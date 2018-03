El Larguero: Arthur, Ceballos, Lopetegui, el debate y la previa de la Fórmula 1 (22/03/2018)

Voz 1201 00:00 pues muy buenas noches y bienvenidos al larguero aquí vamos a estar hasta la

Voz 1375 00:49 hora y media contando T que entre otras cosas España ya está en Alemania ha llegado a la selección española a Düsseldorf mañana a las veinte y cuarenta y cinco tenemos partidazo entre los dos últimos campeones del mundo y en medio de ese viaje donde enseguida vamos a estar con Antonio Romero y Javi Herráez ibamos a tener en directo al seleccionador Julen Lopetegui eh antes de eso digo también os comento que ha sido noticia que que ya tardaba en su medio porque además de futbolista es periodista es editor The Players Tribune ha dicho que el día entre otras cosas el día más feliz de su vida fue cuando ganó el Mundial con la selección española y que desde el día en el que va pero la imagen por televisión de Tassotti soltando el un viaje a Luis Enrique y sangrando por la nariz ese día el tuvo claro que quería vestir la camiseta de la selección española el sentimiento de Piqué con La Roja es indudable siempre lo ha dicho todo el mundo que le conoce IPIC hielo cuentan esta carta es una carta de nueve folios en inglés se llama al on Story una historia muy larga tan larga bueno ha hablado de eso también de la relación que tienen los jugadores del Madrid ir el Barça Si estuviera aquí Mourinho otro gallo cantaría pero como Mourinho está muy lejos eh o ya va que se llevaran bien que tuvieran buena relación los jugadores del Madrid del Barça como aquella vez que se llamaron Xavi Casillas Casillas y Xavi bueno pues ahora Piqué en esa carta habla del buen rollo que hay entre madridistas y culés que hay un grupo de Whatsapp donde hay metidos varios jugadores de la selección madridistas y azulgrana hablaba pues eso que sea vacila que si este año ya no se ponen tanto los emoticonos del muscular y todos los madridistas porque van peor que no sé qué

Voz 2 02:29 bueno le Iker

Voz 1375 02:32 están pues Sergio Ramos jugadores del Madrid en ese grupo de Whatsapp e uno de esos miembros de ese supuesto grupo de erramos hijo la respuesta que le ha dado a Ricardo Reyes compañero de de Mediaset mañana veremos la entrevista completa pero cuando le ha preguntado por ese grupo de Whatsapp Ricardo Reyes a Sergio Ramos aquí va un pequeño anticipo de lo que mañana veremos completo en Cuatro

Voz 3 02:54 yo no estoy porque yo me quite lo basaba vivo un poco más tranquilo ahora

Voz 1375 02:57 yo no estoy en ese grupo

Voz 2 03:01 es tremendo

Voz 1375 03:03 lleva alardeando de que en ese grupo es tantos hice Ramón no hay no estoy me quité del Whatsapp porque vivo mucho más tranquilo podía hasta el caso es que Pixie Dixie o como Zipi Zape se llevan bien pero tampoco le me mola demasiado a Ramos que alarde tanto Piqué de lo bien se lleva si hay un grupo de Whatsapp pero ya lo avisó Ramos se ha quitado pero no quieren ni pasábamos porque vive mucho más tranquilo no me extraña bueno enseguida estamos aquí como digo en Alemania y en seguida estamos con Julen y le preguntamos por esta historia también en un día en el que no se ha hablado de otra cosa la entrevista de Iniesta anoche en El Larguero deja la selección

Voz 2 03:40 después del Mundial eh

Voz 1670 03:42 también vamos a preguntar a a Julen por eso

Voz 1375 03:45 la pregunta del debate de los jueves de hoy con Jordi Martí con Marcos López con Antonio Romero y con Jesús Gallego va a ir por ahí la pregunta que ya puedes ir llamando debería Iniesta seguir en el Barça tú que crees si o no después de lo que dijo anoche que lo tiene muy meditado pero no decidido después de que dijera que se ve con fuerzas todavía para estar al menos dos años más como titular en el Barça sin embargo la impresión que nos daba es que más o menos tiene claro que se va a ir a China pero que también no lo va a decir si será cuestión de días tú que crees que debería hacer Iniesta seguir en el Barça sí o no pues ya puede llamar nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida te esperamos como cada jueves aquí mientras en el debate de El Larguero con Jordi con Marcos con Romero y con Gallego nueve cero dos catorce sesenta sesenta tú crees que Iniesta debería seguir en el Barça sí o no además Gareth Bale ha marcado un hat trick con Gales le han ganado cero seis a China ya dijo Camacho que no ha salido un chino bueno me parece que así seguimos en fútbol digo eh eh en otras cosas probablemente sí pero en fútbol no nos parece claro Gareth Bale es otro mete goles le cambia la cara es otro en el Madrid lo he dicho más veces seguirá y muchos se darán cuenta y no lo digo de manera despectiva lo digo porque es la realidad ni en lo deportivo ni en lo humana ha terminado a integrarse y es uno de los que está claramente en la rampa de salida de este verano en el Real Madrid pero hoy con Gales ha salido tres goles de los seis que la metido a China además de España Alemania de mañana veinte cuarenta y cinco que contaremos en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda y que se en Telecinco eh el Torrens va a analizar a la selección alemana la vigente campeona del mundo y además hay partidazo se juega la Argentina de Messi contra Italia Cristiano Ronaldo Portugal juegan contra Egipto y Francia contra Colombia hay auténticos partidazos estos días ya es oficial que Zlatan Ibrahimovic ha dejado o deja el Manchester United el contrato queda rescindido el sueco parece que apunta a la mayor Estados Unidos hoy ha jugado dos sub-veintiuno partido de fase de clasificación para el propio como europeo hemos ganado tres cinco con dos de Oyarzábal tres de Borja Mayoral hijo también es noticia que la UEFA le ha cerrado parcialmente el Parque de los Príncipes a par de París tras el lanzamiento de las bengalas en el último partido contra los blancos además de utilizar puntero láser y bloqueo de escaleras en la en aquel partido de la vuelta de octavos de final de Champions bueno básicamente la zona de la grada norte durante el próximo encuentro europeos lo que estará cerrado si la UEFA sigue siendo pues eso amaga pero no pega encierra un poquito aquí este trocito de la grada te multó con cuarenta y tres mil euros como digo en este tipo de multas a este tipo de clubes le dejarán propina a la UEFA en vez de cuarenta y tres mil igual de deja cuarenta y tres mil quinientos ó cuarenta y cinco mil

