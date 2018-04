"Ahora vivimos en una época que pensamos que tenemos más derechos que obligaciones"

Voz 1 00:00 sí

Voz 1995 00:07 aquí aquí no para de entrar gente todo el rato no va a caber hasta medio pueblo decido no trabajar hoy pero bueno no pasa nada yo se lo agradezco bueno que estamos en un marco de bienestar hablemos de de de cosas buenas con gente muy buena pero será bueno que empecemos este programa hablando de todo lo contrario que cuando no estamos bien vamos a empezar hablando del dolor bueno el dolor investigar la la pasión humana también ese trabajo de Javier Moscoso es profesor de Investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que eso es puesta hizo versos es ganar dinero crimen mujeres porque el CSIC la gente no lo cuenta pero es estar rodeado chicas y chicos ahí la puerta con fotos de hay gente que lleva la la imagen de Javier en la carpeta como todos sabemos no poco ha escrito muchos libros Javier el más conocido tal vez desea a su historia cultural del dolor publicado en el año dos mil once por Stavros Javier Moscoso buenos días unos acostumbra la fama imagino al exceso que

Voz 4 01:15 quién la tenga yo afortunadamente creo que no creo que es una forma muy medida a un conocimiento que tienen algunos colegas muy medido de lo que es mi mi obra y mi producción que entendemos todos que el dolor como tal

Voz 1995 01:29 aviso cuando algo duele es que algo ha pasado pero

Voz 5 01:33 más allá de día avisarnos

Voz 1995 01:35 qué sirve el dolor

Voz 5 01:37 bueno el dolor tienen efectivamente esa función esa función que es una herencia biológica permite identificar algo que no va bien ese había un médico que decía que la la salud era el silencio de los órganos es decir como todo está callado quiere decir que no está bien y hay dolores que efectivamente pues e indican que se ha producido una pequeña disfunción bien es verdad que en ocasiones el dolor se perpetúa permanece incluso cuando esa disfunción no cuando ese problema eh ha sido solventado esos cuando realmente dolor se convierte en un problema serio bien sea de naturaleza física o bien sea de una cuestión de digamos emocional Si yo preguntar ahora mismo

Voz 1995 02:21 a las cinco mil personas que tengo delante más o menos se haber uno más novenos si llevan el el bolso en el bolsillo en la mochila analgésicos voy a preguntar alguien tiene una aspirina ibuprofeno en el bolso levante la mano la mitad de los dos mil quinientas personas se llevarían porque vamos en prevención de pues yo llevo en mi mochila ibuprofeno por si me duele algo estamos acostumbrados a intentar impedir que llegue el dolorosa intentamos impedir que ese aviso biológico de que algunos jugadores porque hacemos es

Voz 5 03:00 bueno siempre siempre ha sido un poco así siempre ha sido un poco así no es un acontecimiento propio exclusivamente del mundo de nuestro mundo contemporáneo siempre ha habido una el dolor como la muerte tiene que ver con una parte muy importante de lo que estás propia condición humana desde siempre ha habido intentos por intentar apartarse lo más posible tanto de una cosa como de la otra es verdad que después de lo que han sido sobre todo pues el desarrollo de los alegres chicos de de todo lo que ese la es la industria farmacéutica rodeados de remedios de remedios de naturaleza preventiva o de remedios de naturaleza paliativa pero en realidad no es muy diferente de otro conjunto de prácticas digamos antiguas antes de que surgieran los fármacos contemporáneos

Voz 4 03:45 el uso pues de reliquias de de abalorios

Voz 5 03:50 en la invocación de la magia siempre ha estado ahí como parte de lo que es nuestra condición humana hay que decir sin embargo que el dolor tiene también una función no solamente no indica que estamos en parte vivos hay quién quién no siente dolor por ejemplo tiene un serio problema es decir la condición orgánica en la que hay personas que son incapaces de sentir dolor es un problema de las

Voz 1995 04:08 de de Montoro entiendo bueno hay hay político

Voz 5 04:11 los que no tienen ningún dolor desde luego en ni ni propio ni ajeno que también es una cuestión muy interesante la capacidad de sentir o la capacidad de ponerse en el lugar del dolor de los otros claro que su problema naturaleza tanto moral como política de

Voz 1995 04:24 ahora es interesante es el que nos plantean Javier yo estoy viendo en estas a la gente de una generación que parece que aguanta mejor el dolor yo estoy viendo gente de de una generación que han vivido un país muy distinto al que tenemos ahora en una situación tiene un contexto completamente distinto y parece que si eso les inmunizado contra el dolor obeso o que nosotros hemos unos flojos porque las dos cosas a la vez son incompatibles

