La Hora Extra: La felicidad de los recuerdos (25/03/2018)

Voz 1 00:00 cuando tienes coche nuevo pendiente del verdad que no lo golpes que nadie entró al taller ante la mínima alerta pero pasa el tiempo pierde interés y se va desplegando por eso este es el momento de redescubrir el amor por tu coche ahora que viven días de fiesta y queremos disfrutarlos al máximo una revisión de coches imprescindible para evitar cualquier incidente o lo que es peor un accidente neumáticos líquidos parabrisas chaleco reflectante triángulos y cadenas

Voz 2 00:24 viaja a zonas de montaña que con la nieve nunca se sabe son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro

Voz 1433 00:36 la Hora Extra en la Cadena Ser

Voz 4 00:48 Alex es saxofonista

Voz 0907 00:50 de jazz que se deja influir por ejemplo con el renacimiento

Voz 5 00:56 encontramos en las escuelas Sevilla no fue una escuela más importante en en sí lo que edificios seis pasivamente prácticamente dieciséis con las figuras de de Cristóbal de Morales Herrero pues hemos comido entre los consumidores español como más como materia prima para batir y teniendo en cuenta también los que representen sillas de nacimiento que es eso como una apertura es una en la la la personalidad del del hombre empieza a tomar más relevancia damos importancia con respecto al año anterior a los medievales pues esa junta perfectamente a conceptos deberán buscar una música de un momento determinado momento histórico tu ese que ese es el sirvió de puente para para entrar en una era buena apresó el imprenta descubrieron América pues justamente es un poco con lo que la filosofía que seguimos hoy con esto sea hilvanar algo que un grupo idea pero muy tan la desde ese elemento que son totalmente compatibles con cuáles serían las

Voz 0907 02:05 Clos Busacca directora de exposiciones de la fábrica que organiza Photo España

Voz 7 02:09 bueno entonces el hueco es una enmienda que vamos a intentar que sea por lo menos más igualitaria y es un esfuerzo que nos hemos puesto en la medida del posible porque no es tan fácil pero por lo menos en las colectivas que podíamos invitar nosotros hemos intentado ser a detener la paridad absoluto porque yo creo que es importante no sabemos también a nivel de gestión del festival este año vamos a intentar ser más responsable con el medio ambiente también por ejemplo inauguramos con el festival en el Jardín Botánico con una exposición sobre el medio ambiente y por primera vez vamos a calcular la huella

Voz 8 02:55 y en su dos que que

Voz 7 02:58 lo que provoca una exposición en la vamos a compensar es decir será la primera exposición neutro en en carbono yo creo que es importante porque estos eventos como Photo España donde organizamos muchas actividades yo creo que tenemos que emprender el camino de esta reflexión

Voz 8 03:16 hacer una gestión más sostenibles hacer una gestión más para más igualitaria eso estamos en ello

Voz 0907 03:29 Konstantin Brancusi más que un pionero esencial para el arte moderno

Voz 10 03:37 el matiz de a Colón y fueron surgir Eva cohesión

Voz 0907 03:47 esto es La Hora Extra zapatos

Voz 8 03:53 de acabado Denzel brilla el sol y joven esposa prepara los no Gloria

Voz 0907 04:37 es domingo en primavera la canción se llama a pequeños momentos de gloria del disco inmersión radial en la melancolía

Voz 8 04:44 de Javier de Torres en las cosas ellos MOMA Gloria ellos con

Voz 0907 05:26 memoria volvemos una y otra vez a la memoria esta semana memoria sobre el periodismo con una tesis una tesis sobre periodistas sobre periodistas republicanos periodistas republicanos durante la Guerra Civil

Voz 11 05:40 Miriam Soto Radio Madrid

Voz 0821 05:44 sólo un cuarto de los quinientos periodistas en activo antes de la guerra quedaron después del conflicto alguno se fueron antes otros perecieron bajo las bombas otros fueron asesinados como el director de abc el caso de este periódico fue especial Rafael Cordero

Voz 12 06:01 un caso único en la en la Historia porque fue la única cabecera que se publicó en ambos bandos digamos con distinta orientación ideológica además para echar todavía más el rizo a de Madrid como monárquico como todos sabemos hasta hasta el momento de su intervención después de del dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis se convierte republicano y no no no lo quería hacer

