¿Debería seguir Iniesta en el Barça?

Voz 1 00:00 Antonio Romero bueno si hay Antonio Romero en Alemania Holanda o muy buenas digo estábamos rodeadas de no mancha Ródenas de la gravitación todavía no te ha echado pues ahí aguantamos un rato que aguantó un rato Ródenas está también gallego hola Jesús muy buenas buenas noches está en Barcelona Jordi Martí hola Jordi señor buenas noches está también por allí Marcos López hola Marcos hola muy buenas noches a todos a noche Andrés Iniesta dijo en El Larguero esto sobre su futuro en el Barça

Voz 0165 00:25 todos están muy muy meditado pero no está decidido evidentemente que crea debate cada uno tiene su posición cada uno piensa una cosa es decir de lo que sienta como he dicho se da una decisión mía no tiene nada que ver en el club más allá de eso pues se una decisión puramente personal Si sin más respetar las lesiones si todo va normal veo muy difícil que no estar en en un once del Barça en los próximos

Voz 1 00:51 dos años veo muy difícil estar en el once del Barça en los próximos dos años si todo va bien pero a la vez dice que está todo muy meditado pero no decidido bueno enseguida a los oyentes que están llamando a la puerta al nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 2 01:04 yo Jordi Marco Romero Gallego

Voz 1375 01:07 debería seguir en el Barça Andrés Iniesta de llegados a este punto en el que estamos

Voz 3 01:12 yo creo que no yo creo que cuando él ha interiorizado que puede haber llegado el momento de dejarlo es porque está en ese momento yo creo que Andrés Iniesta se ha ganado el derecho a que no pase un año en el Barça como lo pasó Xavi Hernández con un papel súper secundario qué le hizo pasar unos últimos meses de su carrera muy malos antes de irse a Qatar yo creo que este año Kenia está todavía es titular que todavía dirige al Barça que todavía es fundamental va a terminar su etapa iba a elegir un lugar como China va a hacer más grande el fútbol chino va a hacer más grande su cuenta bancaria a la de su familia y la de sus nietos y tataranietos iba a irse del Barça dejando el sabor de gran futbolista de futbolista legendario que ha sido otro año del Barça sería empezar a ser muy suplente yo creo que Iniesta por eso tienen la cabeza marcharse yo creo que

Voz 0239 02:07 sí están lo suficientemente inteligente para desgracia me de todos nosotros que sabe que el año que viene no va a ir a mejor el físico de un futbolista con treinta y tres años como es normal tiene que ir a peor el quiere dar el doscientos por cien en el Fútbol Club Barcelona Isabel que esta es la última temporada de la la la la oportunidad perfecta con un Barcelona arrollador y con una selección que tiene un Mundial en dos meses para para intentar salir del fútbol de elite por la puerta grande y a mí lo que me extraña es que no pasamos ayer todo todo todo la entrevista de de Iniesta respetando le queriendo le hizo fundamentalmente nuestros compañeros de Barcelona Jordi no estaba pero entiendo que también Marcos y estaba diciendo vamos a respetar la decisión

Voz 3 02:48 tiene ya tomada pero hay que respetarle y que hoy salgan Jordi Martí y Marcos López a meter presión para que una decisión que añade más en Atenas acerca acercamiento no ofreció ninguna simplemente el deseo hoy las ganas de que Iniesta siga ofreciendo ese fútbol que tiene al Camp Nou el mismo lo acabamos de escuchar ahora acaba de dar el el argumento se siente con fuerzas se siente con energía de ser titular del Barcelona en los dos próximos años ahora luego le tocará el decidir si me respetan las lesiones de siempre siempre

Voz 0239 03:19 la próxima respetados si evidentemente pero también

Voz 3 03:21 me escuchas desde ayer como como todos los oyentes de El Larguero de decir que sólo ha tenido dos mini parones de diez días a este esta temporada por lo tanto desde el respeto absoluto a lo que decida Iniesta porque ha ganado con con una carrera absolutamente de ensueño el deseo es que un jugador de esta dimensión un jugador de este nivel yo un jugador de esta influencia en el juego del Barcelona como es Andrés Iniesta Luján siga

