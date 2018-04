Cómo tiene que ser dar el discurso de tu vida sabiendo que tendrá el mismo impacto que el sonido de un trapo mojado cuando se te cae en la cocina?

gracias a las no se me hace difícil

volvemos a la vida buenas Nureyev saben que de nuevo la atención iba a estar en los tribunales yo cada vez que pienso en esos me acuerdo en el que se fue al juzgado y al entrar dijo señoría antes de que comience el juicio déjeme explicarle por Robben el coche en fin esta mañana una vez más y triste veinte tenemos que hablar seguro de tribunales bueno en todo el que no solamente vida Buena que me pierdo los solamente las mejores verduras que se puedan encontrar en el mundo no solamente hay gente estupenda y un paisaje extraordinario en Tudela lo crean o no

Voz 3

02:24

no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible llega el primer fin de semana de la primavera no lo parece pero es primavera sólo les pido que si tienen la oportunidad descansen lo que puedan o no descansen buscarán lo que ustedes deseen sea lo que sea seguro que ustedes el homenaje se iban a conducir por cierto y no están muy de acuerdo con morirse en una cuneta por favor los que no estén de acuerdo que levanten el pie derecho son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasiado