Voz 2 00:02 me gustaría ofrecerle Mein Führer aparte de lo ya pactado un arsenal de torpedos teledirigidos una vez lanzados el centro de mando del submarino ahora no del no aburramos a su encantadora esposa con estos temas tan pesado que la tonta por favor me inferior el que no elenco hay ni Presen ya sabe que en las mujeres no entendemos de estas cosas una mujer discreta me gusta midle ahora presta atención y tome nota mental de todo esté más peligroso bien Manver por dónde íbamos entonces los torpedos teledirigidos lo decía que una vez lanzados el centro de mando puede dirigir los vía radio control para acertar en el objeto se lo tengo dicho no me interesa al enemigo puede interceptar la frecuencia del Torpedo que abortar la acción por favor no vuelva ofrecerme Los hasta que averigüe cómo pintar la comunicación entre el centro de mando y el proyectil eh entendido en Mein Führer y sobre las abordaremos más tarde el querido Fritz ahora estoy realmente interesado en conocer más sobre su mujer de Teruel Lofeudo muchos si lo preguntó la era una niña tenga dieciocho años dieciocho que tiene usted de estudios porque si no ya estudiaba esposa estudiaba ingeniería en la Universidad pero tuvo que dejarla el casarnos extremas

Voz 3 01:09 que lo complicada si se compaginan

Voz 5 01:19 bienvenidos a Ser Historia

escuchábamos ahora un fragmento de la nueva crono ficción que va a llevar esta semana la ficción de nuestra compañera Mona León en donde la protagonista va a ser Heidi la mar una actriz de los años cuarenta de los años cincuenta una de las etapas doradas de la historia del del cine protagonizó películas de Cecil B de mil como Sansón y Dalila pero muy pocos conocen que esta ingeniera de telecomunicaciones es la pionera en descubrimientos tales como por ejemplo lo que a la postre sería el wifi a ella hay otras mujeres descubridora se inventó horas vamos a dedicar el Cronovisor la primera hora de nuestro programa era segundo ahora como siempre temas muy variados vamos a hablar de Cayo Mario el tercer fundador de Roma vamos a hablar del Museo de los relojes en Jerez de la fe entera y también El arte en la época del franquismo como siempre soy Nacho Ares y les dé de nuevo la bienvenida vamos a hacer Historia comenzamos

Voz 0772 03:11 ya toca en esta semana vamos a dedicar nuestro programa a un tema que hace varias semanas se puso muy en boga todo aquello relacionado con el mundo de la mujer lo femenino eh la sombra que ha cubierto a muchas de estas grandes inventó horas Se grandes pensadora las grandes mujeres en definitiva que han estado a la sombra como digo de hombres yo nosotros decimos yo decía en uno de los vídeos no detrás de un gran hombre siempre hay una mujer sorprendida no que sea que sea ese hombre en así no hizo en esta ocasión vamos a dedicar a varias mujeres nuestro Kroll bueno el Cronovisor a una mujer en concreto a Heidi Lamas la la actriz de origen austriaco luego naturalizado estadounidense pero que es solamente un referente de de las mujeres siempre que se habla de mujeres científicas pensadora se va al mismo personaje Marie Curie cambio hay muchísimas más era razón

Voz 7 04:09 Nacho fíjate en el caso de deje de elaborar incluso hay gente que no lo ubica porque él asocia directamente pues Honeyball al mundo glamouroso al mundo de de esa belleza muchas veces impostado de Hollywood que se descubra que además esta mujer tenía conocimientos de ingeniería que todo una actividad científica y tecnológica muy activo pero lo comentaremos no es bueno ya de hecho la crono afición se dice claramente cuál son los aspectos en los que ya brilló no precisamente las peleas las donde es donde más fracaso cosa que no tienes éxito entonces no se asocia porque aumente cuando se habla de una mujer inventor also porque se asocia a alguien pues mayor fe a casi casi un poco el prototipo de la bruja de la Edad Media no que va hay mujeres con mucho talento que además se correspondía con un físico imponente como fue el caso de Heidi la Marc pues fíjate es hablaba de que Ava Gardner era el animal más bello del mundo decía alguien in Hollywood en los años cuarenta bueno pues más de uno decía que no que no tiene nada que ver con la belleza de Hedi Lamar para el hecho es que esta mujer era impresionante a todos los niveles uno de esos niveles el menos conocido posiblemente el menos reconocido sólo hasta los últimos años de su vida es esta mujer austriaca que brilló en Hollywood pero sobre todo brillo porque gracias a ella gran parte del desarrollo militar de la Segunda Guerra Mundial es sobre todo de la crisis de Cuba tuvo muchísima importancia a que no las socias pues

Voz 0772 05:34 es lo que sorprende a los oyentes a mucha gente yo tengo que reconocer que fue precisamente Mona León quién me propuso este tema hablar de de la figura de Heidi la Lamar la actriz ese austríaco americana el estadounidense no nació en el año mil ochocientos catorce en Viena falleció en dos mil en en Florida Hinault no tenían idea no tenía ni idea de quién había sido yo tengo que reconocer que también mi cultura del del Fine deja mucho que desear no hay nombres de la película como Sansón y Dalila no del año cuarenta y nueve pues sí bueno me suena suena pero bueno como hubiera oído campanas no saber dónde no pero la historia que hay detrás de de su trabajo como ingeniera de telecomunicaciones es realmente sorprendente estoy convencido de que muchos no tanto muchas sino muchos de los que nos están escuchando Se van a sorprender de que tras de esos maravillosos ojos verdes hubiera una mujer tan tan increíble como lo fue el Heidi la sé que si te parece Jesús vamos a escuchar la ficción la vuelta comentamos un poco no solamente su biografía sino también de otras grandes mucho

