno y dejas a alguien que te guste que seguramente merezca estar aquí eh fuera bueno y es lo que tiene que tomar decisiones y en el que cerrar el número de de de jugadores de una convocatoria pero bueno yo creo que el debate es normal que exista es sano es el día que no hay debate entorno a una vista futbolística algo algo raro pasará no en este país en cualquiera no es normal

Voz 2 03:33 está claro que es un debate que hay que subir los buenos durará

Voz 1245 03:35 normalidad imperó intentando ser bueno lo más responsables posible nuestro trabajo lo más honesto y lo más intentando pues tomar las mejores decisiones de cara de cara al objetivo final

Voz 2 03:47 pues venga vamos a debatir a ver si puede echar una mano a a aclarar algo a los oyentes de El Larguero que te están escuchando ahora mismo podrían ir al Mundial Iago Aspas

Voz 1 03:57 Diego Costa Rock

Voz 2 03:58 trigo

Voz 1245 03:59 Morata dos cuatro no es bueno eh por poder podrían en este caso pues seguramente tanto y hago como juego Rodrigo tienen la vertiente de poder jugar también por fuera al margen de jugar con puntas pero bueno lo más lo más lógico lo más lógico es que es que sean tres de los cuatro o con algunos más que otros Juanes también quedando que pueden venir pero tampoco sería muy absoluto porque en las cuentas finales cuando las hagamos hay muchas variables posibles que las pensamos también a priori pero que no podemos decir y cuando las tengo el cuando las tengamos que decir pues las pondremos encima la mesa no vamos a ver cómo cómo llegan todos ya a ver qué sensaciones tenemos

Voz 2 04:39 hay opciones para todos pero lo más lógico es que que fueran tres de esos cuatro Lucas Vázquez evitó el perdón Lucas de Lucas Vázquez y Vitolo podrían ir los dos también están disputando una plaza

Voz 1245 04:51 también yo creo que sinceramente el decisivo los dos uno entrar en ese juego no sería equivocarnos porque pueden y ambos equipo puede ir uno de los dos dependerá un poco también de lo que veamos y del resto de compañeros porque lógicamente al en en la lista de veintitrés depende al final la sitúa las dos jugadores por puesto o en alguna cuestión llevas que puede jugar en diferentes posiciones y de esa manera te da un una posibilidad más en otra posición que entendamos que es interesante está todo ese tipo de variables existen iría a día de hoy no están resueltas por supuesto

Voz 2 05:22 Vitolo fíjate casi indiscutible para siempre no prácticamente desde que desde que llegaste al cargo de seleccionador porque una ha venido a esta lista

Voz 1245 05:29 bueno pues no no ha venido porque él no ha participado todo lo que seguramente querríamos que que que participar hay porque eh bueno hemos que que que tiene que seguir creciendo ateo año cumplí complejo difícil e hice un equipo luego en cambio de equipo el entrar en un tren en marcha tan potente como el Atlético Madrid no es sencillo no es fácil lo está haciendo poco a poco Ibon oí en esa dificultad también asentarse pues cuando es así cuando siga que crezca en ese en su equipo pues también tendrá más posibilidades estar con nosotros será bueno para el para su equipo para nosotros más mientras pues tratamos de de de buscar opciones que que que entendemos qué tal Nos pueden ayudar como Lucas que por ejemplo es un chico que que bueno que que ha conseguido superar muchísimas adversidades dificultades en un equipo ni más ni menos que como el Real Madrid bueno

Voz 2 06:17 pues lógicamente y otros jugadores que también tienen pues sí

Voz 1245 06:19 no

Voz 2 06:20 también está jugando poco ahora Isco pero para ti sigue siendo innegociable lo has ido cuando ha sido titular indiscutible cuando ha jugado menos te preocupa que de aquí al Mundial siga en este rol de últimos partido

Voz 1245 06:30 la última semana Conde disputa muy pocos minutos y suplente bueno siempre hemos manifestado que claro que nos preocupa que había jugadores que que juegan poco en sus equipos evidentemente no es el mejor escenario para nosotros sí bueno en este caso disco que quizás dos partidos no no ha jugado todo lo que él él querría o nosotros también pero no es Juan aparte de también de la dificultad de jugar en un equipo como el Real Madrid también ha tenido participaciones buenas como fue el partido de ida contra potentes como al partido de cuartos de París sí es cierto que que disco asilo si entendemos que seguirá siendo muy importante para nosotros no pero pero a partir de ahí con él y con todo siempre preferimos lógicamente como no puede ser otra manera que juegan y tengan sean protagonistas en sus equipos no

