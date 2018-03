"Lamentable para todos"

Voz 1910

00:00

la prioridad en Cataluña y en España debería ser la formación de un Gobierno que se haga cargo de la Generalitat y que permita que decaiga el artículo ciento cincuenta y cinco ideado solo para situaciones excepcionales cortas en el tiempo destinadas exclusivamente a restablecer la normalidad institucional por eso es tan lamentable que el Parlamento catalán siga siendo incapaz de elegir un presidente apto para hacerse cargo dudas Niper venció en el de la Generalitat lamentable para Cataluña desde luego y en primer lugar pero lamentable también para toda España el empeño de Junts pel Sí para bloquear cualquier nombre que no suponga un desafío a los procesos judiciales en marcha es suicida para Cataluña para los políticos que están encarcelados peligroso para toda España que necesita anormalidad democrática para poder afrontar sus otros graves problemas la candidatura de Jordi Turull dependía del voto favorable de la CUP se sabía que la coalición anticapitalista e independentista no iba a apoyarle el portavoz de la CUP Carles Riera dejó claro que no querían hablar de nombres sino de proyecto de programa de gobierno algo que siempre suena en términos generales muy bien pero que suelen cerrar una enorme contradicción cómo que no hay que hablar de nombres claro claro que hay que hablar de nombres acaso no importa el papel que haya tenido el candidato a la presidencia de la Generalitat en la gestión de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña un partido que ha tenido que desaparecer incapaz de afrontar su reciente desagradable historia no importa tampoco que pueda hacerse cargo efectivamente de la presidencia de la Generalitat o no creer que basta con tensar un acuerdo hasta el límite para lograr que suene correctamente es siempre una equivocación