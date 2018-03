"La música es una fuente de bienestar y malestar a partes iguales"

Voz 2

04:01

se llama diablos ahora ya claro tiene que vamos a escuchar una porque esto ahora ya con esto en el cuerpo no te puedes quedar diablos música in no sé si están ustedes preparados quieren es ustedes Baser bajo su responsabilidad si alguien quiere abandonar la sala podía hacerlo porque vamos a escuchar el tritón en este momento están preparados lo mismo estoy sobre vendiendo bonos nada eh pero que tenemos hay que bajo su propia responsabilidad de sable quiere abandonar las analista momento quiere apagar bueno esto no nos va bien sea estamos incitando a que la gente nos vamos a escuchar el el tritón hoy que sea lo que Dios quiera vale pues no no parece haber Jaime que te hemos vendido bien ahí estábamos contando que no parece tanto vamos ya no operará