Voz 5 04:50 bueno yo creo que quien quién quién estado en el infierno tiene la medida tiene una escala distinta para mediar en qué medida puede puede puede quejarse y en qué medida sus lamentos van a ser comprendidos cuando cada época cada cultura cada ámbito social cada generación León tiene una regla distinta esto es esto es así tiene una regla distinta que depende de sus condiciones eso es algo que todos los padres y las madres saben en relación a la educación de sus hijos cuando se les enseña a distinguir o a modular como quién enseña a hablar en qué medida cabe quejarse y cuánto de qué te sirve una herida muy pequeña te quejas demasiado nadie va a tender un lamento más grande con un lamento similar cuando Lérida sea mayor esto es muy importante y tiene que ver efectivamente con nuestra condición cultural también tiene que ver con el propio desarrollo de la historia si siempre ha sido siempre ha sido así ahora quizá vivimos en una época donde quizá los eh bueno pues estamos pensando que tenemos más derechos que obligaciones pensamos quizá que tenemos sobre todo el derecho a a la eh a no sentir dolor más allá de lo que consideramos razonable que es casi nada y donde Gerar además el dolor aparece siempre como una un enemigo a combatir lo que sin duda debe ser así en muchos casos pero no necesariamente en todos

Voz 1995 06:10 claro el enemigo del dolor sería la la felicidad la alegría la la la la pasión de me gustaría que escucháramos un testimonio de gente muy apasionada gente tremendamente feliz

Voz 6 06:21 llegué a las diez de la mañana ya hacer esta locura para tenerlo voy

Voz 2 06:25 el próximo aunque para Pozuelo hay me quito ya d'Història ver lo que tengo lo que no tenga que la gente lo va a hacer

Voz 7 06:35 si entonces a querer comprar gente feliz en la espera

Voz 1995 06:39 la diva de saben ustedes de qué están hablando del nuevo iPhone es gente en la cola de del iPhone estar esperando en la puerta se han pasado la noche lo digo para entenderla los motivos que les llevan al dolor y también lo que nos da alegría en culturalmente hemos evolucionado hasta aquí como especie después de siglos y siglos de evolución aunque a veces no actuemos como tal hemos evolucionado de tal manera que hay gente que se pone muy contenta porque sale un nuevo modelo de teléfono se tira una noche esperando en la calle a la intemperie que salga están así de felices

Voz 4 07:15 tenemos remedio a pero en cierta medida Si yo creo que sí tenemos si tenemos el medio lo que hace falta saber cuáles son cuáles son los objetos de nuestros deseos cuáles son las expectativas que no

Voz 5 07:27 Veamos en en función de la eh para construir nuestra nuestra felicidad a nuestro bienestar y también en qué medida es si esas expectativas no se cumplen por cualquier circunstancia eh sí iban a ser frustradas si eso nos va a conducir necesariamente una situación pues de de dolor psicológico de de malestar anímico o incluso de los físico que las personas experimenten que los seres humanos experimenten felicidad en función de deseos satisfechos es algo muy normal esto no es esto no es un problema el problema está en saber cuáles son los objetos de esos deseos si realmente están a nuestro alcance Si realmente son objetos valiosos y en qué medida eh esa satisfacción debe ser cumplida este yo creo que es el problema mayor no es por lo tanto la satisfacción del deseo es el propio iPhone lo que a lo mejor habría que poner encima de la mesa es decir si merece la en a tener una alegría tan grande por algo que va a quedar obsoleto en poquitos meses no quizá en un par de años creo que es lo que un año no es lo que creo que salen estos teléfonos al mercado

Voz 1995 08:29 lo paradójico es que ahora seguro coge alguna de las frases que acabas de decir cosas interesantes gracias al ahí fuera lo va a tuitear y ese será el mecanismo por el que mucha gente conozca a su vez lo que tú estás hablando aquí sí sí

Voz 5 08:41 yo no yo no creo que el problema sea cada cual tendrá que buscar un poco sus propias expectativas no es verdad que a veces hay expectativas que no son cumplidas o que tienen que ser necesariamente insatisfechas el problema con no es querer quizá tal vez un iPhone para comunicarse para tuitear para tener un mayor de digamos una mayor participación en el ámbito social quizá el problema sea el Iphone en otros contextos o simplemente como objeto de prestigio social o como objeto de de de contento personal que no aporta no es un medio sin un fin en sí mismo no esté quizá sea el problema no pero pero en todo caso la mera satisfacción de los deseos eso siempre ha sido así es motivo de bienestar forma parte de lo que es la gran definición del placer desde tiempo inmemorial igual que el malestar o la insatisfacción o incluso el dolor se asocia lo contrario no eso había una había unas unos maravillosos versos de Quevedo si podemos nada más un momento no eh que decía Si hubiera

Voz 1995 09:39 vamos a ponerle música Javier para los versos de pero pero es caer es que padece Nepal

Voz 5 09:45 dice bien soy significar significar lo que forma parte de nuestra tradición antiguo no decía Quevedo me hubieran los miedos sucedido como me sucedieron los deseos los llantos de ayer fueran trofeos mirad Elciego error en que vivido bueno es una es una un pequeño trozo de un poema mucho mayor pero la idea siempre es la misma ese bueno en qué medida estamos o no dispuestos a satisfacer deseos

