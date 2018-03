Larrea: "No me creo que Luis Rubiales vaya a ganar con holgura"

Voz 1 00:00 Antón Meana hola muy buenas hola qué tal Carreño buenas noches en su día prometimos que teníamos que tener aquí lo mismo que estuvo Luis Rubiales a Juan Luis Larrea porque dentro de nada el nueve de abril a la vuelta de Semana Santa habrá presidente si hablamos del favorito para muchos hasta hace nada que va trabajando voto a voto porque siempre ha reconocido que las elecciones están muy igualadas tiene más avales que Ruby

Voz 2 00:21 les pero menos territoriales que el ex presidente de la AFE parece que ser el candidato que prefiere Tebas le aseguran los votos de lo de muchos clubes pero les resta otros apoyos porque hay gente que no se fía del presidente de la Liga dice

Voz 1 00:34 Manu que igual no llega al como candidato al día nueve se a retirar antes de la carrera pero fuera de micrófono Larrea desmiente completamente

Voz 3 00:42 a ver qué dicen el micrófono de El Larguero hola Juan Luis Larrea buenas noches buenas noches como estamos hombre pues estamos muy bien esperando que llegue el día nueve no efectivamente cuando bueno un poco he haciendo ver un poco a a los asambleístas que ahí estamos y luego no sé quién está creando una serie de incertidumbres que son totalmente falsas

Voz 1375 01:04 o sea que ni de broma le pasa por la cabeza usted retirarse antes del día nueve la candidatura al final

Voz 3 01:10 sólo eso es que además con posibilidades serias y todo lo demás yo creo que sí pues cantos de sirena intenciones de desviar la atención y bueno no sé porqué porque este tipo de guerras no me gusta

Voz 1375 01:24 desde el entorno de la otra candidatura de Luis Rubiales habrán de una victoria muy holgada con más de treinta votos de diferencia usted

Voz 3 01:30 eh

Voz 4 01:30 no yo no me lo creo

Voz 3 01:33 no me lo creo yo creo que las personas yo creo que es una que son a en este caso una candidatura que bueno yo creo unas selecciones que van a estar muy muy igualadas y en las que creo que tenemos serias posibilidades de vencer y me parece que ahora

Voz 1375 01:48 según van pasando los días se va igualando más que hace por ejemplo un mes o mes y medio donde igual parece que había menos partido entre comillas pues no

Voz 3 01:56 si no lo sé yo hace mes y medio lo que estaba haciendo es trabajar por la federación para intentar ordenar todas las cosas que más se está manos poco peso ordenadas y es lo que hemos hecho durante los últimos meses ya cuando hemos bajado al terreno de juego que ha sido cuando cuando hemos presentado los avales cuando ha habido una serie de personas que han apoyado o han apostado por mí pues pues ahí estamos no

Voz 1375 02:18 cómo cree usted que está el partido ahora mismo hacen falta setenta Osasuna ciento cuarenta con setenta y uno gana el candidato como cree que está ahora mismo el partido

Voz 3 02:26 bueno yo creo que somos vencedores pero son son sesenta y nueve con setenta gana porque canción

Voz 1375 02:32 con setenta señora

Voz 3 02:34 pues es son yo creo que somos vencedores nosotros presentamos unos chavales que no quiere decir nada pero en principio pues se presenta como los avales suficientes y setenta y nueve entonces a partir de ahí pues conocí esas personas que es principalmente la gran mayoría en aquí o algo turco que yo tengo pues bueno pues si repiten y las personas pues les ha convencido el trabajo que hemos realizado pues bueno pues eso

Voz 1375 02:57 ha habido cierta polémica también por los horarios que los marca la Liga es decir Javier Tebas y Luis Gil que están al frente de ese asunto sobre el horario del Villarreal Athletic Club de Bilbao que lo han puesto lo han puesto el lunes el día de las elecciones donde por ejemplo no puede votar uno de los futbolistas con derecho a voto que es Oscar de Marcos del Athletic Club de Bilbao casualidad

Voz 3 03:16 no no no yo no creo que es casualidad yo creo que en este país todos los días hay Party no yo no me he quejado de nada sinceramente hay una ajustar electoral que es la que ha marcado los en su momento el día y el horario el horario fue a petición del otro candidato y bueno pues en una pega nada yo creo que hay que llegar a a disputar una una candidatura intentar porque en buena lid

Voz 1375 03:39 no se podía dar puesto otro partido perdone es el lunes porque en una votación donde parece que va estar todo tan tan ajustado Isaac yendo que De Marcos es de la cuerda de té de Rubiales por ejemplo si los ello claro por eso es lo digo lo sé yo seguro

Voz 3 03:52 es que yo no lo sé yo si por eso se lo digo lo mismo

Voz 1375 03:55 lo mismo que se que podían haber puesto por ejemplo el partido del Eibar donde Pedro León le va a votar a usted o la Real Sociedad donde Miguel Ángel Moyá le va a votar a usted

