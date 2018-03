SER Aventureros: 100 días de soledad (24/03/2018)

Voz 0412 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 1025 00:35 qué tal aventureros buenos días bienvenidos a cero en torero gracias por sintonizar todos a través de la Cadena Ser en la península y en Canarias muy buenos días a todos gracias por hacerlo a través de la senda de Radio Caracol en la costa este de los EEUU muy buenas tardes porque para vosotros el domingo por la tarde un abrazo en oro me a los que nos escucháis en América bienvenidos todos a este mundo de la aventura a nuestra manera pues ya sabéis es un mundo aventura que nosotros vamos a ir diseñando y nos reímos un rato y no por ciento esta semana Carlos Soria ha presentado el nuevo su aventura para su camino para completar los dos ochomiles que le quedan para completar los catorce ocho miles con setenta y nueve años que es que ese es el handicap que con setenta y nueve años la cosa ya se pone un pelín más cuesta arriba estaremos muy pendientes de Carlos Soria al que le deseamos toda la suerte del mundo también la deseamos unos cuantos sponsors que le vendrían fenomenal para seguir con esa aventura dicho lo dicho señor José Luis Angulo qué tal está usted muy buenos días desde Buenos días encantado veo que te has tenido el libro a la semana pasada que quedó pendiente sí

Voz 5 01:43 lo dejamos ahí un poquito en en impar de espera ahí

Voz 1055 01:46 bueno la verdad es que es una una forma de ver la historia de Estados Unidos desde otro punto de vista la verdad bastante dramática

Voz 1025 01:53 pero ese espectaculares en Comín que luego os contamos eh

Voz 6 01:56 a es un blanco una preciosa historia no una historia dramática pero bueno nada que ver con con él

Voz 1055 02:03 este americano de Hollywood cuando un subtítulo muy

Voz 1025 02:06 ex ante una historia Apache señor Ángel Colina qué tal está usted muy buena le en Cantabria pero se ha rajado que ha pasado porque space age

Voz 6 02:17 de la Vega de poco muy bien pero esta es la semana que viene

Voz 1025 02:25 ah muy bien ahí ahí ahí

Voz 6 02:27 bueno bonito que nevadas no si mala

Voz 1025 02:29 bueno sí sí que sigue nevando dice es lo que tiene la primavera es lo que tiene la primavera Nieva vale ha llegado ya desde Guatemala no no no no estaban Guatemala

Voz 6 02:42 ah estabas en México porque yo pensaba que esas en Guatemala bueno porque no porque sí

Voz 1025 02:46 a no siempre si quiere Chema buenos pues el que estuviera

Voz 6 02:54 ha jugado en Guadalajara

Voz 1025 02:58 ya sabía que había Álvaro puede haber sido Guadalcanal Guadalhorce no por eso mi confusión si era porque estabas en algo caro la verdad yo he dicho tú estabas en Guatemala el no no estaba en Washington no no no pero dónde estabas Guadalajara pues ya está por eso la confusión a la que ha llevado al equipo de Ser aventureros un equipo siempre documentado y preparado en este en esta oportunidad es máster miembros pues ha estado ahí hoy trajes asesinos puesto yo siempre habrá que ponerle un poco de música porque ahora cuando habla él ya esto pero eso no la cabecera no no donde la gente la música

Voz 7 03:39 y eso sobre la música lo que hago

Voz 1025 03:41 claro que de dónde no cuento la sección

Voz 6 03:49 una pequeña introducción pendiente algo de las

Voz 1025 03:52 no no no no no no tengo nada pendiente

Voz 0412 03:55 esta semana nos vamos a decir que no vamos a Afganistán

Voz 1025 03:59 Afganistán Ganis Istán

Voz 5 04:01 pero vamos no te equivocas luego ningún país que acaben tan tan bien aceptado

Voz 1025 04:05 a sí

Voz 6 04:09 entonces vamos

Voz 0412 04:10 Afganistán vamos a hablar de una asesina en serie afgana pero lo hemos dicho que sólo lamento sólo introdujo no

Voz 6 04:18 sí sí ya están parece introducida ya está

Voz 1025 04:22 bueno pues se ya sabéis que la apasionante sección de Chema Rodríguez nos va

Voz 6 04:27 dar a ETA

Voz 1025 04:29 estaremos con una historia Apache como José Luis con Ángel no estaremos en la Vega de paz no pero tenemos un tema interesante

Voz 0181 04:39 sí pero es que has tenido hoy bueno yo lo yo lo comenté la semana pasada y el director que es el que manda aquí así decide no

Voz 1025 04:47 días de soledad a ese tema

Voz 0181 04:49 de qué base cien días de soledad porque José Luis me ha dicho lo he visto yo la vida

Voz 1055 04:53 toda bueno ha estrenado el viernes pasado buenos y yo lo he visto el lunes de esta semana una película

Voz 6 05:01 la película si en de una película documental y bueno

Voz 1055 05:05 vamos al al protagonista porque sólo hay una la película hagamos alguna pista de qué va el tema

Voz 6 05:10 no no no es un yo luego le pregunto a él pero bueno pues su nombre

Voz 0181 05:14 qué decide irse a vivir cien días sólo a una cabaña en la montaña aislado de todo sin teléfonos sin luz sin ningún tipo de comunicación

Voz 1025 05:24 pero ya el resto del protagonista es José Díaz que probablemente si hubiese estado todos los otros entrenamiento entrenamientos embedded bien se habría que dos o tres años seguían qué tal estás buenos días buenos días pues me estás marchando oye cuéntanos de donde surge la idea y que son esos cien días de soledad

Voz 8 05:52 bueno surge porque tengo una cabaña en en la montaña aquí en Asturias yo voy periódicamente pero estancias muy cortas un productor de cine nos hicimos amigos me planteé hacer un proyecto juntos Si bueno hizo lo que siempre soñé marchar un año entero para la cabaña otoño

Voz 1025 06:09 no en una cabaña en donde entiendo que no hay ninguna posibilidad de tener Comunicación Exterior que estás como muy bien apuntaba Ángel Colina aislado o no