Voz 0985 03:47 dos años más en el camino pero es que además acabamos de escuchar al seleccionador señor Lopetegui isla preguntado mano por Xavi por Casillas por Iniesta irnos ha dicho una cosa dice de acuerdo pero con un matiz Iniesta está vigente me aparece a retener literalmente negación ha dicho que no que bueno no lo sé

Voz 0239 04:08 metió la pata porque ha dado a entender que no está vigente no

Voz 0985 04:11 no sé yo sé que Manu le he preguntado Oye de los casos de Xavi la vigente en la selección Carod ya dicho pero con un matiz Iniesta está Vicente tiene toda la razón el señor Lopetegui en estos momentos Iniesta marca las diferencias es un jugador top hace cosas que nadie puede hacer en el mundo ni el Barça ni en la selección Tanto China puede esperar otra cosa es si hablamos del derecho a decidir ya a Jesús

Voz 1 04:36 gallego ha o el derecho de dos verdaderamente Gemma que puede acabar yo puedo no me una cosa bueno pues no cabe duda duele no acaba Jordi por favor

Voz 0985 04:50 en Antonio Romero y Jesús Gallego son los nuevos adalides del derecho a decidir bien vendes carro bienvenidos al carro claro quién va a discutir el derecho a decidir el derecho fundamental a que con Antonio Gallego pero insisto es un jugador que marca las diferencias tan Barcina puede esperar

Voz 0239 05:11 vale déjame el derecho a decidir hacerte una pregunta yo estoy mucho

Voz 0985 05:15 el alto de tu rectifica Antonio sí sí hacia

Voz 0239 05:18 sí sí haciendo marcando las diferencias que es verdad que cuando juega repito cuando juega como cuando sigue marcando déjame déjame terminar Ramos sigue marcando diferencias si físicamente se encuentra perfecto Si vosotros consideráis que es un titular indiscutible a lo mejor el año caso cosa que a lo mejor el año pasado el Barcelona no consideraba tanto

Voz 0985 05:41 por qué porque moverse como Sato

Voz 0239 05:44 yo creo que la renovación de Andrés Iniesta tiene que estar por encima del entrenador ya es una cuestión de instituciones a mí ayer la sensación de que él no estaba molesto con Luis Enrique sino algo molesto con lo que se demoró su renovación pero si todo eso se cumple y todo eso es así por qué crees que llegan las duda de Iniesta Iniesta tendrá dudas por algo no porque si es si sigue siendo tan fuerte jugando tan bien si sigue marcando su

Voz 4 06:06 diferente es humano no nos engañemos Lorca hay un proceso natural perdona naturales ya están también lo vais a saber más destacado mía están no no no pero si evidente estamos hablando de un jugador

Voz 3 06:18 porque lleva dieciséis años en el primer equipo el Barcelona la razón claro no no no pero desde ahí desde ahí al deseo de que continúe yo creo que es una lesión Liz en lícito un deseo legítimo pero en el fondo él tiene él tiene la la última decisión son evidentes las dudas son evidentes Per norma que tenga esas dudas dieciséis años cuanto futbolistas en en el mundo pueden resistir un equipo muy como como el Barcelona al nivel que que ha resistido además además viendo viendo que el Barcelona está llevando a cabo un un proceso de renovación en su centro del campo que has fichado a Coutinho por la pasta que lo ha fichado a mitad de temporada porque porque Iniesta no estaba jugando cinco partidos seguidos fichado con un contrato larguísimo porque sabe que el año que viene Iniesta a lo más duros que no esté Coutinho tiene que ir cogiendo esos ganó les que va a fichar a Griezmann todo parece indicar y mostró lo queréis así porque es otro tío joven que viene a dar energía Andrés Iniesta el año que viene Jesús perdón no puede tener el papel que está teniendo este Nikkei ha tenido otras veces y es el momento de abrir una puerta y marcharse en todo lo alto porque repito Xavi Hernández pasó un último año en el Barça que no se merecía pasar

Voz 0985 07:35 y que no tiene nada que ver este último año de Xavi nada tiene que ver con el año que está completando Andrés Iniesta