Voz 1594 07:17 por lo que sabemos de la historia lo inusual es una de las cosas más usuales sin embargo y por mucho que lo veamos y se compruebe una y otra vez parece que nunca llegamos a aprender esta pequeña hay sencilla lección o quizás es que es mejor que sea así gracias a lo inusual que a los inusuales unos tienen el papel de inventar de avanzar

Voz 10 07:37 otros de no escuchar y obstaculizar y otros de descubrir las joyas que los prejuicios han dejado ocultas Éstos son los visionarios eh

Voz 11 07:50 que la actriz que inventó el wifi

Voz 6 07:58 dígame señor Meyer como es Estados Unidos como es el nuevo mundo of bueno para empezar hace mucho que dejó de ser nuevo no para mí hay al fondo lo ve se refiere a ese buque que se alejan el horizonte

Voz 12 08:15 no a la Estatua de la Libertad juraría que puedo verla desde aquí desde

Voz 6 08:20 desde Londres a demasiada imaginación para magnate de Hollywood sabe no hay mucha gente que sepa que yo también fui inmigrante paciente y aseguró que en menos de cuatro días podrá conocerlo todo por sí misma con esos preciosos ojos verdes

Voz 12 08:35 el color de ojos

Voz 6 08:38 quiero decir lo será cuando muera el blanco y negro mientras tanto ahí está el PP el calor que hace milagros la verdad sea dicha señorita Keys leer admiro su valentía para afrontar el futuro venga como venga o mejor dicho su no sé su arrojo para no volver a mirar sobre sus pasos

Voz 12 08:55 es que atrás ya no queda nada al menos para mí

Voz 6 08:59 es usted demasiado joven para ver algo así

Voz 12 09:01 tranquila cambiara de opinión cuando conozca tu pasado

Voz 6 09:04 yo soy de los que piensan que Europa aún puede salvarse aunque admito que esta vez sí haberme despedido que la Torre Eiffel por un momento sentí que no volverá a estar ahí cuando referirse

Voz 12 09:16 que no quiero oírlo pero dudo mucho que ni usted ni yo vayamos a regresar nunca Europa aquí ya no hay sitio para nosotros los judíos

Voz 6 09:28 hubo benditos pájaros grafeno cuando estalle la guerra de esas máquinas eran muestras al Palacio

Voz 12 09:33 son los nuevos aviones de la RAF los magníficos espeta todavía en fase de pruebas pero con más techo devuelve más rápidos que nos público tienen el tanque de combustible blindado

Voz 6 09:44 vaya me acaba usted de impresionar no sabía que entendía había billones

Voz 12 09:49 porque eres una mujer porque eres guapa tengo algunos conocimientos de ingeniería sí pero me temo que se equivoca con respecto a la guerra señor Meyer la verdadera batalla tendrá lugar ahí abajo en el fondo del mar killer tiene más sumergibles que nadie

Voz 6 10:04 invita Kessler estoy verdaderamente sorprendida en fin sabía que su ex marido había sido fabricante de armas pero en absoluto podía llegaba imaginar que usted supiera tanto de estos temas ni sobre las fortalezas militares de Alemania

Voz 12 10:17 estamos en mil novecientos treinta y siete señor Meyer el mundo está cambiando más de lo que podríamos imaginar pero no se preocupe ya nos iremos conociendo si Hedi mejor dejarlas todas

Voz 1594 10:28 es un poco pronto para que tu pasaporte a Hollywood descubra que hace apenas unos años zen hasta con el mismísimo Adolf

Voz 13 10:47 no estamos negociando con Carver necesitará un poco más preciso sobre las fechas de entrega sin interés por secuestro los heridos desde el setenta y cinco para los Ponce todo eso puede estar listo para ver qué se proponen empezar una guerra esperamos demasiado para los tendrá listos para primavera se claro Viena munición para la cena ejemplos de los líderes de ametralladoras en los puedo hacer llegar esta misma semana B recuerden Alemania va a necesitar muchas bueno solitario también cumpla pues los plazos y le diremos que fabrique muchas más por supuesto Memphis

Voz 2 11:22 qué han hecho trato esas la AGEDI hoy ha querido también hay que está reunir lo siento me infiere le ruego que disculpe

Voz 1594 11:29 si te pedido del que Montes este numerito tu marido es un cobarde Gedi por fin tengo oportunidad de conocerlo señora un verdadero placer es mío pero calzador llamen EGB en efecto Fritz su mujer es tan bello como dices

Voz 2 11:44 verdad nada más verla caí rendido al instante pensé que no habría suficientes flores en el mundo para cortarla y además tiene sangre austrohúngaro yo veo una compatriota

Voz 1594 11:55 huy perdón pero sus padres ni se te ocurra hablar de tus padres heavy descubría que les judía he pasado toda mi vida en bienes final salvo una breve temporada en Berlín

Voz 6 12:03 a ver si parece podemos continuar nuestra conversación en la mesa el servicio tiene la finalista claro claro vamos los damas primero

Voz 2 12:17 me gustaría ofrecerle mención aparte ya pactado un arsenal de torpedos teledirigidos una vez lanzados el centro de mando del sumario ahora no manda él no aburramos a su encantadora esposa con estos temas tan pesados la tonta por favor me inferior el que representa ya sabe que en las mujeres no entendemos de estas cosas una mujer discretos me gusta nueve ahora presta atención y toma nota mental de todo es peligroso bien ver por dónde íbamos entonces los torpedos teledirigidos le decía que una vez lanzados el centro de mando puede dirigir los vía radio control para acertar en el Hewitt se lo tengo dicho no me interesa el enemigo puede interceptar la frecuencia del Torpedo y aportar la acción por favor no vuelva a ofrecerme Los hasta que averigüe cómo blindar la comunicación entre el centro de mando y el proyectil he entendido Menchú ver sobre las miles abordaremos más tarde querido Fritz ahora estoy realmente interesado en conocer más sobre su mujer The Way Lofeudo muchos y lo pregunto la edad señal tenga Chang dieciocho tiene usted si no ya estudiaba esposa estudiaba ingeniería en la Universidad pero tuvo que dejarla Al-Kassar una carrera demasiado complicada así se compagina con el matrimonio no no no conocía ese dato tenía entendido que se formó en el teatro de Berlín con Max Reinhardt cierto cuidado Heidi Maxi judía cambiaba el tema si Berlín es una ciudad realmente hermosa que maravilla pero escenas centrada en el cine de hecho acaba de rodar una película con Gustav Chati perdona cariño cuando has rodado otra película no sabía nada claro qué fue antes de casarnos ya han estrenado y qué papel interpreta usted ya o de Eva por casualidad como Mi querida Eva también es misa