Voz 8 06:19 sí sí sí es una cabaña que aún estando a hora y media o dos horas del pueblo más cercano que es un pueblo también muy recóndito está muy muy aislada muy aislada no tiene absolutamente ninguna comodidad entre comillas vamos no tiene las comodidades que tenemos aquí en la ciudad

Voz 1025 06:33 vale cuáles cuál era el objetivo sea te fuiste tú la cabaña con una maleta para días como el a la historia

Voz 8 06:40 pero sí era pasarlo siendo autosuficiente pero el objetivo se complicó cuando el productor me planteo hacer una película documental de la experiencia entonces bueno eso se me complicó mucho la historia porque ya no puede ni leer ni dedicar tiempo a a relajarme todo fue firmar filmar caminar volver a firmar mucho trabajo

Voz 1025 07:03 mamá que en cien días de soledad son diez días de tortura

Voz 6 07:05 cuenta con esa es una una pregunta que yo te quiere hacer el interrumpido mucho el

Voz 0181 07:10 tema de tener que estar filmando contra constantemente lo que hacen es decir que te impedía seguir a ti pues no sé un protocolo decir acciones normalmente que tenías que parar porque tienes que montar tu cámara que tienes que montar el encuadre etc

Voz 8 07:22 hombre la experiencia es muy diferente a hacer la filmando la así firmarla en este caso bueno a mí me resultó muy complicado porque no estaba acostumbrado era la primera vez que cogió una cámara de de cine en mi vida pero bueno por otro lado también puede hacer una historia que se pusiese en cines gira sea más gente para dar transmitir ese mensaje de sencillez vida relaciona con la naturaleza tranquilidad soledad

Voz 1055 07:47 es José una vez que cumplen esos cien días la experiencia Se te hace cortas se te hace largas es decir estabas deseando que acabara o o Portillo hubiera seguido allí

Voz 8 07:57 bueno por aquel momento igual sillas es larga pero una vez que viene a la cede paso pasas cien días esencial pues te das cuenta que aquella fue corta volvería ahora dos años después no me importaría volver otros estemos otros mil lo otros mil quinientos no

Voz 1025 08:14 ya estoy pasa por Juan Tato contar aventureros dime Chema que también hay que preguntar

Voz 0412 08:19 oye qué fue antes del rodaje una experiencia decir primero dijiste voy a tener esa experiencia por tanto voy a rodarla o quiero rodar algo por tanto voy en esta experiencia

Voz 8 08:27 bueno la experiencia siempre habían soñado es verdad que cuando se planteó la posibilidad de rodarla no pensé que rodarla era otra complicada bueno yo pensé que bueno que al final no se pues para una hora y media que tenemos calculó de documental que con grabar cinco seis horas menos allá pero al final tuve que grabar trescientas o cuatrocientas horas lo que me complicó muchísimo la experiencia bueno me complicó me me quitó tiempo para realmente disfrutar de la soledad

Voz 1025 08:52 pero el objetivo era que porque tú tenías creó unas gallinas nos huerto un poco más

Voz 8 08:58 sí ver que podía vivir eso desconectó de

Voz 1025 09:01 del del mundo siendo autosuficientes como una

Voz 8 09:03 me aguarda que tenía unas gallinas seguirla ayudó en caballo para desplazamientos pues demostrar que bueno siendo una persona normal y corriente que no soy un freaky

Voz 9 09:12 pues que me puedo apartar del mundo de vivir en esas condiciones la comunidad donde la sacaba

Voz 8 09:18 pues preparó una huerta con dos meses de antelación y fue productiva prácticamente hasta el final y luego bueno esta época en Asturias hay muchos frutos hay castañas avellanas nueces arándanos tengo a Abejas también ahí

Voz 1025 09:30 cómo si va está absolutamente nada de fuera nada motitas bicha o no

Voz 8 09:36 cuatro-cinco cosas pensando más en los desplazamientos lejanos una cuatro latas y luego a las legumbres algunas legumbres porque proteína no iba a tener más que los huevos entonces bueno por de enero algo de proteína vegetal para aguantarlo

Voz 9 09:51 bueno entonces

Voz 6 09:51 eh cómo era un día normal digamos un día normal tuyo como era un día normal en a recoger leña supongo no

Voz 8 10:00 bueno algo más que eso la leña la Bella prepara había con poca antelación

Voz 0322 10:04 realmente los días la gran medio los días

Voz 8 10:07 a darme dos horas antes de amanecer desayunar fuerte caminar cinco horas filmar tres volver a caminar otras cinco van a volver a la cabaña y después de llegar a la cabaña que ya casi siempre llegaba de noche atender los animales cocinar limpiar escribir archivar las imágenes verla así visualizar las de archivar las bueno todo eso me llevaba casi catorce quince horas diarias mínimo

Voz 1055 10:31 José y yo he visto la película verdad eje de fotografía de paisajes y además es espectacular pillas llama fui de ese ese otoño ya las las primeras nieves la garaje preciosa en cuanto en cuanto a todo ese escenario a mí como espectador se me queda corta en cuanto a tu discurso es decir creo que que podías habernos contado mucha más cosas Depor que tomar esa decisión como vives internamente esa decisión es que entre recién dos horas eso quién lo edito tu editó a alguien

Voz 10 11:02 bueno lo lo lo editó un especialista en en el tema si es verdad que sí

Voz 8 11:09 bueno en algunos aspectos Él mismo lo dijo que que a los espectadores hay que dejarlos pensar no dárselo todo muy mascado para que cada uno saque la interpretación que que estime oportuna entonces por eso sí coincide tu opinión con la de algunas personas que así que cuanto poco que la gente no sabe quién soy pero bueno lo importante realmente era el entorno el espacio la naturaleza y bueno contaros lo lo mínimo para que la gente

Voz 1025 11:35 bueno hay segunda opción no quiere decir su segunda parte en la historia te va a seguir otros cien días sonó esto ya hasta aquí el experimento y cuando vaya a disfrutar

Voz 8 11:45 hombre si consiguiese algún día hacer un proyecto de este tipo en el que una vez que pasen los cien días yo no ha ganado nada más me apuntaría otra vez sin duda pero pensar en participar en la posproducción me me pone los pelos de punta es ciertamente complicada la posproducción es lo más complejo de del proyecto sin la más mínima duda

