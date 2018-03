El indignado alegato de Javier de Lucas tras el caso del máster de Cifuentes

Voz 0873

el artículo nueve el reglamento que regulaba los estudios de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y que supo envié a mi juicio con todos los respetos para él incompetente rector ignoraba porque no se puede hacer una rueda de prensa saber cuál es el reglamento del Master de su universidad en universidad exigen el artículo nueve una composición de tiburones de máster que era que no se daba era funcionaria por lo tanto Tribunal ilegal la periodista del diario punto es tiene toda la razón del mundo IS periódico tiene toda la razón del mundo al dar ese titular segundo por supuesto que ningún profesor en ninguna universidad española corrige actas por teléfono las actas por por Karan tía del funcionario que tiene la custodia las actas por ganancia del estudiante antes el corregidas mediante un acta adicional que debe ser firmada por el profesor que rectifica en presencia de funcionario no calificó los olvidos Miguel Ángel se ha referido con la ironía que a pesar de poner en este punto por mi estado de enfado Se ha referido ya al carácter sorprendente de lo olvide una persona que no sabía que era titular si me dejas a un segundo y antes me gustaría leer un mensaje en muy breve mensaje pero que me parece muy representativo el mensaje yo creo que ella no le importa que lo diga porque acaba el mensaje y siento que lo le importaría es de hoy que acaba de terminar un máster oficial muy exigente en contabilidad Auditoría Control de Gestión con la presentación del TCM el trabajo final de Masters hace dos semanas me ha costado unos cinco meses acabar el TCM trabajando a la vez como dice la señora Cifuentes que ya más tenido muchísimo interés e interacción con con mi tutora que ha dedicado a su vez sus horas a la revisión del mismo no sólo a decir qué tal está usted no estoy segura que tanto ella como los tres miembros del tribunal de evaluación se acordarán de haberme examinado y además habrá cumplimentado registró el acta para no hablar de las tres copias en papel dos cedés con el TCM que tuvo que depositar en la universidad y los recibos de los pagos de las tasas de matriculación en las asignaturas si alguien me pidiera presentar la prueba te lo que digo no tendría mayor problema presentar el TCM o pedir a la universidad que haga pública el acta o una de las copias de TCM porque sería un orgullo que se supiera el esfuerzo que hecho como el de todos mis compañeros estas personas a estas personas y altos funcionarios de la universidad profesores se dejan con mejor o peor resultado pero se dejan todo el esfuerzo y todas las horas no vale la pena no hablo el tema político que que un grupo de profesores un grupo de personas es manche en de esta manera a todos los demás