Voz 1594 13:57 segundo nombre ningún Hedi hija tienes en el bote él ya no sólo hablar de habrá música para la película éxtasis aunque del argumento aún no puedo desvelar Asnef es un secreto importó bienes mejor que no sepa nada más al menos mientras se pueda

Voz 15 14:25 en este sentido para Alemania y a usted el resumen de la página cultural el Papa ha pedido la prohibición de la película éxtasis por impulso y pecaminosa el pie recién estrenado en Berlín relata los vídeos de una mujer adúltera iba analizó así el cuerpo femenino de hecho es la primera película que exhibe un desnudo completo tras sobre el momento para Kato se esconde además en primer orgasmo filmado de Historia del Cine protagonizado por Hellboy

Voz 12 14:55 G al que Lanús

Voz 16 14:58 escúchame joder haz lo que tengas que hacer pero es que retiren la película de todos los fines y quiero que consigas todas las copias de esa película

Voz 7 15:09 operadora operadoras ya cortamos

Voz 16 15:14 hola me buscaba que cite buscaba tirarse al que has hecho

Voz 17 15:21 todo Europa que avistó desnuda sabes lo que significa esto para mí para mi madre

Voz 6 15:28 tu marido y las libertades tranquiliza al fin y al cabo no son tus carnes las que saben sino las mías estos riendo de mí me prometió que me Marianne desde lo alto de una colina no me dijo nada de los tele objeto

Voz 17 15:40 hemos ahí también te engañó para que te desnudar a es como una Romera y el orgasmo tenías la Cámara un centímetro de tocada también tienen dañado

Voz 6 15:51 por eso está furioso germinan soliviantó a su favor sólo una película nada real es solo una película jabón ridículo

Voz 18 16:00 hemos hecho para destrozar me pero cómo puedes pensar que yo haría una

Voz 6 16:03 sí es cierto

Voz 19 16:06 pero no volverá a ocurrir te lo aseguro a partir de este momento se quedará sin este castillo son los saldrás bajo mi permiso que haberlo pensado antes de desnudarte ante todo el mundo como

Voz 18 16:19 cualquiera puede controlarlo claro que

Voz 2 16:22 puedo

Voz 19 16:24 acostumbra a estas paredes qué te pasa cansar de mirar

Voz 1280 16:45 Fritz me encerró en su castillo como a las princesas de los cuentos Él era el dragón bien ni cuento nadie iba a venir a salvarme pasé cuatro años así como en un secuestro está que la edad de veintidós logre escapar yo sola lo planeo todo ha dormido adultera el café de una de las criadas y cuando se durmió me de como edición actúe como ella salí por la puerta principal

Voz 12 17:11 en el reflejo del cristal medía misma huyendo de un marido igual que el éxtasis

Voz 20 17:16 me maleza sólo llevaba la ropa de criada en unas pocas joyas y un montón de información desordenadas sobre torpedos submarinos y comunicaciones secretas conseguí llegar a París

Voz 6 17:26 y aunque parezca extraño no me costó casi nada conseguir el IVA

Voz 1594 17:32 de todo esto ya ha pasado un año Oyón asombra mucho mayor se ciernen no sólo sobre mí sino sobre toda la amenaza de Adolfo Hitler ha comenzado a moverse

Voz 12 17:44 yo sólo pienso en cambiar de aires de continente de vida y mírame señor Meyer compartiendo la prueba desde barco con usted

Voz 6 17:51 ahora soy libre señorita Kessler no me gustaría que se lleva por error que queda decir eso Hollywood mismo que depende prácticamente en su totalidad pero la imagen que proyectamos al mundo entero somos modelos para la gente señorita Chrysler no se sintió

Voz 12 18:12 pienso que no del todo en la Metro Goldwyn Mayer

Voz 6 18:14 le hacemos películas limpias contratamos a actrices de gentes lo que luego haga usted consumida es cosa suya que se quiere volver a casar y luego tener una aventura con otro hombre hacerlo pero que nadie se entere si le apetece intimar con el actor principal adelante pero en el camerino

Voz 12 18:32 no vamos que sea una hipócrita todo un modelo para el mundo sí señor Meyer soy una actriz profesional y comportarme sigues lo que está diciendo me ofrecerá un contrato o tendré que llamar a la puerta de otras productoras

Voz 6 18:45 me gusta su sabía sí señora le ofrezco un contrato a ciento veinticinco dólares semanales espere ERE hija nada todavía se en seis meses todo va bien me comprometo ahora mismo y por escrito a firmar un nuevo contrato por quinientos dólares semanales para siete años sólo le pongo dos condiciones que vaya a dar clases de inglés y que cambie de nombre le parecía aceptable

Voz 12 19:10 por qué el cambio de nombre Chrysler suena demasiado

Voz 6 19:13 el alemán no se lo tome mal como le dije antes yo soy de origen bielorruso también he cambiado mi nombre y el apellido a mis padres en EEUU es algo muy común y mucho más en Holy gente

Voz 12 19:26 tiene alguna propuesta como comprenderá no es algo que haya hecho antes