Voz 1055 12:04 venga la película empieza con la despedida de tu mujer a tus hijos y acaba con el reencuentro de tus hijos cuando vuelves igual ella te

Voz 9 12:11 dice ya estás aquí

Voz 8 12:16 en ese momento los cinco primeros minutos fueron muy agradables

Voz 1025 12:21 pues pesar es la vida cotidiana

Voz 8 12:24 pero bueno ella siempre hizo lo mismo que cuando sube a la montaña siempre bajo mejor de lo que hubo entonces bueno ella realmente llegó al pienso que cien días mimada mejorar cien veces más que un día pero pero bueno así se la muchas gracias

Voz 1025 12:38 muy bien pues José días cien días Soledad un abrazo enorme gracias por acompañarnos un rato en Ser aventureros

Voz 8 12:46 muchísimas gracias a vosotros habrá gastado

Voz 1025 12:48 que por cierto donde si alguien no está sintonizado donde se ve

Voz 1055 12:52 todo en Madrid la he visto en los cines Princesa no sé si tengo que la están poniendo sino en toda España pues era mucho más

Voz 1025 12:59 estoy aquí en Madrid y al final lo que no sabemos todavía están plataforma digital que probablemente no pero más entras en Google cien días de soledad información se muy bien pues ya lo sabéis una historia que os queríamos

Voz 11 13:12 ver aquí ahora hay en

Voz 1025 13:15 dada os aviso nos vamos a Miami porque creo que es allí donde está John víspera dame dos segundo pomelo segundo de música para que me reactive para lo que me viene si Miami era protagonista en los últimos días por ese fue puente que se vino abajo en y que está bajo investigación y hay un montón de demanda Si sabéis que desafortunadamente perdieron la vida seis personas bueno pues se la otra noticia de Miami está en el tenis y sobre todo está en la presencia John bis fue en Miami que desde que llegó a Miami sólo hace que mandarme es size como los niños pequeños cuando llegamos pues me está mandando mensajes de cuándo vienes cuando viene cuando viene madre mía John Felipe qué te pasa hijo de mi vida buenos días cómo estás

Voz 13 14:14 qué tal Ponseti hombre yo te mando mensajes in lo normal es que contestes ignorando la respuesta no es que pero si no es muy larga si te gusta rápida y concisa al T la gente a ver a gente que triunfa el de que va bien la vida es la gente que responde e-mails responde Whatsapp lo antes posible

Voz 1025 14:38 ah vale por ejemplo Chema Chema

Voz 13 14:41 donde el el email al minuto

Voz 6 14:44 al minuto por ejemplo porque no tengo una cacería

Voz 1025 14:48 claro la diferencia se tiene diferencias la diferencia P

Voz 0412 14:55 es que yo si te aprecio Ponseti quizá no me quizá no tanto

Voz 1025 15:01 bueno vale va

Voz 13 15:03 a ver

Voz 1025 15:06 la última Ahmed Biz P me vi la último mensajera viene son hoy yo te dije aún no lo sé que te acabo de contestar ahora mismo para que no quede usted que siga sin saberlo sigo sin saberlo pero bueno tú a tú oye qué tal Miami todo bien

Voz 13 15:19 ya ves tú tú estás ya de vuelta tú puedes hacer ya lo que te dé la gana Ponseti en la vida no me has ustedes tú no les rinde cuentas a nadie tú ya me apetece cita Miami te vas a Miami fuera claro quién te va a decir nada

Voz 6 15:32 entonces si sí

Voz 13 15:34 las por encima del bien el mal Ponseti si no te has enterado todo bien

Voz 1025 15:38 no es ese el problema pero cuando me enteré te juro que pues adelante

Voz 13 15:44 vale vale bueno aquí estoy en Miami oye que que te iba a decir antes esta colina está Colina o no

Voz 1025 15:54 esta colina a mi lado sí

Voz 13 15:56 dónde está aquí que hable habla Clarín oye a ver a ver ha visto el vídeo antes de antes no he visto nada nos todavía no más aceptable ni Nilo espero y lo espero pero me da igual

Voz 9 16:15 pues no no no no ha solicitado mi amistad

Voz 13 16:19 no es que me tienes que recuperar es tus si lo crees oportuno no creo que lo crea oportuno pero bueno yo estoy ya muy por encima sólo se absolutamente global pero bueno oye que además me hace gracia que me haya borrado oye que te iba a decir pero ella robo antes de empezar a hablar antes de empezar nos han robado nos han robado miserablemente en en el rugby en Bruselas no creo que ya que fuiste a Bruselas colina pero pero bueno me ha me me ha dado es una pena mucha mucha mucha mucha pena por lo que nos ha pasado en en Bruselas Nos arroba un árbitro rumano la clasificación al Mundial de de Japón de yo me levante por la mañana del domingo expectante a ver qué es lo que había pasado en Bruselas y de repente me enteré empecé a leer los artículos de la gente en Facebook

Voz 1025 17:12 te ponían y me entró una tristeza y una de

Voz 13 17:16 de hecho con los camareros mexicanos que me llevo muy bien por la mañana ya habló con ellos no se tuvo una sensación muy rara también no quería que me hablara nadie en fin es es es una que me deja un mal cuerpo increíble pasarlo muchas ese partido no han pasado muchas cosas es decir nos sale es rumano jugándose Rumanía la clasificación es es impresionante es increíble lo que ha pasado

Voz 14 17:45 yo lo que he leído he leído

Voz 13 17:48 no artículos de gente buenísimos en en diferentes medios de comunicación pero lo que me ha fastidiado mucho también es el el acercamiento que ha tenido algún periodista que no suelo hablar de rugby sobre lo que pasó en Bruselas y me da mucha pena porque sobre todo esos artículos hacen daño terrible al rugby

Voz 14 18:09 si hacen un daño

Voz 13 18:11 mucho más daño que el que que la reacción que tuvieron los españoles al final del partido porque si no hubieran tenido esa reacción te digo que ningún medio de ningún país del mundo hubiera hablado de lo que de lo que de lo que se está hablando ahora que fue un robo descarado pues entonces