Voz 3 07:41 timo por eso porque sabemos que el año que

Voz 0985 07:43 no sería como el de Xavi lo que sabemos que sus es que el debate es unos propone en el mes de marzo del año dos mil dieciocho ya veremos qué pasa en el marzo dos mil diecinueve En estos donde estará en marzo

Voz 1 07:54 permite que nueve madre mía bueno la jerarquía

Voz 0985 07:56 Manu la jerarquía de Andrés Iniesta está a prueba de bomba sea fichado Arthur se ha fichado Coutinho sea fichado de empleo alivio al otro el Greco como el que conserva el que conserva en la jerarquía un puesto en el once inicial ese señor Andrés Iniesta que es quién marca las diferencias insisto de nuevo porque hace cosas que nadie más pueda hacer

Voz 0239 08:17 no va a tener ningún jugador ningún jugador que en la élite considera que puede marcar la diferencia partido tras partido e tiene en mente irse a China tiene duda chino en tuneados al Antonio no es una cuestión es una cuestión personal porque las dudas que tú que tú no tienes las tiene el protagonista que Andres Iniesta repito ningún futbolista que se considera incapaz de marcar la diferencia en un fútbol de élite en el club de su vida ante la afición que elevadora ningún futbolista que tiene la plena confianza de seguir marcando diferencias tiene dudas de irse a China ninguno si China tuviera dudas no no hubiera hecho la entrevista que hizo ayer en El Larguero ni siquiera

Voz 3 08:55 era ni siquiera es del club le permitirían esa duda dirían este jugador fundamental Se va a quedar aquí no hay debate tengo por delante acabó el tema ni me preguntéis mientras aquí se dice no lo que diga Andrés lo Andrea porque sabes que Andrés lo está meditando lo ve claro como una salida

Voz 5 09:11 madre mía eh sin nada

Voz 3 09:13 si en el fondo lo que le pasa todo lo que pasa y el debate que hay es porque la pena que siente el fútbol español y el Barça

Voz 1 09:21 no queremos que se vaya esa es la pena

Voz 3 09:23 en cada momento y en al menos yo sentí eso ayer en en Las Rozas es decir hilo y lo y lo y lo puede sentir la afición español el martes que ya puede empezar a despedirse Iniesta no en este sentido porque es la pena que sientes de que se Se te está marchando Iniesta se te va una parte muy importante del fútbol español de la mejor etapa del fútbol español que desgraciadamente yo dudo que se pueda volver a BD

Voz 1 09:49 nos estás demostrando que no sé si yo Mandela

Voz 6 09:53 parece que el albero hice

Voz 4 09:56 en el caso perdona Jordi que ojalá no cede a la federación al que mande la federación sea Larrea osea mundiales

Voz 3 10:02 es que en septiembre octubre hagan un partido como Dios manda un partido donde este Casillas Villa Xavi Iniesta y compañía rindan el homenaje que se merece esta generación increíble de futbolistas

Voz 0985 10:14 halló anoche escuchándole en El Larguero El eh cuando le pasan el tren de voces el carrusel de voces de aficionados al fútbol pidiéndole quédate Andrés él habló de emocionarse esta mañana cuando he visto las imágenes incluso me parece vosotros estabais ahí físicamente vamos a ver qué impacto emocional también van teniendo todas las muestras de cariño que están produciendo yo sí

Voz 0239 10:36 me dijo que lo tenía claro que tenía que agradeció que agradecía el cariño que sabía que no era una cuestión de amor que vino a decirnos que no se podía sentir más querido por todo el público del Barcelona en todo el vulgo de la selección española que no no era una cuestión que era una cuestión personal ignora una cuestión de que demostrado demostraron el amor porque ya no le podían demostrar más de lo que demuestra

Voz 3 10:56 de hecho esto es lo que elevan a creer en China claro lo van a creer mucho más sabor a vender el uno para hacemos cuarenta millones ya hizo tres mil totalmente yo además les pueden acompañar y arropar en

Voz 0985 11:11 de empresariales etcétera etcétera etcétera bueno yo mira este debate hoy Minustah está resultando muy razonable