Voz 2 19:30 no

Voz 6 19:30 recuerda usted a la bellísima Bárbara La Marc

Voz 12 19:33 Hedi Lama no suena nada mal es un buen nombre para una estrella Europa siendo GT y entré en Estados Unidos como mujeres eran los tambores de guerra se vieron en la lejanía yo me dediqué a convertirme en estrella cuidado periodistas todos querían conocer a la chica desnuda

Voz 21 19:57 bienvenida América qué le parece la prohibición de supervisores de Estados Unidos pero hacer películas

Voz 6 20:01 todo amigos de la imaginación

Voz 12 20:04 es ver desnuda cualquiera entre ellos pero que la utiliza en los primeros meses los dedique a aprender inglés y a recibir clases de dicción y de vaya hasta que el señor Meyer Luis porque ya nos tutear vamos me anunció que había llegado mi primera gran oportunidad

Voz 6 20:24 hay una productora interesada en quejas una película con muchas es una gran oportunidad para ti y nosotros también ganaremos

Voz 1280 20:31 escuché tu alquiler al que le llamamos adquiriera pronto

Voz 6 20:34 externos actrices actores entre productoras

Voz 1280 20:36 somos de vuestra propiedad Jaca sólo vías duda

Voz 12 20:43 me estrené en Argel con Chance Boyle actúe después con Spencer Tracy y luego comprobó Taylor Icon claque la primera división de cine de la época no fueron películas de éxito pero me llevaron a lo más alto de la Juan Maya enseguida fue coronada como la mujer más hermosa de la historia del cine por delante de Ingrid Bergman hotel arrebatadora Greta Garbo huy el animal más deseado de Hollywood cuando en realidad la cazadora Idaira ninguna presas M resistía a que el millonario del petróleo Kumar aquella actriz que quería ser una estrella como yo y no te olvides de aquel joven voluntario de la Marina así con aquel joven católico de Massachusetts no se apellida la Fitzgerald Kennedy fue en esa época cuando me divorcié por segunda vez y conocía yo Jobs Ann Heil pianista me enamoré de él y de sus manos y también de sus creaciones la obra cumbre de York cherón ballet mecánico un espectáculo futurista plagado de instrumentos sincronizados pero era muy difícil de interpretar eso lo recibió el aplauso de los artistas todo lo demás fueron abucheados

Voz 22 21:51 jamás olvidaré las noches que pase a su lado los dos frente al piano improvisando melodías a cuatro en la radio era el único recordatorio de que el mundo seguía girando pide lo mucho que eso nos afectaba a los dos

Voz 23 22:05 la guerra era treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta y dos y la Marina Real británica ha dado por fallecidos a los doscientos treinta y ocho tripulantes de Matt Damon las autoridades informan que el buque

Voz 1913 22:16 la paga extra por favor no se están pesimista las cargas de profundidad están resultando muy efectivas y entonces porque no ganamos los alemanes han cambiado su estrategia ahora desplegados submarinos en manada antes de que podamos detectar al segundo cascarón ya han comenzado su ataque en nuestros submarinos no sirven contra ellos no es tan fácil los sumergibles son más pequeños de lo que te imaginas el enemigo es capaz de detectar la frecuencia entre el proyectil que el centro de mando y abortar el ataque en realidad la única solución sería blindar el sistema de comunicaciones para que no consigan detectarla pero no es tan sencillo los nazis barren todas las frecuencias y siempre dan con ella no se puede hacer no me gusto eso no se puede hacer y qué quieres que hagamos amor tú eres músico yo actriz no tú eres ingeniero venga yo ni siquiera termine los estudios sí que importa eso sabes de aviones de submarinos de armas

Voz 6 23:08 bueno eso no quiere decir que esté en tu mano liberar a la humanidad del Apocalipsis edil hace cuánto que no abres y sale con la que

Voz 0772 23:14 el gaste de Europa con todos los apuntes de Tous cenas privadas

Voz 6 23:16 no vuelvas a relacionarme con ese mal nazi por el amor de Dios

Voz 1594 23:19 los Hedi esto está por encima de nosotros tenemos que hacer algo tenemos

Voz 6 23:23 la obligación con la historia

Voz 0772 23:25 no me digas que todo está perdido

Voz 24 23:29 he perdido la

Voz 12 23:30 cuenta de las veces que yo yo discutimos por culpa de la guerra

Voz 1280 23:34 la frustración Oscar comía por dentro no podíamos dormir Nos pasábamos las noches entre vamos que es tu turno está en una de esas madrugadas entre copa y copa y canción y canción una idea cruzó mi cabeza durante uno de nuestros juegos una idea que podría cambiar el transcurso de la guerra adelante maestro soy todas

Voz 0540 23:53 huidos pero va a ser muy difícil eh luego no te quejes haya fantasma hito cadena de una dos tres

Voz 25 24:05 como nadie pero será es canalla no podía haber escogido un da más de sí

Voz 0540 24:09 Pizzi que avisa no es traidor de atreves a continuar la canción

Voz 25 24:14 pues claro que me atrevo allá voy

Voz 0540 24:18 te quedes gas estoy perdiendo facultades que no conocía esta canción pues a ver quién eres te daré una segunda oportunidad pero con otra melodía una que me sepa de acuerdo

Voz 25 24:35 escucha

Voz 1280 24:40 esta canción siquiera

Voz 24 24:42 escucha

Voz 25 24:47 estaba asegurado

Voz 1280 24:48 la Consejería si ya habría completado la primera si no hubiera buscado una canción desconocida para mí como quieres que te siga así no son lo que tocas eso se tratando de ponérselo difícil a veces momento Geri no hay algo en todo esto Quini creo que he tenido una idea que pasa no puedo seguir no conozco la melodía sino con la canción no puedo saber qué teclas del piano hay que tocar

Voz 25 25:10 es verdad sí claro pero de eso va el juego que ocurre nuestro

Voz 1280 25:17 me dos Jobs los torpedos cuando imagina que usaran canciones para Tele dirigirlos torpedos canciones que el enemigo no reconozcan no pueda seguir eso evitaría que interceptaron la frecuencia de radio control