Voz 0412 18:29 de repetir el partido la culpa tanto los jugadores

Voz 13 18:32 pues no lo sé no lo conoces por eso no creo que se repita no sería sería muy de justicia que se repitiera pero pero me duele mucho en ese vestuario animan dejaron entrar en ese vestuario voy y me duele mucho por la gente no somos soy amigo de nadie de de los jugadores

Voz 1025 18:53 no no te si los entrenadores pero sí les

Voz 13 18:55 pero no no yo generalmente no tengo amigos tengo muchos amigos de hecho ahora están creciendo pero Abbas

Voz 1025 19:02 a sí ah vale la veo yo no tengo

Voz 13 19:07 ah amigo no tengo no quiero ser amigo vuestro claro lo sabes borrado

Voz 1025 19:13 no está borrados colina nada

Voz 13 19:17 qué tengo que tengo mucho respeto por por por esos jugadores por esa gente el entrenador por el delegado del equipo que me dejaron me dejaron entrar en ese vestuario en su día en su día para hacer reportajes para impulsar su imagen para para demostrar un poco sus valores déjame hablar Collina no mitos pasando perdona

Voz 1025 19:41 ahora te voy a peor

Voz 13 19:45 que que que desde aquí me animó me apoyo a a los jugadores al presidente de la Federación que es de Donosti Alfonso Feijóo un abrazo y sobre todo a los periodistas que no habla normalmente de rugby que no que no hace falta que hablen de rugby que se dediquen al fútbol y que dejen el rugby tranquilo en paz porque lo que han hecho ha sido pero

Voz 1025 20:06 acortaron que me gustó viendo lo más brillante en lo que queríamos pero bueno se ha ido ya sabéis que bis pes como es el al tiempo ha dicho presente a lo esencial lo que negó no no es una es que el tema de Facebook el vivo bueno vamos a hacer una mínima pausa tenemos por aquí a Javier Gregori que se acentuará con nosotros vamos con Chema también en fin ya sabéis aventureros que si queréis algo más débil ella para la semana que viene

Voz 11 23:17 no no superaron

Voz 1025 23:20 en las muertes por abogados a los muertos en la montaña osea que tranquilidad los los bañito sextos de temporada que libros más traído querido amigo pues

Voz 1055 23:29 empezamos el programa diciendo que ensayamos un cómic Comic en blanco y negro recién editado por Verón se llama inunde y como decía Ponseti pues con un subtítulo que yo creo que dice todo un una historia apache es bueno esa otra historia de Estados Unidos es saque que nos no nos contaron desde Hollywood unos contaron en las películas y que realmente es el drama que sufrieron esas primeras naciones que sentía hoy como se le llama hoy en día todas las a las tribus indias Bornos habla de las auténticas masacres que cometió el el ejército norteamericano himnos narran por unos personajes que no son cómo no los habían contado aquí conocemos la verdadera historia de de Jerónimo conocemos la verdadera historia de coches si conocemos la verdadera historia de los apaches un pueblo que como otros muchos pueblos indios con esas primeras naciones pues bueno llegó un momento en que estaban de más en su propio territorio Miller fueron arrinconando les fueron masacrando y en el mejor de los casos con un mal final pues son recluidos en reservas este es un cómic escrito guión izado por Ethan Hawke que luego dibujado pues Grec Ruth y bueno la verdad es que los dos separadamente están muy ambos muy involucrado muy implicados en todo lo que es la la la nación india en este caso pues bueno Nos contra un poquito cómo eran los apaches y luego pues como digo todo lo que lo que sufrieron desde luego es un cómic precioso pero que no deja buen sabor de boca porque como digo es una es un mundo que una barbaridad

Voz 1025 25:01 sí sobre todo porque los apaches inicialmente Siles un poco y el gran problema de Jerónimo no era con los entre comillas norteamericanos era con los mexicanos ya la la la pelea hay la masacre y incumple matan a la mujer ahí fueron los mexicanos el grano dio de los apaches será precisamente con los mexicanos lo luego la cosa se y los grandes senos

Voz 1055 25:26 daños que que hubo efectivamente con entre anónimo con coche y bueno pues los para parlamentaria para firmar una paz en ese encuentro pues como este tipo matan a la mujer y eso es algo que se ha repetido Ivonne no pues realmente es una historia dramática pero bueno pues muy bien muy bien

Voz 1025 25:44 Haven muy bien desde entonces historia no vale

Voz 1055 25:46 además dibujado en blanco y negro que parece que hoy en día ya casi todos los comisión en color la línea clara europea así esté yo creo que ese blanco y negro le le da mucho más dramatismo que no lo necesita la historia pero sí que dramatismo visual así que una una delicia

Voz 1025 26:01 compensación absoluta de una historia

Voz 1055 26:04 bache y publicada por o Verón muy bien

Voz 1025 26:07 a ellos dejamos la recomendación de hoy nos vamos a Espacio venga

Voz 20 26:16 el espacio

Voz 9 26:17 es la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llena

Voz 1025 26:28 señor Javier Gregori qué tal está usted muy bien hacia dónde nos va a llevar hoy después de que la semana pasada

Voz 0882 26:37 alguno de los consejos de Hawking a a sus hijos el primero fue que miraran las estrellas sino a los pies yo creo que tenía mucha razón no como siempre porque se nos viene encima ya hay que mirar el cielo por eso te lo digo se nos viene encima una estación espacial china es verdad te Angola uno que significa en chino palacio celestial pues se les quedó sin control hace dos años ha ido cayendo cayendo is espera para el cuatro de abril más una semana o menos una semana que es el margen de error que pueda

Voz 1025 27:06 entonces qué hacemos a partir arriba porque yo creo que esto es ella

Voz 0882 27:10 ya ya ya puede caer osea que ya a partir de ahora ya puede caer Se trata es una estación bastante grande tiene dos módulos son cuatro toneladas y media de peso

Voz 6 27:20 me pilla un autobús como una utopía que te cae a la cabeza que vaya tranquilamente paseando lo buenos que