Voz 1995 10:09 hemos hablado con Javier Moscoso es filósofo autor de Historia cultural del dolor no sé si por eso puede que sea por eso nos vamos a ir al Tribunal Supremo porque hay una noticia de última hora Aitor Álvarez muy buenos días

Voz 0356 10:21 buenos días pues la noticia de última hora es que Marta Rovira la diputada de Esquerra Republicana de hecho ex diputada ya porque ayer dejó su cargo ha anunciado a través de una carta que no va a comparecer en el tribunal supremo ante el juez Pablo Llarena y que se ha ido del país os voy a leer una carta que ha mandado una carta interna que ha mandado a los sus compañeros de Esquerra Republicana y os la voy a leer íntegra dice hoy emprende un camino duro un camino que eh tristemente todo tantos otros que nos preceden han tenido que coger el camino del exilio no puedo esconder la profunda tristeza que siento de irme de tanta gente a quién quiero quiero mucho de tantas luchas compartidas durante tantos años con personas con que lo único que les mueve es un objetivo cambiar la sociedad en la que vive en hacerla más justa personas dignas dejar de ver paisajes que me que tengo a mi alrededor desde que soy pequeña de pasear por las ciudades donde he vivido siento tristeza pero mucho más triste hubiera sido vivir silenciada interiormente sentirme libertad decorados de nada

Voz 1995 11:25 estas son las palabras de Marta Rovira nos vamos a ir todos los vamos a ir a la a las puertas del Supremo Alberto Pozas imagino que las caras de incredulidad ahora mismo en en las puertas del Supremo serán extraordinarias

Voz 0055 11:38 si ahora mismo buenos días las caras de confusión son totales una solamente hoy veinte entre los periodistas intentan confirmar esa información que nos ha cogido a todos por sorpresa sino incluso los propios representantes de Esquerra Republicana estábamos viendo por ejemplo al diputado de Esquerra en el Congreso Joan Tardà que ponía poco cara de incredulidad y nos decía que él no sabía nada no sabía nada o al menos eso es lo que nos ha dicho como ha demostrado preguntar ahora mismo está también aquí Gabriel dijeron que está atendiendo a los como dañinos de la televisión hay mucha representación tanto de Esquerra como los del técnicas como también de la CUP aquí cuando se ha conocido la noticia las caras desde luego han sido de sorpresa entre bastantes de ellos no sabemos si conocía no posibles artillados también completamente desprevenidos pero desde luego por ejemplo Joan Tardá diputado Esquerra Republicana no nos ha dicho que él no sabía nada

Voz 1995 12:21 pues esa es la noticia que les cuenta la Cadena SER hasta ahora diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias Marta Rovira anuncia que no comparece en el Supremo y que huye de España la palabra es huye de España nosotros vamos a seguir aquí hablando con con Javier si hay cualquier novedad tengan por seguro que se lo vamos a contar en la Cadena Ser

Voz 4 12:41 pero Egipto yo estamos hablando de dolor que coincidencia no bueno pues sí pues sí en cierta medida en cierta medida así

Voz 5 12:49 en dolor para para muchos para muchos de muchos se sí así es

Voz 7 12:54 bueno bueno pasar muchas cosas

Voz 1995 12:57 estresantes este fin de semana en Tudela y tenemos la gran fortuna de gran fortuna de de de contar con gente como Javier que trata desde la filosofía a través de la reflexión de explicarnos el el contexto la vida como evolucionados abc Javier tu tarea es imposible por más que uno trate de de de entender qué es lo que ocurre la obcecación la la injusticia a veces tu tarea

Voz 4 13:23 es decir bueno yo creo que no es imposible los los científicos sociales los filósofos

Voz 5 13:29 León de que por encima de las singularidades y de las apariencias podemos establecer pequeñas regularidad es que sirvan a las personas que no escuchan lo que nos leen para intentar ofrecer au para intentar obtener alguna respuesta a preguntas que sean de todos esto yo creo que es una una de las grandes motivos de la filosofía que que debe ser reconocido no ese la filosofía se ocupa de problemas de todos o al menos la filosofía que yo hago y a todos convoca este yo creo que porque a todos interesa y uno modestamente lo que intenta pues es ofrecer pequeñas respuestas a problemas de naturaleza general

Voz 1995 14:03 el pide espárragos haber rasgos porque son modo bueno pues

Voz 5 14:08 sí la verdad es que es una de las razones

Voz 1995 14:11 no necesariamente la mayor pero sí una de las razones por las que yo me encuentro muy bien en Tudela la lo opuesto al dolor sobre los espárragos bueno las alcachofas también estarían cerca no bueno a ver si empezamos ahora con cada uno dice Javier Moscoso autor de Historia cultural del dolor un verdadero placer gracias muchas gracias a vosotros