Voz 25 25:28 Dios espera hundir submarinos alemanes debido

Voz 1280 25:30 de la cual no no nos escuchan te acuerdas de tu ballet mecánico

Voz 0772 25:34 desgraciadamente se Macías para sincronizar los instaron

Voz 1280 25:36 entonces como conseguía es que las dieciséis ganó las hiciera sonar la misma partitura las

Voz 25 25:40 con un papel perforado de ochenta y ocho agujeros tanto como las teclas del piano auxiliar el tambor la tiene no la soltaba de agujero en agujero interpretaba la partitura pero es el mismo papel perforada dos que no es igual

Voz 1280 25:53 y por eso tan brillante imagina que nuestros Maleno tuviera una de Cristiano las y que en ella colocara es una partitura secreta una melodía del enemigo no pudiera conocer ahora imagina que pudiera sustituir las notas musicales de tu partitura por frecuencias es decir tendrías un espectro de ochenta y ocho frecuentes en quién Muniain el torpedo que queremos disparar también tuviera una Pianzola con nuestra partituras secreta te das cuenta correctamente sincronizadas en submarino y el Torpedo podrían interpretar la misma melodía

Voz 25 26:23 por lo tanto el canal de comunicación entre el centro de mando y el proyectil cambiaría constantemente

Voz 1280 26:28 o lo que es lo mismo sólo quién conociera la partitura secreta podría interrumpir la señal

Voz 25 26:34 yo estuve es del sistema garantizaría el blindaje de la comunicación y permitiría que los misiles de Irán de lleno en el blanco podríamos podríamos ganar la guerra

Voz 12 26:48 bueno eso será si alguien quiere escucharlos

Voz 1280 26:54 yo sí yo patentados nuestra idea el once de agosto de mil novecientos cuarenta y dos bajo el nombre de sistema de comunicaciones secretas asalto de frecuencia aún recuerdo la cara de Bugallo con que suele quedar funcionario no daba crédito que una actriz o una mujer pudiera ser

Voz 12 27:09 inventora tampoco los Estados Unidos en la Marina les pareció estrambótico que un par de artistas tuvieran la solución a sus problemas rechazaron la idea veinte años después Estados Unidos rescató la idea coincidiendo con la crisis de los misiles de Cuba no deja de ser irónico que sucediera con tu amante JFK como president muchos años después la tecnología que George inventamos rescató para otros fines y otras revoluciones es la base del wifi bluetooth sin embargo los reconocimientos a mi inteligencia siempre tardaron mucho más que los piropos a mi belleza nunca dudé de que de mí sólo se esperaba que fuera una chica atractiva IS paradójicamente era la parte más fácil de mi vida en realidad cualquier chica puede ser atractiva sólo tiene que quedarse que parece estúpida pero eso no tienen nada que ver con quién realmente justo

Voz 26 28:02 eh el

Voz 24 28:48 voy Philadelphia

Voz 0772 28:56 Jesús jazz conectado el cable del Cronovisor abstenido casi veintitrés minutos que ha durado la lacra no ficción para para poder hacerlo in los ahí Haendel Abarth los cables creará unidades hubieran sido ella no hubieras tenido esos problemas ella era ingeniero de tele comunicaciones todo hay que decirlo con esa patente del once de agosto del año mil novecientos cuarenta y dos en donde en definitiva como escuchábamos en la crono ficción de Mona León Le dio pie a bueno pues a uno de los grandes proto descubrimientos de la época que en definitiva luego sea utilizado para para para Internet para el guay Fay para el wifi en definitiva pues algo sorprendente insisto en lo que decía antes de escucharlo yo no tenía ni idea de quién era esta mujer no solamente desde el punto de vista artístico como actriz y muchísimo menos como como como ingeniera de telecomunicaciones toda una sorpresa

Voz 7 29:49 me para mucha gente es una sorpresa es verdad que cuando tú analizas la biografía de ella incluso en su época ya escribe unas memorias que aquí en España pues aparece demasiado tarde ese es el el gran problema esas memorias que se llama esta sí sí yo esas éxtasis tiene que ver con la película Lissner que hizo hace mención sí porque fue pionera en muchas cosas fue el primer desnudo en el primer orgasmo fingido el primer desnudo una película comercial estamos hablando ya antes había películas pornográficas así que los oyentes no piensen que ya fue la primera que ACS desnudo integral pero fue pionera en tantas cosas que incluso ya no daba importancia a su otra faceta de ingeniera que que muchas veces por desgracia lo tuvo que ocultar por lo de siempre porque pensaba que eso iba a minusvalorar su currículum pensar de de esta mujer encima es un célebre pues no nos interesa porque lo que querían era es una belleza no poco el glamour de Hollywood entonces caro cuando empiezas a leer su biografía esas memorias de estas unas memorias del años esa primera en Méjico y en España tardan muchísimo hasta el dos mil diecisiete no siga a publicar por eso no conocemos tantos aspectos de Hedi la mar entonces en ese momento es cuando se pero si esta mujer prácticamente lo toco todo lo tocó todo ir cierra otra cosa es que en fin con los fracasos matrimoniales que tuvo esos seis que bueno pues la llevara una una vida penosa a ese último final de su vida no si has visto una película has dicho que eres poco cinematográfico pero hay una película que llama el crepúsculo de los dioses que está basada en la vida