Voz 0882 27:29 con la fricción en la atmósfera la mayoría de los equipos van a quemar pero no todos no lo realmente grave no es que te caiga encima porque en los sesenta años de carrera espacial lo de conquista del espacio que hay me gusta llamarlo mejor no ha habido un caso de de una resido espacial que le dio de cerca una persona pero ni siquiera la hirió no con lo cual es muy poco de hecho mira que te toque la lotería de Navidad tienen muy pocas posibilidades no pues que te caiga un artefacto espacio en la cabeza hay un millón de veces menos de que te toque la lotería de Navidad

Voz 1025 28:02 seguro que hay alguien que está escuchando ahora hay de seguro que me coming la

Voz 0882 28:07 la las noticias que España está ahí hay un mapa que hemos colgado en la web de La Ser si buscáis por Estación Espacial China España está en la zona de riesgo la zona marcada en la las

Voz 1025 28:15 yo no tiene manía lo lo he dicho siempre es decir que estamos

Voz 0882 28:19 tenemos bastantes boletos pero bueno afortunadamente para estos casos y Noé boleto boletos afortunadamente el planeta Tierra que debía llamarse agua porque tres cuartas partes de agua por lo normal es que caigan el Atlántico o en el Pacífico y una norma muy muy importante ahora que hay mucha gente en la montaña en la playa si se ve un objeto por ejemplo parecido a el depósito de combustible de un coche o algo así parecido a unos hierros retorcidos Si medio quemados dos playa bueno no los toques porque son muy tóxicos en este caso porque está estación llevaba y lleva al cine que es un se usa como combustible pero es un material muy tóxico corrosivo

Voz 1025 29:01 por por todo

Voz 0181 29:04 una sobre todo que nadie lo toque que nadie toques

Voz 0882 29:06 sigue algún objeto raro en la playa o en el porque de puede te puede hacer daño hay que avisar a por ejemplo la policía para que lo retiren con todas las medidas de precaución

Voz 1025 29:17 estás viendo usted con todo el respeto para los agentes caro bueno aunque se ha visto la policía la policía cómo actuar

Voz 0882 29:25 eso eso están ya Protección Civil emitiera una nota si tienen sus equipo ya preparados para estas cosas me encanta que puede haber habido optimista te hacía

Voz 0181 29:35 no hay hay tienen equipos para incluso para ciertas

Voz 0882 29:38 Cleare es para accidentes bacteriológicos si debería

Voz 6 29:42 deberían atento e por tanto si no va

Voz 1025 29:45 sí están

Voz 6 29:48 siendo de la estaba pensando esto que dice ahora cuando se hizo

Voz 1055 29:52 por ejemplo la central nuclear son muy segura porque no sé qué

Voz 0882 29:55 qué tal cual

Voz 1055 29:56 has visto nunca no en general pero nunca pensamos que puede haber un suceso como estos

Voz 6 30:01 en general no en el y no pasa nada que una central nuclear ahí sí que es el día a día

Voz 1025 30:07 como se nota que somos todos guionistas de grandes tragedia te voy a decir nada

Voz 6 30:11 pues a Ángel que no no te estás entrenando si no acerca a mí cuando tú

Voz 0181 30:14 es que creo que estoy muy junto ya poco no quiero pasarme que digo que que son cosas que sucede igual que hay un árbol un golpe de la cabeza pues bueno eso te cae el objeto

Voz 1025 30:25 vamos a papá que le pasó a mamá no le Callejón China en ahí

Voz 0181 30:31 ah bueno ya te digo que sin sesenta años no ha ocurrido nada grave no tiene por qué ocurrir esta vez pero bueno la interesantes

Voz 1025 30:38 era no tocar yo por si acaso desde el día cuatro me quedo en casa ateo metido demasiado normalmente todo lo que él dice que puede pasar no pasa entonces yo sé muy bien gracias Javier Gregori a la prosa hasta la próxima ya sabéis todos a casa

Voz 1055 30:50 la Ponseti el día de cara desde el día cuatro

Voz 1025 30:53 dejadme en paz día seguimos era gente hombres Dios

Voz 2 31:13 sabes que estamos muy sensibilizados

Voz 1025 31:15 todo lo que son los problemas en torno a las mujeres hay una acción que nos ha gustado mucho y que tiene protagonista Alejandra calor Enea Marina y que empieza en Quito y que tiene que ver con bicicletas tengo Alejandra precisamente al otro lado del teléfono hola Alejandra qué tal estás bien me ha encantado bueno cuéntame al Alejandra cuál es vuestra historia como el vuestro viaje

Voz 21 31:39 pues mira nunca somos tres chicas dos españolas y una ecuatoriana que vamos a viajar dieciocho mil dieciocho meses pero países de América ir unos más recordemos más de veinte mil kilómetros más amenas bueno todo quiere decir que las dos chicas ya se han ido Marine Carolina yo me uniría le quitó el año que viene y ella salieron el domingo pasado

Voz 1025 32:02 a Cuéntame un poco porque a todo esto salís desde Quito entiendo no

Voz 21 32:07 sí efectivamente han salido desde Quito vamos a correr e recorre de Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina Uruguay Brasil Colombia vuelta a Quito o cuánto tiempo son dieciocho meses

Voz 1025 32:19 completos a esto estos inamovible pase lo que pase porque como estéis ahí con que os de gustito la cosa igual

Voz 22 32:26 sí claro quién sabe

Voz 1025 32:31 claro que no no digo salía a Ecuador que a lo mejor os quedáis

Voz 1055 32:34 por todo el rato no que no haya empezado la digamos el recorrido sino que gusta tanto

Voz 1025 32:40 bueno es que nos quedamos no podría usar podría ser

Voz 21 32:42 sí que se ha tenido en cuenta que me gustan mucho un país si los debíamos un poco de la ruta entonces flexibilidad tenemos pero también tenemos en cuenta el tema de visados entonces tres meses en cada país no podemos más claro

Voz 1025 32:54 está claro pero bueno te queremos

Voz 21 32:57 claro pero que tenemos mucha flexibilidad en un a lo mejor hemos calculado Messi medio pero nos gusta mucho y nos quedamos dos o tres

