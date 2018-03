"El 50% de las madres solteras viven en riesgo de pobreza"

Voz 4

00:48

no hay datos exactos de cuántas madres que Sabino España hay datos según me Leele de cuantas familias monoparentales que cerca de dos millones de familias monoparentales en España de estas en los ochenta y uno por ciento son familias monoparentales y esto refleja más que familia refleja hogares no el número de familia creemos que somos más que realmente las mujeres que vive con su familia de origen la mujer que ha tenido hijos que no tiene pareja que que con su madre su padre porque los apoyos independizar está bien que visibilizar dentro del centro por lo cual pues también estamos tú peleando y estamos intentando que la Administración pues haga un estudio en condiciones que refleje cuál es la realidad de las familias normalizadas no