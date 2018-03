'Nadie sabe nada': Arqueología radiofónica (24/03/2018)

Voz 1 00:00 bueno o la vista debido a la Cadena Ser bueno ya la que tengan sellaba eh pero quiero decir que ahora empieza el programa La Ser ya vaya vaya sí sí sí pero nunca puso en marcha cuando si no subimos en marcha siempre si viene un señor por la mañana deberían Cebrián bienes que arranca El bueno este no es el tema el tema es que Ramos se tira cosa histórica

Voz 0057 00:23 bueno aquí peligrosa lo que hemos hecho es convocar al al mismo público que vino la semana pasada costó bastante todos por ejemplo aquí tenéis a Íñigo ahora acordareis de la semana pasada en un espectador muy incisivo con mucho

Voz 1 00:38 conocimiento da Yaiza no

Voz 0057 00:41 Zaida Aira Sanidad tiene una respuesta muy buena

Voz 2 00:45 aquí hay gente de todo

Voz 0057 00:48 por

Voz 1 00:50 en fin aquí lanzamos el reto de vamos a bajar a las catacumbas de teatro recuerda que nos dijeron aquí en el teatro Lara desde dónde emitimos que hay unas catacumbas y a mí me dicen catacumbas elevada cabeza sabes eh

Voz 3 01:13 Talavera en pero edad haga haber estaba muerto no no estaban en la cata Kumba L

Voz 4 01:28 el próximo domingo

Voz 2 01:31 es difícil para mí para mí para mí está agotado ya el este de la lástima una verdad una guitarra bueno tocarlas también porque traerla para pararla

Voz 1 01:41 cosa que como somos dos cretinos que eso ya lo sabéis cualquier cosa que no surgieran pues ya nosotros de cabeza contra del conocimiento sobre cómo verlas

Voz 1786 01:48 lo que ocurre Dati pero bueno pero bueno eh no no pero oye tú bien qué dijiste sí sí sí

Voz 0057 01:55 vamos a bajar a las catacumbas sino no

Voz 1 01:58 Nos

Voz 0057 02:00 sí por lo que fue Íñigo Íñigo toma contra en llegó Tomás a control y luego como hay tanta estemos

Voz 1 02:06 moradas del programa pues durante cuatro años nadie nos va a echar

Voz 0057 02:09 en la tarde menos backing eh pero bueno venga vamos a a verlo vosotros creéis aquí son os vais a escuchar lo veréis luego en en Youtube

Voz 1 02:19 para que os imagináis también son unas escaleras podéis imaginar con arañas me han comentado ahora que Ayala se van entonces ser pues como una Pelinel sabes que va a hacer una nueva diana John no me interesa

Voz 0057 02:32 sí

Voz 1786 02:34 el brasero de cristal venga aquí tenemos la entrada estamos gravedad que recordemos al público que se comenta la leyenda que podía conectar con un componente les sí fueron yo como baja bajo haya una monja me cago vivo eh también te digo eso eh esto yo primero tú bueno ya tenemos tenemos también que explicar qué

Voz 0057 02:57 no hemos comprobado hasta donde llega la señal de los inalámbricos ya sea en algún momento cien si de repente dejé de escucharnos todo del público gritar a ver como con horror ya entonces nosotros para el grito sabremos que tenemos que volver a gritos se saber dónde está el fuego se eso

Voz 1786 03:12 pues a ver saben aquí necesitamos un poquito madre mía tiene más mierda esto que que el palo un gallinero hutu huy ya está o todo y no pasarle tienes que debe yo la Cámara bajando mira mira que me he encontrado mira que me encontrar aquí una de que de diez seis diez hombre mira ahora saca que va ya estaba eh aquí también hay un poquito de de pues bueno de papelitos de Kohl

Voz 0057 03:47 este año la medalla aquí más toman

Voz 1786 03:52 hay una humedad como agradable es como el útero materno nuestra auto en un útero

Voz 5 04:00 bueno

Voz 1786 04:00 tampoco sigo bajando voy el primero uy aquí en la esto mira te digo una cosa Eto'o para guardar tabaco eh que yo no me das y muy buena hombre pues no es esta males no hay temas

Voz 1 04:12 era Tura no puede guardar vino

Voz 0057 04:14 pero sí lo tiene pero aquí no hay nada de una pared

Voz 1786 04:18 miedo te puede dar a aquí yo no entiendo nada yo no no no no no no no

Voz 0057 04:26 mira mira mira todavía es todavía se escucha arriba no lo estoy viendo porque mira

Voz 1786 04:31 es bonito mira no tenemos luz una vez más

Voz 0057 04:33 para las escaleras se abren como dos tramos haber Etxeita

Voz 1786 04:37 pero perdona al cámara no ha traído luz no ha tenido luz bueno porque coño la luz de la que hay deja estamos improvisando un poco con el móvil Abengoa como me molesta todo esto tu mensaje cuidado sabes tú mujer la que escribía eso estamos en el inicio del programa investigando las catacumbas del teatro Lara de malla mira mira mira mira mira

Voz 0057 04:56 mira mira aquí se abre un mundo sabe yo también en trescientos aquí se ha acabado aquí se acaba

Voz 1786 05:10 vale aplicando agrio beso que está perdido la conexión momento hablarnos escucha ahí bien oye por allí tampoco hay nada vale bien pues aquí lo que pasa un momento a ver al Senado va a dar a ver todo ahí no les vamos a escuchar a qué nervios estoy pasa esté entre nervios y esfuerzos sabes tengo las dos cosas bueno ya que haga un poquito bueno Berto vuelve a la posición original también este compañero Cámara estamos uniendo ya esto es increíble esto esto lo coge Iker Jiménez te hace dos temporadas hoy madre mía la boca estas un poco estrecho

Voz 0057 05:46 al menos mal que yo estoy muy Ajero ya voy cogiendo muestras que encuentro para así coge muestras de mierda sí