Voz 1 11:17 bueno es nada asilvestrado poder no normalmente suele ser un tanto veo muy formales muy educados no Melanie lo sí hemos tenido puntos de coincidencia insólita y escuchar Antonio Romero defender el derecho a decidir me está emoción hasta inerme un día de abstenciones importante pero aquí no vale así que vamos con los votos de los oyentes que tampoco se van a tener la una menos cinco

Voz 7 11:52 debe quedarse Iniesta en el Barça ha sido no no no

Voz 2 15:49 Carreño

Voz 7 15:53 pues vamos a José Manuel buenas noches las buenas noches como estamos hombre bien

Voz 1375 16:01 pero además de Gijón de Gijón yo tuvimos hace poco yo a un hombre por favor temas haciendo El Larguero ahí precioso en Gijón Asturias hombre menudo Larguero dijimos ahí en el Molinón espectacular para recordar aquí no estudiantes ya existente pues si lo si oye crees que Iniesta debería seguir en el Barça o marcharse se crees que Iniesta debería seguir en el Barça o marcharse yo doy mi punto de vista

Voz 23 16:28 cómo lo voy a seguir dos años más por un paz dosificando le como están haciendo Valverde ahora mismo pero luego está las una cuestión que ya bueno con intereses comerciales y económicos bueno tiene derecho a hacer lo que quiera eh lo porque está en la élite

Voz 1 16:52 ha ganado el respeto y el derecho a decidir lo que le de la gana

Voz 1375 16:55 efectivamente

Voz 23 16:58 claro es que todas las partes salvar perfecto

Voz 1375 17:00 tu voto para Jordi para Marcos debería seguir en el Barça

Voz 23 17:04 desde luego que sí

Voz 1375 17:07 yo creo que sí que te un par de copas

Voz 23 17:09 pues que le está haciendo juego ya estudiando a los que va quedando claro yo sé que ellos les vaya entendiendo su juego porque tiene mucha experiencia en sería

Voz 24 17:24 el bueno una alegría una alegre

Voz 1375 17:28 como dice Jordi China puesta al día para todo pues nada votos para yo creo que sí

Voz 23 17:31 si ponemos que quiere marchar siempre creo que me tiene ganada la función de la afición de muchos países más estoy contigo

Voz 0985 17:45 muy bien hombre José he visto rápidamente ya hemos visto eres un hombre

Voz 1 17:50 el voto nulo si fuera voto nulo tampoco pasa nada porque en el razonamiento también es tampoco conmigo

Voz 1375 17:56 sí sí está un poco ya

Voz 1 18:02 pero el voto para yo

Voz 1375 18:04 es que es un abrazo José Manuel si hasta luego vale gracias igualmente a porque ha marchado hola José tú como estamos hombre

Voz 25 18:13 muy bien muy bien me alegro de donde no nos llama bien yo lo que estoy mirando está

Voz 1 18:21 Ana sí sería el mejor entrenador el mejor comentarista que tenemos para Europa

Voz 1375 18:25 sí sí sí sí sí

Voz 25 18:28 ante revista así Iker hizo en Madrid

Voz 1375 18:30 el futuro de Iniesta

Voz 25 18:32 Kaczynski ha decidido que es lo que estoy casi yo pienso que crearle que yo llegué siquiera tuve yo para ir a jugar más porque un tesoro el sesiones informe el judaísmo mensuales

Voz 1375 18:55 osea que mejor que se fuese a China o que se fue a la pregunta de si Iniesta debería seguir tu respuesta es no

Voz 25 19:03 no valió fíjese bien

Voz 1375 19:07 qué te ha quedado claro para qué vamos a lo que sé que no

Voz 1 19:12 por otro Parra Mary paga llevó gracias por el voto y por la llamada

Voz 1375 19:15 hola he Benito buenas noches cómo estás hombre Benito tenía muchísima ganado la con usted amigo pues lo mismo digo hombre bienvenido al larguero veo dónde nos llamas está haciendo mire yo soy muy bien lo cuento en Mercamadrid ven Mercamadrid ahora mismo muy bien pero se debe abajo ya iba embalado

Voz 0985 19:35 pero en Extremadura hay una gran parroquia azulgrana eh

Voz 1375 19:40 estoy de acuerdo totalmente de acuerdo no eres del Barça en el Barça

Voz 23 19:44 yo del Barça hasta a mi padre falleció hubo suerte vemos que es el Atlético de Madrid si tuviéramos cómo estás

Voz 1 19:56 hombre falleció

Voz 1375 19:58 no vaya hombre intensas en juego

Voz 23 20:02 es que estábamos sufriendo siempre vamos detrás de los blancos

Voz 1375 20:05 lo que queda y lo que queda es sufrimiento pero bueno entonces qué crees que debería hacer Iniesta Benito

Voz 23 20:11 dicha yo para mí creo que se va a quedar por lo menos que inteligente que yo creo que lo es de sobra yo que el Barcelona no se lo van al otro tipo además se lo tiene merecido luego decide hacer lo contrario eso ya depende de la de dos añitos y cómo se cuida en febrero si podría aguantar bueno saliéndose ayudó más

Voz 1 20:34 se vaya a China

Voz 23 20:35 sí totalmente voto para Jordi para Marcos bueno yo creo que se lo tiene ganado a pulso buena Hoon desde lo más elegante que existe en el diseño eso sí que es verdad que la educación respeto yo no he visto nada igual totalmente orgullosos de Barcelona solamente porque en esta huelga

Voz 1 20:58 muy bien dos uno para Jordi para Marcos te queda mucha noche

Voz 23 21:00 dado mano de hablar contigo porque estaba echando hablar contigo a la radio en la SER lo mismo digo pues muchas gracias hombre

Voz 0985 21:06 digo que regenta Caballero que en Benito de tenéis mucho lío

Voz 23 21:10 el clima reingresado

Voz 0985 21:14 es que hay mucho trajín ahora no ahora

Voz 23 21:17 así estoy a la espera de que pienso ya la una unidad algo a al Estado para comprarlo llevarlo para Badajoz

Voz 3 21:24 con tu tardas cuatro horas

Voz 23 21:27 hay algo más ameno entregar oí y encontrar un par de horas en que se dice

Voz 1375 21:32 X buena carretera eh

Voz 23 21:35 no la cartera hoy precisamente gracias a Dios es el único día que ha hecho menos todos lo estoy toda la semana esta que

Voz 1375 21:42 qué vas a comprar que vas a pillar bueno pues compramos

Voz 23 21:45 aquí compramos de todo porque es el es la el puerto más grande que que se les hizo la referencia todo aquí pueden encontrar lenguado Race merluza de toca fresquitos ofrecía

Voz 1 22:02 para mañana para todo no aquí

Voz 23 22:04 súper fresco sí señor sí señor a poder llevar las cosa buenos restaurantes

Voz 1375 22:10 no es curioso que Madrid no tiene Madrid es el mejor puerto es paramos totalmente

Voz 23 22:17 pues me alegro que le vaya también en el programa lo tiene también gracias Benito un abrazo antes de voto para

Voz 1375 22:24 yo Ripalda Marcos saludamos a aneurisma hola aneurisma hola llamado lo he dicho bien no el nombre sí de donde un poquito complicado de donde viene el nombre and every yo soy dominicano a dominicano

Voz 1 22:40 muy bien dónde estás

Voz 1375 22:41 ahora ahora mismo voy dando a Zaragoza podrían en ruta a Abbas en ruta con el camión por ahí en Zaragoza Zaragoza versionando ahí para salud no no voy a Madrid a vas a Madrid también a Mercamadrid aminoró no hubo ya a Correos

Voz 26 22:57 ah muy bien pues nada que vaya bien y cuidado con él

Voz 24 22:59 en correo

Voz 1375 23:02 oye que que tiene que hacer Iniesta según tu han Every

Voz 23 23:06 bueno yo pienso que que él tiene que

Voz 1375 23:09 sí ahora porque como como diciendo dicho no

Voz 23 23:11 pero no es lo mismo que retirar

Voz 1375 23:14 ya entonces eh

Voz 23 23:16 la liga española es una Liga demasiado agresiva ahí ya nieta tirándolo los últimos tiros bueno que ya los Tigres una Liga para arriba que en cualquier Liga que se vaya va a Aspace la bomba pero ya aquí