Voz 8 06:25 pero como eran esos periodistas de inmediato

Voz 0821 06:27 los de los años treinta

Voz 12 06:29 un hombre o una mujer que también hay porque eso Lorenzo incipiente incorporación de la mujer al mundo el periodismo a las profesiones liberales que asume los ideales que trae la Segunda República a España una democracia apoyada en la Constitución es treinta yo no yo creo que era el credo de la mayor parte de ellos con está dando la lista de izquierdas que trabajaban en periódicos de derechas y viceversa

Voz 0821 06:52 durante la contienda todos los mensajes que llegaban a la población fueron medidos por las más altas instancias

Voz 12 06:58 antes de la guerra porque había una situación tensa por decirlo así Villa cuando se declaró la guerra porque era una situación de guerra hay claro había un acto relativas especiales que había que cumplir una censura militar muy estricta la filtración Espinete todo tipo de este fenómeno era supervisada directamente por el propio Ojea

Voz 0821 07:19 a los reporteros les daba igual lo mismo que en nuestros días superaban el miedo para poder sacar noticias e informar de los últimos avances de las tropas

Voz 12 07:27 se metían en la boca del lobo oí impulsaban las líneas de fuego y que acompañaban a los milicianos de los ataques sin los contrataques luego lo narraban fielmente a los lectores de la capital de Madrid que estaban ávidos de saber lo que pasaba frente Usera o en Carabanchel universitaria en la Casa de Campo la guerra

Voz 0821 07:46 termina con la victoria franquista hay muchos periódicos no proclives al nuevo régimen tienen que cerrar entonces se producen las temidas detenciones

Voz 12 07:55 son detenidos en la misma redacción es decir que se les manda a casa otros son directamente detenidos pasan a juicio sumaría

Voz 11 08:01 hicimos sin garantías tiene mucho de ellos pues salen bastante mal parados no

Voz 0821 08:07 comenzará entonces una nueva y oscura etapa que no acabó hasta la transición con la llegada de nuevas libertades entre ellas la de expresión

Voz 0907 08:23 pública Federico García Lorca ha comenzado su vuelta a Granada lo hace de a poco aunque ya de manera definitiva y lo hace tras años de incertidumbre tras duras negociaciones que han desembocado en una solución que permite que los papeles sus documentos sus líos peros todo lo relacionado con el legado del poeta se pueda conservar en el centro que se construyó expresamente para albergar su memoria y que lleva años acabado ya años esperando es legado Lorca por fin vuelve a Granada Rafael Troyano Radio Granada

Voz 1779 09:11 llovía sobre Granada era lunes la ciudad lloraba a las cuatro y media de este diecinueve de marzo la larga ausencia de Federico la ciudad lloraba por tantos años de ausencia la ciudad que lo mató ahora los recibía con los brazos abiertos por fin llegó a Granada el legado de su poeta ya está en Granada

Voz 14 09:34 la su Granada y aquí se quedará para siempre

Voz 1779 09:40 unas doscientas piezas de esta maravillosa herencia que será en tres años propiedad de todos los andaluces se exhiben ya en el Centro Lorca en pleno centro de su ciudad las vemos las disfrutamos en la exposición Una habitación propia que recrea también con obras de Dalí de otros artistas de la época la vinculación de Federico con la Residencia de Estudiantes de Madrid esa residencia donde sigue el grueso del legado de García Lorca de donde saldrá antes de finales de junio para también volver a Granada para siempre escuchamos al alcalde de la ciudad Paco Cuenca

Voz 15 10:18 sí mismo sentido seguimos trabajando ahora de cara

Voz 16 10:22 a la llegada del legado digo eso

Voz 15 10:24 pues totalidad ahora mismo lo que queda es seguir avanzando lo que queda es culminar toda esa parte compleja de traslado en materia de seguridad que son temas de gran valor y que por tanto son cuestiones administrativas que otra cosa pero que ya están en marcha

