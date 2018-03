Ana: "Tengo pasión por los relojes y mi casa está llena de ellos. Mis peores días del año son los del cambio de hora"

Voz 1 00:00 hola Ana desde Sevilla buenas noches

Voz 2 00:02 hola buenas noches bajar de una aquí pues mira hablando los relojes una Matías picado de relojes si tengo mucho en mi casa no puedo vivir sin tener cerca o en aunque tengo Ángela muñeca tengo uno y a veces tengo pues todos pero no puedo vivir sin verla horas me encanta así entonces tengo yo vivo un dúplex hitos se híbridos solas pero tengo reloj arriba y abajo en la cosita yo lo con la pare un buen día en mi mesilla de una radio despertador de pues tengo otro despertado a par la otra Mansilla de noche aunque yo duermo sólo aceptó te coco que dormir a otro despertado godos hace falta parada pero lo tengo el cuarto de baño aparte una manía que manías de manía de recabar también me gusta mucho lo la radio tose el sábado el día que cambiarla ahora es para mí un día por mañana me paso horas ya doce desde por la mañana te que está poniendo los relojes pongo dos daba o de hago tengo que coger una calentita subir la paz de la otra parte de una manía ya te digo

Voz 1 01:45 pero Ana cuéntanos cuentos relojes puede tener en casa

Voz 3 01:48 en pilla a sí puesto puedo T dos tres jugar otro

Voz 2 01:56 colgado en la pared tengo tres ID pues pues así por varios

Voz 3 02:02 yo tengo no puedo Tre

Voz 2 02:05 en cuatros cincos mi madre pues de muy que además tienen que se yo nunca he tenido relojes pequeñitos señora no si la vida yo siempre no es grande Caballero me gusta verlo ojalá de Pavel los diez midió muchísimo la ahora es una manía que tengo el sábado a mio de malísimo cuando me hice el cambio de hora a cambio todo yo cuando va cohecho que me acuesto tarde y oigo todas los dos h esto tengo de piedras y claro cuando está al día siguiente puyas todos los lo es su obra más de pues bueno la tele la verdad todo eso en la móviles eso cambiara automático pero me pongo muy nerviosa derbi el sábado no me gusta nada salvo que cambie la hora yo sí será que viene bien pero yo no le veo el chiste por burla

Voz 1 03:23 claro y usted que está tan conectada con la hora que tiene que estar siempre pendiente de los relojes hay alguna obra que le guste especialmente

Voz 2 03:33 a mí pues mire me gusta mucho por la noche cuando me acuesto tarde o escuchamos eso lo hago todas no yo me acuesto sobre la una y media donde jugar todo por ahí inmediatamente ya tengo aunque yo me duermo yo ahora estoy en la cama no estoy hablando desde la cama ahora yo dejar la radio puesta bajita si me duermo sabio de piel toda la mayoría de dos de ellos no la pago me por la mañana me despierto por la mañana con la radio y al cabo de la noche como de pronto algo así me despierto digo que horas seda inmediatamente a mirar a la hora de auténtica miro la hora del despertador de radio despertador que se ven perfectamente auténtica manía la de los regalos

Voz 1 04:34 lo recuerda de siempre Anna esta manía

Voz 2 04:36 yo no recuerdo bueno yo desde hace cuarenta años loros esto lo reveló ello ante vivía en una casa muy grande también te diría mucho Eden poeta pequeña y sigo teniéndolo lo recuerdo de siempre y los del reloj

Voz 1 04:59 tengo mucho son Annan son los que más les gusta

Voz 2 05:03 he ido yo soy viuda mi marido toda la vida me quiso comprar roles toda vida nosotros viajamos mucho lo hizo dos mucho voy yo después de su muerte bebí V pero yo recuerdo haberles Carnero una manía de querer me compra le gustaba los roles y él tenía que ahora lo tiene de mi hijo que se lo regalé yo él tenía siempre la manía de comprarme un role oye yo no yo no quería relevo he vuelto a mi me gusta lo reglamentado hermanito muy normales no nada de grande ya no vale porque yo muchas veces se lo pierde todo lo estropee pero un entonces no lo has ido mucho cuento

Voz 1 06:10 los que más le gustan mucho los que más me gustan son los de pulsera

Voz 2 06:14 de pulsera me gusta mucho nos depare es porque eso lo veía yo en mi casa de Pekín ya con un con que yo recuerdo que yo le daba lo le daba cuerda me encantaba pues ya cuántas yo ya sé pues también tenía empate y ahora tengo aquí en mi casa tengo dos tres empates

Voz 1 06:41 Ana aunque esta pregunta me imagino una la respuesta

Voz 2 06:46 lo digo de uno que me lo cuelgan al cuello antiguo precioso por un lado Kogan reveló por otro lado Malta azul con Balta azul y oro muy bonito eso sobre lo poco con una cadena algunas veces tengo otro que como colgado como si fuera un lazo ID el lazo antiguo tapiz del lazo cuelga un reloj

Voz 1 07:15 qué bonito

Voz 2 07:17 en en tono turquesa muy bonito

Voz 1 07:21 me gusta mucho Lore Ana y obviamente prefiere reloj de agujas que no digital

Voz 2 07:29 a renglón en uno yo todo de Augusto huella o yo qué tal grado de Hong Kong de mayor está en fin dio me acuerdo la primera vez que yo fui a Nueva York que hace muchos años no se ha dado treinta años tantos ha hecho XXXV va bueno pues recuerdo yo como loca comprando meras imitaciones que costaba nada tés y Juan Diego en Hong Kong luego me compré la toda vía ella se yo fui a Hong co yo qué sé veinticinco años o más y tengo todavía en la me me me si anoche una de las dos que tengo un verlo canta me gusta mucho lo pero sí a la no y talento me gusta atada de Azata yo lo los de toda la vida como yo digo

Voz 1 08:37 Ana pues antes de despedirnos una cosa lleva a algún algún reloj puesto ahora o no

Voz 2 08:43 sí hubo en la cama ahora mismo tengo uno puesto grande que que lo que le tengo yo mucho anillo que con la acera sur marido hilo lo vi todos los número en Dora me gustan mucho los fenómenos robado también eso me encantan los números Robatto si tengo varios con números Robatto me gusta pero yo creo se gran así que sí sí sí

Voz 1 09:18 antes de despedirnos díganos qué hora es

Voz 2 09:21 pues eso las tres no falta uno dos minuto para menos diez