Voz 7 05:53 hay de todo estamos saliendo a la superficie a esto es increíble que experiencia más apasionante de mierda hasta arriba no pasa nada lo hemos conseguido

Voz 2 06:26 una manera tiros no sé no tengo un

Voz 0057 06:30 junto tapón de corcho de Rioja si no se puede leer muy bien qué tipo de vino era creo que era un platito de filtros cómo valora esta experiencia abierta pues ya veremos arqueología radiofónica no pues la verdad cuando uno se enfrenta con el misterio algo te cambia como persona que yo la verdad es que cuando ha llegado a la parte interior de momento que no me escucháis sí otras cosas yo he sentido cosas esas presencias bueno eh tú aparte de la tuya quiero decir a que venía conmigo claro claro una presencia muy fuerte muy cerca además que no da que me observaba el cámara no sí sí ya y ha sido insoportable me he visto en un en un en un agujero sin sin salida ma recordaba una noche Murcia

Voz 2 07:30 ya ya ya ha atrapado

Voz 0057 07:33 diríais sale huyendo verdad

Voz 1 07:35 bueno pues en fin espero que os haya emocionó como nosotros sí ahora ya así pero tengo una cosa yo explorar los dos lados

Voz 0057 07:41 no había no se podía seguir derecha izquierda no

Voz 1 07:44 sí sí como España

Voz 2 07:47 no se podía llegaba

Voz 1786 07:49 a la derecha de la meta para está tapiado gracias empieza el programa

Voz 2 08:13 ahora ya normal es hasta cierto punto yo siempre decimos que la normalidad en este programa nunca existió pero yo qué sé con micrófono con vosotros con una cierta regularidad vamos a hacer el programa murió muy a gusto a una

Voz 1 08:26 la ciudad

Voz 2 08:29 ya y parece que entremos ya en materia compañeros momento qué pasa pero me dicen que tengo tienes un arañan el pelo al año este año se espérame en el brazo en la espalda pero me da un rollo guay sí

Voz 8 08:47 claro claro sí sí de investigador de investigador de de riesgo de de guarro también

Voz 2 08:54 el plan que no pueden seguir programe me voy a que me despido

Voz 5 08:58 Dean

Voz 2 09:00 pues mira tiene su gracia esto pero limpia me me me intente seducir me sólo vale muchas gracias ya está ya está lista por favor por favor me incómoda gracias

Voz 9 09:16 bueno pues yo ya estoy mucho

Voz 0057 09:18 en el programa de hoy además ha llegado a una persona física que presenta viva que me ha dicho puedo meter en la lucha Rosa a la persona que más ayuda seguido productora dice puedo puedo meter un papel dijo toman contratarle

Voz 2 09:34 entonces eso eso mira tú que no sea inconstitucional altamente incluso contra la ley de la termodinámica sí sí la Fiscalía va a entrar ahí dijo entonces dicho nota

Voz 0057 09:45 yo me la pongan aquí en la mesa Tengo una pregunta manuscrita

Voz 1 09:49 de alguna manera te he dicho la puedo meter dentro dice no deja en la mesa no

Voz 0057 09:52 ha un poquito el resumen del vale sí que es la la pregunta por favor qué pasa con Broncano ha pasado de ser un un drogado contraje a presentar su propio programa en un teatro Millet le va a parar los pies

Voz 2 10:09 la vida pues pues lo Andreo yo yo no yo catalogado

Voz 1 10:14 contraje social a

Voz 0057 10:16 yo tengo que decir que que a mí me tiene fascinado bronca no en serio lo digo eh que es el es lo mejor que la pasada comedia en este país en mucho tiempo ya haya está en estado de gracia continuo me me flipa

Voz 1 10:28 sí sí sí sí él y su pandilla no tiene varias pandillas

Voz 0057 10:32 eh

Voz 8 10:32 se va juntando va la radio se junta con unos Balotelli se junta con otros muy bien pero tampoco no hablemos tanto de bronca no está aquí Broncano

Voz 0057 10:42 ah vale vale no hemos pasado de admirar lo ha quedado en nada

Voz 1 10:47 qué muy joven sí que sí que le va muy bien y ya lo de Drogba contraje vamos a ir sustituyéndolo por a el chaval que aparcaban los coches sabes que me gusta más esta expresión realmente era el coche es suyo

Voz 10 11:04 me he

Voz 1 11:07 dicen cuando te pica Francisco Ocaña de Zaragoza por cuando te pica la espalda hay pide ese alguien que te rasque cómo va

Voz 0057 11:15 me ha pasado a mí hace un momento si lo tuviera malditos

Voz 1 11:17 lo que hay que rascar no predice por qué es tan difícil de explicar el punto exacto del picor porque

Voz 0057 11:24 llevamos viendo el picor se va se va moviendo puedes ampliar un poquito no no no no

Voz 1 11:34 a medida que te van aproximando la zona la propia

Voz 0057 11:38 hacerse ya ya ya lo mismo claro claro que va muy bien no ya Daniel Montero desde Mataró bueno el picor es dolor sabes que el picores dolor picores placer no no el placer es eliminar ese dolor con otro dolor mayor legado tú te rascas te duele más que lo que el otro picor que era más más contenido claro

Voz 11 12:04 no te interesa

Voz 1 12:06 es que estoy viviendo un sitio detrás tuyo que que es una máquina de placer

Voz 3 12:12 como esta columna que está como beta

Voz 0057 12:15 no

Voz 3 12:16 sí quiero decir rescate a poca hostia me encargado a el problema

Voz 2 12:22 de la radio acaba de tropezar que está vivo

Voz 0057 12:30 sin ningún tipo que alardea de hace radio desde hace más de veinte años