Voz 1779 10:42 a la llegada del legado de Federico permite poner en marcha en Granada estrategias para establecer vínculos culturales literarios con todo el mundo de forma paralela la Diputación de Granada pone en marcha tres rutas culturales y turísticas por los lugares lorquinos una en la capital la otra por fuente Vaqueros Valderubio y los lugares de la beca de Granada donde nació o por donde vivió hoy por donde creó la tercera ruta por los espacios vinculados a su muerte a su asesinato a finales de año las rutas lorquiana es comenzaran a ser una realidad

Voz 4 11:18 así Lorca

Voz 0907 11:35 Lorca que que fue quién nos permitió conocer Alberto Conejero autor de una obra de teatro maravillosa que queda en nuestro recuerdo ahora Alberto Conejero acaba de estrenar en Las Palmas una obra que protagonizan Carmelo Gómez y Ana Torrent en el Teatro Cuyás un teatro que tiene una programación brillante aunque poca prensa en la península ésa es la verdad bueno como tienen poca prensa en teatros que no son madrileños barceloneses esa es la verdad y eso es un mea culpa la función se llama todas las noches de día echó ayer el telón pero es un estreno nacional estuvo el viernes y el sábado es una obra que conoce Verónica Hernández de Ser Las Palmas

Voz 18 12:23 una casa rodeada de urbanizaciones esconde bucólico jardín con invernadero que Samuel el jardinero se afana en preservar hace mucho que los vecinos vieron por última vez a Silvia a la dueña de la casa la policía intentará descubrir su paradero esta es la sinopsis de todas las noches de hundía una obra con ambición poética que explora los sueños de sus fantasías que entre la razón y los sentidos con Carmelo Gómez y Ana Torrent como protagonistas

Voz 19 12:53 hay algo que nunca me había pasado yo siempre he ido muy con los textos muy hechos soy muy trabajadora y en los textos siete desde el principio y tal y de repente este texto se me resiste INE deja en blanco yo me vuelvo engancha según ley negó enganchar y así estoy con él desde que empieza esto me crea desasosiego pero a la vez también me crea una una vinculación muy potente con lo que estoy haciendo

Voz 20 13:18 para mí es una historia difícil difícil de hacer por por qué es tan poética que que hay que dejarse llevar y dejarse llevar por las sensaciones y por la respiración y por las miradas porque es de lo que se está hablando sí que creo que es una historia de amor

Voz 21 13:37 de las personas notan capaces Ahmad

Voz 18 13:44 escrita por el dramaturgo Alberto Conejero la obra bucea en las aguas procelosas del Misteri

Voz 22 13:49 no estoy nervioso porque cuando uno sueña con ser autor no y uno se fragua el corazón y la mirada viendo actuar a determinados actores actrices como es el caso de que armó lo llamen un buen día la vida te da el regalo de estar sentado a su lado no y saber que que estas dos potencias estos dos talentos van a hacer presente hacer realidad lo que unos año corazón adentro pues es es un regalo altísimo en no quiero destripar mucho de la historia pero

Voz 18 14:18 todas las noches de hundida esta dirigida por Luis Luque quién habla de una época dorada del teatro

Voz 0250 14:24 estamos en una época dorada del teatro de nuestros autores y de nuestras autoras de una creación contemporánea que hay en todos los aspectos no solamente en en la escritura dramática sino también creo en directoras y directores actores actrices creo que estamos en un momento Bello no para el teatro en este país

Voz 18 14:47 tras el estreno absoluto en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria todas las noches de hundía espera llenar los teatros de varias ciudades entre ellas Madrid y Barcelona en una gira que se prolongará hasta el otoño de dos mil diecinueve

Voz 24 15:11 eh

Voz 26 15:27 vamos a hablar de otro grande de Buero Vallejo

Voz 0907 15:30 a quién no supimos celebrar hace poquito en el centenario de su nacimiento sus obras son luces brillantes en el ambiente gris del franquismo ahora Mario Gas recupera treinta años después de que subiera por última vez a escena El concierto de San Ovidio en el Centro Dramático Nacional

Voz 27 15:48 al Marta García hay que trabajar decirme

Voz 1513 15:51 está dispuesto si señor París mil setecientos setenta y uno un negociante va al hospital de los quince veinte es un hospicio a buscar a seis mendigos ciegos para que actúen en la fiesta de San Ovidio con el fin de agredir es ganar dinero a su costa Se estrenó en el Teatro Goya de Madrid en mil novecientos sesenta y dos y el último en llevarle a escena fue Miguel Narros en mil novecientos ochenta y seis