Voz 2 07:11 en osea aunque no jugará la final de Liga es muy difícil que en el Mundial

Voz 1245 07:15 bueno yo estoy convencido que disco va a jugar en su equipo iba a estar en el Mundial las dos cosas

Voz 2 07:20 eh porcina estallido a Marcos Alonso lateral izquierdo que te vale para defensa de cuatro o para defensa de cinco con tres centrales y carrilero no

Voz 1245 07:28 bueno Marcos es verdad que que no ha venido hasta ahora es un chico que que bueno lleva un rendimiento muy bueno muy alto en un equipo como el Chelsea fue campeón de una pero yo el año pasado mejor que conozco muy bien porque debutó conmigo con dieciséis años en Castilla hace muchos años Ike bueno seguramente pues su mejor versión la dado en ese en en un sistema en que le pide cosas diferentes a las que nosotros pedimos a un lateral pero entendemos también que que él pueda adaptarse perfectamente a nuestra manera de de entender esa posición es y que la mejor manera de de verlos tenerlo aquí con nosotros en un momento bueno de forma de él si sentirlo aquí ver entrenar Yves Le competir y tomar las decisiones

Voz 2 08:07 es cierto hablando de cambio sistema que alguna vez lo has hecho pocas pero alguna vez hemos jugado con tres atrás en esas pruebas que has hecho en algún partido

Voz 1245 08:13 es cierto que autopista Girona viste a Pablo Machín

Voz 2 08:15 para hablar un poco con él de intercambiar impresiones de esos de su manera de de plantear el esquema de juego que utiliza él en el Girona

Voz 1245 08:22 si uno fuimos a ayer una ver al Girona y ver al Celta ese pacto Celta y luego pues aprovechamos para para para comer con Pablo y intercambiar opiniones si al final todos los entrenadores bueno nos encanta tener conversaciones de entrenador con otros con otros colegas sí intercambiar opiniones y sentimientos futbolístico si él es uno de los o es que para mí que mejor maneja pues la línea de tres cinco en este caso eh eh en España hay también nos enfrentamos a mucho el equipo y bueno al final yo creo que todo ese tipo de de de charlas futbolísticas pues bueno son son buenas y positivas no

Voz 2 08:56 tienes claro quién sería el recambio de Busquets Poti preocupa ese puesto

Voz 1245 09:01 bueno hablar hablar de recambios de jugadores como como Bush y como otros realmente yo creo que no es bueno para jugar que viene yo creo que no hay un recambio natural de nadie simplemente tiene sus cualidades sus condiciones sí IU Bussi ahora no está con nosotros desgraciadamente para y para nosotros afortunadamente entre comillas va a ser una lesión que se va a pasar rápido y lo que a solucionar sin ningún tipo de problemas y ahora pues buscaremos es una oportunidad para poder ver otros jugadores para poderles analizar para darles esa oportunidad seguir creciendo y sacando conclusiones no va básicamente hay diferentes opciones si veremos cuál se ajusta más a a la a nuestras necesidades

Voz 2 09:41 eh te pregunto por dos nombres propios más uno que bueno anoche estaba con nosotros en el Larguero Andrés Iniesta ahí hablando de su futuro en el Barça de Si se va a ir a China o no se va a ir a China acabó también desvelando su futuro en la selección dijo anoche en El Larguero lo normal es que este sea el último Mundial y que deje la selección española eso es lo que dijo Andrés Iniesta imagino que habrá una selección antes y después de Iniesta como la ávido antes y después de Xavi en hoy de jugadores y emblemáticos como Iker y como otros tantos no

Voz 1245 10:09 sí con un matiz Andrés es vista vigente está con nosotros va va a disputar con nosotros un Mundial íbamos a a lógicamente a a disfrutar de Andrés y ya con nosotros lo que venga tenga que pasar en el futuro será una decisión suya personal que la respetaremos la entenderemos Si cuando pues lógicamente el haga lo que haga pues estaremos a su lado evidentemente ahora lo que toca es disfrutarlo y esperar esperar a a a a convivir a compartir con unión

Voz 2 10:41 el último nombre propio porque quería preguntarte es Lucas Hernández en te sorprendió que eligiera finalmente Francia