Voz 3 12:35 a se y curar

Voz 1 12:38 amigos esto es la máquina de placer más grande que puede haber inventado el el ser humano una columna una color el canto de una columna y eso es lo que más yo creo que es la herencia mejor que mejor mi padre que yo te con la muy grabado como se levantará por la mañana buscaba una esquina hacia sí

Voz 3 12:56 no

Voz 1786 12:59 es fantástico bueno es que a mí me gusta mucho las Cámera espalda empatito mucho con la preguntan cuando lo pides nadie primero que la gente se cansa o le da pudor

Voz 8 13:08 o aprieta fue flojo nunca está tu a tu medida como tú no te lo va a hacer nadie a ver dejarme pero ya me mira

Voz 1 13:17 tú te rascas así

Voz 0057 13:20 ah pues sí que se guapísimo tu padre cada mañana se levanta se se con la luz

Voz 3 13:30 más vital no una columna o Parrot vista te que te lleva al colegio

Voz 1 13:38 a ver si Iyad coges todas las la superficie

Voz 0057 13:41 de la espalda eso acoge así que marcan los padres este tipo de comportamientos Mi padre cada mañana cuando se levanta sí un par o tres de cuerpos pero

Voz 3 13:51 ya pasó

Voz 2 13:55 va como una traca y eso pero cada mañana ya radiante y eso para mí es el hogar que yo recuerdo

Voz 0057 14:02 bueno eso explica muchas cosas también de cómo en estuvo actualmente

Voz 12 14:05 yo te he contado encontrar este programa Mi abuelo lo que hace lo que hacía con los recortes

Voz 0057 14:08 no mi abuelo tenía un es decir verdad que lo lo contra alguna eh bueno cuanto muy rápido pues sino no escuchas ese programa Mi abuelo te podía controlar el pedo podía dividirlo en siete entera es decir te decía cuanto recortes quieren niños entonces tú sabías que podías pedir entre uno y siete recortes si decías ocho decía anoche no se puede

Voz 3 14:31 en ocho nueve tiene que siete eso era el máximo entonces tú querías cinco pues

Voz 0057 14:39 luego en el último la a todo se ponía a uno

Voz 1 14:43 te voy a decir una cosa si de verdad que no me lo estoy inventando estos señores Vectra como una casa e himno que no está en mi el afán de competir en recortes con nuestros abuelos pero mi abuela en paz descanse me contó que mi abuelo Mariano podía llegar a contar hasta ciento bueno

Voz 0057 15:00 María anunciar recortes cien claro que sí hay dioses

Voz 1 15:05 te lo juro de verdad no me lo estoy en vendían recortes con pero ella decía vivían en un pueblo en Almería el interior de Almería donde vivíamos una parte elevada de la del pueblo no de la plaza el pueblo está bajo el tu abuelo fíjate

Voz 3 15:19 me cuenta que he dicho que lo he dicho a tu toda tu puto mía a una rapera la niña que te abuela que era la contiguos yo yo el concepto está la Casa Lleó

Voz 1 15:45 pues ella me decía yo no sé yo dónde vendría eso te decía tu abuela era capaz de subir desde la plaza del pueblo hasta aquí a la calle de las cruces que llamaba eh contando hasta cien tirándose P A es el imposible ya yo siempre lo da igual tenía eh yo era la la regla del siete eran la sabia sabes yo me quedé con esa iba diciendo Software eran una pareja que se querían mucho hombre esto levanta

Voz 0057 16:08 el hombre

Voz 1 16:10 hay que que verle con locura eh era su manera de decir que se querían

Voz 1786 16:14 ya vamos para casa es lleva para casa Paz paz y luego la decía uno tres cuatro y abuela inventó el beat box pero por el culo atrás exacto

Voz 2 16:31 Gary Montero desde matara dice si compras un producto de tu propia empresa ganas o pierdes dinero parece que pierdes pero va ganando dice no ni de Granada por qué no se puede contagiar la salud en vez de contagio

Voz 1 16:45 darse la enfermedad

Voz 0057 16:48 pues quisiera porque se contagia basado eh no no se contagia yo te da un hospital de visita amiguitos que da igual

Voz 3 17:02 no ya ya ya a ver si me entiendes tiene que ser el Mesías no pero si tú por ejemplo

Voz 0057 17:09 no no es que no se contagia si tú eres de mala salud es lo que me a referir inglés

Voz 1 17:14 eh

Voz 0057 17:15 si tú te juntas con alguien tiene buenos hábitos yo limpios y aseados intenta ahí está de buen humor y tal pues te pones enfermo si estás viviendo entre porque

Voz 2 17:23 sí claro claro aquí hidroavión

Voz 0057 17:26 yo pinchando te con ya con agujas compartidas

Voz 1 17:31 eso no ayuda

Voz 0057 17:32 no pero ayudar a preservar pero no te puedes pasar a la salud eso no lo harían es una lotería daría agua pasarte la salud como qué carga de de de crédito un móvil no claro no me da es por ciento es algo que estoy que necesito darme un catarro encima

Voz 1 17:47 desde que yo estoy muy bien muy bien un poquito

Voz 0057 17:50 yo tiendo a ver igual se viejo dignísimo eso porque entonces convertiría Morla salud en un bien de consumo entraría en la lógica capitalista ya habría bueno sería

Voz 1 17:58 bueno y cuántos padres no han dicho a su hijo cuando lo han visto enfermizo me me he cambiado ahora Portillejo Miño sí si eso lo dices tú pero

Voz 0057 18:06 sí sí lo prueba el padre vamos condicionada no pasa la gripe se pasa Eripea hablar es gratis que te queda muchos años no mira pispás Jo desde Noreña pispás

Voz 1 18:16 me encanta lo que ha llegado y Pajovic de hecho Ana Mato pedía del nombre pistola

Voz 0057 18:28 dice todos somos muy listos hasta que nos pregunta es la primera persona del presidente del indicativo del verbo roer