Voz 2 06:38 esto no es emplearse

Voz 1375 06:41 tener mano dura es simplemente un brindis al sol al sol que no sé si va a valer para mucho pero esa es la noticia de hoy cierre parcial de esa parte de la grada norte en el Parque de los Príncipes cuarenta y tres mil euros de multa además la UEFA le ha prohibido al Marsella vender entradas a sus aficionados para los dos próximos partidos que juegue como visitante durante los próximos dos años está me gustan poco más en la Liga de Campeones femenina cuartos de final le ha ganado el Lyon dos uno al Barça y además ha habido Euroliga de baloncesto ojo que quedan dos jornadas para el final de la fase de grupos le ha ganado el Real Madrid ocho ocho ocho uno al Zalgiris Kaunas conserva por tanto el equipo de Pablo Laso la cuarta plaza importantísimo el partido de hoy el Valencia que ha ganado en Milán al Armani nueve ocho nueve nueve tres tampoco vale para mucho porque ya estaba eliminado el Valencia sigue vivo el Joventut de Badalona la junta de accionistas ha respaldado el proyecto y por ahora no corre riesgo de desaparición eso sí el presidente Juanan Morales confirma que la situación no está todavía resuelta definitivamente hoy jueves vamos a dedicarle un ratito al inicio del Mundial de Fórmula uno enseguida estamos en Australia hay esta Manu Franco enviada especial del diario As compañera también de la Cadena SER Nos lo van a contar los hombres que más saben de Fórmula uno y que mejor lo cuentan en este país va a estar por aquí Pedro Martínez de la Rosa noventa arista de Larguero que cada semana nos contará a lo mejor de la Fórmula uno y que hoy nos banalizar la previa el cambio de reglas cambio de motores cambio de pilotos como está el coche de Alonso cómo estás se Carlos Sainz todo eso se lo vamos a preguntar enseguida Pedro Martínez de la Rosa a José Antonio Ponseti con Manu Franco yo en Australia y además eh Alejandro Valverde se ha exhibido en la ascensión a La Molina en la Volta a Cataluña a ganar la etapa y es nuevo líder Ivor último en esta portada El Larguero te cuento que en este culebrón de rugby después el partido de Bélgica España

Voz 1670 08:30 la Federación Española de y no tiene

Voz 1375 08:33 voy a decir ninguna pero digamos muchas esperanzas yo no tengo ninguna en que la resolución para que se remita al partido sea positiva mañana se decide la Federación del rugby europeo decide si se repite el partido bravos nivel llevando velas a la Virgen que queráis nos van a hacer que sea revisase partir las once y treinta y ocho una menos en Canarias han aportado al larguero que enseguida nos va a llevar a Alemania para que nos cuenten eh Romero y Herráez como está allí la selección para hablar con Julen Lopetegui vamos a hablar también con Juan Luis Larrea que es el otro candidato a la presidencia la Federación pero a esta hora de la noche nos está esperando el último fichaje del Fútbol Club Barcelona selló llama Arturo es brasileño tiene veintiún años vendrá al Barça en enero del año que viene está en Brasil y nos parecía un protagonista interesante para arrancar el larguero así que estalla por ahí al teléfono cogemos un coche

Voz 1670 09:25 si puede ser con alas también para irnos a Brasil

Voz 1375 09:28 cruzamos el charco y con este cochazo Nos vamos a saludar ya al flamante fichaje del Barça costado treinta kilos es Artur está en sintonía El Larguero

Voz 1201 10:16 bueno pues a esta hora de la noche saludamos en el Larguero al que es

Voz 1375 10:20 nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona Arthur Melo buenas noches pues lo age oye Arthur eh cuéntanos qué sabes del Barça aquí gente recomendó fichar por el Barça y que te han contado de de del Fútbol Club Barcelona

Voz 7 10:34 entonces hemos decidido muy entre familias

Voz 8 10:38 esa ha sido una decisión que he tomado entre mi familia y yo de todas formas yo siempre quise jugar con el Fútbol Club Barcelona ya le ya me gustaba el club incluso antes de ser jugador profesional siempre que les veo jugar se me llenan los ojos

Voz 7 10:52 es un exceso y me toca

Voz 2 10:57 es cierto que Ney martes recomendó jugar en él

Voz 1375 10:59 esa sí sí dime

Voz 2 11:02 muy el me habló muy bien de la ciudad

Voz 8 11:04 muy bien del club y me dijo que si mi opción fuera a escoger el Fútbol Club Barcelona estaría haciéndolo bien

Voz 1375 11:11 tuviste alguna oferta del Real Madrid o algún contacto con alguien del Real Madrid se interesaron por Ci en el equipo blanco

Voz 8 11:18 y a no expresar si no me confundo Mi representantes sí que tuvo algún tipo de contacto extraoficial pero a mí no me llegó ninguna oferta oficial en ningún momento para los que no te conoce

Voz 1375 11:34 cien como juega Arthur como es como futbolista

Voz 8 11:39 no era un millas pues es un centrocampista que le gusta tener el balón en los pies disfruto teniendo los pies para marcar el ritmo de los juegos del partido también se ha marcado

Voz 2 11:54 es cierto que tu ídolo de Iniesta

Voz 1375 11:55 está

Voz 8 11:57 sí sí que lo es desde pequeño siempre que veía los partidos del Barcelona veía jugar a Iniesta y es es uno de mis ídolos sí

Voz 0015 12:03 se busca pues no joe osea que vas un poco con

Voz 4 12:06 España en el Mundial o no

Voz 8 12:08 no evidentemente Mi primer países Brasil pero como yo tengo mucho cariño por Iniesta también le gusta que hagan que gane España

Voz 7 12:19 aunque hay dos o tres años

Voz 1375 12:23 sí señor sí señor Eresma hagamos queréis más como Xavi o más como Iniesta Arthur

Voz 7 12:28 y es muy tenso muchos caracteres

Voz 8 12:32 cada jugador tiene sus propias características me encanta que me han comparado con Iniesta y con Xavi pero yo intento ser Artur me fijo en cómo lo hacen ellos que son grandes jugadores pero también me fijo en cómo lo hacen otros jugadores

Voz 2 12:47 está claro hora Artur te impresiona imaginar jugar al lado de Messi han pagado se paga treinta millones por Ci U

Voz 1375 12:57 con sólo veintiún años llegara al Barça en enero del año que viene que es cuando en principio está pactado jugar al lado de Messi eso no es fácil de asimilar en en tampoco tiempo para alguien tan joven como tú no

Voz 2 13:08 tú te has concesión muy tú has

Voz 8 13:10 lealmente desde que empecé a jugar al fútbol ha sucedido todo muy rápido yo empecé a jugar y para mí era como un sueño poder jugar en algún momento determinado al lado de jugadores tan grandes como Messi y ahora resulta que voy a poder estar trabajando con él cada día y además voy a poder comprobar si realmente es de este planeta o no porque es un jugador fuera de serie

Voz 2 13:32 son caras en las tres últimas quién es mejor jugador Palatino Messi o Cristiano Ronaldo te encubierto mujeres portuguesa no si si ella piensa lo mismo no ella va con ella piensa que es mejor Cristiano o Messi

Voz 8 13:50 sí la verdad es que no es un tema que haya hablado nunca con mi mujer no lo hemos tocado nunca pero estoy según ella sería capaz de decir mejor qué opinión tiene pero estoy seguro de que me gusta más Messi

Voz 7 14:00 pues este es el feria

Voz 2 14:02 ves a Neymar en el Real Madrid Arthur

Voz 7 14:05 sería un buen aún que el tinto mal

Voz 8 14:08 aunque la verdad es que esa es una decisión que tiene que tomar a Neymar con su familia siguió pudiese escoger preferiría que juega en el Barcelona porque todos queremos jugar al lado de grandes jugadores y Neymar lo es en Barcelona los hay

Voz 7 14:20 así que iba en serio

Voz 1375 14:23 a última cuestión que que mensaje te gustaría mandar a todos los aficionados del Barça que te están escuchando

Voz 7 14:29 eh aquí que agrade estatud

Voz 8 14:34 pues agradecer a todo el mundo los mensajes que me está en enviando a través de las redes sociales la verdad es que esto es un sueño estoy deseando estar allí es una ciudad preciosa

Voz 2 14:44 se hizo con los pan

Voz 8 14:46 es maravilloso yo estoy deseando a conocerles y un abrazo a todos

Voz 2 14:50 yo

Voz 7 14:50 no abraza abraza desean pusimos

Voz 1375 14:56 pues que te deseamos que venga muy pronto en principio para para enero porque no sé si depende de algo que tu pasaporte sea comunitario o no o eso es independiente en el Barça te han dicho que en enero bienes no

Voz 8 15:07 sí efectivamente es lo que se acordó entre el el jugador Arthur y el Barcelona que en principio empezaría en enero

Voz 2 15:13 hay que a Artur mucha suerte mucho

Voz 1375 15:17 abrigado muerto brigada Brigada

Voz 2 15:20 lo que sí lo que

Voz 9 15:24 pues nada un abrazo grande para ti también a estas son las primeras palabras de Art

Voz 1375 15:28 tour en una radio en nuestro país el

Voz 1025 15:30 al

Voz 1375 15:31 el flamante fichaje del Barça hasta aquí en Barcelona aquí muy buenas

Voz 1296 15:35 hola qué tal muy buenas fíjate qué pensaba yo que la

Voz 1375 15:37 mujer a ser portuguesa igual decía que les parecía parecía Cristiano pero ha dicho no es un tema yo con mi mujer quién es mejor Messi o Cristiano pero seguro que va a decirme si ha dicho

Voz 1296 15:47 si llega en enero de dos mil diecinueve En febrero la mujer está

Voz 1375 15:50 de que mejor lo tiene claro ahora le pregunta Axel Torres qué tal las características de este Arthur nuevo fichaje del Barça hola muy buenas qué tal buenas noches pero aquí como ha caído este Cindy culebrón no que sea hablado tantas veces de Artur de un jugador que viene a ocupar un poco ese puesto no poco Xavi Iniesta aunque él dice que les Artur y que habrá que ver cómo juega preguntamos Axel

