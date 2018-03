"Algunos alumnos suben en ascensor, y otros por escalera con una mochila cargada de piedras"

Voz 1727 00:00 Fernando Rey muy buenos días o adiós para consejero habló clarísimo ahí está diciendo de alguna manera que en unas comunidades aprobar la selectividad es más fácil y que por lo tanto los chavales tienen mejor nota consiguen entrar en universidades determinadas en las que tienen en carreras perdón en titulaciones que tiene la nota de corte muy alta

Voz 1 00:21 claro es un hecho en realidad no por un lado el informe PISA muestra las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras mejoras dispuso segundo porque tenemos los datos de que algunas comunidades autónomas pica son sin embargo las que tienen mejores resultados una selectividad por otro lado tenemos informes catedrático de Estadística de nuestras actividades que demuestran el mismo sin ninguna duda hechas no

Voz 1727 00:49 no tiremos la piedra es contamos la mano ni usted ni John que comunidades ha detectado usted que es más fácil sacar mejor nota en la prueba de acceso a la universidad

Voz 1 01:01 no no sé de comunidades prefiero seguir llevándolo no y además yo creo que es un problema el país no creo que que las comienza autónoma ellos en firme defensor el consejero autonómico creo que esa ayuda a mejorar la gestión pero genera efectos colaterales no como cuando hablábamos de España pues tienen diecisiete licencias de caza diferentes diez un disparate pues pasa igual no yo he tenido una reunión con con la reflexión antes de los estoy harto de mi comunidad que se han organizado espontáneamente el modo espectáculo la Inés enseñaban exámenes de actividad en años pasados en la que por ejemplo se preguntaba el que hablaban los romanos aquí años o cosas así o o se mostraba también los medios de comunicación de la comunidad como en algunas comunidades autónomas pues en BBC cien temas de historias dentro sólo veinticinco no me tres últimamente es que unos alumnos suben el ascensor y otros suben por la escalera llevando una mochila de piedra no entonces tenemos que hacer algo no es es lo que yo pido también hay no es una cosa para favorecer a mis alumnos de León es para favorecer a todos los alumnos porque al elevar un poco el nivel que se trata es eso te asegurarnos mejor derechos educación puristas obligando a que existe más leves la calidad de todo de todos

Voz 1727 02:22 es un asunto muy delicado que ha encontrado en unos o en otros consejeros en los señalados aunque yo me los quiera decir como como representantes de comunidades blandas

Voz 1 02:32 dicen que es no es un problema que no es un problema para ellos claro pero sí sí lo es incómoda que resulta pues molesto por enfrentarse a esto aunque no ocurre nada no yo les digo a mis alumnos que quieren entrar en Medicina que dicen que alumnos de formas no por culpa ellos nuncio porque el sistema tal como lo tenemos ahora pues tienen en las notas hinchadas durante todos los datos y luego se refuerza en la selectividad que les digo no es una injusticia evidente está matemáticamente es una obviedad no ahí tenemos tenemos un problema tenemos que

Voz 2 03:08 que fue afrontarlo pero bueno yo estoy en esa en esa cruzada dos intentar convencer a los personajes bueno no solo ya no como toda ni comunidad estábamos en eso no va a ir a la manifestación presumo esta mañana

Voz 1 03:20 pues mira no no voy a ir porque los propios alumnos han pedido que no politizar a mí no me gusta que tengan protagonismo yo me siento muy muy contento de que se hayan podido organizar de que este sentimiento no precisan luchando pero aquello que es justo tienen toda la razón alegra muchísimo no así que estaré con ellos digamos de modo espiritual

Voz 1727 03:39 aprovechando que hay él mismo Gobierno en Castilla y León que La Moncloa ha hablado con el Ministerio de este asunto hay alguna manera dar armonizar

Voz 1 03:48 si el Ministerio de con buenos ojos pero en definitiva remite este tema en el acuerdo entre las comunidades autónomas no sólo hay cinco comunidades autónomas del PP que en principio son las que estarían a favor en este movimiento ciudadano estarían a favor entonces se estábamos suponemos que los partidos nacionalistas pues tampoco claro

Voz 1727 04:08 para quienes no tengan hijos en esa edad o quienes tengan muy lejano en su propia experiencia el acceso a la universidad quizás no estén entendiendo bien a qué nos referimos cuando decimos que que no sea la misma prueba le da facilidades a unos alumnos sobre otros sobre todo para titulaciones que tienen nota de corte muy alta no vamos a poner

Voz 1 04:31 que une siempre que tenga claro

Voz 1727 04:33 la cabeza la diferencia de nota entre uno y otro

Voz 1 04:37 sino claro pensemos en entrar en la facultad de Medicina Cain pocas pocas en el país no tiene una nota muy alta como hacen los alumnos son de difícil menos tienen nuestros más altas ya durante toda la ciudad cincuenta por ciento de la nota el examen de las entidades manifiestamente es más fácil eso hace que estos alumnos tengan un más más factible entrar las carreras de mitad de mi comunidad autónoma frente a los alumnos que unida a los que se les exige más y por tanto tienen peor entonces que se ve forzado a irse fuera de la comunidad o bien directamente no pueden entrar en la carrera que ellos desean entonces claro eso genera un agravio comparativo y discriminación no es evidente

Voz 1727 05:21 y hay pruebas de esa facilidad hay pruebas facilidad que hay en otras comunidades pruebas

Voz 1 05:26 sí tenemos un informe que ha hecho en la catedrática de estadística de la Facultad de Medicina de de los meses donde se demuestra que el número desproporcionadamente alto de alumnos de otras comunidades autónomas en la facultad de Salamanca y que además esos mismos suspenden muchísimo más hay más acoso escolar que los alumnos que proceden de la propia comunidad autónoma no yo sí que te quiero decir no no no se trata de levantar muros barreras sociales en una especie de xenofobia íntegra autonómica podría nosotros somos Castilla y León no habrá comunidad autónoma más abierta no es de los más de uno coma es que nosotros y nuestra mentalidad apertura total estamos encantados de que venga unos de cualquier parte del país pero claro tienen que ser alumnos qué le condiciones que nuestros propios alumnos no tengo los a hacia León sino también a las comunidades autónomas que obtiene mejores resultados pues pues Navarra Asturias Galicia Madrid y La Rioja no está todas estas normas son las chicas aquí aquellas sólo unos perjudicados objetivas

Voz 1727 06:35 se les estaban dando ahora mismo en el resto de comunidades Fernando Rey tenemos que terminar pero tengo una ultima pregunta le pareció una buena noticia que el Tribunal Constitucional avale los aspectos más controvertidos de la ley ver por ejemplo la segregación de alumnos por sexo

Voz 1 06:49 bueno yo soy profesor de Derecho Constitucional como profesión mejor binaria ahí tengo mi propia opinión en fin como consejero pues me toca acatar la sentencia no

Voz 1727 07:02 pero me puede decir si le parece bien que sea vale la financiación pública para la segregación de alumnos por sexo

Voz 1 07:07 quiero decir si esto usted sabe que la que el Tribunal Constitucional las jurídicas irrelevante prestación válida no es la única posiblemente yo como profesor de Derecho tendría otras interpretaciones no tenía mí como consejero eso hasta cierto punto igual yo estoy que que lidiar con la jurídico que me viene dado no ya no tengo margen de maniobra tengo que aplicar las leyes que haya usted no

Voz 1727 07:38 es no le gusta proximo esta me da la impresión de que no les gusta

Voz 1 07:41 en fin yo yo creo que sin entrar en materia creo que podría haber otras otra absoluciones no pero bueno de todo que en todo caso tengo que que leer a fondo las piernas