Voz 3 18:37 aquí a lo largo yo no

Voz 1 18:44 bueno hay alguien que quiere preguntar algo me indican sí o comentar algo es oye si vamos otra vez qué tal si vas tú qué

Voz 0057 18:50 llevo todo el programa de la semana pasada yendo yo todavía tengo pues mira tengo

Voz 1 18:57 el resentimiento no soy rencoroso voy a ver a Iñigo que ha vuelto otra vez a pesar de que la semana pasada me queda así raro porque como sé que si lo pide disculpas dije lo dije nada no pasa nada pero por dentro pensé te voy a dar unos que un día que te ve muy correcta pero hoy vengo otra vez que Leño

Voz 13 19:16 gracias tiene algo nuevo que aportar para aportar para la argumento que está diciendo Oberto y es cierto hay varios estudios que dicen que cuando la gente vio en pareja se tiende a cuidar más por lo tanto se puede decir que sí que se contagió en la salud

Voz 3 19:29 no lo que ha dicho que no está escuchando

Voz 8 19:34 ha sido un poquito opio Un completar lo tuyo

Voz 1786 19:38 bien que dice que sirviese en pareja pues te cuida un poco más y bueno mejor la semana pasada años eh

Voz 0057 19:46 si tienes pareja por eso está asociado

Voz 3 19:52 que no te sientes por favor deben me comunica

Voz 0057 19:56 Cava Rosa que la persona que había levantado las manos no era Íñigo a otra persona por allí fiel a para citado ya ha dicho que ya está muy arriba

Voz 1 20:08 sí es Vera quiso Íñigo es que te digo una cosa es parte fundamental de nuestra aquí llego eh en primera fila que parece el presidente Chaves pues todo eleva eh que tienen foco tiene asentada parece que sacar de un altillo bueno a ver dónde está la persona interesada porque aquí una chica venga voy a evolucionar aquí somos muchos hoy no supo que doscientos ciento once ciento ciento once once uno uno uno tres tres bien eh a ver si puedo llegar Dani Comas molesta esto no lo extremo

Voz 2 20:38 del parezco que llega tarde al teatro perdona perdona perdona que te va pasando el culo empleó Diane todas las como esta

Voz 1 20:44 la sala

Voz 3 20:47 hombre yo muy bien encantada de verte igualmente eres como Íñigo vas a aportar algo más quiere aportar algo me venga vamos ha adelantado que yo creo que sí que hay una forma muy buena de transmitir sobre todo al niño

Voz 14 21:01 eh eh anticuerpos es a través de la lactancia materna y ahí se refiere

Voz 0057 21:07 ya pero eso está muy bien lo que estamos hablando por ejemplo de una persona con treinta y cinco años

Voz 2 21:14 mañana a la oficina empieza a empieza a ser regular

Voz 14 21:18 me quedé a los pacientes cuando las buenas noticias de venga que tú vas mejor que Pajín se lo cree

Voz 2 21:24 el efecto placebo bueno hay teorías que dicen que

Voz 1786 21:26 efectivamente la alegría y el buen rollo

Voz 0057 21:29 esto Placebo ir también está el efecto no cebos conocéis efecto nocivo que es lo contrario le quedan dos telediarios y se pone bastante peor

Voz 7 21:40 tú tú tú perteneces al sector sanitario ya ves mira eh

Voz 3 21:45 intuición un nuevo juego su nuevo juego quinto intuye

Voz 1 21:53 la lactancia materna muy buenos cuidados eso es lo que hay que hacer

Voz 0057 21:57 bueno pero cuando para la estancia Mateja porque sabéis que se puede puede ser indefinido la la teta si la mujer la manga mientras tú chupando eso va generando y entonces esto como la de Juego de tronos qué tal muchacho

Voz 2 22:13 más

Voz 0057 22:14 que tiene un muchacho que ya está para para cambiar cromos de recreo y está y dándole puede ser un señor de de tú por ejemplo podría estar mamando de leche de de tu madre yo porque no tengo tiempo porque igual había habría que haber mantenido la lactancia ahora a tu madre que genera el hecho ya igual es exigir no

Voz 1 22:35 Nuestra para estos trotes pero también te digo que qué curioso no la inteligencia autónoma que tiene la mama claro bueno dice yo mientras tú me pidas te doy las matronas no sea yo el la matrona semana matrona no amas de cría

Voz 0057 22:50 sí que tú no amas de cría amas de cría

Voz 1 22:52 bien bien por lo que sea Si tú no podías amamantado

Voz 0057 22:55 sí por lo que sea tú no podías amamantar quería Samantha bien que sea la vía señoras que se dedicaban a mí hay una a hombre gozoso

Voz 1 23:04 siempre dispuesta no sé si alguien sí

Voz 0057 23:08 nodrizas crean como la nave nodriza nada en claro la nave nodriza viene de ahí da de mamar a las pequeñas no caro dada a la naves pequeñas fletará si se les da combustible ha tocado todo viene de de las tetas de una madre

Voz 2 23:24 ya ya todo me parece muy bien encerradito el tema

Voz 0057 23:28 lástima el relato que queda porque yo dejaría el programa aquí no a ser que se apaña cañi

Voz 1 23:33 vamos a hacer una pausa vamos a a mamar de la publicidad que es lo que también hace una empresa de comunicación va a la V del mercado oí a y le da toma toma toma sabes

Voz 0057 23:43 de hambre yo muy bien vale vale porque no pues si te apetece también

Voz 7 23:49 oye que tiene una guarro

Voz 5 23:59 no sé pero has caminando por la calle con esta música hay que ver

Voz 2 24:19 ahí pues oye mucha gente está haciendo la nuestro momento es igual escucha la radio para agricultores sobriedad pongan siempre pasa que la gente se viene arriba una semana así una semana no sé cómo te llamas