Voz 1296 16:14 sí es un jugador en el que el Barça y tiene depositadas esperanzas mucha esperanza has hecho se se le ha seguido sin disipó sólo podríamos decir los últimas semanas recordarás aquella foto de Artur vestida del Barça con Robert cuando el acuerdo todavía estaba lejos de hacerse de hacerse oficial el pasado once de marzo cuando cuando el Barça anunció su incorporación sino ese acuerdo con gremio sublime en Brasil para conseguir unas una opción de compra de treinta millones de euros más nueve en variables que sería efectiva el próximo verán el próximo mes de julio para poder contarla en el siguiente ejercicio económico como te decía en la entrevista la idea es que llegue en enero de dos mil diecinueve En el Barça algunos le ven cosas de Xavi para otro se asemeja más a Iniesta que es su ídolo como como queda claro es un centrocampista diestro veinte años fue elegido en vi pide la pasada final de la Libertadores de Biden dementes una apuesta es una apuesta de futuro con las dudas que supone siempre llevan jugados americano pisar por primera vez terreno europeo Hirsi deshacer lo demás en un centro del campo tan específico como el del Barça pues habrá que ver cómo se adapta Artur que es insisto una apuesta a medio plazo para apta por parte del Barça que ha ido rápido hoy ha estado muy muy muy muy certero en la en la contratación impidiendo que otros clubes pudiera entrar en la puja eh

Voz 1375 17:23 el comentaba esta tarde que Artur preguntábamos antes de la entrevista a un rato antes de entrar en el Larguero Artur pues Artur artículos quedaremos con Artur este Arthur están bueno Axel por ejemplo la primera pregunta que no hará Sara muchos oyentes de ir al Mundial con Brasil probablemente no difícil porque además ha estado

Voz 0267 17:41 lesionado mucho tiempo el momento Sue explosiones semifinales final de Copa Libertadores hice lesiona en la final vuelta

Voz 1375 17:48 es muy difícil que entra en la lista sí porque además

Voz 0267 17:51 tras este tiempo que habría sido el tiempo para

Voz 1670 17:53 a reclamar un puesto para para

Voz 0267 17:56 bueno hacerse con con más opciones pues no ha podido jugar no ha podido participar no

Voz 1375 18:02 si hacerlo o no entonces

Voz 0267 18:04 yo creo que les llega pronto pero bueno por nivel probablemente podría estar yo creo que sí

Voz 1375 18:10 nivel debería establecieron normales debería estar en la selección de los veintitrés elegidos para Brasil como juega y que qué le puede aportar al Barça este fichaje brasileño cuando llegue en enero del año que viene

Voz 0267 18:21 a mí me parece un chico con una capacidad de dominar los partidos tremenda es muy ex excepción

Voz 1670 18:30 qué tal un jugador que juega al lado

Voz 0267 18:33 el medio centro con esa capacidad de conducir el balón de cambiar de ritmo

Voz 1375 18:38 de eliminar rivales mediante

Voz 0267 18:41 de un slalom y al mismo tiempo tener esa capacidad de de Pau Shi de organizar el juego de jugar tan atrás y al mismo tiempo acabar tan tan arriba no es es es muy inusual es un perfil de jugador que que no abunda que que por posición diríamos que en el Barcelona juega más atrás de lo que juega Iniesta pero que desde luego se parece más a Iniesta que a Busquets es decir juega más donde Busquets pero se parece más a Iniesta vale

Voz 1375 19:09 sería un Iniesta haciendo jugando en el sitio yo creo que yo creo en él

Voz 0267 19:13 pero no puede jugar a tan atrás creo que es un jugador para para actuar de interior en el cuatro tres tres del Barça en la posición de en efecto Xavi en la ponencia de Iniesta pero es verdad que en Brasil juegan un doble pivote que en ese doble pivote a veces él es el que se queda más atrás el que rompe menos hacia hacia adelante yo te diría que es un jugador muy parecido a mí a quién más se me parece esa Modric creo que es el jugador más parecido a Modric que he visto desde que apareció Modric desde luego Juan

Voz 1375 19:42 me parece ideal reteniendo arriba se parece dime entregado a Modric al Madrid valiendo treinta kilos hay que felicitar a alguien porque con treinta millones hoy en día era un gran jugador traerlo de Brasil sería un chollo pero habrá que verlo cuando llegue que de momento hasta pero desde el diecinueve hay que esperar el fracking

Voz 10 19:57 imagino que ahora vamos a Alemania a ver cómo ha

Voz 1375 20:01 eh caído esas declaraciones de Iniesta anoche en El Larguero en el día de la selección española en Alemania pero en Barcelona imagino que hoy no se ha hablado de otra cosa no de lo de Iniesta en el Larguero anoche

Voz 0267 20:09 sí

Voz 1296 20:10 ha sido el tema y la comidilla del día a a las palabras de Iniesta sobre todo por por la Interpol estación que se hace escuchando lo de que aunque no esté la decisión tomada todo hace indicar que que que se marchará del Barça el próximo verano y que parece que Iniesta pues ha decidido ya que es una mala noticia para el barcelonismo pues intentar y la isla contando o confirmando con el máximo tacto posible no igual cómo trata el el balón pues intentar tratar a la gente con ese tacto para que se vaya haciendo a la idea de que el próximo treinta de abril de escuchando la ayer todo hace indicar que que nos dirá que se marchen

