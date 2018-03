Correr no es de cobardes

Voz 0313

01:04

Nos hemos venido aquí porque mañana se disputa el Campeonato del Mundo de media maratón veintiún kilómetros leyes no sí supone una magnífica oportunidad para profundizar en ese universo no sólo a nivel de alta competición que es lo que se verá mañana gente con unas marcas estratosféricas sino del mundo del corredor y corredora porque hay muchísimas mujeres el mundo del corredor de base el escritor Haruki Murakami que ejerce como sumo sacerdote de esa moderno religión del running tiene una frase preciosa en su libro que dice los que corremos No somos élite pero en cada carrera en la que participamos hay algo épico sí tiene razón no sólo en las carreras diría yo en cualquier salida en cualquier entrenamiento hay algo que sí que se parece a la ética a los que corre no han corrido me entenderán perfectamente yo decía el otro día que esto del correr es como una religión laica porque aquí no hay dioses aquí se rinden cuentas solo ante uno mismo sin embargo aparecen también al mismo tiempo un buen puñado de valores de los que no suelen faltar en cualquier religión el esfuerzo la constancia y el afán de superación yo tampoco sé a estas alturas y es necesario recordar además la arista de ventajas físicas y psicológicas que implica el hecho de correr desde el sistema cardiaco o respiratorio hasta la mejoría del humor pasando por una evidencia que a lo mejor mucha gente no sabe qué correr aumenta la libido que sólo por eso pues yo creo que merecería la pena alguna vez intentarlo no pero yo prefiero quedarme con algo más básico que además personalmente he experimentado en un montón de ocasiones correr me transmite correr transmite sobretodo libertad como muchas religiones y algunas políticas van justamente en dirección contraria pues yo creo que eso explica en parte el éxito del running justifica que algunos lo llamemos así religión laica de todas formas si tuviera que inventar una oración empezaría diciendo Padre nuestro que estás en los suelos e lo del cielo lo dejaría para un poquito más adelante pero definitivamente que quede claro que correr no es de cobardes o no sólo