Voz 0772 31:14 eso era el título de gloria guasón danesa

Voz 7 31:16 poco como las grandes estrellas van decayendo Sea Island es hola estas a las pastillas a la cirugía estética bueno pues AGEDI Lamar la pasó lo mismo en los últimos años no se oye nada hablar de ella porque ya quedan pocos relegada en el olvido ya no se la considera como actriz mucho menos comer mentora porque ella nunca habló de que sus prototipos pues funcionaron precisamente para eso para el salto de frecuencias para esa transmisión de la España tras ensanchando lo que tú decías lo que luego ha servido para el GPS para el bluetooth para wifi tantas y tantas cosas que ya hay nubosa no solo y Novo el primer desnudo en una película comercial sino que hizo todo esto el problema todas estas personas no del que fueron grandes glorias es que luego no sabe envejecer ese envejecimiento se parece mucho por eso recomiendo a los oyentes es que vean la película El crepúsculo de los dioses se pueden escuchar el ocaso de los dioses que es una ópera de Wagner también pero no tiene nada que ver ese crepúsculo de los dioses habla de la degradación de aquel que lo fue todo y al final se convierte en nada muere prácticamente en el olvido y sólo dos o tres años antes de morir es cuando empiezan a reconocer los es sus méritos haga dar premios y uno de los premios que la edad dice ya era ahora sea fíjate qué expresión para Giovanni siquiera diez recogerlo porque no se reconocía ayer un espejo la cantidad de cirugías estéticas que se había hecho

Voz 0772 32:29 pues bien mientras estamos hablando sonaban las señales horarias queremos recordar ya antes de pasar a nuestro Cronovisor a nuestra máquina del tiempo cuando eran las dos realmente estaban dando las tres hay que adelantar los relojes que hace pocos días hemos tenido el equinoccio de primavera por cierto feliz primavera a todos insisto tenemos aquí delante el teclado cuál es la fecha que nos propones en en esta semana Jesús Callejo

Voz 7 32:55 te propongo una fecha que no tiene nada que ver con la mar sino con otra inventora que yo creo que también hay que poner en valor que hay que reconocer sus méritos que era Ada Byron Scott así se llamaba ya esa fecha que fue clave en su vida es la del cinco de junio de mil ochocientos treinta y tres

Voz 8 33:19 sí sí

Voz 27 33:24 es

Voz 28 33:28 adelante pasen

Voz 1280 33:30 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 29 33:33 no no

Voz 30 33:54 me siento no voy a decir que incómodo con esta ropa estamos en pleno

Voz 0772 33:59 mientras de verano de mil ochocientos treinta y tres por la fecha que hemos propuesto donde estamos

Voz 7 34:03 estamos en Londres estamos en una fiesta y estamos en un momento clave para esta mujer a da nada Byron tapar el apellido yo creo que ya los ponemos en antecedentes de que es la hija legítima de Lord Byron legítima pero que nos lleva a conocer Luca

Voz 24 34:20 que no todo

Voz 7 34:22 varios hijos conocidos y desconocidos alguna ilegítima que murió en ni siquiera él fue al entierro y en el caso de Byron se separa de su esposa un año después de casarse por lo tanto no la llegó a conocer en la vida ni siquiera tiene ningún atisbo de conocer de verdad este Lord Byron jovencillo muere a los treinta y seis años curiosamente a la misma que a es que me llama mucho la atención ahí haya algo hay un porque no para pues en el momento en el que estamos ahora que es importante es un momento en que ella tiene dieciocho años como ves está en la flor de juventud

Voz 1 34:57 asiste a una fiesta donde

Voz 7 34:59 sabe que hay un personaje importante ella todavía no sabe la importancia capital que va a tener en su vida estamos Ana de Chas Babe un matemático más ni menos que todo un catedrático de Matemáticas en pues la Universidad más prestigiosa de Cambridge que acaba de vamos a Yemen no inventar pero se desarrolla lo que llama la Máquina analítica nadie sabía lo que era eso pero da Byron cuando empieza a hablar con este hombre que por cierto se presenta ves que a su lado hay otra mujer que se llama Mary sin Berbel Mary Bale también es muy importante reconocerla es todo un autoridad en astronomía pero una autoridad autodidacta ella no ha estado en ninguna universidad sencillamente porque en esa época el ser mujer impedía cursar estudios superiores entonces ella por su cuenta se convierte uno de los mejores astrónomo más no y con descubrimientos muy importantes pues es ella la que hace de intermediaria porque en el fondo es amiga pero también es tutor de Ada Byron para que conozca hachas Beich Chas me veis es una autoridad en ese momento pues que es bastante mayores incluso más mayor que que la madre dada Byron es un personaje viudo ya tiene canas pero es un hombre que fascina por su conversación y al grupo que fascina que es donde está Ada Byron se queda un poco perpleja entusiasmada fascinada por lo que está diciendo porque lo que está contando ni más ni menos esa máquina

Voz 0772 36:24 analítica para ayudar a hacer cálculos al

Voz 7 36:27 trágicos para ayudar precisamente a los economistas que no sea tan penosa su labor Ada Byron empieza a vislumbrar en ese momento que ya pueden mejorar esos cálculos analíticos y álgebra ecos desde ese momento empieza una relación una correspondencia una unión que queda truncada por una razón muy básica porque dos años después ya se casa tiene tres hijos y como te puedes imaginar sus propietarios todos los problemas surgen además allá es muy delicada de salud hecho casi casi ha llegado a los dieciocho años de milagro porque a los catorce se queda paralítica pero bueno al final logra recuperarse llega a la Universidad de de Londres todo por el ansia por el ímpetu de su madre su madre quiere que Ada Byron sea lo contrario de su padre caro su padre era un poeta bohemio entonces siete bueno yo a mi hija al había educar en la lógica en los conocimientos más científicos más tecnológicos para que se olvide de tonterías Hinault escriba nunca porque él no sea pues

Voz 0772 37:28 todo aquello era un un un atrevimiento estamos eh recordemos en el primer tercio del siglo diecinueve mil ochocientos treinta y tres en en esta ocasión y nada lo que es el nombre de el matrimonio es una moda a ver qué rara avis no en en todo el el me imagino que incluso también sería señalada y criticada por otras mujeres no que más conservadoras más reticentes a que la mujer desempeñar este tipo de de papeles más intelectuales no en esas reuniones sociales no el propio Chaves Beich y tiene que estar sorprendido también no de de que sea una jovencita la que se interese de aquella manera por por por sus pensamientos por supuesto máquina no de de casi una suerte de calculadora muy

