¿Y aún nos preguntamos por qué decepciona la política?

muy buenos días la CUP ha vuelto a hacerlo anoche se abstuvo en la votación del candidato Turull y Cataluña vuelve a estar en manos de un grupo parlamentario de cuatro diputados un grupo que no engaña a nadie es anticapitalista separatista y quiere romper el romper ya con España Junts per Catalunya y Esquerra Republicana llevan años jugando al argucia política tratando de echar un pulso al Estado y dando un pasito atrás cuando se encuentran con el estado de frente pero sin renunciar a la vez al relato del enfrentamiento ese relato volvió a naufragar anoche el tercer intento de investir esta vez a toda prisa aún presiden independentista no salió adelante porque Puigdemont no se sacrifica no renuncia a su escaño la CUP no quiso utilizar los suyos para apoyar a Jordi tú hoy esta mañana Turull y otros cinco políticos declaran ante el juez ya de entre ellos Marta Rovira y Carmen Forcadell que han renunciado a su escaño para evitarse males mayores ante la justicia la justicia el poder del Estado en el que Rajoy ha delegado desde hace años un problema que en los estrechos márgenes del código penal sólo puede empeorar o crónica RSE de manera que tenemos una comunidad de siete millones de habitantes dando vueltas en círculo sin solución de continuidad quizá en caminando se a unas nuevas elecciones en verano salvando todas las distancias sobre el motivo de fondo tenemos otra comunidad la de Madrid con seis millones de habitantes donde desde hace cuarenta y ocho horas la vida política está monopolizada por las confusas y contradictorias explicaciones de su presidenta de toda la cúpula de una universidad pública sobre si se han cometido irregularidades Bono para que Cifuentes consiguiera un titulo por el que muchos estudiantes se endeudan un estudian quitándole horas al sueño y ahorros a su familia la presidenta según un miembro de su equipo dice que no enseña al proyecto fin de máster para no dar pábulo a la oposición es a los madrileños a los que debe dar pábulo explicaciones la Universidad dijo primero que todo estaba en orden poco después que habría una investigación aquí allá y acullá y aún nos preguntamos porqué decepciona la política Pepa Bueno