Todo lo que necesitas saber del Mundial que comienza este fin de semana en Australia

Voz 1 00:00 consulta condiciones aunque el punto es

Voz 2 00:10 hay dos mil diez al Mundial de Fórmula uno

Voz 3 00:13 hoy ya estamos aquí sé que cuando esta primera

Voz 2 00:15 carrera que ahora es la de

Voz 4 00:17 hoy a las doce de la mañana tenemos ya que los entrenamientos no los primeros doce hoy seis de la mañana si no me equivoco empieza el espectáculo allá y el domingo ahí estamos de madrugón eh otra vez hay que levantarse

Voz 3 00:30 no no se confirma que hay que hay que levantarse es recomendable tuya luego a lo que está por ahí Manu Franco en Australia hola Manu este no se levanta ya está en horario

Voz 1714 00:41 yo llevo levantar un raro ya que aquí quiso las once y once minutos fui la carreras a siete idiomas esa palabra que hay que levantarse el domingo en España para ver esa primera carrera vamos a ver si este año si a ver si por fin ya nos llevamos una alegría

Voz 3 00:55 estoy a levantarte

Voz 0458 00:58 a las seis y media a tomar tu cafecito porque a la siete ni ni los olores de los coches de dame cazo

Voz 1714 01:03 no pero pero yo todo el mundo sabe Ponseti que tú te levantas a las seis a correr todos los días y señorío

Voz 3 01:09 sí señor y luego a la carrera es bueno pues como cada temporada estará el domingo en El Larguero ponche mal Franco y Pedro Martínez de la Rosa para analizar cada carrera cada gran premio y hoy lo hemos ligado también a nuestro gran cosa a esta hora de la noche hola Pedro muy buenas

Voz 1714 01:25 buenas noches y alegría ubicado

Voz 3 01:27 Pedro un halo de machotes que obtendría Pedro

Voz 1714 01:33 estoy todos oye de hoy ya que Movistar estamos la guerra pero el previo lo empezamos a las cinco de la mañana cuando no

Voz 3 01:41 el primera día correr mañana

Voz 1714 01:44 decía que está viviendo el premio ya lo sabes

Voz 3 01:46 que yo por verte a ti cualquier cosa en un año más comentando las carreras en Movistar Plus eh Pedro Martínez de la Rosa y el domingo haciendo el repaso aquí con nosotros en El Larguero y ahora a la una empiezan lo perdón a las dos de la madrugada en los libres los primeros libres de este primer gran premio hay un montón de preguntas pero

Voz 5 02:02 lo de antes y con los

Voz 3 02:04 españoles Hamilton y Vettel volverá a ser los dos grandes favoritos o ha cambiado algo que nos hayamos perdido De la Rosa empieza tú que manda esto

Voz 1714 02:13 yo rompo el hielo yo haber básicamente lo que lo que creo que vamos a empezar a ver es un poco una continuación de la temporada pasada es decir hay tres equipos muy fuertes Red Bull Ferrari como no Mercedes lo que es el favorito ya a partir de aquí pues

Voz 6 02:28 es el orden el orden hombre parece

Voz 1714 02:31 de que Mercedes tiene esa ventaja al menos en Barcelona en pretemporada la tenía pero bueno cuando empieza empieza el campeonato vamos a ver a todos los coches con los mismos neumáticos misma gasolina mismas condiciones no porque pretemporada siempre es engañoso

Voz 3 02:46 estaba ser la primera temporada completa de Carlos Sainz en Renault que esperamos este año de Carlos que es el presente y el futuro de nuestra fórmula uno en nuestro país

Voz 1714 02:56 bueno yo yo que es espero no de carros de Carlos I de estas mando yo espero este año que los un podio no yo creo que lo importante o al menos eso será la evolución que Australia es un punto de partida que no un punto de llegada que la temporada solucionando el coche a lo largo de esta de esta temporada que sí que es verdad que al principio no están para hacer podios yo espero que a mitad final de temporada veamos alguno de los dos no me atrevería a decir de los dos y no de uno solo

Voz 1025 03:27 mira éste no no voy a contar con quién pero hoy he tenido una comida muy muy chulo vale ya había mucha gente había varios compañeros de motor etcétera había un tema sobre la mesa que creo que es el que nuestros oyentes tienen que tener claro y creo que tanto Pedro como mano pueda estar de acuerdo conmigo hay seis motores Renault en en liza vale tenemos Bull dos en Mc Laren en Los Serrano vale hoy por hoy a falta de lo que empecemos a ver a partir de dentro de un ratito probablemente los Red Bull esté en un poquito más adelante veremos dónde están McLaren y donde están Renault cuál cuál es la historia el motor es el mismo el motor los seis son iguales clavos no tienen exactamente cuáles exactamente iguales te puedo garantizar que vamos pieza por pieza son idénticas pero pero a lo mejor piloto no no no pilotos tío perdóname los seis son