Voz 7 38:13 es más más sofisticada claro porque ya has calculadoras no era sólo sumar restar hierro hacia funciones al geográficas muy importantes hecho fíjate si queda fascinado hechas me beige que claro no sólo le le gusta la conversación Ada Byron sino que él le entienden tan corta que se está utilizando términos ya bastante bien típicos bastante elevado entonces Álava Hero es lo que tiene que ser una rara avis ella en esa época ya sabía buena parte de inglés sabía francés había alemán sabía latín sabía historia sabía muchísimas disciplinas

Voz 0772 38:43 pero como los grandes sabios de la época con dieciocho

Voz 7 38:45 años ocho años era guapa también con lo cual eso sí te hizo que tuviera también muchos religiosa morosos en aunque luego eso también la generó una cierta mala fama porque muchos de esos y los tuya cuando ésta estaba casada pero bueno con independencia de eso ella entendía perfectamente aquello de hecho mantiene una relación siempre elaborar nunca sentimental Concha Arbelaitz esas relaciones lo que dio pie con el tiempo a lo que tuya te estás imaginando a convertirse en la primera programador porque mejora la Máquina analítica una máquina que nunca sería que a construir por una cuestión financieras es la pena que tiene todos estos grandes eventos la mejora ICREA ese primer lenguaje de programación hecho con tarjetas perforadas que luego con el tiempo como bien sabes hay un lenguaje que se utiliza en EEUU gracias a Newman que se llama haga pues viene precisamente del nombre de pila de esta gran mujer

Voz 1280 39:39 defiendo patrones álgebra exactamente como el telar de la naturaleza teje flores y hojas no tiene pretensión alguna de originar nada puede seguir un análisis pero carece de poder para anticipar relaciono verdad analítica alguna su campo específico es ayudarnos a disponer de aquello con lo que ya estamos familiarizados un lenguaje nuevo basto y poderoso se está desarrollando para el uso futuro del análisis en el cual se pueden introducir sus principios con el fin de que tengan una aplicación práctica más veloz y precisa al servicio de la humanidad

Voz 0772 40:16 escuchábamos de alguna forma dramatizada no un y fragmentos de varias cartas que unido para formar un texto de de Ada Byron en donde de la primera inquietud que ella tenía al contrario de de muchos hombres de aquella época era buscar el beneficio de la humanidad no tanto un beneficio económico como seguramente muchos ingenieros de de aquel momento la incipiente ya casi revolución industrial en este momento a caballo entre el el romanticismo hoy el inicio de la de esa revolución industrial buscaban el como digo el beneficio económico sin embargo ella tenía esas inquietudes más más humanas no más siempre también vinculadas al a lo más a lo más femenino quizá por estar de esa pegada desde de ese de ese escenario más machista en donde bueno pues hayan tenían tenían tiempo a reflexionar a sobre las cosas que realmente interesa no al al ser humano

Voz 7 41:11 ya tuvo que luchar también con su condición femenina porque ella publica trabajos evidentemente ya quiere que sea poco reconocida esa labor de investigación civil tecnológico lo que estaba haciendo con chaqueta beige tono que ella pública no lo pública con su nombre no tiene que publicar sus iniciales a a Elie Saab Augusta Ada Lech por qué porque piensa que si pone el nombre de mujer no la van a tomar en serio entonces bueno pues no pone ánimo si ponerse iniciales cada uno que Carner pensando quién está detrás de esas iniciales era ella saqué en esa época evidentemente estamos hablando del siglo XIX todavía había mucha reticencia a que una mujer pudiera sobresalir sobre un hombre sobre las capacidades y las habilidades de un hombre

Voz 0772 41:57 algo algo parecido veíamos en la crono ficción cuando va a presentar la patente en el año cuarenta y dos creo que fue de de ese invento del espectro ensanchado para transmitir datos esta ingeniera de telecomunicaciones que da igual que hubiera acabado o no la carrera porque los conocimientos los tenía hay gente que se puede pasar la vida sacándose título si no aprender absolutamente nada en la primera sorpresa que que tenía el secretario el administrativo el funcionario que estaba ahí tomando nota de de ese registro era uno primero que que fuera actriz qué pinta aquí una actriz y segundo que fuera mujer soy yo creo que es lo más

Voz 7 42:39 estaba ahí fíjate que el caso deje de la mar estaba hablando de muchas más años trataba de un siglo después no y aún así los problemas que tenía la mujer eran exactamente los mismos no es bueno filatélica aquí en España hasta el año mil novecientos veintitrés Nos empiezan a reconocer las patentes hora de hombres o de mujeres Poor porque años sinceros una mujer como que te miraban de arriba abajo y casi se reía cuando bueno seguro que habrá un hombre detrás de todo esto ya fueron las grandes problemas que tuvieron las metáforas preso cuando tú haces una encuesta dices pues eso formulas que te den algún nombre de una de un inventor de un científico casi siempre serán hombres Hinault mujeres en mente porque las mujeres hasta hace muy poco estaban relegadas por todos los problemas que tenían es cierto que hay excepciones gloriosas como estas que estamos contando en el caso de Dairo todavía es mucho más sorprendente porque ella no se mete en un terreno por ejemplo como es la literatura o el arte que también tenía todas sus dificultades es que meterse en el terreno científico que estaba vedado sólo para hombres operativas Jaro ahora Cambridge evidentemente no había ni una sola mujer las pocas mujeres que había eran vestidas de hombre camufladas para intentar aprender algo entonces el caso de Ada Byron era todavía mucho más meritorio porque ella se encuentra en una sociedad donde el padre nunca la conocido alguien tan conocido ya sabes que te marca un estigma coberturas hijo o hija de un famoso Otto patética BTT señalan si triunfa porque durante tasa ayudado sino triunfa guardia fíjate todas las posibles que ha tenido sacado de la Royal que tonto no o que lo tenía todo en contra y sin embargo funciona el problema de estas mujeres que era una mujer enfermiza muere al final con una larga enfermedad Ezker con un cáncer uterino inmoral contactáis años entonces cuando estaba precisamente en esa decencia donde podía dar a conocer todos sus adelantos en este caso de programación de computadoras porque no se llevaba todavía ordenadores se podía haber hecho muchísimas más cosas pero mira tú por donde muere en en esa misma edad que tuvo su padre pide como última voluntad algo que cuanto menos llama la atención como padre que nunca llegó a conocer y que nunca tuvo ninguna interés en conocer de hecho su padre mueren y muere en Grecia intenta buscar la independencia de Grecia con los turcos fíjate tú qué interés tenían la familia bueno pues quiere ser enterrado con su padre es como el último acto de amor de una persona padre que nunca tuvo el más mínimo aprecio ni por su mujer ni por sus amantes ni por sus hijas sin embargo Ada Byron tuvo la grandeza que en el último momento quiso ser enterrada con el efectivamente ahí están los dos