Voz 1375 23:29 es bueno ya sabéis yo yo pienso que se tiene que mejor que se vaya que se vaya por todo lo alto y que se vaya donde quiera que sólo hagan eso eso es así que bueno eres del Barça y del Madrid del Madrid claro por eso que dice vaya no corre

Voz 27 23:46 si no sabes tú nada claro por la capitalidad

Voz 28 23:50 es lo que te ha hecho sufrir

Voz 3 23:53 Katy no

Voz 23 23:55 no pero espero particularmente un jugador que he querido todas las eso es verdad es verdad que para que te sentado en el banco de gol que se vaya jugando que es lo que es lo que le gusta buen

Voz 3 24:11 bien estoy viendo que agradecerle al Madrid

Voz 29 24:13 hubiera sido esto vamos a crear

Voz 1 24:17 que vaya bien ese viaje esa ruta Madrid y gracias por llamar eh

Voz 28 24:21 vale vale

Voz 0239 24:24 no Manu no es momento de recordarlo pero pudo ser no un momento

Voz 1 24:28 no no no no

Voz 1375 24:31 que pudo ser pudo ser una dos y hasta tres veces Antonio la dictó

Voz 3 24:36 María de Romero Gallego o de Jordi

Voz 1375 24:38 Marcos no sé que sería un sorpresón está en la manos de Agustín poner a los Bueren religiosa Agustín que grande

Voz 30 24:45 es

Voz 1375 24:46 esta te sientes presionado

Voz 30 24:49 hombre yo tengo ya lo he dicho a tu compañero ha empezado antes de empezar el debate que yo

Voz 27 24:58 así ha dicho mi amada va a dar la victoria a uno de los dos no hombre gran oye donde donde no

Voz 1 25:08 a dónde vas ahora mismo aquí se oye por el camión también

Voz 30 25:10 quién ruta Boyle bajo el título a Perpiñán

Voz 1375 25:13 de dónde ha salido

Voz 30 25:15 de J queda

Voz 1 25:17 la no de aquí al lado de aquí de Alicante hasta Perpiñán Rajoy aquí era a que era llega más o menos

Voz 30 25:23 vaya vaya quién debería nueve por ahí voy a quién lo ha recurrido ruta J

Voz 1 25:37 pues nada esto el mal para arriba todo el mar Mediterráneo ya sabíamos que Barreda

Voz 30 25:41 el momento no va bien ya te digo bueno pues nada cuidadito

Voz 1375 25:45 ante Agustín que crees que debe hacer Iniesta

Voz 3 25:47 hay quedarse en el Barça o marcharse

Voz 30 25:50 yo ya hombre gol de fruta a ver el fútbol como yo en Europa inquieta porque todavía dónde está pero claro pues no lo sabemos poner es como si Saramago yo

Voz 1375 26:44 pues que no han explicado cómo sabe Agustín que iba a decidir con su voto ya decidido que ganan Jordi

Voz 30 26:50 cómo está la cosa como madridista vaya bien Agustí

Voz 1375 27:06 ni gracias por llamarnos hombre

Voz 30 27:09 claro de ahí te van acompañando todos

Voz 1 27:23 digo adiós Agustín pues nada bueno nosotros somos Caballero gallego y se hundía que hay que perder yo creo que eso también es verdad en Internet por cierto si escudo la pregunta de esta seguir en el Barça setenta por ciento si treinta por ciento no la gente no quiere que se vaya Iniesta de pero bueno pues nada un abrazo chavales a los cuatro Romero que vimos mañana en allí en Alemania sí señor un abrazo quiero decir ya te iba a decir ya también pero va a ser complicado pero podemos intentarlo Podemos no no es gratuito bajaba el gallego Jordi Marcos chao hasta luego está por allí José Antonio Ponseti hola qué tal buenas noches como seguida Pedro Martínez de la Rosa Manu Franco porque

Voz 2 28:04 arranca el Mundial de Fórmula uno hay estamos ahí estamos hombre sí señor

Voz 5 28:09 ah

Voz 2 28:36 todos los balones de todos los goles que meta en todos los de todas las ligas de todos los países