Voz 3 04:29 estaba leche la leche dónde quieres llegar y bueno no quiero quiero

Voz 1025 04:33 oye quiero llegar a una cosa que creo que estaréis de acuerdo conmigo deberes que tiene que hacer Renault pues tiene que mejorar el chasis del coche porque si los otros si todos tenemos el mismo motor algo tendrá un chasis que no tengan chasis no sé dónde está McLaren hablo de Renault le habló del trabajo que tendrá Carlos carros va a tener trabajo de hacer crecer en equipo y tienen la oportunidad en el equipo porque ya está demostrado que hay un coche que es capaz de ir con el mismo motor más rápido donde quiero llegar yo es que tenemos deberes por hacer como muy bien decía Pedro será un año de trabajo íbamos a ver todo lo que apuestan y todo lo que trabajan para llegar a estar ahí en el Top cuatro tres cinco donde está Mclaren no lo sé tío no lo sé a ver si mando o Pedro me cuentan donde donde estaba aclaren no los eh

Voz 1714 05:20 no miran déjame decir una cosa y es que yo venía bastante pesimista aquí Australia si después el primer día me venía un poco arriba es decir por qué a causa de Lewis Hamilton porque Hamilton que sabéis que es el máximo favorito que es el tío que ha ganado tres de los últimos cuatro títulos ayer a quién atacó a quién lanzó todos los plazos es a Fernando Alonso eso es porque quizá teme que yo

Voz 3 05:43 este se ha equivocado ha dicho estar aquí pero

Voz 1714 05:47 las carreras si durante la temporada no porque primero habló de Alonso y bueno aconsejando a la lo que que se lo tome con calma el hecho de renovar con bulo hincha Ferrari lo que sea porque hay otros pilotos no dijo quiere Alonso pero claramente se refería a él que han bueno pues han llevado muy mal en los equipos aquí han tomado decisiones erróneas y además hoy ya en su Instagram ha colgado una un vídeo de aquella vez que ganó Alonso en Indianápolis dos mil siete en un duelo impone finalmente algo así como la gente no te acuerdas ya de esto pero yo no lo olvido tremendo

Voz 3 06:19 primero que siga corriendo todavía tiene la verdad es que me da me da

Voz 1714 06:24 que pensar en

Voz 3 06:24 hay que echarle bueno me quedo con la frase me quedo con la frase de Pedro de me para que esta temporada es una continuidad una continuación Un poco de lo que vimos el año pasado con evidentemente esperanzas de que se metan en un pasito más hacia adelante tanto Alonso como Carlos a la hora de pelear por algún podio de más pero también quería preguntaros por novedades quizás lo que más llame la atención Pedro en cuanto a reglamento es el no sé si dejarlo edad

Voz 1714 06:48 lo cual es un avance muy importante

Voz 3 06:50 toda seguridad para los pilotos que es exactamente Lalo

Voz 1714 06:53 bueno el a los una protección para la cabeza del piloto que va pues anclado en el en el Copi pues le protege de de no de todos los los trozos de coche que podrían salir de despedidos pero sí que le protege de los más grandes no sobre todo está muy muy pensado por ejemplo si sale disparado un un neumático pues esta estructura metálica que estás por encima del de la cabeza del piloto pues repele pues todos estos objetos no

Voz 3 07:21 Pedro por ejemplo en el mundo

Voz 1714 07:24 eso dificulta la visión del piloto no porque los pilotos dicen que sí las dos buen día dos vueltas ellas Ana habituado además el piloto siempre mirado muy a lo lejos por lo tanto tener un barrotes delante aunque es muy fino pues casi no les molesta pero sí que es verdad que desde el punto de vista estético para de espectadores horrible no porque a duras penas pude reconocer el casco del piloto y esto es esto es malo pero bueno es un elemento de seguridad necesario es ha dado el paso a introducirlo esta temporada y bueno adelante ponen

Voz 1025 07:54 no decía Pedro te acuerdas que fue Rusia el año pasado cuando tuvo tuvo la anterior cuando tuvo el accidente que nos quedamos todos en Laos con el halo probablemente estaríamos más

Voz 3 08:06 tranquilos en un accidente de este tipo no en el que se metió por debajo a Rusia o donde fue eso sí claro con el halo digamos que que ese tipo accidentes Jolín pues es es

Voz 1714 08:18 me sale la LOE saber es es feo todo lo que quiera que es la de hacer el