Voz 1495 16:16 esta es una historia de superación de dominación escarnio de amor de desamor de asesinato de pagar culpas

Voz 1513 16:24 XXXII años después Mario Gas dirige el concierto de San Ovidio de Antonio Buero Vallejo en el Centro Dramático Nacional una parábola enclave antifranquista que supera su contexto histórico ese levanta contra la manipulación y la humillación que inflige el poder ayer y hoy

Voz 1495 16:42 esa relación de humillación de dominación de alienación de toma de compromisos de sentido trágico de la vida existencial eso lo aplicamos a una censura que amordazada a una sociedad una vez liberados de esa mordaza nos encontramos en una sociedad neoliberal que no haya que sigue

Voz 28 17:01 bajo cuerda apareciendo todas las lacras de humillación corona

Voz 0907 17:06 tras la alienación con música en directo y catorce actores

Voz 1513 17:11 cena gas cree que el concierto de San Ovidio no es sino una tragedia contemporánea que deja a un lado a los dioses para colocar el infierno en los otros como dijo Sartre

Voz 1495 17:21 siguen habiendo clases siguen habiendo dominadores sigue habiendo especuladores los grupos si las personas socialmente disminuidas lo pasan muy mal en cambio las elites cada vez son menos irán a más

Voz 0907 17:54 hablamos de memoria más memoria en una novela los sueños de la serpiente del mexicano Alberto Ruiz Sánchez editada por Alfaguara es la historia de un espía mexicano al que no pueden sacar de la Catalunya a la que le indujeron que búsqueda hay busca la identidad perdida y mezcla la Historia con mayúscula con la historia personal con varias voces con varias técnicas en juego

Voz 0011 18:19 Raquel García los sueños de la serpiente inaugura un ciclo literario sobre la exploración del mal del mal sin culpa del mal cínico que bucea en el fondo más oscuro del siglo XX silueta su protagonista recorre alguno de los principales acontecimientos de la vida política de la Unión Soviética encerrado en un psiquiátrico su celda se convierte en un palacio de la memoria para recordar

Voz 29 18:39 dar puesto que tiene muy buen médico que es Oliver Sacks utiliza el método de relacionarme Murias recuerdos con espacios entonces sus celda se convierte en el en el cuaderno sobre el que escribe MUJA todo lo que va a recordar

Voz 0011 19:00 un encierro que al final se convierten su libertad y que le permite encajar las piezas de una vida borrada para recuperar su propia identidad

Voz 29 19:07 porque finalmente esta es una novela sobre el desconcierto y cómo se va componiendo en una vida es el enorme esfuerzo hace una persona por recuperar una identidad a veces reinventando las aves es recordando a trompicones a trozos a tropezones todos lo que lo que va pudiendo hacerlo

Voz 0011 19:30 escritor documental defensor del pensamiento crítico habla Ruy Sánchez del leninismo estalinismo de capitalismo salvaje de los paralelismos con la actualidad política detrás de su muro en la frontera con México

Voz 29 19:42 yo pienso que la mejor respuesta al muro es sembrar un bosque a todo lo largo de la frontera de México tendremos que ser un inmenso bosque en las regiones que son desérticas incluso debíamos hacer un bosque de palmeras es muy diferente a nada más pintar sobre el muro una obra de arte es es una respuesta que además cambiaría el clima

Voz 0907 20:06 sería una respuesta el muro de Trump sino a su política sobre el cambio climático

Voz 0011 20:11 Nos habla Ruiz Sánchez de los políticos mexicanos convertidos en hooligans asegura que sólo piensan en aniquilar al adversario

Voz 31 20:24 no

Voz 0907 20:30 cambiamos de panorama vamos algo totalmente diferente no vamos a acercar a Cuenca para saber más de la edición número cincuenta y siete de la Semana de Música Religiosa conciertos de buena música un lenguaje que todos entendemos Radio

