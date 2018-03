“No me imaginaba la nieve así, creí que sería más alta”

Voz 2 00:00 turno para Especialistas secundarios vamos a dar un poquito el frío os apetece hablaba no tiene más remedio este este temporal siberiano que azota la Península no sólo ha traído cosas malas como frío pelón como las calles llenas de barro o las ganas de vivir no también ha traído experincia maravillosa es como la que hay Vido nuestro invitado de hoy que está ahora mismo en SER Soria que es el señor Jesús de Mi vida está en ser nos golpea el micro que funciona perfectamente

Voz 3 00:33 ha hablado la honorabilidad Manzanedo buenas tardes Jesús vividas

Voz 4 00:37 nunca que Jesús de bebidas ustedes vamos a Jesús hace año que nadie me llama así don Jesús ahora nos no Jesús por primera vez en su vida ha visto la nieve así Soria no hace cincuenta años contó el pescado ya de mi vida vendido fíjate la nieve que llevarse

Voz 2 00:55 quejó de ese si la nieve la nieve en la nieve cuéntanos este momento no escatima detalles como ha sido

Voz 4 01:00 a esto mágico no estaría la siguiente la yo recibo una llamada diciendo que mi tía abuela por parte de madre Jacinta que viven enferma que vayas a verlo así que como dices lo de lo de gabinete Calgary Navarro la maleta Gloria Caligari Caligari Gabinete Caligari has comido la y no no no Calgary nos dice lo hizo lo propio gabinete del doctor Caligari pic Caligari no era un revoltoso italiano Garibaldi Garibaldi pero Garibaldi no fue no fue sede de los Juegos Olímpicos de ochenta

Voz 2 01:34 a Gary ya estamos no no estamos muy vamos en bucle vamos a saber de qué vas a Soria vale llegas a Soria que Isaías a mi amiga bueno llegas a Soria por primera vez la nieve

Voz 4 01:50 sí que sientes que sientes por primera vez me flipa principio pero luego decepcionado sabe no sé por qué

Voz 3 01:58 te imaginabas la y de otra de otra manera que no se me imaginaba que sería mal no se ha como Man no sé qué la palabra pero sí

Voz 2 02:04 se ha más blanca no

Voz 5 02:07 no no a más oscura no ya más fresca temas no

Voz 6 02:13 cálido joder que tenemos no tampoco compacta no a ver cómo se llamada que alguien clientes venir hola

Voz 7 02:19 bueno a ver si no quiero interrumpir mucho

Voz 8 02:22 no pero tal vez la palabra

Voz 7 02:24 buscando este señor y que no les sale sean ruidosa me imaginaba que la nieve era un poquito más ruidosa que yo que pues me by no

Voz 2 02:36 luego vamos con otra llevada que también

Voz 6 02:38 no encontramos esta palabra que les falta aquí al caballero Mariona hola

Voz 9 02:42 hola buenas tardes si a ver a ver si si está la palabra que este hombre está a ver qué sale tal vez sea inquietante me imaginaba lo más inquietante eso es esa esa rara dignidad nadie me toma demasiado en serio estamos jodidos

Voz 2 03:03 al así gracias a entonces la palabreja inquietante que tu creías que la nieve era más claro ciertamente no habrá que sería

Voz 4 03:11 así como de la nieve la nieve como de dos tres Metro de alta ni de color verde con una cabeza así con uniforme de grandes ojos invoca con los brazos largos esto es esto terrestre para no

Voz 2 03:22 sea tu habíamos a una cosa es que la nieve las como un extraterrestre que a ver tú nunca has visto la nieve nunca había visto a nivel tú de dónde eres

Voz 4 03:28 no hay nunca había visto allí la nieve no había visto nieve pero la tele y el cine pero siempre engañan siempre

Voz 2 03:35 verdad bueno practicando la nieve no pero un importante a las cinco y media en Canarias has disfrutado de la nieve sí o no no no no

Voz 4 03:44 ya es como pisar Kaká igual blanca pero KaKá del sonido idéntico aquí le he cogido esta superficie así los zapatos balas bastante no allí y repugnante también el pero

Voz 2 03:57 pero que a pesar de las coqueteado increíble la experincia buena no maravilloso maravilloso una cosa no

Voz 4 04:03 qué tal la otra vale ya visto la nieve vida ya está completa

Voz 2 04:06 si tu vida ésta completó pues muchísimas gracias Jesús de Mi vida con Jesús por compartir esta experiencia con nosotros como está quién