Voz 3 08:23 bueno si os para la cabeza del piloto

Voz 1714 08:26 no más vulnerables la protege a ver yo como pilotos sólo pudo aplaudir lo lo que pasa que como espectador el el punto débil es el estético no porque Ale al espectador le evitaba ver en la cabeza del piloto el casco el piloto la posición de conducción en muchos detalles que son muy bonitos no porque ese la única parte del hombre que puede ver pero bueno es lo que hay hoy ningún piloto ha dicho

Voz 3 08:51 nada si se te da seguridad es muy importante evidentemente aparte

Voz 1714 08:55 el lema ha supuesto una americana hable pero cuidado perdona Manu que decía que trae nuevas oportunidades patrocinio claro me patrocinando marca de chancletas de playa

Voz 3 09:06 eso sí esto es un espacio para la publicidad pero decías pero que se puede mejorar no dices

Voz 1714 09:12 sí estéticamente es mejorable y de hecho en Estados Unidos están intentando pues que full es una especie de halo pero con un con un parabrisas así transparente que es mucho menos voluminoso oí el espectador puede seguir viendo la cabeza del piloto no ya que es mejorable pero como primer paso pues está bien en mayo otra novedad que me parece importante

Voz 3 09:34 no sé el número de motores que se van a poder usar en en toda la temporada tres y a partir de ahí ojalá pringar ojo a las sanciones no no sé si estoy pero lo dices lo que quieres qué problema digo lo digo porque aversión dando va a tener el problema porque de momento vale que lo cambiaban cada día en lo en la pretemporada pero no han roto ni uno solo tres en todo el Mundial que te parece Pedro

Voz 1714 09:57 bueno me parece haber a mí toda la reglamentación del de motores de esta era híbrida Turbo V6 tal me parece una locura todo sea el coste disparado la complejidad el reglamento las penalizaciones en el número de unidades me parece todo una una barbaridad partiendo de que es una barbaridad pues me parece otra barbaridad que sólo sean tres Montealegre a ver nunca son veintiuna carreras osea hay una carrera más que tiene un motor me no bueno en el leer menos porque son dos unidades no sea claro y bueno al final esto que es un campeonato resistencia pero el campeonato de velocidad no es un poco yo lo veo un poco absurdo pero bueno no hace más que poner trabas a los motoristas que están intentando conseguir la diferencia o recortar la diferencia con Mercedes no como ordenó que han tenido que dar un paso atrás a nivel de rendimiento de decir bueno señores vamos a buscar la fiabilidad que no teníamos el año pasado

Voz 3 10:55 esta qué te parece mal no te pregunto a ti y a lo la norma de las res salidas cuando haya bandera roja ya no habrá salida lanzada como antes sino que se volverá a arrancar todos el desde la salida estos mola o no dale tu mano que yo lo cuento la mía

Voz 1714 11:12 a mí también me vino a mi me gusta más es un elemento más de espectáculo no que que puede estar bien déjeme solamente apuntar una cosa con respecto a lo que decía Pedro de de los tres motores y es que el efectivamente hablaba de que Renault quiere llegar a Mercedes a Ferrari y hay una cosa que tiene Renault que es bastante más Ana sobre todo principio temporada y es que la parte eléctrica el famoso RS lo lleva de hace dos temporadas porque el año pasado puse una actualización pero dio muchos problemas este año aún no tiene la coalición prevista probablemente llegue para el Gran Premio de España de Canadá pero toda la parte eléctrica es de hace dos temporadas a llevan un retraso de dos temporadas con respecto al Mercedes o Ferrari y eso también es algo que va a penalizar mucho a los dos pilotos españoles y a Red Bull el principio

Voz 1025 11:59 bueno dicho lo dicho yo tengo mi alma americana yo soy de los que prefiero en la salida no se tomó antes no como antes yo quizá porque me he acostumbrado tantos años saberlo yo no sé si va a ser más espectáculo

Voz 3 12:14 volver a retrasar todo parar volver a y me Pedro

Voz 1714 12:18 hacen parados son mucho más bonitas queda desértica está garantizado

Voz 3 12:23 veo yo soy muy gringo para usted

Voz 1714 12:26 un menos

Voz 3 12:26 sí es verdad yo este año pienso ir que lo sepan

Voz 1714 12:31 a mí no me macabra borrador que ha garantizado que los seis Raynaud que lleva moto de Renault todo en aquí

Voz 3 12:37 las orejas Pedro Ángel Irma saca el papel y lo firmamos no deprimido ya nada que los seis todo igual él sabe lo que es lo que no son iguales no sé si si los Mercedes pueden decir lo mismo Pedro bueno ahí ya me meto bueno pues nada en un rato empieza los primeros entrenamientos libres del At temporada que vuelvan a rugir los motores de Fórmula uno con algunas novedades de reglamento pero con emoción y ojalá que con los nuestros un poquito más cerca de darnos alguna alegría en forma y veremos a ver que si algún día salen muy bien las cosas es Pedro el domingo hablamos de la primera carrera