Voz 14 24:35 yo tenía una pregunta para los otros dos porque no sé cuándo vamos a dejar los informáticos de tener el tópico ese de que todos tenemos somos unos pasajeros

Voz 1 24:44 a la de los granos lo de la barba el pelo largo

Voz 0057 24:46 sí que tu pelo largo no tienes

Voz 14 24:49 por eso lo digo que estamos empezando a cambiar los tópicos no cambian

Voz 16 24:54 uy uy uy

Voz 2 24:57 aquí Pablo no Pablo debate debate digo que sillares hacéis pájaros

Voz 0057 25:02 venga Pablo Saavedra río ya ya eh pues no sé cuándo va a cambiar yo la verdad no siempre me ha parecido muy injusto no sé no sé a qué responde pero sí que estamos hablando en serio me he perdido un poco informáticos tienen fama de entendido los informativos tío

Voz 3 25:22 y claro he visto a Pedro Piqueras

Voz 17 25:31 el no

Voz 2 25:33 a uno y Elvi mientras tú le fascina de su propio miembros otros menos sabes y entonces ya digo pues no me cuadraba ya no no no él

Voz 0057 25:48 los informáticos es verdad que es un gran camión mucho ya que en ese sambenito de gente que bueno pero yo creo que es algo que reza de del frikismo genera el friki que el frikismo está cambiando también porque antes era una cosa el el el nerd desde las películas americanas que era el tipo de las gafas de pasta concede lo hoy tres bolígrafos camiseta de cuadros la revolución de los novatos que le gustaban los cómics que era marginado por los de su clase que juegan al fútbol americano iban al baile de promoción con Jennifer entonces

Voz 1 26:20 de de los yanquis en Haro pero todo eso

Voz 0057 26:22 o sea que no es frikis es raro porque ahora todo el mundo que si Star Wars que no sé que todo el mundo tiene una familia ya Iggy le cómic Si ya lo empieza a ser friki el que no es friki verdad yo por ejemplo ya estoy en poco en la trinchera de yo no leo con minuto de unidad cómics no no ya no me gusta estar guardada la gente ya me empieza a decir tú poco quieren un poco raro no en un poco friki yo de de escuchas a decirle llamarle friki a una señora en un en un supermercado es una señora iba con su hija comprando y cogió pues yo qué sé un igual necesitaban una bandeja de carne in cogió dos Jara dijo no sea friki

Voz 16 27:03 hombre

Voz 0057 27:05 cuando estamos pasando a su bueno ahora aquí

Voz 1 27:08 es eso tú te acuerdas que hace hace ya unas semanas bastantes los sacamos en nuestro programa de televisión salió un alto mando del Ejército eso fue muy muy suena muy celebra del ejercito español eh monseñor procesos que hace la Milito el año sabes con el traje que Melilla humildad los botones que son condecoraciones de cosa caniche de ellos fueron señor serios entonces estaba en creo que era una comisión parlamentaria sobre la seguridad cibernética cibernética de computadores y los hackers no entonces es la noticia era algo así como el ejército va a tener hacker ya para controlar la seguridad iba el hombre hice equivoca y en lugar de hackers dice friki no se desechó acordáis de eso Nos lo pasamos muy bien echaba una risa muy buena tiene maravilla y sale el señor dice no te diría textual pero mapa por ahí dice bueno en el Ejército dice hay bastantes frikis dice no todos los que desearíamos

Voz 2 28:08 lo es pero bueno estamos

Voz 1 28:11 ahí efectivamente trabajando el mundo de los frikis

Voz 2 28:14 sí bueno

Voz 1 28:17 a nadie le pareció raro de un abrazo yo sí veo hombre por la calle lo habrás donde pincho con las condecoraciones pero habla

Voz 2 28:23 brazo

Voz 0057 28:30 yo me siento muy cercano a ese señor no lo militar que que es algo que no no me interesa demasiado pero sí en lo de empezará a perder pie con con los nombres porque es verdad que yo yo por ejemplo noto que ya estoy perdiendo pie con géneros musicales por ejemplo yo no sé que son ya hay una cosa llama Trapp Trapp yo no sé qué es que tampoco no no sé qué es ser Swank también Trapp Swat se usan como contracturas

Voz 1 29:03 yo creo que es como decision no tiene usted un sua que hay en la espalda esa cinta

Voz 0057 29:06 ahora te porque como unas pegatinas sí

Voz 1 29:09 no sirven de nada eh también te digo dicen eh pero la gente se siente segura con el evento Díaz

Voz 0057 29:14 tuve la Roma te conté y estoy viendo la la Plaza Navona que maravillosa unas unas fuentes maravillosa y entonces hay unas estatuas que son muy grande grande pues si no tenían un un bloque de mármol de un tamaño la estatua que era impresionante pues lo hacían con varios bloques ahora unirlos en algunos pues hay como como un un fragmento de de mármol entre la que quedaba como una tira de fisio que hoy dice que estaba hubieran de mira Neptuno tiene unas tiras de físicas

Voz 2 29:44 el poeta

Voz 1 29:45 claro no es seguro que tiene una contractura con el esfuerzo que está haciendo es a Madre de Dios sabes

Voz 2 29:51 bueno venga vamos con más preguntas en el nadie

Voz 5 29:58 Pablo

Voz 1 30:00 qué baby cuando una chica te pregunta qué somos después de varias citas es como cuando se acaba el periodo de prueba de tu antivirus

Voz 0057 30:08 tienes que decidir comprarlo no no yo yo creo que lo que hay que responder siempre es Homo sapiens sapiens que somos tu hiciéramos sapiens sapiens y así la así fuerza a tu pareja a que concrete un poco más la pregunta

Voz 1 30:24 mucha fuerza esa pregunta Oye tuyo que somos se dice como dejándolo caer pero tiene una profundidad no claro somos amigos a bueno por saberlo tú que crees que somos

Voz 0057 30:35 por ahí le devuelve la jugada

Voz 1 30:38 gallego eso no no

Voz 0057 30:41 pues seguiremos yo doctor

Voz 1 30:43 Leo Mayer de Twitter

Voz 0057 30:45 acaso existe un género musical en el que se cante como lo hacen Berto Romero y cuáles os sería su nombre hombre es el sex eso pero quieres hacer un poquito de sexo es que me me estoy quitando eh ya

Voz 1 30:59 también joe te vas a quedar en nada macho no

Voz 0057 31:02 no hay hay temporadas que lo trabajo más ya ya también los tú no cantas nunca yo no canto no ya verdad canto poco canto en la intimidad que siempre haces el poder Moreno ya el relato muñecos y venga canta para mí ahora

Voz 2 31:14 bueno cada uno hace lo que hace cuando había que hacer algo después

Voz 1 31:17 esa

Voz 2 31:18 te lo hago yo levantar la mesa Jorge si Macías usted

Voz 0057 31:21 vale mini aridez de Twitter dice tener narcolepsia es una putada Cercle toma no es un problema pero imaginados tener las dos cosas a la vez tener narcolepsia haciendo le tomaron la mano a la cartera ahí

Voz 3 31:36 es incompatible

Voz 8 31:39 junto al metro con la mano en tu bolsillo durmiendo

Voz 1 31:43 estábamos muerto están muerto socialmente igual por Carrillo dice esto

Voz 0057 31:48 este

Voz 1 31:49 las de para que despierte ya dice de Julián de Ciudad Real que alguien me explique para qué sirven las uñas de los pies y cuando cuánto tiempo necesita la evolución para eliminar las tengo prisa que tiene prisa en respecto a la evolución eh cuidado lo que decíamos el otro día de la ansiedad

Voz 0057 32:08 tú puedes arrancar arranca las uñas de los pies pero te queda ahí como cinco Sacchi papal no decir que es pero serio que ante espera que haga la evolución

Voz 4 32:22 ese somos de la goles Jones

Voz 2 32:27 no

Voz 0057 32:28 porque de niño en en como un niño predicador que había en en Youtube así se una vez sastre de de promo en un programa tuyo spoken en la segunda temporada de Buenafuente mira esto llevo más tiempo aquí que lo te un niño pequeño con un con un traje muy pequeño a medida también se pareció bueno ya hablaba con predicador economica dicen que venimos del mono ah sí es verdad no Zoido

Voz 2 32:56 en la

Voz 0057 32:59 era muy gracioso yo cómo estás como chiflado en las todos todos se eh

Voz 3 33:04 bueno en mi ahí todos y jaleando jaleando los Noja dejándolo no jaleando de geografía

Voz 2 33:13 al niño niño a poder esa moto muy jodido el dolor al decirme Iglesias bueno hoy

Voz 0057 33:23 la Iglesia niños

Voz 1 33:25 nada que te iba a decir un seminario hoy hoy alguien lo ha leído el fuera fuera ya está ya me olvida Juan Andrés de Barcelona dice ser rompería mi móvil si alguna llamada

Voz 0057 33:34 mi propio número

Voz 1 33:36 no se rompería tu cerebro así se te acopla saeta copla cláusula ya yo me hago yo me manda mensajes a mí mismo pues otros no pero para acordarme cosas

Voz 0057 33:45 qué vía

Voz 1 33:47 vía oral

Voz 2 33:50 hombre a ver pero me respeto

Voz 0057 33:55 yo me respeto mayor whatsapp no se puede whatsapp te puedes enviar un mismo como que sí sí sí sí se puede no se puede

Voz 2 34:07 no te puedes yo me puedo enviar una nota de voz

Voz 1 34:12 no es un negacionista un negacionista lo voy a probar en directo atención vamos a poder en directo

Voz 0057 34:17 me grave la pantalla del móvil que luego la gente

Voz 1 34:20 te llama un día viendo el movimiento que agobian

Voz 0057 34:22 en el número que tenía de sí para desbloquearlos en ya en Youtube los comentarios sí sabemos esto es número darnos a ahí violar tus secretos

Voz 1 34:33 bueno vamos a intentar hacer eso venga de te vas a mandar tu mismo mensaje de voz es que no me salgo yo como que la cohesión calor tienes que móvil tienes que enormes

Voz 3 34:44 salgo como candidato el whatsapp

Voz 2 34:50 Paz caso a caso las personas que saben a ver a favor Íñigo no no no no

Voz 3 34:56 a ver alguien que contra no estará informático

Voz 2 34:58 además hasta vender de móviles

Voz 0057 35:01 que informático total

Voz 14 35:04 que guardas de como contacto después de mi a su mensaje optimismo y te salen visto y todo lo manden ya te salen visto

Voz 0057 35:12 yo no estoy guardaba como contacto mira os y soy yo

Voz 14 35:15 no si no tienes puesto número de teléfono no no tu agenda de contactos tú tienes que ser tu propio contacto

Voz 2 35:22 eh tío eso es como es como tú tienes que se tu propio contando no va a fallar este sí señor

Voz 3 35:33 ah bueno que lo hace sonó como lento e ir ahora lo hago

Voz 2 35:38 de Ponte favoritos también puedes hacer un grupo de

Voz 14 35:40 de guasa algunas personas más Condés hechas entonces te quedas tú solo

Voz 3 35:45 pues no sé espanta

Voz 0057 35:51 perderá perderá vemos momento para eso tengo que detenerme como contacto ya

Voz 14 35:56 no no yo por ejemplo hago a un grupo contigo y con él os echo del grupo y me quedo yo sola y entonces te puedes mandar a un dios pero no sabes quién te lo más

Voz 2 36:06 eh no sabes quién te lo mandan a algún truco más que aceptó muy listos me pues muchas gracias me habéis cambiado la vida