Voz 1779 20:44 Cuenca Paco Auñón

Voz 0907 20:55 esta Sonata en Fa mayor desgaste escucha

Voz 33 20:58 hemos forma parte del repertorio del concierto del Domingo de Ramos de la Semana de Música Religiosa de Cuenca será un paseo estilístico por el Barroco europeo que se podrá escuchar esta tarde en la iglesia de la Virgen de la Luz desde aquí hasta el próximo primero de abril la ciudad de las casas colgadas se rinde al oratorio con la interpretación este año de algunas de las más famosas composiciones Cristóbal Soler es el director de la semana

Voz 34 21:24 son las mejores obras que todo el mundo todo el público quiere escuchar en esa semana que son las Pasiones de Bach requieren de moza

Voz 35 21:31 la del ciclo principal denominado Semana de Pasión ha programado La Pasión según San Mateo y también según San Juan ambas de debajo para el martes y jueves Santo la primera será interpretada

Voz 33 21:44 por les Music luz bajo la dirección de Marc Minkowski la segunda por la Orquesta y Coro Barroco de Amsterdam dirigidos portón colman el director del festival no niega la apuesta decidida por la taquilla

Voz 34 21:58 llenar el auditorio que ese dinero vaya directamente a pagar deuda

Voz 33 22:15 este ciclo principal cuyos conciertos son todos en el auditorio Se completa el Viernes Santo con el Réquiem de Mozart interpretado por la Orquesta y Coro de la semana dirigidos por el propio Soler quién ha avanzado ya que en la edición del año que viene

Voz 34 22:29 apostará por el romanticismo desaprobación que puede hacer falta en dieciocho seguramente ya ya la anticipo que estará en el diecinueve porque por ejemplo todo el repertorio importante de el romántico por solamente hicimos no está pero ya le digo que bastaba de diecinueve

Voz 33 22:44 el miércoles santos estrena magnífica de Juan José Colomer obra de encargo de esta edición con el coro y los solistas de la Orquesta de Radiotelevisión Española dirigidos por Javier Corcuera y el sábado que viene vuelta a Bach con la Misa en si menor además la programación se extiende por otros muchos escenarios de la ciudad que vive estos días inmersa en su Semana Santa declarada como este festival de música sacra de Interés Turístico Internacional iglesias museos bibliotecas residencias de ancianos y hospitales también son escenarios para los conciertos la Semana de Música Religiosa de Cuenca

Voz 26 23:38 de Cuenca a Málaga para conocer algo más de verano

Voz 0907 23:41 Kuçi del fotógrafo del escultor del artista ruso

Voz 27 23:43 bueno eterna barba piedra metal madera ahora en el Pompidou

Voz 0907 23:50 una obra que podría considerarse como precursora del arte multimedia Jesús Sánchez ser Málaga

Voz 38 23:56 eh

Voz 39 24:01 la segunda parte el Celta modelos

Voz 38 24:05 bien

Voz 39 24:10 en la tercera hemos en la oposición interior liso

Voz 0907 24:16 es un recorrido por la cinco partes en las que si dividen la exposición Brancusi recoge toda la diversidad de la obra del creador a través de una selección de casi un centenar de fotografías negativos y grabaciones así como algunas esculturas dibujos la colección de este artista de origen rumano pero nacionalidad francesa se divide entre la figura de Brancusi su taller el diálogo entre la forma en bruto y la formaliza lo orgánico y finalmente un homenaje a la columna sinfín Julie Jones es la comisaria de esta muestra

Voz 40 24:44 ayer del artista era algo muy importante para el artista en sí creo que es el desafío para cada exposición el de recrear la ida del estudio es decir de este conjunto de esculturas con la fotografía y dar una visión orgánica

Voz 0907 25:04 Brancusi sorprende por su aparente simplicidad siempre ha apostado por las luces y sombras Higuera va a todos sus ángulos para inmortalizar los grupos móviles José Media Luna responsable de los museos municipales de Málaga

Voz 41 25:15 todo lo que supone el desarrollo de la vanguardia no sólo escultórica sino plástica en el en el siglo en el siglo XX marca desde luego una a referencia Benito