Voz 1375 20:40 ahí con los ojos ayer cuando ya los mensajes que le poníamos un poco tocado de la gente todo lo que les decía Hay claro que van a hacer los aficionados por ejemplo que va a hacer la Peña Andrés Iniesta está por ahí su presidente Andrés García hola Andrés muy buenas

Voz 1670 20:51 hola muy buenas noches estamos hombre cómo estamos

Voz 1562 20:55 pues bien viendo cómo cava Sergio García el más Play

Voz 9 20:58 ah vale estas colas con la tele puesta Larguero si es que estás a todos y es que claro por dónde va Andrés García pues tendría que si se va a Andrés Iniesta tendrás que hacer otra por ahí con alguno de la tierra o no pero seguro que no se oye que conclusión

Voz 1375 21:11 sacas de de lo de anoche ya dijo que el carpetazo a

Voz 1670 21:16 la selección se lo va a dar en este Mundial pero del Barça

Voz 1375 21:20 te pareció entender por lo que dijo anoche que ese va a China

Voz 1562 21:24 conociendo Andres yo creo que fue muy sincero Él siempre sincero con todo lo piensa todo mucho oí yo creo que lo dejó muy claro yo creo que hasta el último hito nadie vamos a salir de esta incógnita eh eh

Voz 1375 21:42 fíjate que cuando cuando dice todavía me veo con fuerza para ser por lo menos dos años más titular en el Barça

Voz 1562 21:47 sí se nota yo estaba estoy con el yo este año lo veo muy bien lo veo muy a gusto creo que las lesiones

Voz 0015 21:58 los otros percances pequeñas que ha tenido musculares son normales los golpes que reciben estos jugadores

Voz 1562 22:03 si la edad que ya tiene pero yo lo veo así si él decide en abril a finales de abril toma la decisión de Se va a ser más por eso

Voz 0015 22:16 porque hay un físico que por por otro por otro motivo

Voz 1375 22:19 oye y si finalmente se fuera que hace la Peña tu Peña que preside Andrés Iniesta o habrá que ir a China a algún partido si se fuerza es irse fuera de bolsas

Voz 1562 22:26 sí se fuera pues lo difícil poder verlo par yo de él no porque enano no emite pero elogia mandar a Tebas

Voz 2 22:38 lo que faltaba

Voz 9 22:39 acabar de arreglarlo ya que nos pongan en manos de los parte de Iniesta

Voz 1562 22:42 claro melómano la Peña Andrés Iniesta se ha sido escasa base está ligado al fútbol está claro tal que moría

Voz 1375 22:51 oye si la última les bastante amigo de la familia que se barrunta en la familia que sí

Voz 1670 22:57 que aprenda a alguno el padre dice algo a alguien por ahí en Villa o no

Voz 1562 23:02 hablamos de otras cosas saber cuando habló con la familia

Voz 1375 23:06 buenos días jeta dime me preguntes por edil

Voz 1562 23:09 es que prefiero no saberlo así nunca podré meter la pata en una decisión tan importante tan trascendental yo tengo mi propia opinión de lo que a mi me gustaría como todo aficionado a año me gustaría en estos dos años como ha dicho los pudiera aguantar el Barça sino dos uno

Voz 2 23:31 ya no incluso hasta enero pero

Voz 7 23:33 no yo no quieres que te diga compré lo que que la balanza tienen que estar muy equilibrada y que se seguro que va a tomar la mejor decisión

Voz 11 23:43 para todos sin ninguna duda

Voz 1375 23:46 me gustaría que siguiera eternamente pero como se han ido antes otros pues seguro que también le llegará la hora Iniesta

Voz 10 23:50 sí parece que elabora llegado Andrés García gracias por estar en El Larguero

Voz 1562 23:54 sí sí

Voz 2 23:55 muchas gracias buenas ayudados Llanos contra las a contar ahora qué tal Sergio García

Voz 1375 24:00 que qué tal va a ver qué tal va la cosa bueno pues nada ahora vamos a ir al debate enseguida con Jordi con Marcos con Romero Ivonne Gallego pero parece que es cuestión de días no que no sabemos cuándo pero que hay que diga lo que parece que va a ocurrir

Voz 1296 24:13 Sese ya el que él controla el discurso encontró a los los tiempos ojalá no se lleve como si Iniesta al final pues Se optara por por ese pequeño porcentaje a lo mejor queda todavía de que de que pueda seguir en el Barça pero escuchando la ayer contigo en la

Voz 3 24:27 pero solución pues uno se va haciendo a la idea

Voz 1296 24:29 eh

Voz 1375 24:31 es un lujo asiático nunca mejor dicho Axel Torres Vera Iniesta en la pero ya la la china con todo respeto para los chinos que no están oyendo que hay muchos chinos que oye en El Larguero que hace la liga china el mejor dicho que hace Iniesta en la liga china

Voz 1025 24:44 es verdad es verdad no hay un jugador de ese nivel

Voz 0267 24:48 nunca a lo que pasa es que también cada vez hay más jugadores importantes y están consiguiendo no sólo firmará jugadores ya veterano sino que también están consiguiendo llevar ahí a jugadores a los que les quedan años de fútbol no la apuesta están haciendo económicamente es muy fuerte y están buscando gente que les de talento y les de repercusión mediática y en este caso Iniesta les daría ambas cosas vamos a a ver iría iría muy sobrado la liga china además ocurre algo bastante curioso hoy es que como hay un límite de extranjeros al final sólo hay tres jugadores no asiáticos en el campo puede haber como mucho tres extranjeros no asiáticos aquí yo será Iniesta y un extranjero asiático entonces así lo van a dejar en el banquillo a todos los equipos tienen como mínimo siete jugadores chinos en el campo en cada momento entonces está bien lo que ocurre claro es que tú puedes firmar a cuatro jugadores muy buenos pero al final siempre vas a tener siete jugadores chinos entonces ahí como guía antes diferencias dentro del propio equipo no tener igual tres tres extranjeros de son internacionales por Brasil que hay equipos

Voz 1375 25:54 entremedias por Brasil pero lo gol

Voz 0267 25:57 esto del equipo se completa con jugadores chinos que aunque sean los mejores de China pues no están a ese mismo nivel no entonces hay unos desequilibrios muy extraño

Voz 1375 26:04 a los chinos con Iniesta Iniesta con los chinos y es que sí

Voz 0267 26:07 al final pues saldremos vivir dentro de poco una

Voz 1375 26:09 hace flaco hasta luego buenas noches hasta luego aguántame segundo Axel que te pregunto por Alemania para el partido de mañana que están ya hay Romero y Herráez en Düsseldorf y el seleccionador Julen Lopetegui aquí en El Larguero en la SER

son las doce en punto de la noche estamos en El Larguero en la SER

Voz 1025 29:59 previa de un partidazo mañana en Alemania donde están de Antonio y Javier la Romero muy buenas

Voz 9 30:05 qué tal muy buenas noches a todo eso hola Javi Herráez buena nuestro sonido Carlos Ródenas hola qué tal a todo buena no

Voz 1375 30:10 sí es como un tiro son hoy los dos dando un segundito que no está escuchando ahora mismo protagonista ahora de la selección vamos con la selección sub veintiuno está por ahí Dani Ceballos y hola muy buenas

Voz 9 30:20 hola buenas noches enhorabuena hombre vaya partidazo me encanta el pase que le has dado en el primer gol a Oyarzábal eh

Voz 19 30:29 sí la verdad es que me he trabajado aquí la selección saldrá pesar campo apoyó efectuar el pase y hoy eliminado en gol que pero lo más importante sacro tenías que esa

Voz 1375 30:40 ya eso no

Voz 19 30:41 sí sí a verdad casi a la perfección no pasa eso

Voz 1375 30:44 por mucho ensayo yo a mí no me sale ya te lo digo

Voz 10 30:48 eso

Voz 1375 30:49 sólo sale a los que podéis hacerlo el campo que era un poco patatal lo que

Voz 19 30:53 sí bueno la verdad es que me estaba mucho

Voz 1375 30:55 no el balón yo creo que es momento

Voz 19 30:57 en de poder que somos profesionales y que no podemos jugar en este tipo de campo apenas había ausente ayer tuvimos la desgracia de que Francia se lesionó el terreno de juego y lo más importante que hemos acabado punto oí cómo estás estamos no

Voz 1375 31:13 pues nada eso es lo más importante oye victoria muy importante en el camino para el europeo era muy importante ganar hoy no habéis fallado eh

Voz 19 31:20 el míster lo dijo que a pesar del campo era una oportunidad de oro para dejar al segundo a cinco puntos con un partido menos hoy hemos sabido aprovechar la oportunidad Hay una yendo a pasito acerca de europeo

Voz 1375 31:33 dos de Oyarzábal el primero a pase tuyo como decíamos tres de Borja Mayoral que has salido eh

Voz 19 31:39 sí la verdad es que me muy contento también con por Borja porque lo necesita somos ex jugador que vive del gol cuando uno juega ahora metieron tres goles la doble

Voz 1375 31:51 esto demuestra que cuando nos ponen Ceballos Borja Mayoral cuando os dan minutos y confianza responde IQS

Voz 19 31:58 bueno la verdad es que todos los jugadores con confianza hay con minutos intentan aprovechar la la situación muy Borja hoy la aprovechado otro día me tocó a mí pero es el camino está preparado para cuando llegue la oportunidad aprovecharla

Voz 1375 32:11 sobre todo la confianza del míster no de Celades en este caso porque tampoco es que estés jugando mucho de desgraciadamente en el en el equipo en el Real Madrid pero es un fijo en la lista del seleccionador no

Voz 19 32:22 si Alber me conoce bastante bien sabe que teme compromiso gigante con la selección y creo que siempre que he venido aporta meteoritos Arena haya jugado o no y la verdad es que tengo la gracias por confiar en mí siempre Hay yo intentar devolver la Campus ya sólo faltan

Voz 1375 32:40 con Zidane no

Voz 19 32:42 bueno la verdad es que esta año cuando menos de lo que esperaban pero nada nadie me la quita la ilusión de de conseguir mi sueño que para entrar Real Madrid

Voz 1375 32:53 que me imagino que no repara latino pero con la ilusión con la que sales del Betis llegas al Madrid no sé si lo has pasado mal durante este año lo está pasando mal

Voz 19 33:03 y la verdad no es fácil cuando viene de un club de jugar todo a priori más pequeño de que Real Madrid y cuando llegas te das cuenta que que hay jugadores muy bueno así te ha gustado jugar más pero como bien ha dicho ante el riesgo de todos aprendes experiencia amaño en el que se coge mucha cosa creo que me está poniendo para para madurar para en cultura y en algún momento te has arrepentido Dani no era mi sueño de pequeño ex pareja el Real Madrid hay muy bien he dicho ante nadie ni nada ni nadie me va a quitar la ilusión iré a trabajar para para algún día de Mi nombre ha sonado oí a un pico en el Real Madrid

Voz 1375 33:48 ahí está Dani Ceballos hombre con con un par y con y con categoría ICO ICO en la calidad que tiene lo único que hace falta es bosque pues tener confianza oye en enero y que te den confianza en enero hubo alguna posibilidad de que o conversación o el Betis te llamó para decir oye te vienes para ya