Voz 1055 33:03 me lo bueno es que si te no si vota Thais como un cadáver empate

Voz 22 33:07 eso es verdad

Voz 0181 33:10 oye si estáis físicamente preparadas desde el punto de vista de la bicicleta

Voz 21 33:16 bueno somos tres Un todos somos dos chicas que somos muy fanáticas de la bici y luego la otra chica que es calorina ya estoy atleta ella como la que yo propone la

Voz 1025 33:26 más lineal estáis a pues yo creo que seis meses lo hace claro

Voz 21 33:34 y más o menos más o menos oye pero estimamos con muchísimas ganas

Voz 1025 33:39 comunicando todo lo que hace y si descolgando imágenes cómo cómo funciona esto

Voz 21 33:44 sí justo efectivamente bueno yo soy la que se llevar la que ocupa un poco de la comunicación entonces yo bueno problemas hacía trabajo tuve que desplazar como mi mi salida al año que viene pero las estamos viendo a diario y cada día vamos a poner un poco qué es lo que hacen donde están cómo vamos a trabajar con grupos de mujeres que eso también es muy importante nuestro proyecto pues también vamos a ir colgando tanto en Facebook como como la página web

Voz 1025 34:08 vale pues danos dando las coordenadas para que te encontremos venga

Voz 21 34:12 pero mira que serendipity a sobre si esta gran también

Voz 1025 34:19 ya sobre ruedas mira te voy a buscar ahora mismo esta gran sala sobre ruedas y la página

Voz 21 34:27 la página de de la página web normalmente sobre ruedas punto com está hemos tenido un pequeño dominio pero sino en cuanto tengamos el seguro lo sacaremos por las redes sociales

Voz 1025 34:40 Medea tenéis un seguidor más ya tres mujeres ocho hace dieciocho meses si ahí están ya estoy siguiendo en Instagram ahí os veo peleando y no he dándolo más grande vosotros

Voz 21 34:50 oye queremos combinaron poco la bici con lo que es un poco es un proyecto de un toque social y de género muy importante para nosotros también

Voz 1025 34:58 hija cuenta me da cosa esto tiene una segunda parte esto es el principio de una historia como como lo habéis planteado

Voz 21 35:06 a ver la verdad es que también he poco por ver osea quiere si la bici como estoy cuando nosotros vamos en bici lo quemamos todo puedo con un retroceso y lo vemos todo más lento entonces esto es un principio de momento vale nuestro objetivo es más los dieciocho meses y luego que surge otro proyecto de correr no sólo perdí si él sabe hiciéramos para allá

Voz 1025 35:31 vale ya que estáis abiertas estáis abiertas a que a que este proyecto siga creciendo para que no se entendía

Voz 21 35:37 pues la verdad es que nos gustaría que que esta mucho claro empezó un poco así como el sueño de cada una que hablándolo significó y luego vimos que Herrera me te tiene una fuerza realmente muchos grupos de ciclistas en todo el mundo me gustaría que fuese si quiere expandirse que luego claro

Voz 1025 35:56 muy bien a Pablo Hermoso

Voz 1055 35:58 no trabaja la tierra es decir que cómo consigues vosotras tres que con esta aventura vuestra con esta historia cuesta dieciocho meses pegando por Sudamérica Centroamérica y bueno vais a dar voz vais a dar digamos trascendencia al a la problemática la mujer es decir que cual el hombre simplemente pues puede ser guapo mira qué bonito una aventura que viaja ahí dieciocho meses sí

Voz 1025 36:20 ya está claro

Voz 21 36:23 os a lo que queremos llevar siete sin esa de empoderamiento de la mujer y romper un puedo conoce explica se quedó perdone estoy más que criminalizan la libertades es mujer que aquí sólo América es un tema bastante focal no queremos ver o sea queremos general entre diferentes grupos de mujeres redes o sea que el que el vínculo sea la bici o que el vínculo sea la ducha de por la igualdad de derechos no vamos a ir conociendo a a grupos de mujeres que problemáticas son ver cómo podemos trabajar con ellas lo que queremos es crear una red en toda Sudamérica lógicamente ya ahí queremos un poco reforzar esa red no también nosotros queremos que dejes más un aprendizaje

Voz 1025 37:10 oye que yo también me imagino debe ser

Voz 0181 37:13 no yo quiero decir preguntarte qué es lo que más nos preocupa porque no deja de ser un viaje de pues muchos países son muchos países son dieciocho meses es en bicicleta tres mujeres hay algo que nos preocupe en en el viaje

Voz 21 37:28 bueno la verdad que la pregunta que me hace todo el mundo es decir tenemos miedo básicamente por insólitas

Voz 1025 37:34 lo que no me da miedo no la palabra

Voz 22 37:38 lógicamente si tiene mandos

Voz 21 37:39 los pequeños miedos pero como lo tendría cualquier mujer creo pero yo creo que

Voz 22 37:45 ah sí un no la pregunta para que me entiendas perdona que te interrumpa la pregunta para que tú me entiendas no voy nueva relacionada los miedos por el hecho de que seis mujeres no no me refería a que me dice pues que físicamente oye no aguante se de una paliza como esta no de ETA de un viaje largo o que surja un determinado problema que pues que vosotros pensáis que bueno pues que puede pasar no pero que no tiene por qué suceder pero que no tiene que ser relacionado con el hecho de Quijorna no no no no para nada

Voz 21 38:13 pues mira te físicamente os aclaro explíquenos qué ponemos dos así que nos preguntamos de hicimos alcanzamos no porque hemos hablado con otras mujeres que han recordó también su a Mary que muchas veces han tenido que para el viaje porque por muy físicamente que estés ahí si tienes que es que es duro si es que dice tienes que bajar y subir andando o tienes que coger un bus o es que no tu cuerpo no da más de sí pero bueno eso tampoco no es un impedimento digamos como tenemos mucha flexibilidad creo que eso no va a ser algo que digamos con este acaba el viaje una preocupación sí puede ser un accidente que hay digamos como somos tres claro efectivamente pero bueno no es algo que tampoco unos pero que te rondando por la cabeza como somos así todo con la adrenalina el aventura pues me parece momento tiramos