Voz 3 04:02 bueno bueno te sale todo bien no sea yo sé que en su momento

Voz 5 04:06 esto Óscar Marco ha hablado con gente que no sea aquí para apoyar si usted me parece muy bien

Voz 1375 04:12 en cualquier caso voten a quien voten deberían poder ejercer el derecho al voto y poner un partido en el que no tuviera no hubiera ningún afectado no le parece

Voz 3 04:20 bueno ese es un tema de la Junta Electoral de vuelvo a repetir lo que yo creo que entre ciento treinta y nueve asambleístas yo creo que no van a ir todos porque uno u otro tendrán alguna cosa las personas físicas que pinte acudir pues igual en aquel momento tiene en este caso sexta plantearnos caso yo sé que en la anterior moción de censura se plantee un martes se pidió un mes esta vez se ponen lunes ahora se pide otro día porque bueno que pongan el día que sea que será meter voy de verdad voy de frente y Julia de lances como problema ahí hay un voto menos hay por lo menos hay uno más uno más

Voz 1375 04:53 que ir de la mano de Tebas le beneficia o perjudica usted qué cree

Voz 3 04:58 vamos a ver yo voy de la mano de la liga en este momento el cavalier Tebas si Tebas la Federación tiene que entenderse para mí tiene que entenderse con la Liga y la Liga es el brazo derecho de la federación en su momento se creó con la intención de que trabajar con los temas económicos del fútbol profesional y hemos estado distanciados mucho tiempo yo creo que la Liga en base al decreto de unificación de derechos televisivos

Voz 5 05:24 la colaborando y ayudando a nuestros de forma importante forma económica

Voz 3 05:28 y ese es nuestro entendimiento ni Tebas manda a la Amanda Tebas cada uno tiene su parcela y en estos momentos profesionales entienden que pueden apoyarme a mí pues yo se lo agradezco esa es la respuesta a esta no

Voz 1375 05:40 Juan Luis si usted fuera presidente el día nueve de abril cuál sería su primera medida

Voz 3 05:45 pues intentar seguir unificando al fútbol yo creo que hay tiempo por delante me da mucha pena que estemos distanciados intenciones todo lo contrario es demostrar eso trabajando con el fútbol y que este tiempo sirva pues para reparar si hay heridas pues por lo menos se olvidar todas las de todo el mundo

Voz 0480 06:01 a Antón alguna para el IVA para el presidente bueno todavía no lo es alguna para Juan Luis Larrea bueno simplemente comentar que hablaba a Juan Luis que no va de la mano de Tebas va de la mano de la Liga pero a mí sí me consta y me gustaría si Juan Luis I lo puedo decir que algún asambleísta Le han mostrado su descontento de que vaya en el mismo bando que que Tebas que muchos creen Juan Luis sino no me corrige que está usted traicionando un poco a a Villar por por qué te vas será anti Villar y usted ahora va de la mano de

Voz 3 06:32 no es que yo no sé si que no es así concretamente yo llevo trabajando en la Federación los últimos siete meses el señor Tebas no ha estado en ninguna

Voz 0480 06:41 pero esto es lo han dicho a usted a mí me dicen que por ejemplo que en Valencia se lo dijo algún asambleísta es cierto que que hay un pequeño a lo mejor ya me lo malentendido que muchos piensan que usted va

Voz 3 06:52 no yo creo que hay preguntas que hay que aclarar entre las preguntas que se hacen yo creo que los turistas tienen derecho a conocer un poco las propuestas de cada cual y en las preguntas que pueden decir cuál es la postura de Javier Tebas en estos Javier Tebas el presidente de la Liga si los clubs de la Liga están apoyando una candidatura que en este momento esto yo sea clara particularmente mi intención en este caso en el supuesto caso de ganar yo creo que una vicepresidencia tendría la Liga en la Federación yo intentaría o por lo menos solicitaría una persona de la Liga que no fuese Javier te más para intentar unificar todo lo que es lo que hay que hacer pero tenemos que entendernos sí sí yo abogo por otra cosa y esas explicaciones que yo a las personas

Voz 1375 07:34 ojalá que lo consiga ahí ojalá que si logra usted presidente consigues entendimiento entre todas las partes del fútbol que buena falta le hace a nuestro nuestro fútbol pues nada invito aquí al día nueve de abril que si es usted presidente y usted el ganador en esas selecciones a la Federación Española de Fútbol y eso usted presidente le invito a que esté aquí en los micrófonos de El Larguero para contarle a los oyentes de la SER todo lo que usted pretende hacer

Voz 3 07:59 pues muy bien yo creo que ese día pues a todos los medios como yo he hecho desde que cogidos para en principio en su momento la relación no tienes que aumentó también está ya a todo el mundo ya que para eso estoy

Voz 1375 08:10 pues esperamos ese día nueve y toda la suerte del mundo para Juan Luis Larrea un abrazo