Voz 19 34:04 sí la verdad es que íter Quique Setién me llamó no una vez sino que fuera ayudar cinco meses la verdad puedo por la Federación no se podía hacer pero objetivo era estará en el Madrid aprender un año ahí viví las nuevas fugas nueva experiencia ya Partito cuando acabe el año

Voz 2 34:27 claro

Voz 10 34:28 decidir en el futuro tanto realmente realmente estoy contento aquí tampoco era mal plan no Si hubiera podido hubiera

Voz 1375 34:33 has acertado esos cinco meses

Voz 19 34:36 bueno era cuestión de hablarlo pero yo hablé a Le dije que mi objetivo era estar en el Real Madrid aunque jugar menos pero era una experiencia nueva ahí es verdad que lodo compartíamos la misma opinión ahí decidimos

Voz 1375 34:54 pues nada seguro que vendrán tiempos mejores porque el que es bueno acaba demostrando que es bueno hoy habéis hecho un partidazo entre ellos tú también con esa selección sub veintiuno así que ya vendrá lo demás de momento enhorabuena por la victoria de hoy el próximo partido el martes en Ponferrada no

Voz 19 35:06 si el martes en Ponferrada Hay que ganar

Voz 10 35:11 prácticamente casi trasladan ya sea de oro pues nada a ver si lo conseguimos en B

Voz 1375 35:14 el martes en vez de asistencia han golito tuyo no

Voz 10 35:17 sí sí me gusta meter goles cuya te Dani gracias muchas gracias a Dios

Voz 1375 35:24 es un auténtico crack había hecho un gran partido con la selección sub veintiuno en esa victoria tres cinco co ante Irlanda del Norte llena Alemany y ojo le llamo Setién Romero oido no les hace tiempo a que se fuera

Voz 0239 35:36 sí bueno viene a confirmar un poco lo que lo que dejó públicamente Quique Setién pero la historia María un poco no cuando se escuchó a Quique Setién parecía que el que tenía más ganas era el futbolista escuchando ahora Ceballos da la sensación de lo contrario no ya

Voz 1375 35:50 no valen bien sí pero también deja el poso de

Voz 0239 35:52 que si se hubiera podido hacer si lo hubiera hecho

Voz 1375 35:55 bueno vamos a ver qué te hubiera venido bien yo creo que por eso digo

Voz 0239 35:58 basado en la temporada no hubiera venido no era mal plan por eso lo decía

Voz 1375 36:00 pero bueno de momento está allí en el en el Madrid jugando y con la sub el libro Illa absoluta en Alemania como se ha recibido a Alemania como ha recibido el a la roja a Javi Romero

Voz 20 36:10 bueno pues con fresquito la verdad o con frío no seis graditos

Voz 1375 36:14 lo encapotado no ha llovido el campo es una

Voz 20 36:17 cada ahí caben cincuenta y cinco mil espectadores State echado está con techo retráctil pero dicen que mañana no que mañana va a esta

Voz 0267 36:24 la abierto para que se disputa este partido

Voz 20 36:26 entre Alemania y España es curioso el equipo de lo que lleva veintidós partidos si no me equivoco sin conocer la derrota in Lopetegui es curioso lo contado nuevo compañero ese fútbol Julio en no conoce la derrota Nicole absoluta Nicolás Sub veintiuno así que mañana salvo que haya empate alguno de los dos saldrá trasquilado esperemos que no sea España hemos visto a pique un ratito en el entrenamiento a puerta cerrada que que se encontraba bien luego sí que me he informado y Piqué ha completado la sesión al completo así que Piqué mañana va a jugar salvo que por la mañana los encuentre bien esa es la mejor noticia aprobado un rato con a un rato con Rodri el futbolista del Villarreal que podría jugar de inicio con Saúl que ya jugó de pivote si recuerdas

Voz 10 37:06 sí en Alicante frente a Albania

Voz 20 37:09 con la baja de Bousquet por por lesión pero Rodri podría podría debutar le gusta mucho a Lopetegui el resto van a jugar los que todos tenemos en la cabeza es decir Iniesta que la dado el peto de titular también dado a Diego Costa a Jordi Alba

Voz 0239 37:23 ya por la izquierda ya Carvajal por la derecha

Voz 20 37:25 esa y como centrales Piqué y Sergio Ramos en la portería De Gea así que equipo de gala para medirse a los alemanes aquí en en su casa en Düsseldorf

Voz 1375 37:34 bueno enseguida voy con vosotros pero déjame que salude al seleccionador pregunta Axel Torres por Alemania también pero le saludamos a esta hora de la noche a Julen Lopetegui que me imagino estará llevan preparando y la pizarra ahí la alineaciones estas cosas antes del partido contra los alemanes Julen Lopetegui

Voz 1670 37:48 buenas noches hola buenas noches se ha hecho larga la semana o no

Voz 1245 37:52 no no no no se hará porque es mucho ha hecho largo los cuatro meses pero de de esta Ventana competitiva que nos permitía ATA es volverá a a los chicos y volverán a sentir los haberlos ya ya preparar los partidos bonitos ilusionantes como los que tenemos por delante

Voz 4 38:08 sí señor muy muy bonitos hemos hablado con con varios jugadores de la selección esta semana todos estaban deseando no que ya estamos ahí a las puertas de del primer partido de mañana contra Alemania campeonas del mundo el martes contra Argentina subcampeones del mundo dos buenas piedras de toque para ver como estamos no