Voz 1025 39:03 espectacular insisto eh endosó colgaba hasta estamos siguiendo atentas a estas chicas y a ver qué sale de toda esta aventura un abrazo enorme Laura mucho digo Alejandro perdón muchísimas gracias por quemaduras por acompañar dos y sobre todo mucha suerte también para Carolina para Marina Hay muy pendientes de nosotras

Voz 22 39:23 gracias genial muchísimas gracias un abrazo mucha suerte pues ya

Voz 1025 39:26 veis e esta historia ese vendimia Un viaje para los derechos de la mujer que hoy os traemos aquí es mínima pausa ya a la vuelta estamos con el mítico Chema Rodríguez

Voz 28 41:33 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 5 41:46 para no sé si el si no sé si la el el nombre de la acá

Voz 0412 41:52 la Sección está bien porque nosotros no no son viajeros de asesinos son asesinos asesinos que están en países

Voz 1025 41:56 a ver si te ven te voy a decir una cosa si discúlpame habrás cambiado tú la orientación de la sección porque tú lo que propusimos en el primer día fue viajeros asesino de que tenga nos has engañado de lo que pienso es que si realmente esta sección para este país este mí yo yo ya lo estoy poniendo en duda del yate al menos condena por ahí

Voz 6 42:17 hemos recuperado que ya se puede no si no yo recibo mensajes a menudo a menudo se pues a lo mejor recibe todos los mensajes no te recuperas sino por la tengamos viaje tengamos Afganistán habrá ahí está aquí en Afganistán José Luis seguro se hace un montón de años pero como tal no cerca de la frontera con Pakistán Afganistán es la única frontera ahí hemos estado ahí cuando te hemos llegado a esto

Voz 0412 42:52 pues íbamos a hablar de un rara avis que es una asesina en serie

Voz 6 42:56 por qué no pero es viajera cuando viajera bueno esta mujer viajaba claro entonces ya ya entré dentro de grupo ya está buscando clientes buscando cliente en verdad en verdad

Voz 0412 43:06 yo te he mentido Ponseti claro tú tienes porque tiene una necesidad imperiosa de Red tirándome las secciones

Voz 1025 43:12 no es verdad voy a recuperar me se querido oyentes están ahora mismo Plane conscientes de todo lo que digo no sexy planes no mañana Ángel Gasteiz entre los dos Arafat Angulo no Angulo era que dirigía el programa no supo cómo parar a vosotros dos pero dicho lo dicho me gusta el primer programa el primer programa estáis aún segundo de ser despidieron el primer programa hablaba de Australia un tío que se cargaba viajero que sentido

Voz 0412 43:43 claro bueno pues ahora vamos a hablar de una asesina en seré la mujer asesina en seres honrada vi hemos hablado una vez que la mayoría de los enseres su nombre que él y que estos asesinatos tienen que ver casi siempre con crímenes de índole sexual para filias ir Psicosis la mujer cuando se convierten en serie las medias de las veces lo hace como consecuencia respuesta a en este caso en el caso de Afganistán esta mujer que se llama Singul que es que es una es una mujer muy conocida en en Afganistán se convirtió en una especie de símbolo para para mucho eres en en este país porque ella la casaron con once doce años como como ocurre con la gran mayoría de las mujeres en Afganistán la casaron con un coronel del Ejército este hombre la maltrató daba la la dejaba la trataba muy mal ir un día pues decidió matarle matar a su marido se cansó el marido secas

Voz 6 44:47 es que altos dato hizo algo

Voz 0412 44:49 lo que ha pasado por la cabeza de millones y millones

Voz 5 44:52 de mujeres en Afganistán y otros lugares del mundo que

Voz 0412 44:55 es cargarse al objeto de maltrato ella ya había empezado una relación amorosa con un sobrino precisamente de su marido huyó con el con este hombre con este hombre

Voz 1025 45:07 ya se lo cargó sino carbón se cargó

Voz 0412 45:10 a gol marido pero no solamente eso sino que le cogió gusto al a la a la asesinar ir terminado matando a veintisiete hombres uno de otro todos lo que hacía la mataba para robarle los vehículos les robó los vehículos los llevaba a la frontera con Pakistán ahí se los vendía a los talibanes por un valor de entre ocho Eden mil dólares aproximadamente enterraba los cadáveres de los dueños de los vehículos en una casa que tenía en ya ya

Voz 1055 45:41 mal lavado hago sin un acuerdo donde encontraron a Bin Laden

Voz 1025 45:47 escuchamos a que pasaba cuando el sobrino también se lo cargo

Voz 0412 45:50 ahora no es el el amante su nuevo amante se convirtió en cómplice cómplice

Voz 29 45:55 eh de ella porque de

Voz 0412 45:58 ella lo que hacía era a se subía subiera con taxistas decía he utilizado batallitas de subía los taxistas ir les invitaba a tener mapa mantener relaciones sexuales insinuaba se la llevaba se lo llevaba a su casa allí les daba de comer a su amante previamente había preparado con barbitúricos para o no

Voz 1025 46:22 época hablamos estamos dando hace unos doce años

Voz 0412 46:24 diez doce años hace muy poquito de hecho ya está en la cárcel ahora mismo tiene un hijo dentro de dentro de la cárcel lleva doce años de edad

Voz 1025 46:31 en Afganistán

Voz 0181 46:32 en Afganistán no se está en el que una mujer se mueva tan libremente

Voz 1025 46:37 complicado bueno sé si se vive en qué sentido si tiene un punto es de la mujer taxi de Vidal con su burka

Voz 0181 46:49 es como matar a Veintisiete con este con esa hasta que la

Voz 1025 46:53 Yaron hasta que la pillaron claro porque en un

Voz 5 46:56 esa es una de las ocasiones pues bueno parece ser que que el que esté hombre eh

Voz 0412 47:02 el a la víctima había dejado señas de lo que iba a hacer durante el día va el a escasos que terminaron del hilo y resulta que él las desapariciones que había habido