Voz 1714 13:11 pero si hablamos que hemos visto aseguró que los nuestros estarán mucho más cerca de esto no hay duda me gusta es hora serán la primera carrera será a mitad de temporada pero bueno yo ya me he mojado yo digo que los vemos en un podio

Voz 3 13:24 este año se cubierta no sea la última estábamos bien no pasa nada lo importante es el un abrazo Pedro Pedro fue liberado a la mano huída de Sao mando un abrazo grande baladí desde Australia sabe cuál

Voz 1025 13:38 a mi disgusto Waltz que verla

Voz 0458 13:41 Ana basaba en Moto GP ves que se están metiendo

Voz 3 13:44 los codazos ocho pilotos hasta casi siete y ahora dices joe otra vez Mercedes está Benito adiós Javi

Voz 1025 13:53 sí sí tal sabes es como no fastidies

Voz 0458 13:57 es algo vamos a tener que hacer con haremos Álvaro Benito que Jaaber cositas que tengo una agenda aprovechado que venías por aquí para para extraer pescado a ver qué me Enrique Cerezo presidente del Atlético amarilla han preguntado por el futuro de Griezmann otra vez fíjate lo que dicho venga dale

Voz 7 14:12 cómo quieres que te lo diga es un jugador del Atlético de Madrid que están Atlético Madrid tiene contrato con Atlético de Madrid entendido o ya está a poco a buen entendedor pocas para abordar

Voz 0458 14:21 el título de la película hasta luego Lucas muy bien queda hasta tres años en Australia estaba por ahí el gran Xavi Saisó la Xavi hola hola qué tal buenas noches todo el Juventud de Badalona sigue vivo

Voz 1982 14:36 sigue vivo sigue vivo Junta multitudinaria de accionistas y el noventa y nueve coma siete prácticamente el cien por cien han dado luz verde para que continúe la sociedad por lo tanto bien no la han liquidado este era el momento en que lo explicaba él mismo presidente Juanan Morales

Voz 8 14:52 se ha votado que no a la liquidación de la sociedad el noventa y nueve coma noventa y siete por ciento del capital presente

Voz 1982 15:04 hora pues esto era el momento aplausos ahora tendrán que buscar el el aval pero la noticia es injusto que la peña de momento continúa yo creo que es una buena noticia

Voz 0458 15:15 abrazo a Xavi y luego lo sabía no ha contado la victoria del Valencia Basket que está eliminado de la Euroliga la victoria del Real Madrid importantísima Borja Cuadrado la

Voz 0298 15:25 qué tal Álvaro muy buenas la verdad es que era un partido crucial para el Real Madrid al final ochenta y ocho ochenta y uno El conjunto de Pablo Laso que está muy cerquita de conseguir esa cuarta plaza que garantizara el cuarto puesto pensando en el play off de cuartos de final fantástico Felipe Reyes con XXXVIII años dieciséis puntos veintiún puntos de valoración en tan sólo doce minutos instancias lo que decía el Luka Doncic respecto al dos últimos partidos frente a en Belgrado frente al Brose Baskets en los cuales irreal mariguana conseguirá esa cuarta posición difícil

Voz 9 15:55 como siempre ya sabemos lo que es es un infierno Brose aquí siempre es peligroso así que bueno a jugar como en el segundo tiempo de así que así vamos a poder ganar

Voz 0458 16:05 pues estaremos pendientes Ponseti que no que le quería preguntar a Borja que estaba comentando comenta comentarista Daimiel no contigo

Voz 1 16:13 bueno dentro de unos días me voy de vacaciones pero había que ver un poco lo que digo

Voz 0458 16:20 gracias Jaime nos ha estado por encima

Voz 10 16:23 me encuentra me cuenta Pedro Morata que la Unión Europea condena al Valencia a pagar la multa de veintitrés millones de euros se niegan a petición de la suspensión cautelar de la sentencia por esas

Voz 0458 16:31 ayudas ilegales al fútbol y al Hércules de seis

Voz 3 16:34 bueno me millones veintitrés coma cuatro Valencia seis coma nueve millones que lo he contado Morata en Valencia y a Javi Blanco que dicen los periódicos mañana hola qué tal qué tal pues se tiene el día

Voz 11 16:43 Iván Sergio Ramos cumple ciento cincuenta partidos y declaraciones del capitán mi objetivo es el que más veces vista la Roja enmarca Super Copa del Mundo el mejor amistoso posible los campeones de dos mil diez y dos mil catorce se miden en Düsseldorf en Mundo Deportivo pulso de campeones los dos últimos reyes del Mundial se miden en un test de nivel antes de Rusia en el Sport duelo de favoritos los dos últimos campeones del mundo medirán sus fuerzas a pocos meses de la gran cita de Rusia