Voz 1245 10:49 no no no no es Viller contestó muchas veces esta pregunta ha elegido nada porque él no tiene ninguna posibilidad de único en España es decir eh seguramente por eso la información es hijo de jugadores francés solamente francés solamente puede ser seleccionado por Francia ahí así lo ha hecho Francia Francia y lógicamente pues le deseamos toda la suerte del mundo como a cualquier otro jugador de pero nada más no sé en cualquier otro tipo de de pensamiento que pudiéramos tenerlo enfocado al jugador español que seleccionable por la selección de España y en este caso Lucas otros compañeros que que me preguntaron justo el día de la rueda de prensa de la convocatoria en ninguno estaba en esa disposición con lo cual bueno podíamos hablar de uno de dos de eso de días pero ninguno de ellos ha sido nunca seleccionable

Voz 2 11:35 está con Francia pero la Federación Española entiendo que nobles ahora de Lucas que ha elegido con Francia pero la aceleración ha hecho todo lo posible porque es Lucas José por España incluso habla con él y había intentado convencerle para que juegue con la selección española eso creo que no se puede negar

Voz 1245 11:47 no no nosotros no podemos entrar a a convencer a nadie en tanto en cuanto no se no tenga la condición de ser seleccionable una vez que está lesionado es seleccionable lo podemos lógicamente poder decía tienes esa oportunidad pero no nunca has único helénico nadie entonces yo

Voz 2 12:04 no

Voz 1245 12:04 he hablado con él lo yo sinceramente yo oye chaval lo conozco desde que era pequeño su padre juegue conmigo y habla con el hermano más de una vez por perdón pero pero no nada nada nada tipo de de cuestiones porque sinceramente no es un chico que que en ningún momento ha tenido la posibilidad de ser seleccionable ir a partir de ahí poco más que decir al respecto

Voz 1560 12:24 por cierto no he preguntado Julen por lo de la carta de de Piqué donde ha desvelado en esa bueno en esa mega carta de nueve folios lo que lo que sentía y lo que sentía siempre por la selección española por un lado el buen rollo que según él habido siempre entre los jugadores del Madrid del Barça no y especialmente en la selección

Voz 3 12:43 sí bueno no es algo que no sorprende para nada al contrario no es algo lo habitual es el ambiente normal que hemos vivido siempre tenemos a mí me consta no me consta que es así con lo cual no es algo que me comprenda el compromiso de llegar con las demostrado generales no

Voz 1560 13:01 luego luego le discute no su sentimiento por la roja en el día más feliz de su carrera cuando España ganó el Mundial no

Voz 4 13:08 bueno pero el mal

Voz 3 13:09 no se puede dar muchas vueltas algo que no tiene sentido porque está claro que las palabras y los hechos con la selección española están fuera de cualquier tipo de dichos compromisos también al igual que que el buen ambiente que reina en la selección y entre los jugadores de equipo que que se enfrenten en todas las competiciones pero luego una que están son jugadores del equipo de la gracias

Voz 2 13:32 en ayer dijo Iniesta que firmaría una final España Argentina en el Mundial fíjate lo que queda mayo primero lo primero es mañana Alemania vistoso te gustaría una final España Argentina

Voz 1245 13:41 vamos paso a paso ahora tenemos un partido contra Alemania exigente bonito que no va a obligar a hacer un gran partido si queremos competir con ellos y queremos ir poco más no no vamos a pensar en el largo plazo ni en los deseos y los deseos de los tenemos todos pero bueno tampoco hace falta manifestarnos efectos

Voz 2 14:00 no tenemos esa sobre una final de Champions Madrid Barça o Madrid Sevilla o Barça Sevilla te gustaría dos equipos españoles en la final

Voz 1245 14:06 ha preguntado ahora mismo al final lo que estoy seguro que que haremos es que si se da la circunstancia de que ese juega Madrid Barça por ejemplo Madrid Sevilla un Sevilla en Barcelona e sacaremos conclusiones positivas sacaremos lo positivo de ese partido es un escenario que se puede Daisy será pues buscaremos la manera de optimizar esa esa situación cuando llegue lo analizaremos ahí veremos lo que siempre deseamos a todos los españoles es que en equipos españoles que tengan mucha suerte a competición es claro

Voz 2 14:36 que vaya bien mañana contra Alemania un abrazo violen