Voz 5 47:13 lo en los últimos tiempos de de el taxista de

Voz 0412 47:17 hombre sabes que el el el transporte en ese tipo de países muchas de esas son taxis oficiales sino todo tipo de vehículos pequeñito tan loca ella lo que hacía era elegir vehículos que le interesaban para luego poder venderse Losada

Voz 6 47:29 los talibán y además espero ver a no sé tiene sí eh me ha parecido bien solo

Voz 0412 47:37 es bueno que la semana que vengo hablando de tres mujeres yo me asesina en serie la semana que viene contaremos otra asesina en serie este caso mexicana que era la Mata taxistas en el otro extremo del planeta

Voz 6 47:50 oye exactamente lo mismo yo mismo pero lo vamos a contó

Voz 0412 47:52 en México

Voz 1025 47:54 no os digo más ya sabéis la sección por favor cierra la sección como Dios manda

Voz 28 48:03 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 48:17 ya hemos cerrado le hemos puesto una ambientación especial al final estás sudando Chema de de la atención de todo y me ponía la mujer insisto es sigue en prisión ya sí seguirá por muchos años entiendo

Voz 5 48:29 bueno pues de subida tuvo un hijo en presión

Voz 6 48:32 porque si Sobrini Ximo este Villa además esta semana pregunto

Voz 1025 48:37 es como si te pasa por preguntar estamos dijo yo te iba a preguntar sabes si ya hijo de la amante no es del amante de queda mucho salvo lo que te que hace doce años estaban los

Voz 6 48:54 Estados Unidos son los americanos estaban todavía en plena guerra en Afganistán o sea que no sabían retiró a su partido que que

Voz 1025 48:59 la guerra de ella claro bueno nos vamos a hablar con carro Barrabés Carlos has buenos días como bienvenido a Ser aventureros que tal todo que me cuentas pues nada la verdad

Voz 0322 49:13 es que están pasando tantas cosas que es difícil porque cuanto más cuanto más alejado está el sitio del mundo más cosas

Voz 1025 49:22 adiós a qué te refieres me miedo me das donde vamos hoy no

Voz 0322 49:26 estás pensando diga es que me llamó un amigo el el Perito Moreno muchas personas lo conocerá mucho

Voz 1025 49:33 de momento sí sí claro

Voz 0322 49:34 no pues estaba llevaba ya un tiempo que no se sabía pues sí sí va a volver a abrirse o no de vez en cuando se crea como encima de un lago como un montón de hielo se crea como una especie de puentes de hielo que mucha gente conocerá pues porque el glaciar crece a cien metros prácticamente al año no entonces es un glaciar de los pocos que quedan vivos en el mundo y tapa es el canal de agua de tal manera que día el agua pues lo explota no consigue consiguió romper a esta semana pasada hace como una par de semanas explotó no esto es una cosa España no es extraño que porque tú siempre ha ocurrido pero es una cosa extraña como la gente está yendo a sitios de hielo a ver cosas que cree que no volverán a suceder por ejemplo esta semana en Austria han ido a escalar una cascada que hay de hielo porque piensan que a lo mejor no se vuelve a formar tan larga nunca más esto tiene que ver con el calentamiento global y es curioso porque ahí al listas simplemente aventureros viajeros que están yendo a lugares a ver cosas que creen que nunca más van a ocurrir es extraña la época que estamos viviendo

Voz 1025 50:45 sobre todo porque el equipo así que vuelven a ocurrir primero chasco

Voz 0322 50:51 pero está volviendo a ocurrir porque se observa que el Perito Moreno había gente que decía que igual no volvía se cree que si hay como una media que es mentira porque hay muchos datos que no es así pero como que que cada cuatro años ocurre no se rompe el perrito el Perito Moreno pero pero lo cierto es que sí que es muy probable que ocurra porque el calentamiento es un hecho así que que la gente está yendo a a ver esto a ver estos lugares de hielo que durante años no han sido en efímero a verlos como algo efímero como un mundo de que están desaparición

Voz 6 51:26 la verdad es que me da mucha pena a mí me lo creo que sí que es cierto

Voz 1055 51:29 hablando en concreto el Perito Moreno que dices tú sí que es cierto que hace años la fecha era mucho más

Voz 30 51:34 de acotada es decir es

Voz 1055 51:36 sí que más son los pasaba cada cuatro años pero sí que en el mismo mes lo que sí que es cierto que hoy en día con el calentamiento global y eso no se está respetando pero bueno igual que no está respetando la primavera en España no está respetando el invierno es decir el ese rompimiento pues hoy en día no no no cumple llevamos un calendario como lo cumplió hace años

Voz 0322 51:58 no es cierto ya son es así porque además me descargue los datos esto que dices es así hay una cosa bastante espectacular de esto es que realmente todavía no se sabe muy bien ni cuando ni porqué se rompen qué tipo de corrientes que momento es un uno de los temas bastante importantes porque precisamente justo al lado de este glaciar hay glaciares que están en extinción y en otros en otras no no es una misma zona sí sí en otros lados del mundo igual no como la sala entonces es es curioso porque unas zonas del mundo afecta más que en otras como realmente una cosa impresionante es una masa de estas de hielo tan brutal como una cascada de hielo enorme estos descomunal de docenas de kilómetros a mi entender que es un que está vivo no tiene un modelo de vida vida geológica pero vida que realmente era ahí pasa algo

Voz 1055 52:52 entonces espectacular de más que bueno que que no tengamos la fecha porque imagínate que supiéramos exactamente cuando cuando va a pasar los millones de personas que están ahí frente para verlo así que mejor buenos días

Voz 1025 53:04 vamos pues nada lo vamos dejando aquí herido Carlos Barrabés la semana que viene más feliz Semana Santa Vigo es muy felices no abrazarlo eh venga chao bueno pues terminamos esta será aventureros vamos recordando que esta semana se nos moría el último reino blanco estamos preparando una sorpresa que yo creo que va Molar ya lo veréis en torno a los animales desafortunados ante Sudán nos dejaba con cuarenta y cinco años que tenía animal Gimeno ya se conocía ya a ver si así lo vistes montarlas a que vienes tú te lo voy a pregunta hasta en Kenia era no