Voz 0772 45:08 muy inteligente hasta en eso no olvidarse de sus orígenes

Voz 7 45:11 que es quizá lo que

Voz 0772 45:13 es el elemento humano que muchos científicos sol olvidan no hizo CCAN en en su trabajo de investigación y deja en otras cosas de lado fíjate que estamos hablando de de esos inicios de de las mujeres en el mundo universitario hace un par de temporadas estuvo con nosotros y Miguel Ángel Delgado el saco un libro con la editorial Destino titulado las calculadoras de de estrellas eran esas mujeres que se dedicaban a tomar nota para creo que era la Universidad de Harvard y otras instituciones americanas de la posición de estrellas era como un trabajo menor no os paséis aquí la noche mirando las estrellas toma nota en el cuadernitos de éxito

Voz 7 45:52 más entretenidas me efectivamente no porque luego no

Voz 0772 45:54 querían participar de los trabajos científicos que se desarrollaban a partir de de el de esas notas en los cuadernos sin embargo muchas de ellas sí que lo hizo Heron como de motu proprio a casi como una inquietud personal iraquí Miguel Ángel esto es lo que nos contaba sobre sobre algunas de estas mujeres Si esa historia tan desconocida de las calculadoras de estrellas

Voz 1710 46:19 es un momento muy sorprendente que de hecho Podemos hasta poner nombre y fecha porque es mil ochocientos sesenta y cinco es la fundación de Bashar College que es un hito en la historia de Estados Unidos me atrevería decir que uno de los grandes hitos de la historia de de los derechos de la mujer porque es el momento en el que se funda la primera Universidad de élite exclusivamente para mujeres College hasta entonces las mujeres no podían estudia hacer estudios superiores porque no se les admitía en en ninguna Universe ciudad fue por la iniciativa de un filántropo millonario y en ese momento había toda una competencia entre todos los millonarios a ver quién hacía la labor filantrópica más importante Imaz ha salido de la cerveza pues decidió fundar esta universidad eso marcó un antes y un después

Voz 0772 47:21 un antes y un después en efecto en todo ese papel desempeñado por por la mujer que bien es cierto que no fue reconocido como tampoco imagino que se reconocería lo decías ahora Jesús Callejo cauta en este Cronovisor estamos viendo un poco el papel de la de algunas de esas mujeres científicas a lo largo de la historia sobre todo a lo largo de del siglo XIX del siglo XX hemos empezado hablando de de Heidi con esta crono ficción esta actriz de origen austriaco que fue la pionera en desarrollar lo que a la postre sería el wifi el el Why Fay si nos vamos mucho más atrás en la historia pues hay mujeres Como Hipatia de Alejandría no que ya destacaron sobremanera sobremanera Ada Byron también el pero siempre tenemos ese común denominador de de mujeres un tanto señaladas que tienen que hacer todos estos trabajos un poco a a escondidas si como decías ahora esos artículos que publicaba esas cartas que que escribía Ada Byron pues con con seudónimo merecemos que

Voz 7 48:21 este sí bastante triste es bueno al final ha sido reconocido ese sabía quién estaba detrás sabes como lo llamaba Charles a su pupila no porque el fondo a su pupila sabes como llamaba Ada Byron con la llamaba la hechicera de los números se porque decía que hacía magia es decir lo que no entendía cómo con esa facilidad podía empezar a hacer sus guarismos sus algoritmos increíbles delante de la llamada esa la hechicera de los pobres que parece un título precioso no impuso sin ninguna connotación peyorativa todo lo contrario era de admiración en el caso de G de la mar era curioso porque nadie daba un duro por ahí es por porque precisamente por su belleza Sasa pensaba que una mujer tan guapa iba tras muchos más obstáculos en la vida para ser científica para ser reconocida ahora llega decía una frase increíble que me parece casi casi que es lapidaria ella decía que mi belleza es mi coraje cerca ve decía a una mujer tan guapa como tú dónde vas no te metas en berenjenales los catalanes Cáceres eso casarte con un millonario hacer películas el glamour no no edición vive ya esta es mi coraje basta que alguien me diga quién que no puede hacer más que aprovecharme de mi belleza que en el fondo no esto suyo sino su mérito genético ella la lava como más coraje más valentía para seguir adelante con su faceta de de investigadora estas son datos un poco para mí muy significativos de las dificultades que tenía estas mujeres y más si eran guapas sino incluso pasa hoy día no soy idea cuanto izaba mira guapa estas era para ir para modelo irá para actriz no Sky más profesiones el hecho de ser guapa que no tengas talento

Voz 0772 49:54 qué tendrá que ver la velocidad con el tocino pues eso