Voz 1245 38:23 sí sin duda son como tú bien comentas campeón y subcampeón del mundo bueno dos equipos muy potentes muy competitivos llenos de grandes futbolistas y bueno Louis hizo los partidos que que queremos jugar con buscó otros también eh han anteriormente y que realmente entendemos que no sirven para seguir creciendo para seguir puliendo cosas para seguir mejorando y para seguir sacando mejores decisiones la final que es a la postre el objetivo primordial de cara a esa fase final del Mundial que es la realmente decisiva no

Voz 4 38:52 moritos os son estar entre los favoritos España también

Voz 1245 38:56 bueno eso yo creo que quedan más para para copar las opiniones periodísticas y yo creo que el mundo el favoritismo evidentemente se habla en el campeón su campeón en lógicamente ellos tienen que defender ese título y Alemania además viene de ganar la Copa Confederaciones este verano gustando un podría importante porque ganó practicamente con con con nueve juegan practicamente no con nueve jugadores sub veintiuno y a la vez ganando el Europeo sub veintiuno sin esos nueve jugadores no eso que muestra del fondo de armario que tiene el fútbol alemán es extraordinario lleva diez años con el mismo seleccionador consolidando un estilo absolutamente definido un tipo de jugador también bueno a la postre que Abbas ha respetado lógicamente en el físico alemán de de de base la condición física de base pero buscando un perfil técnico que anteriormente quizás no no buscaban y que ha conseguido pues el equipo que es actualmente no

Voz 4 39:45 o sea que entiendes que después de lo que pasó en Francia y en Brasil Brasil primero luego en Francia mejor no colgar la etiqueta de favorito porque probablemente no nos corresponda no ahora mismo

Voz 1245 39:54 es que sinceramente si él es decir que que que que somos unos Somos eh nos diera algo de adelantar adelantado yo como entrenador lo compraría en sinceramente pero pero bueno yo es un debate que no no a mí no nos nos nuestras la no nos da nada menos quita nada bueno hay respetar las opiniones todo el mundo entenderlas pero saber que no los cualquier condición e futbolística no la tenemos que ganar en el campo por nuestros méritos por lo que hagamos y hay nos tenemos que centrar y ya ahora aprovechar esta estos dos partidos para seguir como he dicho antes teniendo buenas sensaciones buenas ante rivales extraordinarios y luego sobre todo para pulir cosas probar cosas de cara pues esa esas fase final que es la decisiva

Voz 4 40:33 la lista la ACS evidentemente para para sacar el mejor resultado posible y pensando en en los partidos y en la selección española sentí en pero no

Voz 1375 40:40 es la sensación de que es una lista de mucho consenso

Voz 4 40:43 en general es una lista poco discutida no está sino en general las listas que hace Julen

Voz 1245 40:50 yo creo que habrá opiniones de todo tipo yo mismo tengo a veces la sensación de discuto propia vista porque realmente hay jugadores que que que nos gustan y están también hinchado y bueno y al final tienes que este oeste y me gustan los rasgos no bueno pues viene uno y dejas a alguien que te guste que seguramente merezca estar aquí fuera bueno y es lo que tiene que tomar decisiones el número de de de de jugadores en una convocatoria pero bueno yo creo que el debate es normal que exista es sano es el día que me haya debate entorno a una lista futbolística algo algo raro pasará no en este país

Voz 10 41:21 que no es normal claro es un debate que hay que asumirlo

Voz 1245 41:24 con naturalidad con normalidad imperó intentando ser bueno lo más responsables posible nuestro trabajo lo más honesto y lo más intentando pues tomar las mejores decisiones de cara de cara al objetivo final

Voz 4 41:36 pues venga vamos a debatir a ver si puede echar una mano a o aclarar algo a los oyentes de El Larguero que te están escuchando ahora mismo podrían ir al Mundial

Voz 1670 41:44 el Iago Aspas Diego Costa Rodrigo

Voz 1245 41:49 Morata dos cuatro no es bueno por poder podrían en este caso pues seguramente tanto y hago como juego Rodrigo tiene una vertiente de poder jugar también por fuera al margen de jugar con puntas pero humano lo más lo más lógico lo más lógico es que es que que sean tres de los cuatro o con algunos más otros está también grandes lo que pueden venir pero tampoco sería muy absoluto porque en las cuentas finales cuando las hagamos hay muchas variables posibles que las pensamos también a priori pero que

Voz 4 42:20 no podemos decir cuando las te al cuando las tengamos Chris

Voz 1245 42:23 Bill pues las pondremos encima la mesa no vamos a ver cómo cómo llegan todos a ver qué sensaciones tenemos

Voz 4 42:29 hay opciones para todos pero lo más lógico es que que fueran tres de esos cuatro Lucas Vázquez invitó perdón Lucas de Lucas Vázquez y Vitolo podrían ir los dos también están disputando una plaza

Voz 1245 42:40 también creo que sinceramente del decisivo los dos uno entrar en ese juego no sería equivocarnos porque pueden y ambos equipo puede ir uno de los dos dependerá un poco también de lo que veamos y del resto de compañeros porque lógicamente al en en la lista de veintitrés depende al final ah si tú las dos jugadores por puesto o en alguna cuestión nuevas que puede jugar en diferentes posiciones y de esa manera te da un una posibilidad más en otra posición que entendamos que es interesante está todo ese tipo de variables existen iría a día de hoy no están resueltas por supuesto

Voz 4 43:11 Vitolo fíjate casi indiscutible para siempre no prácticamente desde que desde que llegaste al cargo de seleccionador porque no ha venido a esta lista