Los camareros también son seres humanos

Voz 1 00:00 venga Especialistas secundarios

Voz 2 00:03 el estamos

Voz 3 00:06 vamos a hablar en los próximos vamos a hablar de bares pero en concreto vamos a hablar de de barman no de de tiros de de los monarcas de lavar los tales del licor los proveedores de La gloria bendita he localizado a un par de estos ángeles sin alas para que nos cuenten qué hay detrás del mito quise esconde por ejemplo tenemos en Burgos a un barman que se llama Luis José Luis José hola buenas tardes

Voz 4 00:30 es como a todos

Voz 5 00:32 la duda cómo va todo lo se más

Voz 1 00:37 lo que pasó

Voz 5 00:40 no es concierto de Mónica Naranjo y me puse en primera fila la cerca así ya tengo aquí con un partidito permanentes y mareo jaquecas no de filas muy he tenido una saludo a Hierro madres solía decir que en uno o Casto nuclear son las cucarachas yo sobreviviría dime no me gustaría intervenir un poquito tu no entró además tu trabajo una vez la rabia anteriormente hace diez años a un concurso de cultura general yo estudia Historia del Arte lo que parece que va trajo muchísimo el curso de la barra lo dejé esto de trabajar aquí detrás pero no sé si cada secuestro así gracias

Voz 3 01:18 a bueno no os presento a Lucas es un barman muy muy especial porque a diferencia del resto del mundo Él es el único que da la paliza los clientes a los clientes contándole su puñetera vida verdad sí

Voz 5 01:30 día pensé un día pero por qué cojones yo he tenido que aguantar los clientes y no voy a hacer yo lo mismo claro así que mira aquí me puse explica mi vida siempre he sido bastante echar p'alante yo me acuerdo que de pequeñito es Colette padre Mancebo siempre me decía esto

Voz 3 01:43 España José esta característica tan especial tuya te convirtiendo un barman único verdad

Voz 5 01:48 todo el mundo ha podido darse cuenta de que lo más sólo seres humanos que respiramos sentimos tenemos anhelos yo hemos vivido miles de experiencias de mierda que podemos compartir como zona de mar

Voz 3 02:00 no todas las personas de más y ha revolucionado podíamos decir con esta forma de ejercer tu papá ha revolucionado el mundo del barman no supongo que que que se aterrizarán en las mejores barras de del mundo no

Voz 5 02:11 no me contratan y días

Voz 3 02:14 no me lo vas a contar yo digo no gracias venga Dios tenemos al teléfono el si si no se le corta así no hay manera de avanzar conozco eh sí pero es que es la única manera de Francino es la única manera venga vamos a saludar a Mauricio Mauricio están Extremadura Amaury qué tal hola Extremadura verdad

Voz 1 02:32 sí bueno Don Benito con Benito sí sí sí el pueblo de la canción tanta hola Don Benito sin duda alguna eterno

Voz 3 02:45 eh Mauri tú tienes cuarenta años si llevas atención XXXVIII dedicado al mundo de la coctelería no

Voz 5 02:51 sí sí yo cuando estoy hace mi primer combinados zumo de naranja un tercio leche materna y gotita de sí

Voz 3 02:57 pues fenomenal oye está del dominio que tiene Mauri desde el oficio de barman que tú presumes de saber sólo con el sonido que lleva una copa a a ver si es cierto vale voy a echar hielo en un vaso y quiero que me digas el tipo de te atreves declaró vale un poquito de hielo en este vaso te parece poco lleva me parece poquitas

Voz 5 03:20 ahora es suyo lo de calidad no yo por lo que percibo ha forjado con agua mineral verdad con con pocos exige no hacer grabó el el golpear golpeado un cristal con cinco seis por ciento de Ramón

Voz 3 03:34 a paso va vamos ahora con el contenido te pareces vale venga voy echar un poquito

Voz 6 03:38 eh no si no es un dieciocho años cien por cien cebada Altea suave

Voz 1 03:50 estoy en un aplauso impresionado buen idea son unos efectos que tengo el ordenador de cualquier manera

Voz 3 03:59 lo que me encanta es tu seguridad y el aplomo que es para inventar

Voz 1 04:02 a eso me maravilla Johri muchísimas gracias a que si no te olvidaré algo ahí la propina aquí tienes gracias a gente así