Voz 1786 36:18 es que yo me envió mensajes no me enviado mails yo también

Voz 1 36:21 también es lo que te quería decir a ver dime

Voz 1786 36:23 yo me mando lo melómanos encuentro Andreo que hay otro el hombre

Voz 3 36:27 bueno pues había una broma que sí solía hace cuando había más tarjetas de prepago ya están movidas

Voz 0864 36:34 que era de Amaral número seis seis seis ir daba comunicando y entonces lo dejas el móvil IT volvía ya va eso por ejemplo para gente que tenía

Voz 11 36:45 en la prepago pues que a el

Voz 14 36:48 pese al dinero si tenías contrato no y entonces eso era para otro lado a los niños

Voz 2 36:54 mira no he entendido nada yo me he perdido yo también pero nada eh

Voz 0057 37:00 pero quiero entenderlo primero Pablo voy a concentrarme cómo te llamas Pablo el Pablo nos remontamos a a un momento en el que había tarjetas prepago

Voz 7 37:09 esto es una sección de Ciencia y Tecnología

Voz 2 37:14 vamos a ver alguien mal llamado mientras estábamos hablando de esto desconocido lo habrá escuchado por haber sido yo te entiendo desde el futuro

Voz 0057 37:25 de tu llamadas al número seis seis seis que es el número del diablo todo esta pero que en que cambia la cosa con que hubiera tarjetas prepago pues con la tarjeta prepago te decía el TC a él lo que tenías que lo había que enviar un mensaje al al amabas de así seis al número seis seis seis seis era que te daba tu tu saldo tú llamabas

Voz 2 37:46 no pero que yo llamaba ya lo entiendo pero Gando pero el seis seis que número era un número que te respondía mientras habla acceso yo voy a tomar un poco eh que yo pueda quién descubrió eso pues no lo sé ni me pelearme había un número que Andreo por favor yo estoy en la calle estoy en la calle Andreu que la verdadera crías va pasando gente adiós para hablar de la que hoy haya una encuesta en la calle a si fíjate que todo son facilidades en el teatro Lara bien no no no estalló bien hombre la hasta luego luego adiós estamos aquí haciendo radio bueno Radio ya en Radio bueno pues nada vamos a hablar

Voz 12 38:39 con esa señora es que me da vergüenza hablar con esta chica porque más precio que no quería hablar por la radio que lo que me pareció que era violentar la cómo está

Voz 2 38:46 asunto si no no no no no así que está lloviendo si está lloviendo o alguien está haciendo la colada a ver no no es coladas colas peladas sí sí a ver

Voz 3 38:59 sí claro

Voz 18 39:01 la radio que estoy

Voz 3 39:07 venga Paco Martínez Soria otra Pablo el seis seis seis entonces

Voz 0864 39:16 pues básicamente tú llamabas y no te perdona

Voz 1 39:19 antes de que si lo queremos que ante es que tú ya me es seis seis seis número el diablo el diablo te llame este creo que es lo que vais a Pablo

Voz 0864 39:28 pero la broma estaba ahí tú llamabas ese número y nadie te lo cogió empresarial como comunicando entonces terminaba la llamada volvió a llamar tenías contrato no contestaba nadie nadie entonces

Voz 0057 39:41 este si tenías contrato ITA mal seis no contestaba nadie lo puedes contestar

Voz 0864 39:48 tú coges el la llamada

Voz 2 39:50 sí de cachondeo no lo entiendo eh

Voz 0864 39:53 pero tú coges la llamada estaba en silencio totalmente avale

Voz 1786 39:57 pero también teniendo tarjeta también podría acoger además si te eso tiene decía que hay diferencias entre la tarjeta de contrato no da igual sea la broma es que te llama el seis seis seis que pasa la prueba es que te voy al seis seis seis si no te dice nada se hecho en el diablo silente

Voz 2 40:17 sí sí al diablo

Voz 0057 40:19 claro pero eso para los niños pues acojonado vale vale informan que hay oyentes que están dejando la SER

Voz 3 40:30 se están pasando otras cadenas

Voz 2 40:33 yo no sé nada eh Ballack hay otra vez bueno esto es un despelote reto vuelve vuelve con los con lo ya

Voz 1786 40:43 no que está el centro y deberían tengo la intención no hay nadie

Voz 1 40:46 eh vamos a dar por cerrado el tema con el sonido real de la puerta que cierra muy bien es decir tema cerrado tema cerrar se cierra la puerta y música venga vale Macedo encerrada Caleta

Voz 5 42:19 hombre que está cantando

Voz 7 42:34 oye amigo si te parece que estamos nosotros malo el compañero del seis seis seis somos muchos somos muchos los que estamos así algunos sufren en silencio por ejemplo nada hay de Madrid que no sabemos si es hombre mujer bueno pues una marca Nike dice mientras veo vuestro programa

Voz 1 42:53 este por lo que se supone de la cosa esta de la radio de ahora sabe dicen me encuentro comiendo un bocadillo encerrado furtivamente en mi propio baño ojo eh debido a que nadie puede enterarse de que me he saltado la dieta te voy a decir algo que humilla que empeora la cosa hay que supongo yo

Voz 0057 43:17 vive solo

Voz 2 43:27 creo que en un momento dado establece vehículos lo saltándose los joder como te mola el FBI es Daniel de Valencia

Voz 1 43:37 si pudiese es crear era porque el anorak que llevan a mí no me importa lo sé por unos chubasqueros azules FBI FBI CBI detrás se guapísima eso sí al campo que hay humedad son lo mejor que sólo tiene no tiene que calar sabes ya eh

Voz 0057 43:53 la sabes porque la hace tú chubasquero con FBI por qué porque es corto nombre también pone policías te queda

Voz 1 44:02 Policía Municipal tiene la gente de pie direcciones ya está de eso pasa no por la cantidad de letras está ya te molesta eso eh no no al contrario momento mi interés pesquero te entiendo tampoco me pasa como al seis seis seis Se estén Criptana el programa se estima encriptado