Voz 0907 25:25 la filial malagueño del Museo Pompidou parisino se sumerge en una obra que descubre las inquietudes de un creador que camina por delante de su tiempo y otros puesto Armero del que podemos conocer su trayectoria hoy mismo la Fundación Botín Radio Santander María Concepción Castañeda

Voz 1433 25:41 poesía y libertad son las principales señas de identidad del universo creativo de Joan Miró que podemos contemplar hasta el próximo mes de septiembre en el Centro Botín de Santander una exposición concebida expresamente para el centro diseñado por Renzo Piano que reúne más de un centenar de esculturas del genial artista catalán desde los años veinte del siglo pasado hasta un año antes desfallecimiento en mil novecientos ochenta y tres la mayoría de las piezas provienen de la colección privada de la familia Miró aunque también se incluyen obras cedidas por instituciones internacionales como el MOMA de Nueva York o el Reina Sofía María José Salazar es la comisaria de la muestra y una de las principales expertas en la obra de Miró

Voz 42 26:21 está desde su primera obra es que se considera escultura aunque veréis que es formato pictórico tradicional se considera siempre su primera obra hablada bailarina española de mil novecientos veintiocho hasta su

Voz 1433 26:35 estima obra el personaje que está junto a la puerta pero sin duda lo más original de la exposición es que nos abre la puerta al proceso creativo del autor a través de sus dibujos fotografías y vídeos explicativos podemos descubrir como Miró transformaba objetos cotidianos y vulgares piedras latas huesos o trozos de ladrillo en auténticas obras de arte su nieto Joan pum Jed recuerda como una simple servilleta le inspiró para crear su última gran escultura cuando ya tenía noventa años de edad

Voz 43 27:03 en la última escultura de esta exposición de ochenta y dos hecha en biquini es un día que fue a comer al restaurante La apuñalada de Barcelona que ya cerrado ese guardó la servilleta en un bolsillo idea esa seta doblada nació un asunto en el once que está voy cerrando la exposición

Voz 1433 27:20 en palabras de Punjab su abuelo era el anti escultor por excelencia que dibujaba el mundo de los sueños de una manera intuitiva a partir de objetos cotidianos

Voz 43 27:28 Miro irá aún anti escultor perseguirá a un hombre que dibujaba el mundo los sueños creando lo con diferentes objetos encontrado de una manera con la mente intuitiva la escultura Mirón actualmente intuitiva caminando de la mano del mundo de los sueños

Voz 1433 27:44 único excepcional onírico son algunos de los adjetivos que conforman el universo mirones mano nosotros nos quedamos con esta reflexión de su compañero y artista Joan Prats cuando yo encuentre una piedra es una piedra cuando miro recoge una piedra es un mero

Voz 0907 28:01 ya antes de irnos libros todos los que hemos recibido libros que no resume siempre en su acuse de recibo Emma Vallespín

Voz 8 28:08 sí

Voz 0564 28:13 ha sido una semana de poesía así que hoy ponemos el foco en los versos empezamos con uno de los mejores poetas anglosajones del siglo XX Wallace Stevens del que Lumen publica la edición completa de su obra en poesía reunida un poeta que conciliábulos versos con su procesión la de abogado en compañías de seguros

Voz 8 28:31 esta ciudad

Voz 44 28:34 de es para seguimos con

Voz 0564 28:36 Miguel gane uno de los miembros del ejército de jóvenes y calentó esos poetas que no llegan a los treinta ya acumula lectores muy fans con su primer poemario con tal de verte volar lleva catorce ediciones y acaba de publicar el segundo ahora que ya bailes en afines la kibutz acaba de evitar el primer libro del prolífico y jovencísimo Ben Brooks a los dieciséis años le rompieron el corazón y escribió dacha un poema de amor que no fue publicado hasta una década más tarde es un retrato de aquel sentimiento apocalíptico que invade a un adolescente tras su primer desengaño amoroso

Voz 45 29:14 ah

Voz 8 29:17 la editorial

Voz 46 29:17 Mueve tu lengua ha publicado el lobo Antología poética de papas modernos un libro coral en el que participan de Friends Diego Ojeda Rodolfo Serrano o Carlos Salem un libro con fines benéficos que persigue que los lectores de poesía introduzcan a sus padres en los versos también que los padres contagien la poesía a sus hijos