Voz 5 44:21 también Valencia redoble

Voz 0057 44:25 bueno tenías es crear el superhéroe definitivo cuál sería ah claro el sí sí sí la Biblia es Marvel se Dios es lo máximo que es lo máximo de Marvel hay encontrará de esto yo es el que tiene más poder en Marbella en el año en DC si están leído en DC Supermán Washington no Washington Washington DC no

Voz 2 45:02 cómo estáis hablando de eso

Voz 1 45:04 qué dice eh no DC es

Voz 0057 45:07 te a Jack la la guerra entre Marvel y no saben nada nada absolutamente

Voz 1 45:12 nada más que nadie sabe nada que que ya fuera a mí me gustaría a Dios con la voz de Carmen de Mairena ya siempre fantasma pues mira de fantasea con eso hay que si se te aparece Dios que ya tiene casa

Voz 1786 45:24 la bomba en tu vida pues se ver una luz una presencia de tu lado viva Barry tuyo esto

Voz 3 45:33 Viva Río ahí no va acuerdo dueño se vídeos

Voz 0057 45:38 lo mejor que se lo comentamos hace poco es buen francés de Mallorca es un astronauta no ha realizado ningún viaje espacial puede considerar astronauta no sólo en auto ganarse el austro claro

Voz 1 45:52 lo no a otro cómo sería nuestra existen

Voz 0057 45:55 ya lo náutica es

Voz 2 45:57 que viaja a Australia

Voz 1 46:01 si se se llama al seis seis seis otra vez que vas a liar madre mía

Voz 0057 46:06 el señor que me llame ahí está el informático el informático nos ha dado muy buenos momentos

Voz 1 46:11 la Cadena SER un sábado más vamos a ver qué dicen

Voz 0057 46:14 desde el Teatro Lara de Madrid que te más

Voz 14 46:16 el el normalmente me da buenos momentos

Voz 3 46:22 son hermanos tíos son hermanos cerdos

Voz 2 46:28 son hermanos bueno

Voz 0057 46:30 tengo yo soy Dragons porque sé que lo vamos a preguntar Dragos pues como le perdonara jugado el boxeador va tu hermano Alex Alex Dragos que eres el más joven primero te llevaron Alex no primera primera te pusieron Dragos y el siguiente dijeron

Voz 3 46:55 vamos a trabajar un poquito el pistón que que vamos muy locos

Voz 14 47:01 bueno mi segundo nombre Konstantin

Voz 3 47:04 te vas Dragos constantes hizo hermano Alex porque lo dieron todo con uno Iker era otra

Voz 14 47:16 realmente son nombres Alexandro Marian Alexandro Marian finge

Voz 3 47:27 no no es que estaba pensando o venir de otro país otro planeta vuestros padres JRR Tolkien

Voz 0057 47:43 a Gara me flipa muestra nombres gracias oye con este nombre tiene ya medio trabajo hecho no es serio que llegado a la gente para ligar por ejemplo os presentó unas amigas y tal va incrementando tu cuenta Dragos ahí ahí ahí ahí una serie de chicas que media netamente su imaginación

Voz 2 48:09 los luego las cosas se ponen en sus bueno bueno pero de entrada dices yo apuesto aquí ya ya ya te voy a poner mi ficha y ya ya ya

Voz 14 48:15 a que vería a que veníamos aquí a lo que se tenga una pregunta para los dos así que era eh cuando es coméis la ficha a vosotros

Voz 3 48:29 pero te lo compro somos compañeros de trabajo punto no no puede localizar un poco mejor dónde puede saber dicho pizza a no puede haber sido una errar has dicho cuando Jover ha pitado la pizza o como aquí

Voz 2 48:48 se llama pizza mejor no igual

Voz 14 48:50 es Pizza pizza sí sí

Voz 3 48:54 qué voy a Dragados bicha lo dices tímidamente no

Voz 14 49:02 no hay que con seguridad e porque ahí hay una letra que aquí en España no está pero es si en italiano se pronuncia bastante aquí sí aquí ha actuado a tiempo

Voz 3 49:16 quedan que desde dio mira vamos a salir un grupo de amigos uno es Dragos invita a comer un pedazo de pizza que has caído en la tela de la araña así sí sí sí sí

Voz 14 49:27 sí sí sí pero a cuando los comemos las pizzas si vosotros sois de los que dejar los bordes o de los que yo me lo como todos

Voz 2 49:36 yo también tendrá los que muchas gracias Mad Men no hacía falta la pregunta final que nos tenemos que marchar lo dice al final de de mira

Voz 1 49:50 pero hay otra vez en la catacumbas salía a la calle lo hacía todo otra vez pues mete tienes subidón del final es que yo patria volver a entrar ahí todavía

Voz 0057 49:59 no Pelusa

Voz 1 50:02 dando este sitio de trabajamos el teatro Lara que hay algo hay algo en serio ahí un rollo hay mira con la mano como para eh hay una violación vibración hay un rollo sabes entonces volveremos a ver cómo me gusta volveremos

Voz 0057 50:15 quiero agradecer la asistencia hoy a todo este público maravilloso que vino la semana pasada a gente que no ha dejado ya recuerdos imborrables el corazón GTI como Iñigo como Dragos dado si Álex eh como el del seis seis seis y Arturo la pasada semana le ninguna o todo lo que he podido

Voz 1 50:35 yo por mi parte quiero dedicar este programa los técnicos de la Cadena Ser que has venido al silicio al silicio ya la vecina de arriba que está quizá despreocupada mente poniendo la cola de manejar mojando a todos los viandantes así que la semana que viene volvemos a este lugar maravilloso

Voz 0057 50:50 pues hasta la semana que viene bien

Voz 7 50:53 eso la fuerza